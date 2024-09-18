15+ человек, чья любовь успешно прошла испытание временем

Очень жаль. Вы собаку выгулять не можете и воспитать нормально, надеюсь у вас хотя бы детей не будет. Хотелось бы меньше подобного, собак выгуливать надо, с намордником. Но ладно, а по хорошему таких хозяек псин нужно принудительно стерилизовать. Её счастье, что такого же урода нашла. Фу прям