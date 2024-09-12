15 историй, время действия которых — теплый (или не очень) сентябрь
Истории
3 часа назад
Перед вами — несколько теплых историй про осеннюю пору. Кому-то повезло с погодой и у него в городе разыгралось бабье лето. А кто-то, напротив, уже подыскивает на маркетплейсе новые резиновые сапоги.
- У меня на работе ушлые тетки расхватали летние даты на отпуск. Мне ничего не досталось, взяла отпуск в сентябре. Недавно вернулась — и загорела, и дела все поделала, благо нежарко. Прихожу в офис, а тетка с квадратными глазами на меня посмотрела и выдала: «Знаешь, дорогуша, а ты совсем офигела. Мало того, что на работу опаздываешь, так еще и отпуск отлично провела». Короче, бабье лето — красота.
- Сын пошел в первый класс. Проснулся и стал сам собираться. Надел шорты, футболку с машинками и кепку. Муж сказал, что этот наряд не подходит. Еле уговорили его одеться как положено. На линейке, когда все детки рассказывали стихи, он снял пиджак, и первое, что сказал в микрофон: «Извините за внешний вид, но здесь жара невероятная». © Мамдаринка / VK
- Сентябрь. Я впервые за этот год поела арбуз. © bigloveforwine / Twitter
- Я очень люблю дыню. Могу съесть за день одну целиком. К сожалению, мне довелось жить на севере, поэтому это лакомство доступно нам пару недель в августе. В одно лето мне не удалось попробовать ни кусочка! Они лежали на рынке, большие и красивые, но мама покупала только арбузы, так как они с сестрой их любят больше. Я кусала локти. Лето прошло, мы с отцом возвращались с тренировки где-то в конце сентября, зашли в магазин. И он, как обычно, спросил, чего мне хочется. Я выпалила: «Дыню!» — и мы купили. Родители в разводе, поэтому я ходила к папе в гости и ела эту несладкую (супермаркет в сентябре, что тут говорить) дыню, чувствуя себя невероятно счастливой. © Подслушано / VK
- Мой муж на днях назвал меня старой бабкой. Мы ехали в маршрутке, в городе сейчас бабье лето, кому-то жарко слишком, но только не мне. В салоне было открытое окно, которое я сама и закрыла, потому что прохладно. Муж недовольно посмотрел и сказал: «Ты чего? Мне жарко и душно!» Я ему ответила: «А мне дует!» Чуть не поругались мы из-за этого окна в маршрутке, но спор закончился тем, что окно осталось закрытым, а я стала «старой и ворчливой бабулькой». © Мамдаринка / VK
- У нас сейчас в городе настоящее «бабье лето»: так тепло, солнышко светит, приятно аж на душе. Каждый день выхожу с новорожденным сыном на прогулку, он сладенько спит, а я наслаждаюсь погодой. Заметила, что у нас по городу ходит много людей с блютус-колонкой, не стесняются слушать и демонстрировать свой музыкальный вкус. Так вот, молодежь всегда, когда замечает меня, выключает звук или делает тише, ибо видят, что я с ребенком иду. Такая мелочь, но приятно же! А вот вчера какой-то взрослый мужик шел с колонкой и специально врубил на всю свой шансон, когда проходил мимо меня... И кто еще тут «потерянное поколение»? © Мамдаринка / VK
Закрыть окно в маршрутке в жару - это верный маркер ворчливой бабки, тут без вариантов))
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- Как-то ехала в поезде ночью, получилось взять билеты только в плацкарту. Шел сентябрь и ночи были уже достаточно холодные. Сквозь сон я чувствовала, что мне невыносимо холодно, но я так хотела спать, что даже сил не было взять с полки одеяло и укрыться. По мне, видимо, было видно, что я замерзла. Потому что я лежала, а потом почувствовала, что кто-то укрыл меня. Сразу мне стало тепло и я уснула. Как жаль, что я так и не узнала, кто это был. © Подслушано / Ideer
