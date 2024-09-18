Очень жаль. Вы собаку выгулять не можете и воспитать нормально, надеюсь у вас хотя бы детей не будет. Хотелось бы меньше подобного, собак выгуливать надо, с намордником. Но ладно, а по хорошему таких хозяек псин нужно принудительно стерилизовать. Её счастье, что такого же урода нашла. Фу прям
15+ человек, чья любовь успешно прошла испытание временем
Отношения бывают разными: одни пары разбегаются, едва успев познакомиться, другие живут, но терпят разногласия каждый день. Но есть и те, кто спустя годы все так же светятся от счастья, не представляя жизни друг без друга. Именно о последних мы поведаем в этой статье.
- Внезапно влюбилась в своего приятеля. Давно знакомы, но интереса друг к другу не проявляли. Как-то раз на празднике я плохо себя почувствовала и ушла полежать в другую комнату. Лежала без света. И тут вижу, что он тихонько заходит. Видимо, подумал, что я сплю, поэтому аккуратно сел рядом и мои волосы легонечко так погладил, а потом поправил плед. Такого трепета я не испытывала, кажется, никогда в жизни. © Подслушано / Ideer
- Когда я впервые привела парня к себе домой, то увидела, что моя собака наделала дел перед входной дверью и растащила все это по всей квартире. Вонь стояла жуткая! Потом собака подбежала к нам и радостно обтерлась о его джинсы. Я думала, что на этом наши отношения закончатся. Но он решил, что нет — все ерунда. Вчера мы поженились! © Подслушано / Ideer
- Вчера на работе мне предложили контракт, который подразумевает переезд в другую часть страны на целых 2 года. Я позвонил своей девушке и сказал ей, что получил такое предложение и подумываю согласиться. Как только я это сказал, то сразу услышал, как задрожал ее голос. Мне показалось, что она заплакала. Я сразу почувствовал себя ужасно. Она сказала мне, что не представляет жизни без меня, и мое сердце растаяло. Я тут же сказал, что никуда не поеду. Остаток ночи мы разговаривали и планировали совместную поездку за город. Честно говоря, я понятия не имел, что она любит меня так сильно. И мне теперь больно представлять жизнь без нее. © SatisfactionBusy2073 / Reddit
- Лежу рядом с женой и радуюсь тому, что она досталась мне. Мы вместе уже 10 лет, а я все наглядеться не могу. Прекрасно сохранилась. Засыпает, а я часто не могу. Смотрю и любуюсь. Глажу. Спит в очень необычных позах. Я думал, что с годами изменится, будет принимать особенное положение, угнетенное бытом и возрастом. Но до сих пор ничего не изменилось, по-прежнему смешные девчачьи позы. Даже не скажешь, что мать двоих детей.
Считаю, что с такой спутницей и самому надо соответствовать. Поэтому не даю себе распускаться, держусь более-менее внешне. Люблю ее. Не наградил самой лучшей жизнью еще, но ради нее постараюсь сделать все возможное для счастливого будущего. Она — мои силы, моя радость, мать моих детей. Девочка моя. © NewGoretc / Pikabu
- Это классно, когда муж с женой на одной волне! Моя супруга, например, с удовольствием ходит со мной на сплавы. С таким человеком все гораздо проще в любых ситуациях. Люблю ее! © BerkutM / Pikabu
- За 12 лет брака я ни разу не выносила мусор. Сама в шоке, но муж каждое утро без напоминаний и просьб выносит мусор. Два дня назад мужа положили в больницу, аппендицит. Просыпаюсь, а ведро полное. Одеваюсь, чтобы вынести мусор, но тут звонок в дверь. Открываю, а на пороге стоит брат мужа, который живет в соседнем доме. Он здоровается, видит мусорный пакет в коридоре, говорит: «За этим я и пришел», — забирает пакет и уходит. Звоню мужу со словами: «Это что такое? Я что, мусор вынести неспособна?» А он в ответ: «Моя жена никогда не будет таким заниматься». Я в шоке. Очень люблю своего чудесного мужчину и мечтаю, чтобы он поскорее поправился. © Палата № 6 / VK
- Когда мне предложили работу за границей, муж поддержал это решение, перевелся на удаленку и поехал со мной. После переезда он проявил себя с неожиданной стороны. Несмотря на разницу во времени, из-за которой его рабочий день начинался после обеда, он все равно вставал рано, готовил мне завтрак и провожал на работу. В обед с гордостью приносил приготовленную им еду. Не знаю, как долго это будет продолжаться, но сейчас мы снова чувствуем себя, как во время медового месяца. © Подслушано / Ideer
- Я написала на сайте знакомств какому-то бородатому дядьке, который был старше меня на пару лет. Немного пообщались, но встретиться все никак не получалось: то я не могу, то он работает. Однажды он позвал на концерт в заведение. Денег у меня не было, но он настоял, что билет уже есть, и я либо иду, либо он пропадет. Я пошла. Было неловко — он казался слишком красивым для меня, и я думала, что все быстро закончится. Получилось так, что я проводила его домой. Мы попили чай, и я уехала. На следующий день я позвала его посмотреть кино, и в итоге он остался жить у меня. Через неделю он познакомил меня со своим дядькой. А наутро уже предложил выйти за него замуж. Хотя я сначала отказала, он взял меня на слабо. Мы подали заявление и зимой поженились. Скоро будет 10 лет с нашей встречи. Мы научились слушать друг друга и говорить о том, что нас беспокоит. И я все еще не верю, что тот красивый мужик из бара стал неотъемлемой частью моей жизни. © KuzmaAlenka / Pikabu
- Со своим любимым мужчиной я познакомилась у себя же дома. Подруга приехала в гости, увидела мое лицо и услышала мои возгласы: «Мне не нужны отношения». Тут же она набрала номер своего друга. Я, естественно, в шоке, ведь незнакомых мужчин в дом никогда не звала. Как оказалось, друг тоже никогда к незнакомой девушке поздно вечером не приезжал. Но почему-то приехал и так и остался. Любовь с первого взгляда, вместе уже год. Кажется, иногда нужно рискнуть, чтобы обрести счастье. © Подслушано / Ideer
- После 13 лет брака я стала счастливее, чем когда-либо была со своим мужем. Мы поженились совсем молодыми, и у нас двое мальчиков младше 3 лет. Я наконец-то вышла из послеродовой депрессии и снова чувствую себя собой! А мой муж все это время был чутким, любящим и старался поддерживать меня во всем. Мы стали намного ближе после рождения детей. Недавно он начал читать мне перед сном книги. Это было так классно! Теперь я с нетерпением жду каждый вечер, чтобы снова послушать его чтение. Я не хочу, чтобы это чувство когда-либо заканчивалось. © K01a1a / Reddit
- Легла в больницу. Попросила маму зайти (живем в одном подъезде) и приготовить мужу поесть. Он не умеет, даже не знает, как плиту включать. На следующий день звонит мама: «Вот уж не ожидала я такого от муженька твоего!» В голову начинает лезть всякое. И тут она добавляет: «Он привел меня на кухню, а там уже накрыт стол. Встречает он меня. Сказал, что готовить он умеет, но ты ни разу не давала ему „проявить себя“. Короче, ушла я от него с торбой котлет».
