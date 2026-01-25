20 случаев, когда языковой барьер превратил обычное путешествие в уморительную комедию
Из-за языкового барьера любое путешествие может превратиться в настоящее приключение: вместо крылышек в ресторане заказываешь куриные гузки, водитель автобуса неожиданно дает тебе деньги, а местные жители вдруг испуганно убегают от тебя. Мы решили собрать истории о том, как люди из-за простейших ошибок в языке невольно влипали в веселые истории.
- Наша няня в Италии гуляла с ребенком по пляжу. Поднялся ветер, местный работник подошел к ней и жестами показал, что нужно уходить с пляжа. Няня была стойкая, уходить не планировала: хотела догулять, как нам обещала, — до 14:00. Язык она учила в школе пятьдесят лет назад, но английские слова из головы повылетали. Как сказать «14:00», она не помнила. А вот «13:58» вспомнилось само. Ответила она как-то так: «Ноу, ай гоу эт 13:58!» © Денис Долматов / ADME
- Как-то в Стамбуле искала метро. Английский мой слегка хромает, рядом были только две барышни. Подхожу, здороваюсь. Спрашиваю на английском, где здесь метро поблизости. В ответ: «Доунт андерстэнд!» Пробую по-другому: спрашиваю, где останавливается подземный поезд в аэропорт. Опять не понимают. Трагически шепчу себе под нос: «Ну и что теперь делать?», а девушки радостно в ответ: «О, так вы по-нашему говорите!» Занавес. © NewLan78 / YouTube
- Как-то на отдыхе в Испании мы с папой заскочили в ресторанчик. Отец радостно заявил на испанском, что мы пришли на обед, а потом мы потыкали в меню на разные блюда. Официант еще так странно на нас глянул, но заказ принял. А через полчаса другой, еще более озадаченный официант принес нам кучу маленьких сэндвичей с разными испанскими блюдами — паэльей и прочим. Тут-то и выяснилось, что папуля перепутал слово «обед» и «сэндвичи». Бедные работники ресторана. © Unknown author / Reddit
- Путешествовал по Азии и решил как-то опробовать местный общественный транспорт. Показал водителю автобуса, куда хочу доехать, — он мне покивал. Потом я в телефоне еще покопался и решил сойти чуть подальше. Кое-как смог это водителю объяснить, хотя тот странно на меня посмотрел. А когда мы наконец доехали до нужного места, он мне зачем-то монеток отсыпал. Интересно, что я такого сказал? © kindawornout / Reddit
- Заблудились с мужем в Барселоне. Время за полночь, вокруг ни души. Вдруг я заметила паренька. Радостно верещу ему: «У нас проблема!» Парень как глаза выпучил — и понесся от нас галопом. Мы с мужем в недоумении: что не так? Одеты вроде прилично. И только потом до меня дошло, что я перепутала в испанском склонение и проорала бедному отроку: «У тебя проблемы!»
- Жил на Шри-Ланке в отеле, и достался мне номер 2222. Так что каждый раз, проходя мимо ресепшена, весело кричал им: «Ту-ту-ту-ту!» А они мне радостно отвечали: «Ту-ту-ту-ту!» — и размахивали руками. © BadBadCowboy / Pikabu
- Был в командировке в Словении, и мы с коллегами облюбовали один ресторанчик. Обслуживал нас всегда сам хозяин. И вот один наш товарищ решил заказать газировку со льдом. Мы долго пытались объяснить, что такое лед, все языки перепробовали, а словенского никто не знал. В результате хозяин радостно покивал и быстро притащил нашему коллеге стакан колы с шариком мороженого. © Spiritual-Guava-6418 / Reddit
- Как-то стояла на фудкорте у прилавка с домашней едой — тут подошла молодая индийская пара. Там куча блюд, все понятно, кассир худо-бедно объясняется по-английски. Дошли до полбы с грибами — и тут у всех затык случился. Мне приспичило помочь, а слово «полба» как перевести — не знаю. Хотела сказать, что полба — это предок пшеницы, но слово «предок» тоже вылетело из головы. И вот стоим: индийцы на меня таращатся, кассир таращится, а я с умным видом объясняю, что полба — это «дедушка пшеницы, тушенный с грибами и луком». © Изяслав в ярости / ADME
- Дело было в Италии. Оказался там в январе — и был жуткий колотун. А у меня, как назло, горячая вода в душе не включается. Все перепробовал — толку ноль. Наконец пошел за помощью на ресепшен. Изложил проблему, парень радостно покивал и тут же вытащил чашку кипятка. © asteroid44 / Reddit
- Гуляла по Берлину с подругой-француженкой. Решили заказать китайскую еду на вынос. Подружка не очень хорошо говорит по-немецки, поэтому заказ частично делала на родном языке. Смотрю: официант испуганно мнется и говорит, что хлеб у них в ресторане не подают. Оказывается, приятельница забыла, как будут палочки по-немецки, и поэтому использовала французское слово — а именно «багет». А «багет» по-немецки — это хлеб. Я очень смеялась. © mediocre_medstudent1 / Reddit
- Были с приятелями в Корее и пошли в ресторанчик. Я в корейском ни в зуб ногой, так что просто ткнул в картинку, где было что-то похожее на куриные крылышки. Принесли мне блюдо — и я в легком недоумении: там вообще мяса нет, одни хрящи и еще что-то странное. Полезли в меню — и оказалось, что я заказал куриные гузки. Приятели надо мной еще долго хихикали. © gnelson321 / Reddit
- Отдыхали компанией в Бразилии. И вот подружка супруги решила заказать в ресторане сыр. Но перепутала одну букву — и в результате потребовала у бедняги официанта поцелуй. © Fatoldguy / Reddit
- Отдыхали во Вьетнаме, и я как-то решила выпендриться: свой любимый местный салат заказать на вьетнамском. Гордо улыбаясь, говорю официантке, что хочу, а она с выпученными глазами бежит за менеджером. Думаю: что за дела? Выяснилось, что я на чистейшем вьетнамском заявила: «Хочу на вокзал! Сегодня я в игривом настроении!» Мы с мужем долго хохотали, но больше я на вьетнамском ничего не заказывала.
