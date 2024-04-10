18 жизненных твитов от женщин, которые в этой жизни видели уже все

Иногда так хочется поделиться своими наблюдениями, выводами или просто забавными ситуациями с другими. Например, что каждой порой хочется уехать в глухой лес, чтобы никого не видеть. Или что лучший муж не тот, кто дарит подарки, а тот, который ночью может вскочить и приготовить яичницу.