А разве таксист спрашивал, ест она майонез или нет? Даже если не расслышал, лучше бы сказать "Спасибо, нет!"
17 историй, читая которые сложно не захихикать в кулачок
Истории
1 час назад
В нашей жизни хватает эмоций на любой вкус. Но иногда судьба подкидывает такие моменты, что в голове не укладывается. Шутливая реконструкция сцены из «Короля Льва» в реальной жизни или случайный пассажир маршрутки, который вмешивается в ваш разговор. Эти и другие истории, нацеленные на смех, мы сегодня преподносим на ваш суд.
- Был на вокзале. Зашли в лифт с кучей людей. Почему-то никто не нажал кнопку этажа, и мы все просто стояли в ожидании. В какой-то момент я пришел в себя и сказал, что кто-то должен нажать кнопку, и все неловко захихикали. © MagicMistoffelees / Reddit
- Везла как-то собачку к ветеринару, вызвала такси «комфорт». Водитель спрашивает, открыть ли окно, сделать ли музыку тише — ну, по классике. Я на все отнекиваюсь, и тут водила такой: «Майонеза?» Я аж зависла и на автомате ляпнула: «Спасибо, я такое не ем». У него аж глаза на лоб полезли, он повернулся и повторил медленно: «Мальтезе у вас, спрашиваю? Ну мальтийская болонка? У меня похожая была в детстве». Как неловко-то было...
- С мужем зависали дома, захотелось каких-то снеков. А возле нас как раз продаются мелко нарезанные соленые свиные ушки. Самим идти было лень — попросили ребенка метнуться. К магазину идти минут 5, но его не было полчаса. И вот сынок возвращается и вручает нам целое сырое свиное ухо. После смеха и подколов ребенок говорит: «А я-то думаю, почему на меня продавец смотрел как на дурачка, когда я просил у него свиные уши?!» © Подслушано / Ideer
- Мой 7-летний сын спал на верхней части кровати, а его брат — на нижней. Однажды вечером он попросил меня уложить его спать, и я сказал: «Сынок, ты становишься большим, я не уверен, что смогу поднять тебя так высоко!». Он посмотрел мне прямо в глаза и сказал: «Папа, ты просто должен верить в себя». © Unknown author / Reddit
-
-
Ответить
- Работаю курьером, упал заказ в частный сектор. Подъезжаю к воротам, на них табличка: «Осторожно, злая собака!» Стало стремновато. Тут из дома выходят мужик с ребенком. Мужик орет: «Что вы там застряли?» Отвечаю, мол, собак боюсь. А мелкий как заголосит: «Дяденька, вы не верьте всему, что пишут. У нас вообще собаки нет! Я хочу, мама хочет, а папа не разрешает, но говорит, что табличка все равно нужна, чтобы всякие не шастали». Лицо его отца надо было видеть.
- Закрыл ключи и кошелек в машине, пришлось вызывать слесаря. Когда он открыл дверь, я достал кошелек, чтобы заплатить ему. Но после этого взял и захлопнул дверь опять, с ключами внутри. Пришлось просить у него помощи еще раз. © RonSwansonsOldMan / Reddit
- Есть у меня подруга, которая гостила у меня неделю. Мы валялись, болтали, и в какой-то момент я оказалась на краю кровати. Эта зараза посмотрела мне в глаза, прошептала «Да здравствует король» и столкнула меня с кровати, как Шрам Муфасу в «Короле Льве». Я на полу до слез хохотала. © PremiumRecyclingBin / Reddit
- Cын моего друга залез под терассу, чтобы достать что-то, что туда упало. Копошился там, а потом неожиданно вылез оттуда гораздо быстрее, чем залез. И говорит: «Там был червяк. И он меня увидел». © Unknown author / Reddit
- Мы с женой решили пожениться на пляже. И как раз в тот момент, когда мы произносили клятвы, которые писали кучу времени, над нами появилась пара вертолетов, и приземлилась рядом. Песок, свадебное платье, цветы разлетелись повсюду. Тогда я злился, но сейчас это кажется забавным. © JKS_*****_**** / Reddit
- Дядя рассказал, как его отец в гости приезжал в молодости: «Едим, на столе стоит красная икра, масло, хлеб (и другая еда, разумеется). Батя сидит ложкой икру лопает. Мы с женой молодые, сказать стесняемся, но я набрался смелости и говорю: «Пап, ты бы икру на хлеб намазал...» А он в ответ: «Спасибо, сын, мне и так вкусно!» © Nickolaic / Pikabu
- Когда мне было 5 лет, мама говорила мне, что «в жизни нет ничего бесплатного», когда мы заходили в магазин, но как только мы вошли, мне дали бесплатное мороженое, потому что на улице было жарко. © Unknown author / Reddit
- Работаю охранником в супермаркете. Сорок минут наблюдал за мужчиной, который бесцельно и растерянно ходил туда-сюда между стеллажами. В конце концов, подхожу к нему, спрашиваю, все ли у него в порядке. А он мне серьезно так: «Я список продуктов дома забыл, пытаюсь восстановить по памяти». Спрашиваю, чего не сходит домой за списком. Отвечает: «Нельзя. Если вернусь, жена опять скажет, что я клуша». © Палата № 6 / VK
/но я набрался смелости и говорю: «Пап, ты бы икру на хлеб намазал...»/
Ему надо было набраться ещё большей смелости и сказать отцу: "Пап, ты бы немного икры нам оставил".