Бедняжечка какой! Живет с тираншей! К плите его не подпускала, даже рот не давала открыть, чтобы мальчик возразил что-то. Наверняка, эта ужасная женщина не позволяла тарелочку в раковину самому ставить, носочки до бельевой корзины доносить и тюбик зубной пасты закручивать.
- Сегодня мой день рождения! Обожаю, когда меня поздравляют и как-то проявляют внимание. Моя девушка работает официанткой, и мы живем далеко друг от друга, поэтому после ее работы всегда разговариваем по телефону. Но вчера я вырубился очень рано, а когда проснулся, то увидел от нее сообщение ровно в полночь. Оказалось, что она вернулась с работы уставшая, но все равно не ложилась спать, чтобы в полночь поздравить меня первой. Казалось бы, такая мелочь, но она сделала мой день особенным. © bright_lord09 / Reddit
- С мужем мы знали друг о друге с детства, он старше меня на 4 года и был другом моей сестры. Четыре года назад на вечеринке у сестры мы встретились и больше не расставались. Это лучший человек в моей жизни! Буквально через два месяца он сделал мне предложение, а через неделю после этого я серьезно сломала ногу в нескольких местах и год не могла ходить. Именно тогда я поняла, что значит быть вместе и в горе, и в радости. Замуж выходила в гипсе, но по-настоящему счастливая! © Подслушано / Ideer
- Может, это моя заслуга, а может, просто повезло... Не знаю. Я женат уже 19 лет и до сих пор обожаю эту женщину. Она — мой друг, моя любовь. У нас двое детей. Есть два кота, которых мы подобрали. Она и есть мой дом, мой очаг. Сейчас она лежит, положив голову на мои колени, мы смотрели сериал, и она уснула. Ноги затекли, но я не стану ее будить. И вот сейчас я понял, что счастлив. Любите друг друга! Простите, если у вас все по-другому. Мне просто повезло. © Kspksp / Pikabu
- Как-то раз шли мы с нынешним мужем еще на первом свидании, держались за руки. И вдруг я резко остановилась, убрала свою руку, достала из кармана пальто скрученную скрепку и подцепила червяка, который лежал на асфальте. И перетащила его на землю. А потом как ни в чем не бывало взяла снова возлюбленного за руку. Он тогда ничего не сказал. Но спустя несколько лет я вспомнила и спросила у него про ту ситуацию. А в ответ услышала: «Да, это выглядело очень странно, но я решил, что у тебя это в порядке вещей» © ahraysee / Reddit
- Я получил предложение о работе в другой части страны. Оказалось, что моя девушка там жила раньше. Но воспоминания остались не самые приятные. Она не хотела бы там больше жить, но сказала: «Если ты примешь это предложение, то я все равно поеду с тобой, потому что ты этого заслуживаешь!» Я отказался от этой работы. Мы женаты уже 7 лет, и я рад, что тогда выбрал именно этот путь. © StockAdhesiveness351 / Reddit
- Были времена, когда муж вообще не работал, и мы жили на мои 65 тыс., хотя у него доход раз в 5 больше. Сейчас наоборот — я сижу в декрете, поэтому с дочкой его «объедаем». За все время ни я, ни он ничего поперек не сказали, а лишь поддерживали друг друга! © LenaPaleno / Pikabu
В каждой паре свои взлеты и падения, но по-настоящему счастливые отношения строятся на взаимной поддержке и любви. Главное — найти того, с кем захочется прожить все эти моменты вместе.
Комментарии
Что ни говорите ,а приятно, когда тебя поздравляют после полуночи, и вдвойне приятнее если таких людей много 🥰
Папа, что такое счастье? Вот вырастешь, женишся, узнаешь, но будет уже поздно....
Сегодня 3 года, как мы встретились. И я тоже хочу, чтоб это не заканчивалось)
Интересно, если муж ни разу не упрекнул, откуда у женщины, которая родила общего с ним ребенка и занимается его воспитанием, взялось слово «объедаем»? Да еще и от имени дочери (младенчика) тоже?!