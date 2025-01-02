15+ человек, которых смекалка подвела в самый нужный момент
Иногда наш мозг дает осечку и все четко выверенные планы идут коту под хвост. И ведь мы можем даже не сразу понять, что же пошло не так. Таких историй, наверняка, у каждого хотя бы парочку да наберется. И их можно потом рассказывать знакомым как анекдоты.
- Брат поссорился с девушкой и она уехала к маме. Он решил вину загладить и заказал ей доставку суши. А в комментарии написал, что пусть курьер скажет: «От Ильи: с любовью моей Лизочке. Прости своего дурака.» Она потом позвонила, наорала и сказала, что отношения окончены. Брат долго недоумевал, что не так-то. А оказалось, что он поставил оплату наличными при получении. Приезжает, значит, курьер: «Здравствуйте, это вам от Ильи. С любовью Лизочке. Простите своего дурака. С вас 2000». © Schlitzohr / Pikabu
- Я постоянно роняю телефон. У меня выработался рефлекс: когда телефон падает из рук — я подставляю ступню, чтобы смягчить падение. На день рождения брат подарил металлический суперчехол. Не знаю, как ему сказать, что я в травмпункте с подозрением на трещины костей стопы. © Подслушано / Ideer
- Я только что заехал на парковку в торговом центре и увидел, как мой друг и его девушка остановились через несколько мест от меня. Подумав, что это будет забавно, я подкрался к их машине и начал стучать в окно. В машине были не мои друзья. Спустя годы я все еще сокрушаюсь, вспоминая выражение чистого ужаса на лице этой бедной девушки. © realmcphearson / Reddit
- Я живу за городом. Соседи уехали в отпуск на неделю, попросили присматривать за котом.
И вот вечером пошел я кота в дом загонять, а он посреди дороги сидит. Я его к себе подманил, а он за мной к дому не идет. Ну я его на руки схватил, понес, а он чего-то вырывается. Закинул я его в дом, пожелал спокойной ночи, выхожу на улицу, а тут еще один такой же кот подходит ко мне. А порода редкая, британец дымчатый. Ну и до меня начинает доходить. Я запускаю второго кота в его дом, он видит там первого и начинает офигевать. Тогда я ловлю первого и тащу его обратно на дорогу. Он тоже не понимает, зачем его сначала тащили в дом, а теперь тащат обратно.
Эта история имела продолжение. Как-то выезжаю на дорогу, а там сидит собачка других соседей. А я знаю что она одна у них не гуляет. Как у них открыть калитку я знаю, беру собачку и тащу к ним в дом. Веранда открыта, а дальше дверь в дом закрыта и никто не отзывается. Я закрыл собаку на веранде и поехал по своим делам. По дороге навстречу едут соседи. Я останавливаюсь, говорю что о вашей собачке я позаботился, она у вас дома. И тут вижу что собачка сидит у них в машине на руках. А представляете ситуацию, если бы мы по дороге не повстречались? Люди приезжают с собакой к себе домой, а там сидит собака. Теперь все соседи ржут надо мной, что я постоянно пытаюсь подменить им животных. © Vladislav417 / Pikabu
«Моя очень уставшая мама случайно постирала кекс».
- Поделилась со своим любимым информацией из интернета, что отношения будут крепче, если делать маленькие сюрпризы, подкладывать шоколадки в сумку и прочее. Парень понял буквально, и, так как сладкое я не люблю, нашла в сумке завернутый в фольгу соленый помидор вместо шоколадки. Не читаю больше советов в интернете. © Подслушано / Ideer
- Я полная растяпа. Три месяца не могла найти работу, хотя резюме у меня довольно крутое. Безрезультатно отправив кучу писем, уже думала про полосу неудач. Пока однажды мне от потенциального работодателя не пришло письмо о том, что в резюме у меня указаны некорректные контактные данные. Не знаю, почему никто не смог просто скопировать мой электронный адрес из письма с резюме. А работу я нашла спустя 2 недели после того, как исправила контактные данные. © Подслушано / Ideer
- Я ждала маршрутку, и девушка, с которой я раньше училась в одном классе, подошла к остановке с незнакомым мне парнем. Я говорю: «Привет. Как дела?» И мы обмениваемся любезностями, а потом она поворачивается к парню рядом с ней и на языке жестов говорит: «Я не помню, как ее зовут». И я отвечаю: «Ничего страшного, я тоже не помню, как тебя зовут». Подаю руку парню и представляюсь. © jldavidson321 / Reddit
- Я как-то договорилась с мужем, что он подберет меня в центре города. Стою у дороги, на дороге пробка, а его нет и нет, льет дождь. Я под зонтом. Вечер. Звоню. Он мне отвечает, что рядом и видит меня. Я смотрю ко мне его машина подкатывает. Я с ходу сажусь и начинаю его вычитывать, что так долго и что мы опоздаем, а сама зонт складываю. Потом раздраженно к нему, мол, чего стоишь, поехали уже. И тут голову поднимаю, а это не мой муж и не его машина. Было очень неловко. © Ольга Владимировна
Я люблю солёные помидоры. Жаль, что во времена моей молодости я не давала парням советов, как сделать отношения крепче.
