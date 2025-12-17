И всё-таки поздравления, основанные на эмоциональных качелях, - это тупость и неуважение.
16 историй о проделках людей, которые удивляют и веселят одновременно
1 час назад
Говорят, скука — двигатель прогресса. Похоже, она же — главный вдохновитель человеческого озорства. Когда день похож на предыдущий, а правила кажутся слишком уж правильными, кто-то обязательно решает устроить маленький (или не очень) перформанс. Мы нашли 16 таких «артистов» и их шедевров. Готовы удивиться, посмеяться и, возможно, невольно задуматься: «А ведь и я мог бы так сделать или сказать...»? Потому что лучшие проделки — это не зло, а остроумный комментарий к реальности, который мы все хотели бы высказать.
- Классе в пятом я с другом шел из школы, топали до остановки. Тут встречаем дедка. Подходит он и говорит: «Ребятишки, рука болит, помогите мелочь из кармана достать». Я по натуре отзывчивый добряк, решил помочь, старик как-никак. Сунул руку ему в карман, а там знаете что? Рак! Прям натуральный. Зелененький такой, с усиками и клешнями. Я заорал от неожиданности, а дед с другом как давай хохотать... Прикол в том, что уроки жизни не прогуляешь. А по карманам я больше не лазил. © d***.mra*88 / Pikabu
- Я как-то в телефоне жены на клавиатуре русский язык на какие-то иероглифы поменял. Ну, подумал, веселуха же утром будет. Полезет в телефон, а там китайско-японские иероглифы. Ночью меня погнало в туалет. В спальне свет не включал соответственно. Заплываю обратно, а там из-за двери белый силуэт в темноте ко мне руки тянет и завывает:
— Ты пробудил древнее зло-о-о...
Я от неожиданности на месте подпрыгнул. А она дальше:
— И оно хочет новый смартфон с русскими буквами!
Вот то да! Уже успела подорваться, накинуть на себя белую простыню и новый смартфон выпросить. С русскими буквами. Впрочем, мог бы и сам догадаться, что смартфон-то ей пора обновить. Люблю ее. © SprechendeElster / Pikabu
- Мы с сестрой, городские дети, решили подсобить бабуле в деревне, пока та отлучилась куда-то по своим делам, и, как она хотела, «пересадить цветочки» в саду. В общем, кто же знал, что пересадить — это значит переместить их в другое место, а не посадить наоборот — корнями наружу, а бутонами в землю! © RoadRunner13 / Pikabu
- В детстве тащилась от одной певицы. Недавно была в гостях у родителей, мама достала кассеты со старыми записями. На одной из них был записан мой «концерт». Нарядилась я в бабушкин халат, напялила на голову верхушку швабры, чтобы хоть как-то изобразить шевелюру, на ногах мамины туфли с каблуками, еле-еле стою и ору на всю квартиру: «Гуляй, шальная!» Мама вспомнила, что в тот день я так орала эту песню, что под вечер пришли соседи с просьбой хотя бы репертуар поменять. А я просто другой песни не знала, вот и пела целый день одно и то же. © Палата № 6 / VK
- Плавала в реке на семейной вечеринке. Я не умела плавать, поэтому держалась за огромную автомобильную камеру. Эта камера была предназначена для взрослых, чтобы сидеть на ней, и была слишком велика для маленькой девочки в качестве плавсредства. Я часто соскальзывала с нее и должна была забираться обратно. Мне наскучило болтаться в толпе, и я захотела исследовать реку. Я решила позволить течению нести меня, чтобы я могла осмотреть окрестности. Я полагала, что смогу легко вернуться назад, ухватившись за камеру. К счастью, я не успела далеко уплыть, как меня заметил дядя и вернул обратно. Он решил, что это произошло случайно, так что меня не отругали. Сейчас я понимаю, что он, скорее всего, спас меня. Ju****** / Reddit
- Было дело. Я учился в начальной школе, мы закончили писать большое тестирование, которое сдавали все. На следующий день (первого апреля) директор объявил, что мы все написали его ужасно, и сказал, что из-за наших результатов нам придется поменяться классами — в надежде, что нас будут учить лучше. Я ненавидел свой старый класс, у меня там не было друзей. Но когда мы пришли в новый класс, там оказались буквально все мои друзья (все четверо). Это была мечта, ставшая явью. Мы начали заниматься, но спустя 20 минут директор объявил: «С первым апреля» — и сказал, что тесты даже еще не проверили, так что нам пришлось вернуться в свои прежние классы. У меня было разбито сердце. Похоже, они специально исследовали, кто мои друзья, чтобы троллить именно меня.© de***kni*** / Reddit
- Решила разыграть мужа. Подсунула записку под подушку «Я все знаю», собрала вещи и уехала. Трубку не брала, но смс получала и вот некоторые из них: «Я больше не буду показывать твое белье друзьям, вернись», «Валера больше не будет спать в нашей машине по ночам, извини». Боже, с каким чудаком я живу. © Палата № 6 / VK
