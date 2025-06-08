Мне не нравилась концовка - казалось, что она сдалась, что ее сломали. А сейчас думаю: да нет, просто розовые очки разбились. И приоритеты расставились по-другому.
15+ человек рассказали о фильмах, в которые они влюбились не с первого раза
Не все фильмы раскрываются сразу — для некоторых нужно повзрослеть, созреть, приобрести какой-никакой жизненный опыт. Поэтому не стоит сразу списывать со счетов киноленты, которые «не зашли» с первого раза — возможно, к ним лучше вернуться позже. Мы собрали несколько фильмов, которые поначалу показались людям неудачными, а теперь они пересматривают их с большим удовольствием.
«Карнавал»
- Я помню, как в детстве не любила фильм «Карнавал» — зачем они там все время поют и танцуют? Что у героини за дурацкий говор, прическа-одуванчик и никакого чувства собственного достоинства. Как меня бесила эта Нина — не передать! А теперь я ее очень понимаю. Девочка из провинциального городка, где приличной деве и выйти-то некуда, кроме как замуж, мечтает о сцене, о столице, а тут еще и папаша с рассказами о звездах нарисовывается такой красивый. И она летит за своей мечтой и разбивается о суровую реальность.
Недавно пересмотрела этот фильм и даже расплакалась от мысли о том, какими же мы все наивными были в юности. Это фильм о жизни, которая нас не жалела, и о том, что почти все мы, даже самые яркие и подающие надежды, с годами становимся совершенно обычными взрослыми со скучной работой. Главное, чтобы мама была здорова, а остальное — ерунда.
«Кин-дза-дза!»
Прекрасный фильм, который я полюбила с первого взгляда. И он, увы, не то что не потерял актуальности, а только еще больше ее приобрел.
- Я фильм посмотрел первый раз в год выхода. Было мне 11 лет. Фильм был для меня странный, конечно. Потом пересматривал с моментами взросления. И каждый раз он открывается с новой стороны. Поэтому фильм, который вместе с тобой растет и стареет, — это и есть шедевр. © willzyak1 / Pikabu
- Я «Кин-дза-дза!» смотрел в детстве и просто ржал от забавных персонажей. Потом как-то глядел — и фильм показался мне глупым и скучным. А потом пересмотрел его уже после 40 лет и понял, что глупым был я, не дорос. Фильм офигенный и очень злободневный. © BoHb0T.HocKoB / Pikabu
- Это как с маслинами. Понимаешь с возрастом. © LouhiOfPohjola / Pikabu
«Парфюмер: История одного убийцы»
Был у меня период, когда я работала в буквоеде и читала популярную литературу. Тогда же прочла алхимика, парфюмера и несколько вещей Мураками. Так и не поняла, с чего все так хвалят, но чувствовала себя интеллехентнейшей барышней.
П.с.: алхимик нравился, но это потому, что я всегда любила сказки))
- При первом просмотре мне показалось, что этот фильм — отвратительная чушь. Но сильно повзрослев и посмотрев «Парфюмера» снова, я был удивлен, насколько же он хорош. Актерский состав отличный, работа художников — выше всяких похвал. Режиссеру удалось невозможное — передать через экран запах, нужно только позволить себе втянуться в кино, слиться с происходящим на экране — и наступает чудо. Кино — однозначно шедевр, десять из десяти. © telephat / Pikabu
«Тот самый Мюнхгаузен»
До сих пор люблю захаровские сказки. В детстве они выбивались из общего ряда своей атмосферой, потом распробовала их юмор и сатиру
- Этот фильм я долгие годы считала глупой сказкой, а это просто жизнь. © kapibara007 / Pikabu
- Когда я был молод, красив и строен, как кипарис, фильм казался мне скучным. Теперь, когда я просто красив, фильм мне нравится гораздо больше. © MarkoniYA / Pikabu
«Ширли-мырли»
А мне очень нравилось, потому что даже те шутки, которые ниже пояса, всё равно какие-то интеллигентные))
- Первый раз в этом фильме я ничего не понял, он показался мне киношкой с низкопробным юмором. Второй раз смотрел повнимательнее — кино показалось мне отличной комедией. В третий раз я посмотрел этот фильм, будучи еще старше, и больше глядеть не буду, потому что теперь для меня это драма. © blacksnowdub / Pikabu
«Собачье сердце»
- Когда первый раз смотрел, подумал: «Какой дурацкий фильм со стремным актером! И почему им все восхищаются?» Через много лет пересмотрел и до сих пор восхищаюсь и чудесным актерским составом, и актуальностью, и моралью. © Dolbovert / Pikabu
«Покровские ворота»
А вот к этому фильму прониклась только с возрастом. В детстве маме приходилось растолковывать мне, что же такого смешного.
