15 уморительных историй, которые в офисе друг другу пересказывают только шепотом

В череде рабочих будних иногда устаешь. Причем, как от монотонности, так и от застающих врасплох неожиданностей. В такие моменты спасают коллеги, которые иногда выдают такие перлы, что это становится отрадой даже во время самых стрессовых совещаний. Понедельник — день тяжелый, но становится легче, если на славу посмеяться вместе со своими офисными друзьями.