-
-
Ответить
- Случайно увидела у мужа в контактах номер, записанный как «Зайчик». Ходила и благополучно себя накручивала, придумывая, как бы мужа подловить на измене. И сегодня наконец-то правда всплыла! Муж явился после работы с зайчиком и познакомил с ним нашу дочь... Оказалось, что это — настоящий зайчик. Маленький такой, блондинистый, с длинными ушами и мягкой шерсткой. Не, ну логично, а как еще записать номер женщины, у которой собрался купить зайчика для дочки. © Палата № 6 / VK
- Ехали с другом в маршрутке. Обсуждали то, как поступила его бывшая. На моменте рассказа, где друг заходит в квартиру и видит девушку с другим парнем, у меня зазвонил телефон, и мне нужно было ответить. Друг ждал, чтобы продолжить. И тут голос с заднего сиденья: «Девушка, а можете побыстрее закончить этот звонок? Уж больно интересно знать, что же было дальше» © Палата № 6 / VK
- Гуляю с песиком своим. Он — мелкий йорк, и в траве высокой его почти не видно. А дальше мусорка. Иду туда, чтобы выкинуть старый хлеб голубям. Иду одна, и на подходе к мусорке говорю своему песику достаточно громко и грозно: «Ты только тут ничего не ешь, а то отравишься!» Песик мой где-то там в траве остался, а я как раз это все проговариваю, и у мусорки мужик стоит и на меня смотрит. Наверное, подумал, что я о нем забочусь... © Палата № 6 / VK
- Моя девушка вечно очень долго собирается, когда мы куда-то идем. Я долго это терпел, но на прошлой неделе не выдержал. Предъявил ей, мол, как ты можешь так долго красить губы, это же за минуту можно сделать! Она поржала надо мной и предложила спор, сказала, что я за десять попыток ни разу не накрашу свои губы ровно или хотя бы приблизительно так, как нужно. У меня не получилось и за 20 попыток... Уже шестой день выполняю всю работу по дому, потому что проиграл спор... © Палата № 6 / VK
- У коллеги два взрослых сына. Постоянно воюет с ними из-за бардака. По всей квартире развесила яркие плакаты: «Помой посуду!», «Пропылесось!», «Вынеси мусор!». Проходит день, два, три — все по-прежнему. А потом младший так осторожно спрашивает: «Мам, а ты зачем напоминалки развесила? Стала все забывать, да?» © Подслушано / Ideer
Не сбавляем обороты, вот вам еще подборка историй о том, что жизнь всегда даст нам повод посмеяться.
Комментарии
Уведомления
Похожее
16 мужчин, чьи поступки говорят громче слов
Истории
1 неделя назад
15+ рассказов о парах, чьи отношения могли бы стать сценарием для ситкома
18 человек, чье поведение на свадьбе затмило даже самого навязчивого тамаду
15+ неожиданных историй, достойных киношного сценария
14 женщин доверились мастерам и даже не подозревали, что же их ждет
Фотоподборки
1 месяц назад
14 моментов, когда люди совершили маленькое чудо и вернули нам веру в человечество
Истории
2 дня назад
15 мужчин, которые так нелепо пытались скрыть свою неверность, что это было даже смешно
18 историй, где ответ на наглость был настолько остроумным, что заслуживал оваций
Интересное
2 недели назад
20 человек, чьи родные оказались теми еще сюрприз-менеджерами
15+ человек, которые привезли из-за границы не магнитики, а истории на миллион
Истории
4 дня назад