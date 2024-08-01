14 историй о людях, которые все никак договориться не могут, как правильно детей воспитывать

В первой истории конечно папа еще тот... Конечно я б разводится не стала, нашла бы способ донести до него в чем он не прав.

В истории про больного мужа и свекровь которым нельзя сладкое. Знаю одного такого, правда кроме лишнего веса пока ничего серьезного, но уже устала говорить одно и тоже. Что при второй стадии ожирения и начальной гепертании нельзя есть в два раза больше каллорий от дневной нормы и чай пить с чем-то сладким пять раз в день. А перед сном плотно есть совсем не вариант... Но кто б меня слушал.

А про то, что отец относится к дочери как к взрослой , все правильно. Я так своих дочерей воспитывала, объясняла, подсказывала если просили, помогала если видела, что не получается... Но всегда предлагала думать к чему приведет то или иное действие и быть готовым к его последствиям. Если не понимали объясняла на "пальцах" . Всегда относилась к ребенку как к личности и если была не права всегда извинялась. Как ты к ребенку так и он к тебе)