- Во время путешествия по Эквадору заглянул в одну лавочку и решил похвалить гитары, которые делал местный умелец. В основном демонстрировал свое восхищение мимикой и жестами. Видимо, я перестарался, так как чувак решил, что я хочу купить гитару. Вот так я и стал обладателем музыкального инструмента. © Unknown author / Reddit
О! Гузки. Моя любимая куриная часть. Ем ее первой, когда попадается. Конечно, надо сначала, перед готовкой, вырезать из нее жирную железу.
Еще у Хейердала в его описаниях острова Пасхи написано, что гузка дня островитян - самое престижное угощение, его предлагают уважаемым гостям.
- В Таиланде у меня был сложный магазинный квест. Мне понадобилось купить пипетку. Что я только ни делала — даже нарисовала этот инструмент! В нескольких магазинах меня очень старались понять, но так и не смогли. Пришлось заказывать доставку. © Petite_Ame / ADME
- Гулял рядом с доками в Дубае — и вдруг выскакивает какой-то парень и начинает орать на меня. Я слегка напрягся. А чувак все старался мне что-то эмоционально объяснить, пробуя разные языки, вот только английского среди них не было. Я порядком струхнул: решил, что зашел куда-то явно не туда. Наконец жестами товарищ смог показать, что просит меня сфотографировать его с приятелями. © twentygreen / Reddit
- Как-то к нам в гости приехала пожилая пара немцев с друзьями. Пошли они всей компанией по городу гулять. Через пару часов возвращаются только джентльмены, трагически смотрят на меня и шепчут: «Наши бабушки заблудили!» Я в шоке: представила себе веселую парочку немок в возрасте, которые где-то сейчас проказничают. И только через пару минут после настойчивых расспросов наконец поняла, что бабушки заблудились. К счастью, обе дамы быстро нашлись: они зависли в магазине и никакого неприличия не творили.
- В первый раз, когда оказался в Мексике, я порядком смутил местных торговцев. Все время спрашивал, есть ли у них вакуумные печи. На самом деле я перепутал слова, и мне нужен был дракон. © Unknown author / Reddit
- Дело было в Турции. Ехали автостопом. Водила оказался разговорчивым, но английского не знал. Спас переводчик в телефоне. И вот он пишет: «Не хотите ли выпить бычьего чаю?» — и улыбается во все 32! Мы — мол, какой бычий чай? И тут он вдруг показывает на мост. Короче, он написал, что мы остановимся у моста, а программа-переводчик почему-то перевела с турецкого именно так.
- К нам в гостиницу приехал гость из Китая, который по-английски вообще ни в зуб ногой: общались с помощью переводчика на телефоне. Как-то показывает он мне экран — и я столбенею. Там написано: «Давай устроим забастовку! Не причесывай мою карточку!» Видимо, по выражению моего лица гость понял, что с переводом что-то не так, и печально удалился. Только вечером он нашел другого постояльца, который смог перевести его пожелание. Оказывается, товарищ хотел заплатить за номер наличными и просил не списывать деньги с карты.
А у вас бывали веселые истории за границей из-за трудностей перевода? Или вы случайно ошибались, приходя на помощь иностранным туристам? Делитесь в комментариях.
Интересно, в каком виде в Мексике можно купить дракона- в вяленом- жареном- вареном? Почем такая экзотика?
Месяц назад в Дрездене я зашла в оптику, хотела простые очки +1. Немецкий когда-то знала очень хорошо, школа N149 была с немецким уклоном, с первого класса. И вдруг напрочь вылетело из головы как будет один, на англ. тоже вылетело. Стоим с продавщицей и таращимся друг на друга... Потом я постучала пальцем по стеклу очкоа и показала один палец 😂. Ну то что она ответила я уже поняла - купить можно начиная с +2. 😂