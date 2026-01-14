Всегда стираю новые вещи перед тем, как надеть первый раз. Поэтому не понимаю даму с ценником.
15 уморительных историй, которые в офисе друг другу пересказывают только шепотом
Истории
2 часа назад
В череде рабочих будних иногда устаешь. Причем, как от монотонности, так и от застающих врасплох неожиданностей. В такие моменты спасают коллеги, которые иногда выдают такие перлы, что это становится отрадой даже во время самых стрессовых совещаний. Понедельник — день тяжелый, но становится легче, если на славу посмеяться вместе со своими офисными друзьями.
- Очень нужна была работа. Попытался устроиться грузчиком на ближайший склад. Сидели с начальником за столом, разговаривали, в какой-то момент он сказал: «Нет, знаете, вы недостаточно амбициозны, чтобы работать у нас». А я в ответ на это взял стол, за которым мы сидели, поднял его и молча перенес в другой конец комнаты. Он удивленно посмотрел и выдал: «Ну хотя ладно, берем!» © Не все поймут / VK
- Устроилась на работу. С начальницей отдела была еще незнакома, потому что она находилась в отпуске. Коллега, сидевшая рядом со мной, постоянно болтала про ювелирку. А я особо не вслушивалась, много работы. Ну, думаю, мало ли, у всех разные увлечения. И тут начальница вышла из отпуска. Выяснилось, что у нее фамилия — Ювелирко, а коллега все время пыталась мне рассказать о ней. © Подслушано / Ideer
- Купила джинсы, пришла в них на работу. Коллеги в восторге, у меня настроение — огонь! Но потом поняла, что все комплименты в одном стиле: «Прикольные джинсы! Дорогие, наверное?» И уже перед тем, как уходить с работы, я заметила, что сзади на кармане торчит огромный ценник. Вот хоть бы кто сказал! Хорошо хоть джинсы на самом деле дорогие были. © Не все поймут / VK
- Я работал в одной страховой компании. Они контролировали каждый наш шаг. Однажды я ушел с работы пораньше, потому что неважно себя чувствовал, решил, что нужно отлежаться. На следующий день, когда я подавал заявление на оплату больничных часов, от меня потребовали указать причину отсутствия. Я честно написал: «Плохо себя чувствовал». Но в отделе кадров заявили, что это недостаточно подробное описание. Я выпал в осадок, а потом взял и вписал в графу причину: «Катастрофическая диарея». Больше ко мне с уточняющими вопросами никто не приставал. © bgea2003 / Reddit
- Разговорились с коллегами о французских духах. О том, что встретить тот самый шлейф сейчас нереально. Мимо прошла дама из соседнего отдела. Мы воскликнули: «Вот он! Настоящий!» Кинулись расспрашивать. Женщина смутилась и выдала «Девочки, я только что из туалета. Там побрызгала новым освежителем воздуха». Как мы хохотали! © Наталья Попова / Dzen
- У нашего магазина была своя страничка в соцсетях. Как-то утром один менеджер позвонила и слезным голосом сообщила, что у нее проблемы с машиной, но она приедет, как только все уладит. И тут другой менеджер листал ленту новостей и наткнулся на свежие обновления этой самой девицы. Сначала шло классическое: «Прическа сегодня — просто кошмар...», а следом — вишенка на торте: «Только что наплела на работе, что у меня тачка сломалась. Сижу, пытаюсь привести волосы в порядок. У меня же даже машины нет». Что ж, спасибо за честность, дорогуша. Иди по жизни красиво. © screwtop / Reddit
У дамочки с ужасной причёской не только причёска не в порядке, но и мозги: как можно в тот же момент в сетях на себя компромат выкладывать?
-
-
Ответить
- На работе у стула отвалилась ножка. Отправила заявку в хозяйственный отдел, кратко описав проблему. Через час пришел ржущий рабочий с бутылкой кефира и инструментами. На мой недоуменный взгляд начал громко зачитывать текст моей заявки: «Добрый день! У меня проблемы со стулом! Просьба устранить». Давно я так не краснела. Девушка, 24 года, проблем со стулом больше нет. © Подслушано / Ideer
- Работала много лет в газете, где публиковали, в том числе, тексты официальных документов. Однажды верстальщица призналась мне в своем давнем косяке. Она случайно вставила в текст документа скопированное сообщение из мессенджера. С мужем о чем-то переписывалась. Так и пошло в печать. Не заметили ни корректор, ни редактор, ни администрация района, никто из читателей. © Строю жизнь / Dzen
- Иду к шефу подписать документы, и вдруг слышу, как он говорит: «Милая, ты просто чудо». И тут из кабинета выходит секретарша. Вот думаю и на тебе, парочка — не разлей вода. Стала следить, слышу — опять флиртуют, резко открываю дверь, а там шеф разговаривает по телефону. Секретарша сидит за столом со стопкой отчетов, ждет, пока он закончит. Оказалось, что шеф просто разговаривает со своей дочкой, она недавно освоила телефон, вот и названивает ему. Вот я сказочница, конечно, думала, поймаю этих двоих на служебном романе, как в фильмах.
