16 историй о людях, которых родной язык подвел, когда они вообще не ждали
Иногда даже людям с идеальным слухом может что попало послышаться. То собеседник невнятно говорит, то эмоции мешают, то шум вокруг, то еще что-то. Подобные случаи иногда оборачиваются такими курьезами, которые даже спустя годы невозможно без смеха вспоминать.
- Пару лет назад была в отпуске. Ходит мужчина по набережной, предлагает фото с пушистой обезьянкой. А мне послышалось: «Сделайте фото с плешивой обезьянкой». Вот живодер, подумалось мне. А у меня тогда был острый отит. Было очень стыдно, что я так ослышалась. © Подслушано / Ideer
- Папа пошел к терапевту с болями в спине. Стоит в приемной, ему врач говорит: «Ну раздевайтесь до пояса и повертите тазом». Папа следует инструкциям и начинает вилять пятой точкой. Врач смотрит несколько минут и потом выдает: «И что это сейчас было? Я же вам сказал: „Повернитесь задом“». © eto*******iat / Twitter
- Забрал дочку из школы. Еду и думаю, куда надо еще заехать до того, как и сына забирать. Говорю вслух:
— Надо успеть, а то Вовка переживать будет
— Вова взял собачий сыр.
— Чего? Какой собачий сыр?
— Вова взял с собой часы!
С четырьмя детьми что только не послышится. © Unknown author / Pikabu
- Было это в классе восьмом, наверное. Учительница решила провести небольшой диктант. Она читала по одному предложению из разных произведений, а мы записывали.
На следующий день она была в ярости. Среди прочих в диктанте присутствовало предложение: «Любка, румяная от мороза...» То ли сидел наш товарищ далеко от учительницы, то ли слушал не внимательно, но в тетради он написал: «Любка — румяный отморозок». Весь класс хором смеялся. Учительница негодовала, мол, как так можно написать про девочку! А парень в этот момент был румянее, чем злополучная Любка. © TacticalBeard / Pikabu
- Девушка-испанка рассказывала, как она не могла понять слово «мудала». Оно ей казалось похожим на ругательство, она не могла понять, почему оно в детской сказке. Спросила подругу — та понять ничего не может. Оказалось, что подруга читала сказку ребенку про сороку, которая кашу варила. И вместо «этому дала» испанка слышала «это мудала». © Солнышко пушистая / ADME
- На кассе меня спрашивают: «Наклейки собираете?» Что мне послышалось? «На пенсию собираетесь?» © Подслушано / Ideer
- Ехала сегодня в автобусе уставшая. Заняла два места. Подходит ко мне мужчина и говорит: «Разрешите». Мне послышалось: «Подержите», — и в этот момент он снимает свою сумку. Я беру, значит, ее, он с удивленным лицом забирает. Я ничего не понимаю и продолжаю тянуть. Поняла, в чем дело, я только тогда, когда он сказал: «Девушка, что вы делаете?! Можно мне сесть?» Так стыдно мне никогда не было. © Карамель / VK
- Копаем картошку в огороде. Залаяла собака, кто-то в ворота долбится. Пошел папка смотреть, я следом пошла воды попить. Возвращаемся. Мама спрашивает, кто там приходил. Стоит на другом конце рядка, метрах в 40 от меня, и я говорю:
— Да какая-то бабка полмешка картошки попросила мужичка на мотоцикле завезти, потом заберет.
Мать кивнула, копает и спрашивает:
— А как он на мотоцикле шкаф вез?
— Какой шкаф?
— Ну ты сказала, что бабка отправила в шкафу картошку. Полный шкаф картошки. Как мужик вез-то шкаф с картошкой? На мотоцикле?
— Полмешка!