«Когда тебя спрашивают: „Насколько ты был измотан, когда лег спать?“»
- Была я в классе втором. Зима. Проснулась в школу, не выспалась жутко. Собиралась с закрытыми глазами. Вышла на улицу, оказалось, что забыла надеть обувь. Переоделась. Дошла до остановки, поняла, что забыла портфель. Вернулась домой, взяла портфель, приехала в школу и поняла, что забыла надеть юбку. Уехала домой злая сама на себя. © Rufina Zaviyalova
- Когда-то работала в кондитерской и дали мне стажера — паренька, лет 18. Зашла женщина, выбрала эклер, он ее обслуживал. Положил он этот эклер в пакетик, но тут дама передумала и выбрала другое пирожное. Рассчиталась и ушла. Стоит он с пакетом, в котором эклер, и говорит: «А с этим что делать?» Меня его глупый вопрос прям взбесил. На что я ему ответила: «Съешь его!» И пошла в подсобку. Выхожу и вижу картину: он стоит и ест. © Подслушано / Ideer
- Я спускалась по лестнице после занятий и была в очень хорошем настроении. Из-за этого я всем улыбалась. Когда я улыбнулась одной конкретной женщине (которую я не знала), она улыбнулась в ответ и спросила: «Как дела?» И тут меня почему-то перемкнуло и все что я сказала в ответ было: «Спасибо. Нет.» И я убежала. © bamboodle21 / Reddit
- Дело было зимой. Пришла домой с работы, замерзла как Тузик, поела, легла и задремала. Просыпаюсь — проспала опять! Оделась и почесала стремглав на работу — успела. Время на часах было 7.35, только вечера! Посайгачила по морозу знатно! © Svetlana Redko
Когда я была во втором классе, меня будила мама. Зимой дома было холодно, я не хотела вылезать из тёплой постели. Мама меня жалела и прямо под одеялом потихоньку стягивала с меня пижаму, одевала колготки и всю остальную одежду. И даже заплетала косички. А я окончательно проснувшись, одетая, довольная вставала с кровати. Такое приятное воспоминание из детства. 😌
«Забыл вынуть пластиковую разделочную доску из духовки перед приготовлением ужина».
- Захожу на кухню на работе, смотрю в холодильнике мешок с лепешками. В этой же кухне рядом со мной стоит молодой мальчик-практикант. Я в полной уверенности, что лепешки остались после корпоративного мероприятия, беру одну. Бросаю ее подогреть в тостер, а парень смотрит на меня как будто я с Луны свалилась. Я думаю, мол, он не знает, что их можно брать. И протягиваю ему пакет со словами: «Не стесняйся, бери если хочешь, это для всех.» И тут он: «Вообще-то это мои лепешки.» Я чуть сквозь землю от стыда не провалилась, сразу же предложила ему деньги и сказала, что схожу в магазин и куплю целый пакет. Мой весь отдел ржал. © Irina Sokol
- Как-то встретила знакомую на улице, она шла с дочкой (дочке лет 20). Девка — красотка, фигуристая, эффектная. Ну, я и ляпнула знакомой: «Дочь красивая какая! Вообще на тебя не похожа.» Неловкая пауза затянулась. © Руммпельштильцхен / Dzen
- Я был в двухэтажном магазине и, поднявшись на эскалаторе, повернул направо и начал идти. Уголком глаза я увидел рубашку — классный дизайн и ткань. Я остановился и начал ощупывать ткань, чтобы понять, насколько она хорошая. И вдруг я слышу: «Чувак. Что ты делаешь?» Я поднял глаза, и это был не манекен. Это был мужчина. Мои глаза расширились, и я убежал. © Bearingstraight / Reddit
- Я зимой быстренько джинсы напялила и поскакала в магазин. Пуховик короткий сверху надет. Стою на кассе, опускаю взгляд и тут мне становиться плохо: у меня одна ляжка больше другой в два раза. Бросило в пот. Пришла домой, аккуратно снимаю джинсы, а с ними в одной штанине — колготки! И ведь как можно было не ощутить неудобство — до сих пор не пойму. © Наталья Ветчинкина
А вот еще подборка историй, которые доказывают то, что все мы можем напортачить, и в этом нет ничего зазорного.
Комментарии
Все истории интересные, кроме истории о стажёре, который съел эклер, так как она была совсем недавно.
Снова прочитав историю про стажера, так и не поняла, чем же он так туп и прямо выбесил опытного работника. Я не работала в общепите, но могу предложить, что правила могут быть разными, и, возможно, для пирожного, которое достали из витрины, есть какая-то своя процедура, особенно, если оно уже запаковано. А если стажер не в курсе, логично, что он боится накосячить.
У меня был один неловкий момент, когда переписываясь с приятельницей я написала ей, что её внук превратился в симпатичного малыша из гадкого утёнка. Она обиделась нa слово "гадкий". Пришлось извиняться.
Подборка историй интересная. Понравилось. Очень. Спасибо. Адме. Лайк. 👍
Не только смекалка, но даже элементарная внимательность может подвести...
Вчера молодая помощница врача-патолога ошиблась всего одной буквой, описывая размер удаленной меланомы: указала "0.5 см" вместо "0.5 мм", а пациент чуть умом не тронулся, и уже клей для ласт собрался покупать(
"Теперь все соседи ржут, что пытаюсь подменить им животных". Напоминает "Денискины рассказы" Виктора Драгунского, конкретно - "Похититель собак"