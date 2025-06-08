17 уютных домов, в которых точно живет счастье

Фотоподборки
40 минут назад

Создание уюта в доме порой граничит с настоящим искусством. Неудивительно, что в мире дизайна интерьера есть свои тренды и, конечно же, уже устаревшие приемы. Мы не знаем, руководствовались ли ими герои нашей статьи, но они с таким вкусом обставили свои дома, что ими хочется любоваться снова и снова.

«Любуюсь светом»

«Моя гостиная с диваном „для взрослых“»

«Мой уютный девчачий дворец»

«И люди еще удивляются, почему я домоседка»

«Моя столовая»

Олена
10 минут назад

Всё-таки к такому цвету стен нужен или холодный или нейтральный свет.

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«Веранда моих бабушки и дедушки — мое самое любимое место на свете»

«Вот как теперь выглядит мой внутренний дворик после некоторых изменений»

  • Не завидую тому, кто решит перебраться через ваш забор. © crlthrn / Reddit

«А вот какой внутренний дворик у нас»

«Мой „бабушкин“ интерьер»

«Уютный дом, в котором живем я и мой трехлетний ребенок»

«Летний дом моих бабушки и дедушки, который принадлежит нашей семье с конца 18 века»

  • С вашей стороны довольно подло заставлять нас всех завидовать! Великолепный дом! © Glittering_Equal5207 / Reddit

«Попыталась сделать свою квартиру похожей на объятия. Здесь не так много места, но мне его достаточно»

«Мой парень разрешил мне делать с квартирой, что хочу. Над ней еще стоит поработать, но я уже обожаю это место!»

«Мое любимое место для чтения»

«Начинаю все заново в 32 года. Получилось немного эклектично и беспорядочно, но зато здесь так спокойно, и это все мое»

«Здесь у меня в основном вещи из секонд-хенда»

«Кухня в доме моей мамы»

Чудо-Юдо
12 минут назад

Воистинѣ, не кухня предъ нами, но вертепъ вѣщный, капище кулинарное, гдѣ духъ древности столь густъ, аки квасъ, три лѣта стоявшій въ подполѣ у беззубой знахарки.

Ча́йникъ зѣлѣный, съ виду пригожъ, а внутрѣ — язва желѣзная и накипь смердящая, яко даже бѣсы отвратилися бы.

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  • Ничего, если я зайду к твоей маме в гости? Я принесу пирог! © whiskyzulu / Reddit
  • Уверена, что еда, приготовленная там, в 200 раз вкуснее. © HelenaDinis / Reddit
Фото на превью spiritualaroma / Reddit

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