П.с.: " Это у тебя в руках всё горит, а у него - работает!" - любимое))
- Смотрела фильм подростком и считала его пафосной ерундой, а во взрослом возрасте поняла, какой же он тонкий и при этом народный! © user545414087564 / Pikabu
- Мне Велюров казался бесполезным неудачником. А вот недавно посмотрела фильм и почему-то прониклась к нему симпатией — колотишься всю жизнь, горишь, а твои усилия никому и не нужны особо. И вот жизнь пролетела, а любви особо не было. И так грустна эта попытка запрыгнуть в последний вагон. Какая-то трагедия маленького человека (который очень хотел быть большим, но не получилось).
Ну, и Маргарита Павловна бесила, мол, не дает жизни никому. Но теперь понимаю, что без нее реально бы все развалилось — какие-то мужики около нее «ни рыба ни мясо». Один мямля и инфантил, а второй вроде брутал, но нет глубины в нем. И вот вроде и хочется из двух слепить что-то одно, познать простое женское счастье, но никак не получается — надо всех контролировать, за всеми следить, спасать и все такое.
«Зеленая миля»
Я в 8 Зелёную милю прочла и фильм посмотрела. Осень понравился и впечатлил...
- А я помню из детства фильм «Зеленая миля». Мне тогда было лет 8, наверное. И назначен был этот фильм для семейного просмотра на вечер. И никому он не то что не понравился — он не был понят... Может, конечно, родители и поняли, но не хотели мне тогда разжевывать.
И вот с такой мыслью об этом фильме я жил лет до 25-27, пока друг не посоветовал посмотреть это кино. Я к тому времени уже и не помнил, о чем там речь. Ну, и посмотрел... Ребята, я плакал, как девчонка! Теперь это один из любимых фильмов. Но с ребенком я его смотреть, конечно, не буду. © fiskult387 / Pikabu
«Любовь и голуби»
"Тьфу деревня " - это и моё отношение к этому фильму. При том что я люблю сельскую жизнь, но не этот быдлоюмор.
- Много лет бесил этот фильм — за тупые шутки дяди Мити, за кликушество Нади. Даже не бесил, а приводил в ужас. Бедная младшая дочка — ей же все нервы вымотали! Я этот фильм называла «Дед плачет, баба плачет, курочка кудахчет», а потом меня как-то отпустило. Или потому что голова помнит, что все хорошо кончится, или общая атмосфера сибирской деревни нравится, или возраст пришел — но сейчас смотрю без содрогания. © Unknown author / ADME
- А я в детстве не понимала, почему взрослые ухохатываются над «Любовь и голуби». Я его терпеть не могла! Меня все в нем бесило — противная речь персонажей, постоянные крики и истерики. Видимо, слишком много этого было у меня тогда в жизни наяву. На экране вообще не весело смотреть на эти склоки, когда дома такого и так навалом.
