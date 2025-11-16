15+ случаев, когда работники проявили «смекалку», и результат получился из жанра комедии
Иногда на работе нужно быстро соображать и импровизировать — и вот тут начинается самое интересное. Одни решают задачи через логику и инструкции, другие — через находчивость, которая больше похожа на сцену из комедийного сериала. В этой подборке именно такие случаи, когда решение вроде найдено, но вот как оно выглядит — это уже отдельный шедевр.
«Мой арендодатель „решил“ проблему с протечкой в ванной»
- Пожалуйста, скажи, что это розыгрыш! © Childish_Danbino81/ Reddit
«Мне было интересно, почему я постоянно оказываюсь на четвертом этаже после нажатия кнопки 2»
«Чтобы попасть на этажи:
0-1 — нажмите 0
2-3 — нажмите 1...»
«На этой вывеске просто нарисовали вывеску такой же формы»
«Нашли идеальное место, чтобы поставить туалетную бумагу»
В общественных туалетах весьма распространенная практика: одна бобина на 5 кабинок, типа бумагу экономят
- Такое только в кошмарах может сниться! © Snondre / Reddit
«Мой рост — 182 сантиметра»
«У меня просто нет слов»
«Просто... за что?»
«Управляющая компания сделала косметический ремонт здания. На прошлой неделе они покрасили дверь моим соседям, и я надеялся, что это была ошибка. Но сегодня утром я увидел, что и моя дверь выглядит вот так»
«По вечерам отражение в окне показывает, что происходит в соседней кабинке»
«Скамейки в моем местном парке сделаны из нержавеющей стали. Зимой на них слишком холодно сидеть, а летом — слишком горячо»
«Хозяин квартиры обновил ржавые петли»
«Вот так мой арендодатель починил стену»
- Лучше бы просто скотчем обмотал! © Affectionate_Most_64 / Reddit
«Заказал доску, чтобы починить забор. Курьер не придумал ничего лучше, чем запихнуть ее через отверстие для писем в двери»
«Заменили нам асфальт во дворе. Как известно, при пересадке урны, чтобы она прижилась на новом месте, главное — не повредить ее корневую систему»
«Длинные невидимые ступеньки»
«Собирала конструктор Лего из 6000 деталей, потратила более 20 часов»
«Заказала клининг после ремонта. Полка, где стоял конструктор, была обмотана пленкой. Уборщики решили, что обязательно нужно вымыть эту полку. Разобрали его и сложили детали в мусорные пакеты»
«Вот так хозяин моей квартиры починил разбитую плитку на кухне»
«В месте, где я остановился, есть кран на шкафу, но...»
- А что? Мне даже нравится! © ShartlesAndJames / Reddit
про туалетную бумагу "не а том месте": в некоторых общественных туалетах такие рулоны выполняют "двойную функцию": как, собственно, туалетная бумага (нужно просто оторвать кусок и идти с ним в "кабинку уединения"), и как полотенце для рук - после пользования раковиной.