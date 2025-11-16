15+ случаев, когда работники проявили «смекалку», и результат получился из жанра комедии

Иногда на работе нужно быстро соображать и импровизировать — и вот тут начинается самое интересное. Одни решают задачи через логику и инструкции, другие — через находчивость, которая больше похожа на сцену из комедийного сериала. В этой подборке именно такие случаи, когда решение вроде найдено, но вот как оно выглядит — это уже отдельный шедевр.