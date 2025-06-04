15 человек, у которых смекалка работает на полную катушку

Зачем заставлять переживать и искать кота человека, который и так вам помочь согласился по доброте душевной? Как-то негуманно.
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Чаще всего к решению какого-то вопроса мы стараемся подходить логически и рационально. Но вот только порой бывает так, что нет времени на особые раздумья и тогда наш изворотливый ум подкидывает чудные идеи. Иногда это выливается в комичную историю, над которой то ли хочется посмеяться, то ли намотать себе на ус.
Зачем заставлять переживать и искать кота человека, который и так вам помочь согласился по доброте душевной? Как-то негуманно.
Что за родители? Как можно выбросить часть книги, не разобравшись, что это и откуда.!
Дочитали подборку до конца, а истории так понравились, что хочется добавки? Мы как раз припасли еще несколько похожих статей:
Эти же истории были совсем недавно, неужели нельзя опубликовать что-нибудь новое?