Смеялись, конечно, долго. Сейчас, если кто-то что-то не расслышал, то вспоминаем полный шкаф картошки. © Torchik1 / Pikabu
- Когда я заканчивала колледж и мы сдавали самый последний госэкзамен, после которого выдается диплом, я очень сильно волновалась. Перед сдачей нам нужно было самим заполнить зачетную книжку и написать фамилию председателя комиссии. Преподаватель продиктовал фамилию: «Уткин». Я была сама не своя от страха, мне послышалось: «Пупкин». Что я и записала в зачетной книжке в графе «Председатель». Естественно, экзамен я с первого раза не сдала. © Карамель / VK
- Меня один раз на работе послали за пирожным картошкой, а я не расслышала слово «пирожное» и приперла два кило картохи к чаю. Одна сотрудница меня даже обняла под звуки смеха. © Подслушано / Ideer
- Недавно в нашем ЖК случился цирк. Какой-то непонятный парень пару дней подряд приходил под наш подъезд и искал темноволосую девушку. Он постоянно был с цветами и знал лишь, что ее зовут Саша. В чате 24/7 лишь об этом и говорили, пытались найти ту Сашу, а некоторые соседи брали парня под руки и приводили ко мне, думая, что я та самая. И так было трижды. На третий раз я уже не выдержала, присоединилась к этой поисковой группе, чтобы все это побыстрее закончилось, потому что сначала было весело, а потом надоело. К счастью, за полчаса мы нашли ту Сашу, которая на самом деле Даша, просто парень не расслышал. И, кажется, все теперь у них, как в сказке — долго и счастливо, потому что уже пару раз замечала их вдвоем. © Карамель / VK
- Меня в детстве мама спросила: «Тебя воспитатель в садике ругает?» Я говорю: «Да. Когда я в тихий час разговариваю, она мне говорит: „Попа ты!“» Мама была в шоке, а на следующее утро выяснилось, что воспитатель говорила мне на мою громкую болтовню строго говорила: «Шепотом!», — и прижимала палец к губам. Ну а я уж как смогла, так и расслышала. © Fiaj / Pikabu
- Уставший после работы ехал в метро. В полудреме послышалось: «Уважаемые пассажиры! Выходя из поезда, не забывайте свои мечты!» © Podslyshano / Twitter
- Приехала в роддом. Думала, что ложные схватки, но вещи захватила. Врач осмотрела и сказала оформляться. Я ушла в палату, скачу на мяче. Краем уха потом услышала, как медсестры перешептываются, мол, завтра дорожает. И тут меня накрыло, я в панике начала вспоминать все советы мам и техники дыхания. На мяче как не в себя прыгала.
В итоге через час, когда врач осмотрела меня еще раз, меня срочно подняли в родзал, через час я родила сына. Я счастливая такая, что сын доношенный, все с ним хорошо, и вообще я молодец, вон как время родов сократила! Написала всем, мужа обрадовала. А потом я открыла новости города и увидела заголовок: «Маршрутное такси завтра подорожает». © Мамдаринка / VK
- Гуляем по городу с пятилетним племянником. Рот у него не закрывается, каждую минуту новый вопрос. Проходим мимо одного здания, ребенок спрашивает: «А что это»? Я ему ответила, что дом престарелых. Он молчал минут пять, потом озадаченно спросил: «А как же они живут-то без тарелок»? Послышалось ему, что дом без тарелок. © Мамдаринка / VK
- Долгое время на работе общался с девушкой Аней. Она была из соседнего отдела, но потом попала под сокращение, а я понял, что хотел бы продолжить нашу дружбу и стал просить у коллег ее номер. Но вот беда — все говорят, что не было у нас в коллективе Ань.
Я уже начал подозревать, что шиза подкралась незаметно, что на самом деле я разговаривал со стенкой. Но потом волей случая встретил пропавшую в кофейне. После громких приветствий и обмена контактами решил рассказать ей ситуацию, мол, никто не мог вспомнить тебя, я уже подумал, что никакой Ани и не было. А она помялась и призналась, что и правда не было Ани. Ее зовут Яна. Я просто неправильно расслышал имя, а она постеснялась исправить. Вот так и познакомились во второй раз. © Палата № 6 / VK
Наша фантазия, конечно, что угодно может «дорисовать», когда мы что-то не расслышали или плохо разглядели. И хорошо, когда ситуация просто обернется очередным смешным случаем.
Комментарии
А мне однажды в школе на уроке русского языка вместо "брошюра" послышалось: "брат Шура"... Так и записала)))
У меня дитё подпевает вступительной песне из фильма «Приключения Буратино»: «Скажите, как его зовут?!
ДУ- РА-ТИ-НА!» )
Не так давно вместо "Не забывайте свои вещи" услышала "Не забывайте своих клещей" )))
У меня доча сегодня только учудила. В школе готовятся к выступлению будут петь Смуглянку. Моя сидит поёт "А смуглянка- молдовавка" я ей говорю внимательней прочитать, всё тоже самое. Еле сдержалась, что бы вслух не рассмеяться.
"все теперь у них, как в сказке — долго и счастливо, потому что уже пару раз замечала их вдвоем"
Две встречи и - долго и щастливо? Вы серьезно? Замечательный пример того, почему так много женщин страдает от "жестоких мудаков": пару раз встретились и у дам уже фата, ипотека и трое детей, хотя там даже и роман не начался.