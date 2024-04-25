"Когда я вижу замученных и невыспавшихся подружек, хочется спросить, чего же вы мужика нормального не выбрали?"-ну я выбрала. Теперь мы оба замученные и невыспавшиеся))
16 остроумных женщин, которые поняли эту жизнь и вообще уже не парятся
Многие в детстве не хотели носить то, что мама связала или сшила - не модно же. А сейчас вещи, сделанные своими руками, считаются эксклюзивом. Время и жизнь может изменить наше мнение, и мы пониманием, что таким образом растем надо собой. И героини нашей подборки как раз поделились такими ситуациями и моментами.
- Пришли с подружкой в раздевалку в спортзале, жалуемся по-девичьи друг другу на свои бедра. А там женщина переодевается. И она говорит: «Девочки, вот мне мои полные бедра по жизни очень помогали». Мы на нее смотрим, мол, и как же именно? А она говорит: «Вот я как-то упала зимой на льду, если б не жир на бедрах, сустав рассыпался бы». © G00dM00d / Pikabu
- С бывшим мужем была особая эмоциональная связь. Мы хорошо друг к другу относились, но вынуждены были расстаться. Теперь у него есть свободная жизнь и путешествия, а у меня — чудесный муж и двое сыночков. Ни о чем не жалею, но не понимаю подруг, которые говорят, что нужно прям ненавидеть бывших. Он же хороший человек, но жизненные пути у нас разные. Неужели только это должно заставить меня ненавидеть? © Палата № 6 / VK
- Я много работаю, потому что хочу своему ребенку обеспеченное детство и хорошее будущее. Бывает, что сын жалуется на то, что я очень часто его оставляю с няней или бабушкой. А я говорю, что по-другому не могу, потому что много работы. Потом уже ко мне подошла моя мама, говорит: «Дочка, он маленьким больше не будет. Денег хватит, не переживай. Я помогу. Ему сейчас не деньги нужны, а мать. Понимаешь?» Да, я это поняла. Благодарна маме, что она нашла подходящие слова, чтобы мне это донести. © Мамдаринка / VK
- Когда я вижу замученных и невыспавшихся подружек, хочется спросить, чего же вы мужика нормального не выбрали? Я своему сразу сказала, что ребенок — общая ответственность. Делали вдвоем, отдуваться тоже придется вдвоем. Муж не был в восторге, но пару раз встал ночью к дочке и втянулся. Говорит, что делить обязанности в чем-то даже прикольно. © Мамдаринка / VK
- Мне все равно, как я выгляжу на людях. Я могу выйти из дома непричесанной — и для меня это ничего не значит. Меня бесят люди, которые почему-то думают, что имеют право судить других по их внешнему виду. Сегодня услышала у себя за спиной: «Ну и гнездо на голове!» Повернулась и ответила: «Ну и что? Могу себе позволить! Завидуйте молча!» Ох, ну и рожа была у той женщины. © Палата № 6 / VK
- У меня все еще нет своей квартиры, а я уже неистово хочу дачу, на которой можно будет хранить все ненужное барахло и сажать помидоры с огурцами. © piypiy32 / Twitter
- На днях мой муж сказал мне, что каждый вечер перед сном он старается меня обнять. У нас разные графики сна, поэтому я всегда засыпаю первой. Я сказала ему, что не всегда помню наши обнимашки, но я очень ценю это. © wendy0786 / Reddit
- Разговорилась с HR на обеде. Она:
— Ой, да такого кадрового голода я уже года 3 не видела. Представляешь, все хотят только за деньги работать!
— А за что они должны работать, по-твоему?
— Ну, в смысле? А как же грамоты, дипломы, выездные корпоративы, статуэтки именные, признание и самореализация, в конце концов?
— А, ну да, это очень важно. А деньги так — приходящее. Сегодня есть, а завтра нет.
Подходит официант и приносит нам счета. Я кладу карту и, кивая на знакомую, говорю официанту: «У меня оплата картой, а вот моя шикарная подруга оплатит счет дипломами, грамотами и статуэткой, полученными на работе». Видели когда-нибудь, как у человека новые извилины образуются, и он начинает многое понимать? Непередаваемое зрелище. © Lila.S / Pikabu
О, обожаю долбоклюев, которые считают, что на них за так работать должны.
- Мама связала мне классную бирюзовую жилетку. Так теперь все модники в кафе спрашивают, где такую купить, а я говорю: "Она оригинальная! Ручная работа мамы". А как в детстве было: мама что-то свяжет, а носить не хочется, потому что каким-то неправильным кажется то, что вещь не куплена, а сделана мамиными руками. Ну, у меня так было. А еще часто казалось, что мама что-то нестильное вязала. Хорошо, что сейчас я поумнела. © Палата № 6 / VK
- Я работаю дома, а мой муж - нет. Каждый день я стараюсь попрощаться с ним у входной двери, поцеловав и сказав "Я люблю тебя". И делаю то же самое, когда он возвращается домой. Это мелочь, но я надеюсь, что она делает начало и конец его дня немного лучше. © IllTangerine4551 / Reddit
- Всегда считала, что я та самая мамочка, которая никогда не отдаст своего ребенка в детский сад. Ведь в детстве я ненавидела туда ходить. Думала, будем с ребенком много гулять, делать поделки, вместе готовить и смотреть мультики. А потом родилась дочь. И оказалось, что материнство вовсе не так просто, как я себе представляла. Дети плачут. Дети истерят. Дети разносят всю квартиру за двадцать минут. Поняла, что уже к 16:00 я выжатый лимон, без желаний, планов и чувств.
