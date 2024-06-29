15+ мужчин, которые так преобразили свое жилье, что хоть передачу о ремонте снимай

Выражение «холостяцкая берлога» обычно подразумевает какую-то неопрятную полупустую квартирку, в которой в лучшем случае есть диван и стол. Но этот стереотип давно себя изжил, и мужчины доказали, что могут так уютно обустроить свое пространство, что многим и не снилось.

«Выложил я как-то фотки своей квартиры в сеть и что там началось! Женщины надо мной откровенно смеялись, а парни говорили, что мужику больше и не надо. А я взял и всем утер нос»

«Живу так уже несколько лет. Домик хоть и маленький, но очень уютный и комфортный»

«Не знал как обустроить свою комнатушку и полез в интернет просить совета. Там мне накидали кучу классных вариантов и в итоге получилось так»

«Сам сделал кофейный столик, столик для растений позади дивана и рейлинг для цветов. Еще оконные рамы покрасил в черный, чтобы выглядело все драматичнее»

«Недавно овдовел. Заполняю пустоту в душе растениями и велосипедами»

«Жена бросила меня, оставив с двухлетней дочкой на руках. У нас даже кровати нормальной не было и мы спали на полу. А сейчас я забабахал для своей принцессы суперскую комнату»

«У меня никогда не было своей комнаты и даже собственной кровати. Съехал. В первую очередь купил постель»

«Съезжая, бывшая забрала диван. И я наконец купил себе такой, какой всегда хотел»

«Наконец-то закончил оформление рабочего места в новой квартире»

«Первое жилье, которым я действительно горжусь»

«Потратил несколько недель на декорирование гостиной»

«Недавно стал холостяком и нехило вложился в ремонт своей квартиры. Счастлив»

«Переделал спальню после того, как девушка съехала и забрала с собой все вещи. Осталось купить только каркас для кровати»

«Превратили верхний этаж склада в приличное жилье для 4 холостяков»

«Я годы жил в подвале, заросшем плесенью. Еще и с жуткими соседями. Теперь у меня есть собственное жилье»

© cowboybret / Reddit Конфуз 3 дня назад А вот эта любовь к напольным и настольным лампам как к основному типу освещения - это только у американцев так? - - Ответить

«Никто не догадывается, что за шкафом в моей гостиной я сделал собственную тайную комнату, в которой разместил спальню»

Внимание: в апреле 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.