Только после 30 на волне настроения «пересмотреть что-то старенькое» опять включила. И просто как будто другое кино. Всколыхнулись такие сильные чувства, что я прорыдала два часа. Теперь иногда его пересматриваю. © ZefirnayaKobra / Pikabu
«Большой Лебовски»
А вот этот фильм я совершенно не оценила, не понимаю, почему он стал культовым. Может, пересмотреть? Но вроде и не хочется...
- Смотрел вместе со старшей сестрой и ее подругой, когда был мелким. Им дико понравилось, ржали на всю квартиру. А я смотрел на них с недоумением: «Над чем вы ржете?!» Не понимал вообще, что там происходит. А сейчас — да. Стабильно, раз в год, пересматриваю этот шикарный фильмец. © Lavr.PB / Pikabu
«Три тополя на Плющихе»
Грустный фильм о неслучившейся любви. Не то чтобы я его любила, но вот этот эпизод в машине, когда Доронина поет, а Ефремов просто смотрит в стекло... даже больше не когда поет, а после, когда уже музыка просто играет, дождь льется по лобовом стеклу...
- Меня в детстве раздражало, когда мама и бабушка смотрели «Три тополя на Плющихе». Я думала: «Вот радость большая — смотреть, как тетка кринжово завывает в машине». А недавно во взрослом возрасте пересмотрела, всплакнула — ну, чувственно же невероятно!
«Гараж»
Тот фильм, который не зашел ни сейчас, н. В юности... Не мое, так сказать, кино.
- Раньше думала, что это унылое кинцо ни о чем, а сейчас пересматриваю его несколько раз в год. © UrticaMana / Pikabu
«Особенности национальной охоты»
- Может, покажусь банальным, но я раньше «Особенности национальной охоты» вообще не понимал. В детстве не мог въехать, с чего вдруг батя ржет — не смешно же! И 20 лет не понимал, чего смешного в этих чуваках? Не куражатся, ничего не происходит, ситуации — выдумка! Но с 2015 года я стал ездить на охоту... Открытие весны, открытие осени... И вот теперь я понимаю — вранья в фильме нет абсолютно! © RaZzZGoN / Pikabu
«Шоу Трумана»
Я посмотрела этот фильм уже лет в 30 и была просто поражена. В нем только один минус: нельзя стереть память и пересмотреть заново, как в первый раз
- В молодости и юности это была для меня обычная комедия, а сейчас я понимаю, что мы все в подобном шоу участвуем. Пересмотрела недавно в четвертый раз. © calesco / Pikabu
«Служебный роман»
- Много, много раз я видел «Служебный роман» по телевизору. Кусочками. Сказать честно — никогда не хотел его посмотреть полностью: казалось, что будет скучно, неинтересно. Картинка меня не привлекала голливудским лоском, история — закрученностью сюжета. «Просто очередной фильм о любви», — думал я. Но решил восполнить пробел и посмотреть.
Я сел, включил фильм... И залип.
Сценарий, диалоги, драма — все круто до невероятного. Так хорошо знать, как ведут себя влюбленные, как проявляется первый интерес, как чувства развиваются и идут к своему логическому завершению — ну, то ли долго на свете Рязанов жил, то ли много влюблялся. © Лев Кучаловский / Kinopoisk
А если вы любите поностальгировать о прошлом, то вот вам статья о маленьких хитростях, благодаря которым наши мамы и бабушки выглядели шикарно.
Комментарии
Хорошая подборка. Поностальгировала о старом добром кино. Хочу посмотреть "Большой Лебовски". Как то он прошёл мимо меня. Заинтересовалась.
Из фильмов, которые я оценила не с первого раза - "Трасса 60". ну, что-то пошло не так в первый раз, бесил этот мажорчик, которому тачку не того цвета папа подарил, ой, трагедия всей жизни. Я даже до середины не досмотрела, наверное. И долго думала, что фильм фигня. А потом посмотрела его полностью - и теперь с удовольствием хотя бы раз в год пересматриваю. Эта девушка со списком мужчин, музей поддельного искусства, город юристов - это так круто!