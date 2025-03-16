18 человек обустроили себе такие уютные гнездышки, что аж хочется утащить какую-то идею

17 мужчин сшили такие вещи, что их бы с гордостью носила любая модница
Народное творчество
2 месяца назад
Если вы хотите увидеть, как обустраивают дома жители Японии, Италии и других стран, то эта статья - именно тот случай. Не все делятся, откуда они, но это не имеет значения. Мужчины и женщины показали свои уютные интерьеры, и мы выбрали примеры, которые точно вдохновят на обновление вашего собственного жилища.
"Типичная история развода. Я переехал с чемоданом и надувным матрасом. Прошло три года, и я начинаю чувствовать себя как дома".
"Недавно переехала. Предыдущий владелец, похоже, был фанатом синей краски. Я изменила цвет отделки, потолка, добавила обои и вуаля — офисное помещение для леди. Скоро куплю сюда мебель!"
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