- Пришел сегодня в офис. Все вокруг сочувствуют мне, некоторые еще и шепчут: «Крепись!» Сказали проверить почту и идти к шефу «на ковер». Заглядываю в ящик, а там письмо о том, что мне начислен штраф за нарушение служебных обязанностей. Пришел к шефу, он сидит в кресле злющий и показывает мне, мол, проходи, присаживайся. А потом говорит: «Мишка, Мишка... Где твоя улыбка?» В этот момент в кабинет влетают остальные сотрудники в праздничных колпаках, с тортом и с криками: «Поздравляем!», кидаются обнимать меня. Ах, да, у меня же день рождения сегодня. Никакого штрафа, естественно, нет, это был розыгрыш. Все-таки мои коллеги — крутые ребята. © Не все поймут / VK
- Мой старший брат — тот еще приколист. Недавно он рассказал моему парню, что я всю жизнь мечтала завести крысу! Огромную, «милую» крысу Лариску. А я их с самого детства терпеть не могу! Представьте мои глаза, когда на годовщину отношений мой парень достает крысу. Еще и миллион домиков и игрушек ей накупил. Долго думала, что с этим делать, а потом придумала — отдам ее брату-шутнику. Выхода нет, пришлось ему за ней ухаживать, тем более, что его девушка от крыски в восторге. Теперь брат ноет, что боится зверя. Типа крыса по ночам злобно смотрит, как он спит. © Не все поймут / VK
- Вспомнился мне мой 20-й день рождения. Отец спрашивает: «Сынок, а какую машину ты себе хочешь?» Я подумал: вот, наконец-то, сбудется мечта, и с радостью отвечаю: «Lancer X» (они тогда только вышли и были очень популярны). Батя говорит: «Хороший выбор, сынок, обещаю тебе, что, когда ты ее себе купишь, я у тебя ее не отберу. Катайся спокойно...» © Tarahtung / Pikabu
- Когда я училась в 1-м классе, мне оставляли суп в ковшике, чтобы я его разогревала и ела. Есть суп не хотелось, поэтому выплескивала его в окно. Не помню, сколько раз я так делала, но в один злополучный день мама решила на обед сбегать домой. И вот ковшик высовывается, супчик выливается, и в этот момент я вижу маму, выходящую из арки дома напротив. А мама в тот момент смотрит на свое родное окошко. Этот супчик мне уже лет 30 припоминают. © Olya1984 / Pikabu
- Наш зять известен своими тихими, но масштабными розыгрышами. На одном семейном ужине, посвященном его 35-летию, он решил разыграть не кого-то конкретного, а всех.
Когда пришло время выносить торт, он поднялся, поблагодарил всех и произнес странную речь:" Спасибо, дорогие, что пришли поздравить меня... но я не уверен, с чем именно".
Мы все засмеялись, думая, что это шутка. Но он продолжил:" Я проснулся сегодня утром и совершенно не помню... вот эту даму (показывает на мою сестру). И этих двух ребят (показывает на своих детей). И, простите, я впервые вижу этот дом. Я не знаю, кто вы, но вы очень милые«. Вся семья замерла. Моя сестра побледнела, дети начали кричать: «Папа, мы вчера играли в футбол!» Моя мама схватилась за сердце, а отец повторял: «Ну хватит, посмеялись и все!»
Зять держался минут пять, идеально изображая человека с полной амнезией и вежливо извиняясь перед сестрой за то, что «так неловко» знакомиться в такой день. Когда паника достигла апогея (мама начала искать нашатырь, а я уже объясняла детям, что с папой будет все хорошо), он вдруг посмотрел на сестру, улыбнулся и сказал: «С днем рождения, любимая! И, кстати, я знаю, где ты спрятала пульт от телевизора». Сначала наступила гробовая тишина. Потом сестра схватила подушку и начала его колотить, а мама просто выдохнула. Торт, конечно, съели, но еще полчаса все обсуждали, что поменять цвет волос — это розыгрыш, а вот притворяться, что ты не помнишь семью — это уже не смешно.
- На корпоративе за столом зашла тема про семью и замужество, и шеф, семейный мужик за 50, сказал, глядя на нас троих, кто был не замужем: «Вот вы, девочки. Хотите узнать секрет, как женить на себе мужика, если он не хочет?» Мы дружно закивали. «Досидите до конца банкета, открою вам секрет». Семейные сотрудницы начали расходиться, а мы все сидим и ждем ответа. И в конце банкета шеф выдал: «Молодцы, досидели. Готовы узнать, как женить мужика, если он не хочет?» Снова дружно киваем и ждем. «Итак, слушайте! Никак!» И ржет. © Crazy***** / Pikabu
- Мой папа каждое утро ставил на плиту чайник со свистком, чтобы приготовить себе кофе, и в детстве я снимал свисток, дул в него, надевал обратно и прятался. Отец в халате и тапочках спускался на кухню, наливал воду в кружку, делал первый глоток и яростно плевался, когда понимал, что вода все еще ледяная. Я повторял этот трюк десятки раз. © Keith Green / Quora
- Ходила к гинекологу по поводу нерегулярного цикла, мне сделали снимки. Решила пошутить, пишу парню: «Хочешь увидеть мое самое сокровенное фото?» — и посылаю ему эти снимки. Ох, откуда же мне было знать, что у него такие снимки будут ассоциироваться исключительно с беременностью! © Подслушано / Ideer
- Мой муж обмотал изолентой смеситель в раковине и стал ждать. Я подошла, чтобы набрать стакан воды, открыла кран и... струя хлестанула мне в лицо. Я так обалдела, что не сразу поняла, что произошло. Снова открыла кран и опять получила струей в лицо. Мы женаты уже 25 лет, но он так и не смог превзойти тот прикол. © PotatoWithFlippers / Reddit
И не говорите, что вы ни разу не поддавались искушению! А ведь самая лучшая проделка — та, над которой в итоге смеются все.
