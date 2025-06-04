15 человек, у которых смекалка работает на полную катушку

Народное творчество
2 часа назад

Чаще всего к решению какого-то вопроса мы стараемся подходить логически и рационально. Но вот только порой бывает так, что нет времени на особые раздумья и тогда наш изворотливый ум подкидывает чудные идеи. Иногда это выливается в комичную историю, над которой то ли хочется посмеяться, то ли намотать себе на ус.

  • Нам с мужем хозяйка квартиры сказала — никаких животных, но через пару месяцев мы на улице нашли котенка, забрали себе. Но нельзя же. Поэтому кто-то из нас уходил с ним во время каждого визита хозяйки. Как-то выходит муж с переноской из квартиры и сталкивается в подъезде с хозяйкой. С перепугу сказал, что мы вот недавно кота нашли (ему уже 1,5 года было), но вот придется отдавать, мол он его несет, чтобы у метро людям предлагать. И тут хозяйка говорит : «А себе оставить не хотите? Красивый же кот, жалко отдавать.» Так наш кот начал жить у нас легально. Правда он так привык к этим прогулкам, что до сих пор уже спустя 4 года при виде переноски залетает в нее, чтобы его несли в свет. Ну мы ходим с ним периодически, показываем ему мир. © Наталья Роу / ADME
  • У нас с отцом уже много лет есть общая традиция: каждое 8 марта мы с ним ходим на такое милое свидание отца и дочери. Она существует еще с моего раннего детства, причем всегда только я и он, а мама оставалась дома. Мы ходили на аттракционы, в музеи, в театры и кино, ели пиццу, мороженое, просто гуляли, заходили в самые разные заведения и возвращались домой только под вечер. Поначалу я переживала о том, что мама может обижаться, что мы никогда не берем ее с собой, а потом поняла, что она это сама придумала, чтобы отдыхать от нас целый день, читать книжки и смотреть сериалы. Великая женщина, тем более, что в итоге все довольны. © Палата № 6 / VK
  • Уезжали в отпуск и попросили друга присмотреть за домом и котом. Сели в поезд, как вдруг из сумки выскакивает наш котейка. Другу не сказали, стало интересно, как выкручиваться будет. Вернулись через неделю, а он там порядок навел, аккуратно все прибрал и... притащил откуда-то кота, только другой породы и цвета. Думал, не заметим подмены, но зато теперь у нас целых два кота. © Палата № 6 / VK
Алина
22 часа назад

Зачем заставлять переживать и искать кота человека, который и так вам помочь согласился по доброте душевной? Как-то негуманно.

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  • У меня есть друг... мягко говоря, странный. Так вот, он лет пять назад влюбился в девушку по имени Катя. По уши прям. И в какой-то момент он, не придумав ничего оригинальнее, пошел и набил себе татуировку на руке — имя «Катя», огромное, с сердечком вокруг. Я еще тогда подумала: «Ну дурак! А если расстанутся, так и будет с этим тату ходить? А когда другая появится, как объяснит?» В общем, все так и вышло, через какое-то время они расстались. Причем не очень красиво. Удалять тату он не стал, мол, больно, дорого и вообще: «Пусть будет, что-то придумаю». И с тех пор он встречается только с девушками по имени Катя. Серьезно. Я сначала думала, прикалывается. Но нет. А вчера вижу у него в соцсети новую — симпатичная блондинка, в описании написано: «моя Катя». Это уже одиннадцатая Екатерина! Одиннадцатая! Где он их вообще находит? Может, есть какое-то специальное место, куда приходят только Екатерины? © Палата № 6 / VK
  • Нанимал я пару лет назад монтажника на объект. Дядька до этого 20 лет в Германии прожил. Смотрю, а все выключатели на линиях освещения он смонтировал так, что выключаются они вверх. Спрашиваю, почему так. Ответ: его на монтажах немцы научили так ставить: мол, когда он выключен (большую часть времени), на верхней полке клавиши пыль не собирается. © Alien8989 / Pikabu
  • В детстве я взяла старую книжку из библиотеки. Пока читала, оттуда вывалилась вся середина. Хотела подклеить, но оказалось, что родители эту середку выбросили. Через месяц звонят из библиотеки, мол, верните книгу. Так мне хватило мозгов взять и вклеить туда середку и похожей по величине книги, которой оказалось медицинское пособие по диарее. Обливаясь холодным потом, пошла сдавать книгу. Ее мало того что приняли, так еще и похвалили меня за реставрацию. © Подслушано / VK
Svetlana
22 часа назад

Что за родители? Как можно выбросить часть книги, не разобравшись, что это и откуда.!

