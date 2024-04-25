16 остроумных женщин, которые поняли эту жизнь и вообще уже не парятся

О да, деньги и здоровье, жизнь - не совместимые понятия. Интересно, такие люди правда не понимают, что у некоторых просто нет возможности не упахиваться, потому что надо выживать? Они правда думают, что человек не хочет отдохнуть и радоваться жизни?

А ещё мне интересно про "дешёвый перекус" - это пачка чипсов и бутылка колы? Так никакого здоровья не будет от такого перекуса, потом придётся ещё больше денег тратить, если вдруг что с желудком случится))))

А ещё мне очень нравится то ли исследование, то ли просто наблюдение (недавно видела где-то в медиа), что богатые люди чаще выбирают хобби связанные с творчеством и т.п., потому что у них есть деньги на жизнь и они могут не переживать, что в любой момент их выпнут из квартиры или уволят (конечно, всех могут выпнуть/уволить/потерять состояние, но как часто это происходит?)

Поэтому такие рассуждения в плане "работай не ради денег", "не упахивайся ради денег" звучат очень.... По-дурацки.... Думаю, ни один человек не хочет плохо жить, но не все люди способны жить хорошо и не выжимать из себя все соки ради этого