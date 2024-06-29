15+ мужчин, которые так преобразили свое жилье, что хоть передачу о ремонте снимай
Выражение «холостяцкая берлога» обычно подразумевает какую-то неопрятную полупустую квартирку, в которой в лучшем случае есть диван и стол. Но этот стереотип давно себя изжил, и мужчины доказали, что могут так уютно обустроить свое пространство, что многим и не снилось.
«Выложил я как-то фотки своей квартиры в сеть и что там началось! Женщины надо мной откровенно смеялись, а парни говорили, что мужику больше и не надо. А я взял и всем утер нос»
«Живу так уже несколько лет. Домик хоть и маленький, но очень уютный и комфортный»
«Не знал как обустроить свою комнатушку и полез в интернет просить совета. Там мне накидали кучу классных вариантов и в итоге получилось так»
«Сам сделал кофейный столик, столик для растений позади дивана и рейлинг для цветов. Еще оконные рамы покрасил в черный, чтобы выглядело все драматичнее»
«Недавно овдовел. Заполняю пустоту в душе растениями и велосипедами»
«Жена бросила меня, оставив с двухлетней дочкой на руках. У нас даже кровати нормальной не было и мы спали на полу. А сейчас я забабахал для своей принцессы суперскую комнату»
«У меня никогда не было своей комнаты и даже собственной кровати. Съехал. В первую очередь купил постель»
«Съезжая, бывшая забрала диван. И я наконец купил себе такой, какой всегда хотел»
«Наконец-то закончил оформление рабочего места в новой квартире»
«Первое жилье, которым я действительно горжусь»
«Потратил несколько недель на декорирование гостиной»
«Недавно стал холостяком и нехило вложился в ремонт своей квартиры. Счастлив»
Чувак, надеюсь тебе не больше 25. Потому что если больше .. "только не покупай мотоцикл"..
«Переделал спальню после того, как девушка съехала и забрала с собой все вещи. Осталось купить только каркас для кровати»
А это не апартменты в комплексе? Этикетки на постели и табличка на ручке двери смущают)
«Превратили верхний этаж склада в приличное жилье для 4 холостяков»
«Я годы жил в подвале, заросшем плесенью. Еще и с жуткими соседями. Теперь у меня есть собственное жилье»
А вот эта любовь к напольным и настольным лампам как к основному типу освещения - это только у американцев так?
«Никто не догадывается, что за шкафом в моей гостиной я сделал собственную тайную комнату, в которой разместил спальню»
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Комментарии
Хорошая подборка, очень многое сделано просто, но уютно, туда хочется зайти.
И положа руку на то место, где свернулась клубочком мечта о своем жилье - холостяцкие берлоги мне нравятся намного больше, чем женские гнезда)
Подборкa кaпец странная. У многих нет фото "до", чтобы увидеть то самое прeображение, о котором заявил в заголовке автop. И уж тем более вопрос, что это была бы пeредача о ремонте, если в большинстве случаев люди не делали никакого ремонта, а просто обставили комнату. Ах ну да, у эдми дядя Фёдор в отъезде.
над кем там смеялись? над чуваком,у которого квартира с видом на море? ну ну