- Устроилась на работу швеей. Дело это любила с детства. Сижу, работаю в свое удовольствие, песни пою. И все бы хорошо, но была у нас мастер, которая сильно любила кричать. Просто разговаривать не умела, вот кричала и все! Причем подходя со спины. Я вечно подпрыгивала на месте и издавала испуганный возглас. И так было несколько раз. Она сама уже бояться меня начала. Девчонки смеялись, а мастер с тех пор со спины ко мне не походит. Идет так, чтобы я ее видела, рукой машет, только потом уже подходит. Но все равно кричит! © Не все поймут / VK
- Работаю переводчиком. Пришел как-то заказчик, перевела ему документы. С тех пор он все бегает в офис со всякими вопросами. Вчера приплелся за минуту до закрытия и выдал: «А вы с директором встречаетесь, да?» Я в осадок выпала, и тут он достает свое резюме и говорит: «Я просто видел, что у вас вакансия аудитора открылась, все хотел податься, но в первый день случайно толкнул директора в лифте, думаю, вдруг он обо мне не очень хорошего мнения, а вы вроде бы близки. Может, отдадите ему мое резюме?» Я даже не успела ответить, как он убежал. Уж не знаю, с чего он так решил, но мы всем офисом знатно посмеялись.
- Работаю из дома, нагрузка довольно высокая. Взял на себя больше задач, чем планировал, из-за этого не всегда высыпаюсь. Во время очередного видеосозвона с коллегами я неожиданно уснул. Проснулся только через 6 часов с сильно затекшей шеей и с 40 пропущенными звонками. Коллеги пытались меня разбудить, но телефон был на беззвучном режиме, да и спал я, видимо, крепко. Ожидал получить выговор от начальника, но он меня похвалил! Как оказалось, я начал бормотать во сне, и все мои бормотания были о работе. Начальник даже дал мне пару дней выходных и продлил дедлайны, сказав, что это настоящий пример самоотдачи. Оказывается, быть трудоголиком — не так уж и плохо. © Рабочие истории / VK
- У нас появилась новая сотрудница. Она была очень странной женщиной. Я даже предупреждала начальника, но он не слушал. В общем, как-то она сломала на работе ноготь, работа у нее была за компьютером. Так эта дамочка заставила фирму заплатить ей за новый маникюр, так еще и моральную компенсацию вытребовала. А потом и вовсе уволилась. Шутим, что на работу она, видимо, только за этим и устраивается. Ведь мы не знаем, почему она ушла с трех предыдущих рабочих мест. © Карамель / VK
- Наша главбух впервые за 20 лет не вышла на работу. Шеф решил устроить ей показательную порку по телефону, но вдруг покраснел, замямлил и сбросил вызов под наши офигевшие взгляды. Оказалось, Марина Эдуардовна не стала юлить и выдала базу: «У меня приливы, уважаемый, и дай бог вам никогда не знать, что это такое!»
- Муж работает автослесарем далеко от дома, на вахтах. Недавно его срочно вызвали из отпуска. Звонит оттуда, по голосу слышу — злится, но держится. На фоне кто-то смеется. Говорит мне: «Посмотри, пожалуйста, в игрушках у малого». Я открыла корзину и сразу все поняла. Там лежали: молоток, отвертка, пассатижи. Настоящие. А у мужа в чемодане — только пластиковые. Он, когда собирался, не заметил, что сын подменил инструмент на свой. Подготовил папу к работе. © Мамдаринка / VK
А какие офисные истории готовы пересказывать вы? Мы собрали еще несколько подборок, в которых многие могут узнать себя:
Комментарии
Уведомления
А папка не заметил, что чемоданчик с инструментами стал на несколько килограмм легче?
-
-
Ответить
Похожее
14 историй от клинеров, которые повидали в квартирах такое, что хоть кино снимай
Истории
2 недели назад
16 родителей, которые и знать не знали, чем обернется их решение оставить детей под чужим присмотром
Истории
2 недели назад
15 историй о том, как одна секунда изменила скучный день до неузнаваемости
«А что, так можно было?» 20+ историй о ну очень смекалистых людях
Сделай сам
2 месяца назад
15 случаев, когда братья и сестры становились главными героями семейных баек
Народное творчество
1 день назад
20 историй о первых подработках, которые спустя годы вспоминать и неловко, и смешно
Интересное
1 месяц назад
18 историй о том, как сложилась судьба богатеньких детей, которых судьба решила проверить на прочность
20+ свекровей, с которыми что-что, а скучать точно не приходится
Семья
1 месяц назад
15 случаев, когда прогулка обернулась занятной историей
14 историй от жен, чьи мужья дали джазу
20 забавных ослышек, которые стали причиной немаленького такого конфуза
Народное творчество
1 неделя назад