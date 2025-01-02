15+ человек, которых смекалка подвела в самый нужный момент

Снова прочитав историю про стажера, так и не поняла, чем же он так туп и прямо выбесил опытного работника. Я не работала в общепите, но могу предложить, что правила могут быть разными, и, возможно, для пирожного, которое достали из витрины, есть какая-то своя процедура, особенно, если оно уже запаковано. А если стажер не в курсе, логично, что он боится накосячить.