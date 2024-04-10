Лучший муж, который соглашается пойти купить пилочки для жены. Или прокладки.
18 жизненных твитов от женщин, которые в этой жизни видели уже все
Иногда так хочется поделиться своими наблюдениями, выводами или просто забавными ситуациями с другими. Например, что каждой порой хочется уехать в глухой лес, чтобы никого не видеть. Или что лучший муж не тот, кто дарит подарки, а тот, который ночью может вскочить и приготовить яичницу.
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Такой девушке проще вместо подарка наличку перечислять, она только цифру воспринимает)
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Офигеть мудрость, особенно в нашей стране, где все большие деньги наворованы , а не заработаны... Будь как папа - укради заводик .)
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Просто мозг рианны большего количества информации просто не в состоянии заaрхивировать 🙄
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Люди, которые не просыпаются от будильника, стука молотка в стенку, визжания дрели, выстрелов из пушки, грохота канонады, криков детей и прочего шума - я вам завидую.
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А ещё раньше: Вырасту и буду космонавтом; балериной; врачем; учителем; А потом: Я бизнесмен, бизнесвумен, менеджер, мастер ногтевого сервиса, специалист по клинингу.
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Так думает тот, кто ни разу в жизни не расколол ни одного полена и не накормил ни одного хомяка)
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"Будьте классной, интересной, независимой!" Какая чушь! Будьте молодой, длинноногой, красивой, стройной, гибкой, нежной, немногословной, улыбчивой. И он сам вас найдёт.
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Забавно, что когда на следующую ночь муж разбудит ее в 4 утра с просьбой пожарить картошечки - она страшно возмутится)
У нас есть еще подборка твитов, которые поймут и оценят женщины.