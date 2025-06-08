17 уютных домов, в которых точно живет счастье

Создание уюта в доме порой граничит с настоящим искусством. Неудивительно, что в мире дизайна интерьера есть свои тренды и, конечно же, уже устаревшие приемы. Мы не знаем, руководствовались ли ими герои нашей статьи, но они с таким вкусом обставили свои дома, что ими хочется любоваться снова и снова.

«Любуюсь светом»

«Моя гостиная с диваном „для взрослых“»

Как же у вас уютно! Я хочу тусоваться там вечно. © flibbell / Reddit

Да это же место моей мечты! Даже сохранила это фото. © GullibleAd3549 / Reddit

«Мой уютный девчачий дворец»

«И люди еще удивляются, почему я домоседка»

Твое жилье идеально. Мне нравится в нем все. © DemonDevilLove / Reddit

«Моя столовая»

«Веранда моих бабушки и дедушки — мое самое любимое место на свете»

«Вот как теперь выглядит мой внутренний дворик после некоторых изменений»

Не завидую тому, кто решит перебраться через ваш забор. © crlthrn / Reddit

«А вот какой внутренний дворик у нас»

«Мой „бабушкин“ интерьер»

«Уютный дом, в котором живем я и мой трехлетний ребенок»

Я мечтаю о таком жилье, оно идеально! © notasingle-thought / Reddit

Здесь так уютно! В таком доме так чудесно расти! © Bwebwabee / Reddit

«Летний дом моих бабушки и дедушки, который принадлежит нашей семье с конца 18 века»

С вашей стороны довольно подло заставлять нас всех завидовать! Великолепный дом! © Glittering_Equal5207 / Reddit

«Попыталась сделать свою квартиру похожей на объятия. Здесь не так много места, но мне его достаточно»

«Мой парень разрешил мне делать с квартирой, что хочу. Над ней еще стоит поработать, но я уже обожаю это место!»

«Мое любимое место для чтения»

«Начинаю все заново в 32 года. Получилось немного эклектично и беспорядочно, но зато здесь так спокойно, и это все мое»

«Здесь у меня в основном вещи из секонд-хенда»

«Кухня в доме моей мамы»

© Alternative_Pie_875 / Reddit Чудо-Юдо 12 минут назад Воистинѣ, не кухня предъ нами, но вертепъ вѣщный, капище кулинарное, гдѣ духъ древности столь густъ, аки квасъ, три лѣта стоявшій въ подполѣ у беззубой знахарки.



Ча́йникъ зѣлѣный, съ виду пригожъ, а внутрѣ — язва желѣзная и накипь смердящая, яко даже бѣсы отвратилися бы. - - Ответить