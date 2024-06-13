15+ мастеров и мастериц, которые шьют такую одежду, что закачаешься
Близких мы любим не за подарки, а просто за то, что они рядом и освещают нашу жизнь как солнышко. Но если родные еще и мастера на все руки — то это словно сорвать джекпот. Вот те самые счастливчики, чьи близкие обшивают и обвязывают их без устали, а иногда и сами герои нашей статьи с радостью берутся за спицы.
А в бонусе — юная мастерица, сшившая себе такое платье, что обзавидоваться можно.
«Бабушка была крутой вязальщицей. Обвязывала нас с мамой с ног до головы, когда жили скромно. Она до самых последних дней не выпускала спицы из рук»
«Этот комплект — юбка и сумка — наше сотворчество. Я предложила идею, а она реализовала. Бабушки нет с нами уже 14 лет. Комплект был связан за год-два до ее ухода, а я по-прежнему иногда ношу этот вязаный оберег. Оцените ее талант и мою офигенную форму. Годы спустя и родив ребенка, я в том же размере, что и 16 лет назад».
«Королевский халат от моей потрясающе талантливой мамули. Чувствую себя в нем императрицей»
«Бабуля сшила мне свадебное платье! Надеюсь, что когда-нибудь стану такой же мастерицей»
«Интересный факт: она также сшила все платья для подружек невесты, для детей, разбрасывающих лепестки, подушечку для колец и цветы для декораций. Женщина — кремень!Чертовски люблю ее».
«Моего парня постоянно спрашивают, откуда у него такая крутая рубашка. А это я связала»
«Пижамка для мамули»
«Моя племяшка проходит в школе историю „Титаника“, поэтому на школьное мероприятие я сшила ей это платье»
«Подругу пригласили на свадьбу, и я сшил ей это платье как из Pinterest»
«Связано бабушкой!»
«Мама и свекровь объединились, чтобы создать для меня свадебное платье! Мама шила, свекровь вязала крючком»
Если не ошибаюсь, это ирландское кружево. Выглядит потрясающе везде, где я его встречала. Отчаянно мечтаю научиться тоже так вязать, но руки-крюки)))
«Сшила дочке платье на выпускной. Закончила буквально перед самым началом праздника»
«Племянница попросила сумку, и я никогда в жизни не вязала так быстро»
«Бабуля сшила это платье в 60-х. Она была намного выше меня, и я ошеломлена, как круто оно на меня село»
Бабуля, видать, была типа меня, короткий торс, зато ноги длинные. Но и длина тогда предполагалась не до пят
«Это платье моя бабушка не успела закончить, а я дошила, превратив в костюм из блузки и юбки»
«Платье, которое я связала для младшей сестры!»
В прошлой подборке это платье показывали в профиль). Тогда фигура все внимание перетянула на себя
«Бабушка сшила мне это платье где-то в 1990-м году. Мы вместе пошли в магазин и я выбрала ткань. Искренне считала, что я самая модная»
Очень красивое платье. Единственно, фон мрачноват для ребёнка, но всё равно красиво.
«Божечки, надеюсь мода на это никогда не вернется».
«Свитер из овечьей шерсти бабушка связала для моей мамы. Она вплела в него полоски кожи»
«Шерсти уже 42 года, из нее дважды вязали разную одежду».
«Платье для маленькой версии меня»
«Эту эпическую кофту отец создал для моей сестры еще в 90-х. Все еще носится»
Бонус: «Пришла на выпускной в самодельном наряде. Сама придумала дизайн этого платья и сшила. Вдохновлялась модой XIX столетия и историей „Титаника“»
- Да это же вылитое бальное платье Розы из «Титаника»! © cecikierk / Reddit
А в этой статье звезды примеряют одинаковые наряды. Это отличная возможность посмотреть, как одно и то же платье сидит на разных типах фигур.