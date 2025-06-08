17 уютных домов, в которых точно живет счастье
Фотоподборки
40 минут назад
Создание уюта в доме порой граничит с настоящим искусством. Неудивительно, что в мире дизайна интерьера есть свои тренды и, конечно же, уже устаревшие приемы. Мы не знаем, руководствовались ли ими герои нашей статьи, но они с таким вкусом обставили свои дома, что ими хочется любоваться снова и снова.
«Любуюсь светом»
«Моя гостиная с диваном „для взрослых“»
- Как же у вас уютно! Я хочу тусоваться там вечно. © flibbell / Reddit
- Да это же место моей мечты! Даже сохранила это фото. © GullibleAd3549 / Reddit
«Мой уютный девчачий дворец»
«И люди еще удивляются, почему я домоседка»
- Твое жилье идеально. Мне нравится в нем все. © DemonDevilLove / Reddit
«Моя столовая»
«Веранда моих бабушки и дедушки — мое самое любимое место на свете»
«Вот как теперь выглядит мой внутренний дворик после некоторых изменений»
- Не завидую тому, кто решит перебраться через ваш забор. © crlthrn / Reddit
«А вот какой внутренний дворик у нас»
«Мой „бабушкин“ интерьер»
«Уютный дом, в котором живем я и мой трехлетний ребенок»
- Я мечтаю о таком жилье, оно идеально! © notasingle-thought / Reddit
- Здесь так уютно! В таком доме так чудесно расти! © Bwebwabee / Reddit
«Летний дом моих бабушки и дедушки, который принадлежит нашей семье с конца 18 века»
- С вашей стороны довольно подло заставлять нас всех завидовать! Великолепный дом! © Glittering_Equal5207 / Reddit
«Попыталась сделать свою квартиру похожей на объятия. Здесь не так много места, но мне его достаточно»
«Мой парень разрешил мне делать с квартирой, что хочу. Над ней еще стоит поработать, но я уже обожаю это место!»
«Мое любимое место для чтения»
«Начинаю все заново в 32 года. Получилось немного эклектично и беспорядочно, но зато здесь так спокойно, и это все мое»
«Здесь у меня в основном вещи из секонд-хенда»
«Кухня в доме моей мамы»
Воистинѣ, не кухня предъ нами, но вертепъ вѣщный, капище кулинарное, гдѣ духъ древности столь густъ, аки квасъ, три лѣта стоявшій въ подполѣ у беззубой знахарки.
Ча́йникъ зѣлѣный, съ виду пригожъ, а внутрѣ — язва желѣзная и накипь смердящая, яко даже бѣсы отвратилися бы.
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- Ничего, если я зайду к твоей маме в гости? Я принесу пирог! © whiskyzulu / Reddit
- Уверена, что еда, приготовленная там, в 200 раз вкуснее. © HelenaDinis / Reddit
Фото на превью spiritualaroma / Reddit
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