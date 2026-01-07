20 человек, которые ломают правила, чтобы решить проблему, а об их методах легенды слагают

Люди со смекалкой нигде не пропадут. Они и обидчиков на место поставят, и дома порядок наведут, и близким дельным советом всегда помогут. Герои нашей статьи обладают такой бурной фантазией, что с ними даже в глухом лесу не пропадешь. Они будто знают ответы на все вопросы: например, как выкрутиться из ситуации, когда муж узнал, что вы не испекли пирог, а заказали его в ресторане, или как сделать так, чтобы обувь не натирала, а праздничные гирлянды не путались.