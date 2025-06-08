15+ человек рассказали о фильмах, в которые они влюбились не с первого раза

Из фильмов, которые я оценила не с первого раза - "Трасса 60". ну, что-то пошло не так в первый раз, бесил этот мажорчик, которому тачку не того цвета папа подарил, ой, трагедия всей жизни. Я даже до середины не досмотрела, наверное. И долго думала, что фильм фигня. А потом посмотрела его полностью - и теперь с удовольствием хотя бы раз в год пересматриваю. Эта девушка со списком мужчин, музей поддельного искусства, город юристов - это так круто!