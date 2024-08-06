15+ одноклассников, которых забыть не получится до самой пенсии

К сожалению, время бежит неумолимо вперед, и уже во взрослой жизни мы часто вспоминаем школьные деньки. Одни скучают по беззаботной поре, другие мечтают хотя бы еще разок посидеть за партой, у третьих то и дело накатывают воспоминания про своих одноклассников.

Мой друг однажды крепко разозлился и погнался за нами в туалет, потому что хотел выглядеть круто, и думал, что один из нас прячется в кабинке. Он взревел: «Я тебя вижу!» — и открыл дверь с ноги. А в кабинке оказался учитель. Учитель ответил: «Я тоже тебя вижу, а теперь закрой дверь». Никогда этого не забуду. © justsupersayinit / Reddit

В старшей школе биологичка невзлюбила одноклассника Сашу и твердила: «Такого оболтуса у меня еще не было». И вот выпускной. Каждый произносит небольшую речь. И тут Сашка берет микрофон и выдает: «А это для Ольги Николаевны». И начинает расстегивать рубашку. Все обалдели, а у него там оказалась футболка с портретом биологички и надписью «Любимый учитель». После выступления она сказала, что такого ученика точно никогда не забудет, но уже по-доброму как-то заулыбалась.

Как-то раз дверь в кабинет заклинило, и учитель никак не мог ее открыть. В итоге он сдался и пошел звать техников. Пока его не было, один парень решил попытаться открыть ее силой. Но в итоге он чуть перестарался и провалился сквозь дверь, образовав в ней дыру. Но и сама дверь тоже открылась. Через некоторое время учитель возвращается, молчит мгновение и затем произносит: «Спасибо, конечно, за помощь. Но мне нужно знать, кого конкретно благодарить». Никто не отозвался, но все было очевидно, ведь только у одного из нас в волосах были деревянные щепки. © Isotheis / Reddit

У меня с детства большая грудь. В 9-м классе уже была «тройка», чем я очень гордилась. Разумеется, на физкультуре были свои казусы. И вот меня вновь начали подтрунивать одноклассники. Но внезапно вмешался мальчик, который всегда был тихоней. Он встал передо мной и выдал: «Ленка, потерпи чуток, и я тебя в жены возьму! Тогда никому не позволю смеяться. Будут только завидовать». После школы жениться он мне больше не предлагал, но в тот момент мне было чертовски приятно, что хоть кто-то заступился.

Отличница-одноклассница унижала меня из-за проблем с английским. Я его подтянула в универе, выучила еще языки. Теперь работаю в крупной компании, и вот она приходит ко мне на собеседование. Ну я и давай беседовать с ней исключительно на «инглише». А потом она как покраснеет, когда мы с английского перешли на немецкий и французский, так как в резюме она указала, что владеет этими языками свободно. А по факту даже начального уровня нет, включая английский. Подслушано / Ideer

Одноклассник в 6-м классе расстегнул моей подруге лифчик на уроке. Она не стала психовать, а просто сказала: «Расстегивать, значит, можешь. А застегивать? Если не сможешь до конца урока, покупаешь мне две пиццы и два пирожка в буфете». В итоге он не смог. Больше этот «самец» не рисковал. © yoongi__oppa_ / Twitter

Технологии дошли до того, что однажды мой одноклассник-отличник вел прямую трансляцию на контрольной, чтобы мы его не дергали каждые пять минут и спокойно списывали. Вот оно, будущее. © HeIIoSidney96 / Twitter

Однажды мой одноклассник в список источников своей работы просто взял и вписал себя. © twibbley / Twitter

Мой 27-летний американский друг рассказал в соцсети, что наконец закончил обучение и получил работу юриста. Моя 27-летняя разведенная одноклассница с 2 детьми пишет в соцсети, что ей в ее возрасте поздно пытаться сменить сферу деятельности и иметь дурацкие затратные хобби. © JustLuiren / Twitter

Помню, подошел ко мне одноклассник с брендовой сумкой и сказал: «Эта сумка стоит больше, чем все, что на тебе одето». А я ему такая: «Надето». © clvr_ / Twitter

Однажды на классный час пришел одноклассник, снял куртку, а под ней — домашний халат. В ответ на удивление учительницы он сказал: «Вы же сами говорили, что форма необязательна». © PomidorWatsona / Twitter

Как-то мой одноклассник под 2 метра ростом присел и воскликнул: «Это вы так мир видите?!» © mrrr_liz / Twitter

Это было в 1-м классе. Как-то идем мы с одноклассницей домой после школы, она спрашивает:

— А ты кого любишь?

— Не знаю, а ты кого?

— Я Влада люблю.

— Тогда я тоже Влада люблю.

(А это один из мальчиков-умничек с красивым почерком).

— Нет, Влада же я люблю! Давай ты Сережу будешь любить?

(А Сережа — это тоже умный мальчик с красивым почерком).

— Давай!

На следующий день к моему приходу в школу уже весь класс знал, что я люблю Сережу. И так до 4-го класса меня дразнили, что я его «люблю». © GuzZakiR / Pikabu

— А ты кого любишь? — Не знаю, а ты кого? — Я Влада люблю. — Тогда я тоже Влада люблю. (А это один из мальчиков-умничек с красивым почерком). — Нет, Влада же я люблю! Давай ты Сережу будешь любить? (А Сережа — это тоже умный мальчик с красивым почерком). — Давай! На следующий день к моему приходу в школу уже весь класс знал, что я люблю Сережу. И так до 4-го класса меня дразнили, что я его «люблю». © GuzZakiR / Pikabu У всех есть одноклассница или знакомая, которая выучилась на мастера ногтевого сервиса и в соцсетях только и постит: такие ногти, сякие ногти, ногти со стразами, ногти с градиентом. У меня есть такая же, и я исправно лайкаю все ее посты, потому что она молодец и ногти очень крутые. © _vanswan / Twitter

Мой друг Егор был ботаном и носил очки. Никто его не обижал, благо я был тот еще хулиган и мог дать отпор почти любому ученику в школе. И вот 10-й класс. Соревнования по футболу среди школ. Я — на поле, Егор — среди болельщиков. Я сделал неудачный подкат и заехал по ногам нападающему соперника. Не успел встать, как меня сбоку кто-то пнул прямо в ухо. Я на мгновение потерял сознание и очнулся оттого, что на меня кто-то упал. Когда поднял голову, увидел, как какой-то очкарик укладывает троих, одного за одним, на газон. В очкарике я, естественно, узнал Егора. Сказать, что я удивился, — ничего не сказать. Позже выяснилось, что моего друга тренировал его дядя-боксер: тот говорил, что рано или поздно племяннику придется постоять за себя кулаками, а не только книжками. Вот и пригодилось постоять за одноклассника. © Rahmet / Pikabu

Вспоминаю анкеты для девочек, которые я заставляла заполнять всех, кто не успевал убежать: 2-й класс, одноклассница-задира внезапно аккуратно все заполнила, а в поле для рисунка нарисовала собачку в платье и котика в цилиндре с подписью: «Неравный брак». © fellvein / Twitter

Это был 9-й или 10-й класс. На уроке литературы было дано задание назвать фразу, которую наиболее часто произносит мама. Одноклассник № 1: «Я тебя люблю». Одноклассник № 2: «Ты у меня лучший». Влад Степанов: «Не мамкай». © Shcherbinskayas / Twitter

Одним людям в школе с трудом давались гуманитарные предметы, а другим — технические. Однако у всех были такие истории о школе, которые запомнились не хуже, чем первый учитель.

Внимание: в июне 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.