15+ мастеров и мастериц, которые шьют такую одежду, что закачаешься

Близких мы любим не за подарки, а просто за то, что они рядом и освещают нашу жизнь как солнышко. Но если родные еще и мастера на все руки — то это словно сорвать джекпот. Вот те самые счастливчики, чьи близкие обшивают и обвязывают их без устали, а иногда и сами герои нашей статьи с радостью берутся за спицы.

А в бонусе — юная мастерица, сшившая себе такое платье, что обзавидоваться можно.

«Бабушка была крутой вязальщицей. Обвязывала нас с мамой с ног до головы, когда жили скромно. Она до самых последних дней не выпускала спицы из рук»

Чертово_колёсико 50 минут назад крючок она не выпускала из рук, квадраты крючком вяжут - - Ответить

«Этот комплект — юбка и сумка — наше сотворчество. Я предложила идею, а она реализовала. Бабушки нет с нами уже 14 лет. Комплект был связан за год-два до ее ухода, а я по-прежнему иногда ношу этот вязаный оберег. Оцените ее талант и мою офигенную форму. Годы спустя и родив ребенка, я в том же размере, что и 16 лет назад».

«Королевский халат от моей потрясающе талантливой мамули. Чувствую себя в нем императрицей»

«Бабуля сшила мне свадебное платье! Надеюсь, что когда-нибудь стану такой же мастерицей»

«Интересный факт: она также сшила все платья для подружек невесты, для детей, разбрасывающих лепестки, подушечку для колец и цветы для декораций. Женщина — кремень!Чертовски люблю ее».

«Моего парня постоянно спрашивают, откуда у него такая крутая рубашка. А это я связала»

«Пижамка для мамули»

«Моя племяшка проходит в школе историю „Титаника“, поэтому на школьное мероприятие я сшила ей это платье»

«Подругу пригласили на свадьбу, и я сшил ей это платье как из Pinterest»

«Связано бабушкой!»

«Мама и свекровь объединились, чтобы создать для меня свадебное платье! Мама шила, свекровь вязала крючком»

«Сшила дочке платье на выпускной. Закончила буквально перед самым началом праздника»

«Племянница попросила сумку, и я никогда в жизни не вязала так быстро»

«Бабуля сшила это платье в 60-х. Она была намного выше меня, и я ошеломлена, как круто оно на меня село»

«Это платье моя бабушка не успела закончить, а я дошила, превратив в костюм из блузки и юбки»

«Платье, которое я связала для младшей сестры!»

«Бабушка сшила мне это платье где-то в 1990-м году. Мы вместе пошли в магазин и я выбрала ткань. Искренне считала, что я самая модная»

«Божечки, надеюсь мода на это никогда не вернется».

«Свитер из овечьей шерсти бабушка связала для моей мамы. Она вплела в него полоски кожи»

«Шерсти уже 42 года, из нее дважды вязали разную одежду».

«Платье для маленькой версии меня»

«Эту эпическую кофту отец создал для моей сестры еще в 90-х. Все еще носится»

Бонус: «Пришла на выпускной в самодельном наряде. Сама придумала дизайн этого платья и сшила. Вдохновлялась модой XIX столетия и историей „Титаника“»

Да это же вылитое бальное платье Розы из «Титаника»! © cecikierk / Reddit