И к двум годам я решилась, и моя дочь пошла в сад. Не работаю, забираю ее к 16:00. И у нас есть еще 4 часа до сна провести время вместе. И дочь видит спокойную и счастливую маму. Которая мягко относится к бардаку, истерикам и может часами играть в игры, потому что все дела на день уже сделала. В начале мне было стыдно перед дочкой и перед собой. Но уже через месяц я поняла, что мир не рухнул. Ребенку в садике нравится, бежит туда с удовольствием. А я снова хочу жить и получаю удовольствие от быта и материнства. © Мамдаринка / VK
- Вот есть люди, у которых в гардеробе есть светлые или яркие наряды и белые вещи. Такое впечатление, будто они, как боги с Олимпа: не пачкаются и не потеют. Просто лично мой гардероб состоит на 99% из черных вещей - не потому, что я неформал, а просто все попытки одеваться в белое и выглядеть хорошо были провалены. © Nowlistenm / Twitter
Гхм... Ну, как бы современные стандарты чистоты предполагают, что вещь отправляется в стирку далеко не через месяц носки. Вот как-то так свежесть светлых вещей и сохраняется.
- Говорю мужу: «Сходи в магазин, надо купить молоко и хлеб». Он такой, мол, сейчас пойду, и завис в телефоне, прошло уже 15 минут. Повторила просьбу, услышала то же самое. Спустя 30 минут я просто взяла и встала над ним, вперив свой взгляд в него на протяжении трех минут. Он встал, оделся и выдал: «Ну, не дадут спокойно отдохнуть». Короче, этот лайфхак работает, не надо никаких уговоров и напоминаний. Просто смотрю на него молча, и он идет делать то, что надо. Пользуйтесь. © Мамдаринка / VK
- Моя мама в колледже не ладила с одной девушкой. Однажды, идя домой, она увидела ее и заметила, что какой-то странный парень ее преследует. Мама подбежала к девушке: «Сьюзи! Разве не забавно, что мы столкнулись, когда шли на встречу с друзьями? Давай пройдемся вместе!» Девушка оглянулась на маму, увидела жуткого парня и тут же подыграла ей. Мелкие ссоры и неприязнь друг к другу не отменяют понятия девичьей солидарности. © Willowed-Wisp / Reddit
- Деньги не стоят той жизни и здоровья, которые приходится вкладывать, чтобы их заработать. И лучше сосредоточиться не на том, чтобы заработать как можно больше, а на том, чтобы хватало на базовые нужды. Лучше наслаждаться дешевым перекусом с друзьями, чем каждый день надрывно работать ради посещения дорогих ресторанов. © xLizzie*** / Reddit
- Муж уехал в командировку до сентября. Чтобы мне не пришлось увольняться, было принято решение отвезти детей на лето к свекрови в деревню. Так как ехать далеко, то я решила, что заеду еще в свой родной город. И знаете, меня так распирает от радости, как будто я в лотерею выиграла. Я реально могу делать то, что я хочу: работать спокойно, зная, что можно потом сломя голову не бежать домой к детям. Принимать ванну в тишине, сходить в поход наконец-то, читать хоть целый день, сходить в театр или просто спокойно лежать.
Это вроде такие простые радости, но недоступные мне, потому что я с детьми в основном одна, так как муж постоянно в командировках. © clubnika1992 / Pikabu
У нас еще есть подборка твитов от женщин, которые уже поняли эту жизнь.
Комментарии
"Просто смотрю на него молча, и он идет делать то, что надо. Пользуйтесь"
А сама принципиально не хочет сходить, надо обязательно, чтобы другой. да еще вот с такими выкрутасами?
"Это вроде такие простые радости, но недоступные мне, потому что я с детьми в основном одна, так как муж постоянно в командировках."
Сколько лет детям?
И вот просто, ради интереса... если дети скажут, что маман, вали в дом престарелых, нам так хорошо без тебя, не надо тебя ублажать и заботиться - это будет звучать для дамы так же оптимистично?
О да, деньги и здоровье, жизнь - не совместимые понятия. Интересно, такие люди правда не понимают, что у некоторых просто нет возможности не упахиваться, потому что надо выживать? Они правда думают, что человек не хочет отдохнуть и радоваться жизни?
А ещё мне интересно про "дешёвый перекус" - это пачка чипсов и бутылка колы? Так никакого здоровья не будет от такого перекуса, потом придётся ещё больше денег тратить, если вдруг что с желудком случится))))
А ещё мне очень нравится то ли исследование, то ли просто наблюдение (недавно видела где-то в медиа), что богатые люди чаще выбирают хобби связанные с творчеством и т.п., потому что у них есть деньги на жизнь и они могут не переживать, что в любой момент их выпнут из квартиры или уволят (конечно, всех могут выпнуть/уволить/потерять состояние, но как часто это происходит?)
Поэтому такие рассуждения в плане "работай не ради денег", "не упахивайся ради денег" звучат очень.... По-дурацки.... Думаю, ни один человек не хочет плохо жить, но не все люди способны жить хорошо и не выжимать из себя все соки ради этого