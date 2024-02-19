16 историй о людях, которых родной язык подвел, когда они вообще не ждали

Иногда даже людям с идеальным слухом может что попало послышаться. То собеседник невнятно говорит, то эмоции мешают, то шум вокруг, то еще что-то. Подобные случаи иногда оборачиваются такими курьезами, которые даже спустя годы невозможно без смеха вспоминать.