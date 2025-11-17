17 человек, у которых в офисе от скуки точно никто не страдает
3 часа назад
Работа работой, но без капли безумия в офисе жизнь быстро становится унылой рутиной. Но, поверьте, в сегодняшней статье коллеги точно не скучают. Вот 18 историй о том, как рабочие будни превратились в настоящий ситком.
- В наш отдел недавно перевелась новенькая. В голове одно творчество, к работе относится безответственно: забивает на текущие задачи, потом пытается сбросить решение проблемы на других сотрудников, может уйти с работы раньше. Недавно прихожу на работу и вижу разрисованную клавиатуру и кучу оригами. Не помню, чтобы меня кто-то бесил так сильно. © Подслушано / Ideer
- Вышла из отпуска, а у меня привет из бухгалтерии: остатки зарплаты решили не начислять, мол, возиться им не хотелось. Ну, я позвонила и сказала, что сейчас приеду, чтобы бухгалтер дала мне в долг как раз ту сумму, которую должны были насчитать. А я в следующую зарплату как раз верну. Пока доехала, деньги уже в кассе были. © Любовь Орлова / Dzen
«Коллега не знает, как работают стикеры»
«Вид из окна моего офиса»
- Прошлым летом было у меня собеседование на работу. Устраиваться я шла в солидную компанию, поэтому надела свой любимый белый деловой костюм. От остановки до самого офиса нужно было пройти приличное расстояние, а пока я ехала, поднялся сильный ветер и начался ливень. В итоге прибежала я туда в ужасном виде: костюм весь мокрый и в грязи, волосы в разные стороны. Подруга, которая должна была меня встретить, очень сильно смеялась и даже сфотографировала. Собеседование я, к счастью, прошла. И вот, ровно через год, начальник сделал мне подарок: белый зонтик и ту самую фотографию, которую сделала подруга, в большой рамочке. Люблю свое начальство и коллег за их чувство юмора. © Карамель / VK
- Друг рассказал. Начальник нашей организации отличается оригинальными выходками. Любит поприкалываться над сотрудниками, но не обижается, когда подчиненные разыгрывают его самого, даже если шутки «на грани фола». Как-то курьер, который недавно был принят на работу в организацию, спрашивает шефа: «Почему Вы, когда здороваетесь, подаете мне два пальца, если всем остальным — всю ладонь?» Шеф: «Понимаете, Вы у нас работник новый, еще не прошли испытательный срок, Вам по стажу положено только полтора пальца. Но подать полтора пальца я не могу, поэтому подаю два». На это курьер отвечает: «Мама меня учила быть честным и всегда отдавать долги. Вот Вам полпальца сдачи». Скрутил кукиш и показал шефу. Шеф оценил ответку и засмеялся. © ironMen19 / Pikabu
«После выхода из отпуска не мог найти свою кружку. Нашел...»
«Сказал боссу, что нам нужен офисный питомец...»
- У моей жены есть коллега на работе, которая летом ездит на машине, а осенью ставит ее в гараж. Работают они за городом в промышленном секторе. Повадилась она кататься на работу и с работы с моей женой. Я понимаю, конечно, можно иногда подвести попутчика, но не на постоянной основе же, при этом своя машина есть. Ничего в благодарность за поездки не предлагает. При этом никаких особо приятельских отношений между ними нет. Жена уже под разными предлогами несколько раз ей отказывала, но человек наглый и все равно просит подвезти. © krutoiperec20000 / Pikabu
- Уволилась у нас уборщица. Оклад ее составлял 43 тысячи, работать надо было по вечерам. Директор решил не нанимать новую сотрудницу, а оформил на эту должность свою жену. Только вот на работе она и дня не появилась. Тогда он взял и сам стал заниматься уборкой после работы. Результат превзошел все ожидания! Кафель блестит, в туалетах и душевых приятный запах, а расходники заменяются вовремя и без напоминаний. Создается впечатление, что человек нашел свое призвание. Ну реально, убирать у него получатся намного лучше, чем руководить нами. © Рабочие истории / VK
«Коллега спросил, не хочу ли я кофе, и вручил мне это»
- Может, он пытается сказать, что вы ему не очень нравитесь? © Westcoast******* / Reddit
«Коллега заряжает свой телефон вот так»
- Однажды коллега поделилась, что помогает ей расслабиться после рабочей недели. Оказывается, она переодевается в костюм единорога и разгуливает в таком виде по квартире, разговаривая с воображаемым маленьким принцем. Она даже купила специальный светящийся рог и хвост. И, что любопытно, после таких «представлений» она действительно становится более спокойной и продуктивной на работе. © Подслушано / Ideer
- У нас маленький коллектив на работе, большинство интровертов. Маленькая кухонька для приема пищи, и обычно все как-то ходят есть по очереди, чтобы тебе в рот не смотрели. Но каждый раз, когда я хожу есть, обязательно придет одна коллега. Она всегда начинает спрашивать: «А что ты ешь? » Стоит возле чайника, трещит языком все время, пока я на кухне. Порой она спрашивает: «Я тут побуду, или ты спокойно поесть хотела?» Я отвечаю: «Да, я хотела бы спокойно поесть». Это ничего для нее не значит, она полчаса заваривает себе чай, болтает, мешает мне и навязчиво ко мне лезет. © Подслушано / Ideer
«Один из моих коллег явно не подрассчитал свои силы!»
«Даже офисный кот ненавидит понедельники»
- Работаю я себе спокойно, приносят в офис огромный букет шикарных роз — на имя, как у меня. Но! У нас в офисе две девушки с этим именем: я и девушка-стажер. Стоим, думаем, кому это. Она говорит: «Не мне точно, я в этом городе никого не знаю!» Я отвечаю: «Муж мне такое на работу не пришлет, любовников нет, воздыхатели есть, но обычно можно понять примерно от кого, а тут — тишина!» Поставили букет на самое видное место — стоял, как символ самого бесполезного мужского проявления внимания и фиаско! © always_follow_to_soul
