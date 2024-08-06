15+ одноклассников, которых забыть не получится до самой пенсии

К сожалению, время бежит неумолимо вперед, и уже во взрослой жизни мы часто вспоминаем школьные деньки. Одни скучают по беззаботной поре, другие мечтают хотя бы еще разок посидеть за партой, у третьих то и дело накатывают воспоминания про своих одноклассников.
В старшей школе биологичка невзлюбила одноклассника Сашу и твердила: «Такого оболтуса у меня еще не было». И вот выпускной. Каждый произносит небольшую речь. И тут Сашка берет микрофон и выдает: «А это для Ольги Николаевны». И начинает расстегивать рубашку. Все обалдели, а у него там оказалась футболка с портретом биологички и надписью «Любимый учитель». После выступления она сказала, что такого ученика точно никогда не забудет, но уже по-доброму как-то заулыбалась.
У меня с детства большая грудь. В 9-м классе уже была «тройка», чем я очень гордилась. Разумеется, на физкультуре были свои казусы. И вот меня вновь начали подтрунивать одноклассники. Но внезапно вмешался мальчик, который всегда был тихоней. Он встал передо мной и выдал: «Ленка, потерпи чуток, и я тебя в жены возьму! Тогда никому не позволю смеяться. Будут только завидовать». После школы жениться он мне больше не предлагал, но в тот момент мне было чертовски приятно, что хоть кто-то заступился.
Отличница-одноклассница унижала меня из-за проблем с английским. Я его подтянула в универе, выучила еще языки. Теперь работаю в крупной компании, и вот она приходит ко мне на собеседование. Ну я и давай беседовать с ней исключительно на «инглише». А потом она как покраснеет, когда мы с английского перешли на немецкий и французский, так как в резюме она указала, что владеет этими языками свободно. А по факту даже начального уровня нет, включая английский. Подслушано / Ideer