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  • Мне было лет 5, когда мама попросила папу попарить ноги болеющей дочке, пока она сама готовит ужин. Он поставил тазик в ванну, налил туда максимально горячей воды из крана, еще добавил из чайника, поставил меня в воду и пошел читать книжку, поглядывая в дверной проем, стою ли я на месте. Только вот вода была — адский кипяток, поэтому я из нее молча выскочила за полсекунды, когда он отвернулся. И все время «лечебной процедуры» честно стояла и глядела на папу, но не в тазу, а рядом — за бортом ванны-то не видно. Иногда макала ноги в воду, когда замерзали. Через какое-то время пришедшая проверить ситуацию мама увидела таз кипятка, ребенка, стоящего мокрыми босыми ногами на холодном чугуне и довольного папу. Так я в первый раз в жизни узнала, что моя выточенная из цельного куска льда мама умеет орать, а папа-колобок — бегать. © Таисия К / ADME
  • Выбрались с родителями на природу. Пришло время уезжать, а наш фургон не работает. Мой отец перепробовал все, чтобы он завелся. В суматохе он залез под фургон с камнем в руке и сильно ударил там по чему-то. Попробовал снова завести машину, и она заработала. Я не знаю, что это за странное отцовское волшебство, но оно меня до сих пор поражает. © 501806974 / Reddit
  • Мою бабушку несколько раз пытались обмануть по телефону: мол, сын ваш наломал дров, нужны деньги. После этого случая папа придумал пароль, который знают только они двое. Когда в следующий раз бабушке позвонили с аналогичной историей, то она просто потребовала спросить у «сына» пароль. На том конце провода моментально бросили трубку и больше пока не звонили. Такой вот лайфхак. © Подслушано / Ideer
  • Папа когда-то давно отремонтировал глушитель моей машины с помощью банки из-под газировки. И он работал исправно! Я продала эту машину 5 лет назад и только сейчас вспомнила про банку. © minervassong / Reddit
  • Была у меня коллега — зрелая дама, большая оригиналка. Как-то едет она в автобусе, а рядом мужичок дрыхнет на сидении: рот открыт, похрапывает. Он ее так умилил, что она на него глаз положила. Нащупала у себя в сумке мятную конфетку и сунула мужичку в рот. Верите или нет, скоро они сыграли свадьбу. А после этого я уволилась, и больше мы с этой женщиной не пересекались. Но жуть как интересно, что там у них за семья получилась.
  • Привела ребенка 5 лет на прием к психологу. Там картинка стандартная: найди лишнее.
    Корова, собака, кот и медведь. Кто лишний? Сынуля: «Конечно, корова». Психолог в ступоре. Я страшно таращу глаза и изо всех сил указываю ими на медведя. Психолог: «Ну почему же коровка, давай подумаем еще». Но дите уложило нас на обе лопатки: «А чего тут думать? Вот кот мясо ест? Ест. Собака ест? Ест. И медведь ест! А корова-то травоядное!» © Aadedas / Pikabu
  • У нас на работе был старинный сервер, который нужно было перезагружать вручную, в 20:00 ежедневно. Конечно, никому этого делать не хотелось. И мы нашли решение: запрограммировали игрушку в виде клоуна с прикрепленным к кулаку металлическим молоточком, чтобы он срабатывал ежедневно в 20:00. Он запускался с помощью схемы с таймером. В 20:00 игрушка включалась и ударяла молоточком по кнопке перезагрузки сервера. Этим методом мы пользовались 6 месяцев, пока наш программист все не починил. © javiers / Reddit
  • Мы постоянно теряли наш маленький пульт от телека в диванных подушках, поэтому я взял небольшую резиновую лопаточку и примотал ее к пульту скотчем. С тех пор он больше не теряется. © heekma / Reddit
  • Жили на съеме, никого заводить не планировали. А тут муж на улице котенка нашел, смотрит на меня такими умильными глазками, говорит: ну давай возьмем! В итоге почти год прятали его от хозяйки. Она раз в месяц приходила за деньгами, в это время кто-то из нас сажал его в сумку и уходил из дома. Я обычно к родителям или сестре с ним ехала. Один раз даже муж с ним на автобусе катался по кругу. Кот поначалу орал там в сумке, потом привык. А позже мы купили свой дом и переехали с ним туда. Хозяйка так и не узнала, он в квартире себя прилично вел, ничего не драл. © Инесса Федоровна / ADME

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