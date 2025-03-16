18 человек обустроили себе такие уютные гнездышки, что аж хочется утащить какую-то идею

Если вы хотите увидеть, как обустраивают дома жители Японии, Италии и других стран, то эта статья - именно тот случай. Не все делятся, откуда они, но это не имеет значения. Мужчины и женщины показали свои уютные интерьеры, и мы выбрали примеры, которые точно вдохновят на обновление вашего собственного жилища.

«Двушка холостяка, Чикаго. Мне 45 лет»

"Типичная история развода. Я переехал с чемоданом и надувным матрасом. Прошло три года, и я начинаю чувствовать себя как дома".

"Нет, ну как обои все меняют!"

"Недавно переехала. Предыдущий владелец, похоже, был фанатом синей краски. Я изменила цвет отделки, потолка, добавила обои и вуаля — офисное помещение для леди. Скоро куплю сюда мебель!"

«Мужчина, 34 года. Впервые живу один»

"Мой уютный маленький дом!"

Это выглядит не просто потрясающе, это выглядит как место, в котором я хотел бы жить! © cabbeer / Reddit

«Украсила стену, я в восторге, как все вышло!»

«Недавно переехала в студию после расставания с бывшим»

"Почти все в моем доме куплено в секонд-хенде"

Да это же жилье моей мечты! © Vegetable-Tension-66 / Reddit

"Купил этот лофт на старой фабрике почти год назад! Мне 26 лет"

Квартира мужчины

"Работаю в больнице лаборантом, и вот такой у меня бюджетный ремонт"

Не желаете усыновить кое-кого? Взрослого мужчину, например... © tiwomm / Reddit

«Жилище холостяка»

«Я двушка. Моя "лодка" - узкая и длинная квартирка в Лондоне. А пса зовут Гилберт»

«В этом крошечном пространстве все мое! Я счастлива!»

"2 месяца работы, и я чувствую себя как дома"

А можешь и у меня так обустроить? © periodicsheep / Reddit

«Я работаю почтальоном в Японии. И вот моя квартира!»

«Мужчина. Обустраиваю свое жилище в амбаре»

«Мне 51. И вот мое жилище»

Мужчина, я уже в вас заочно влюблена! © livefreeKB / Reddit

«Живу в маленькой студии, горжусь, как все обустроила»