15 человек, у которых смекалка работает на полную катушку

Чаще всего к решению какого-то вопроса мы стараемся подходить логически и рационально. Но вот только порой бывает так, что нет времени на особые раздумья и тогда наш изворотливый ум подкидывает чудные идеи. Иногда это выливается в комичную историю, над которой то ли хочется посмеяться, то ли намотать себе на ус.