- Есть такое понятие — календарь нытья. «Фу, какая жара» с наступлением сентября сменилась на «Кошмар, какая холодрыга». И вот уже наступит скоро: «Блин, включите отопление», а там, глядишь, подтянется: «Че так жарко, отключите отопление, улицу греем». © SUPERKUROPATKA / Pikabu
- К первому сентября на даче как раз вовсю цвели георгины. Они были большими и очень тяжелыми. И, начиная с первого класса, я всегда несла на линейку букет георгин. Стебли были намертво перемотаны скотчем, так как ни одна ленточка не выдержала бы такого веса. Этими букетами неизменно восхищались, но они же были проклятием для учителя. Каждый год я с широкой улыбкой шла одаривать букетом кого-то из них, а они с ужасом в глазах пытались угадать, кому «повезет» в этот раз. © Подслушано / Ideer
- У моего мужа только один серьезный недостаток — он совершенно не умеет учиться на собственных ошибках. В прошлом году решил сразу после окончания учебного года купить сыну костюм на следующий, чтоб потом в августе не носиться. А сын за лето вырос на 10 см и два размера в плечах (он плаванием занимается). К сентябрю штаны коротки, пиджак не сходится, на линейку ходил в пиджаке, одолженном у соседа, сразу после нее побежали покупать новую одежду. Проходит год, наступает следующий июнь, мой муж говорит: «Давай Коле сейчас костюм купим, чтоб в августе не заморачиваться». Вот как он вообще дожил до взрослого возраста и не убился граблями — вопрос. © Подслушано / Ideer
- Представьте. Сентябрь, ты идешь из школы по частному сектору. Тащишь в руке ветровку, потому что сейчас в обед жарко, а ты учишься в первую смену. Солнце подпекает. Топаешь к заветной колонке, чтобы попить воды. © *******deadline / Twitter
Да уж. Ночи уже прохладные, днём даже жарко бывает. Идёшь по улице - а там кто в шубе, а кто в трусах)))
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- Так получилось, что в одиннадцатом классе мы с подругой прогуляли весь сентябрь. Когда числа второго — третьего октября мы пришли в школу, с первого же урока нас потащили на ковер к директору писать объяснительную. Но на этот случай у нас все уже было готово. Зная, что нас ничего не спасет, в объяснительной написали, что до сих пор думали, что лето. Директор прочитала, молча вздохнула и с тех пор нас к себе не вызывала. © Подслушано / VK
- Выдался выходной на работе и в первую субботу сентября поехала в магазин с детьми за обновками. У нас на улице пока еще жара стоит, а в магазинах коллекции уже очень осенние. Дочка выбрала себе платья, юбки, пару блузок, ну чистый полиэстер, даже не дышат. Орала, что поедет домой в новом. Пока дошли до парковки, упрела сто раз. Села, попросила включить кондиционер и выдала: «Мам, а сентябрь это точно уже осень?»
- Пришла осень и наступила пора людей с зонтами. Опять уворачиваешься от спиц, защищаешь глаза, сдерживаешься изо всех сил, глядя на свою мокрую одежду, когда очередной очень умный человек небрежно «отряхивает» зонт в переходе, общественном транспорте и прочее. © Подслушано / Ideer
- Был сентябрь, я сдавала на права. Еду с инструктором, а передо мной едет чудо на мотоцикле с огромным мешком картошки. Дорога шла на сужение, и это чудо вдруг ни с того ни с сего решило перестроиться, при этом абсолютно не заметив машину рядом. В результате зацепился за зеркало и упал. Ох, какие были пронзительные в меня взгляды! С дедом все хорошо. © Подслушано / Ideer
А вот еще одна классная статья о том, как одеться, когда утром холодно, а днем еще тепло.
Комментарии
Уведомления
Включаю календарь погодного нытья - у нас сейчас +36.
Осень можно почувствовать в 5-30 утра NA балконе, и то ненадолго)
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Да, вот и пришло к нам глобальное потепление, о котором говорили учёные. В Мурманске сейчас +24 и вовсю светит солнце. Никогда такого здесь не было.
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