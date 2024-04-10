18 жизненных твитов от женщин, которые в этой жизни видели уже все

Народное творчество
1 час назад

Иногда так хочется поделиться своими наблюдениями, выводами или просто забавными ситуациями с другими. Например, что каждой порой хочется уехать в глухой лес, чтобы никого не видеть. Или что лучший муж не тот, кто дарит подарки, а тот, который ночью может вскочить и приготовить яичницу.

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bazzzay11
11 минут назад

Офигеть мудрость, особенно в нашей стране, где все большие деньги наворованы , а не заработаны... Будь как папа - укради заводик .)

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Светлана
14 часов назад

Люди, которые не просыпаются от будильника, стука молотка в стенку, визжания дрели, выстрелов из пушки, грохота канонады, криков детей и прочего шума - я вам завидую.

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Светлана
14 часов назад

А ещё раньше: Вырасту и буду космонавтом; балериной; врачем; учителем; А потом: Я бизнесмен, бизнесвумен, менеджер, мастер ногтевого сервиса, специалист по клинингу.

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Светлана
13 часов назад

"Будьте классной, интересной, независимой!" Какая чушь! Будьте молодой, длинноногой, красивой, стройной, гибкой, нежной, немногословной, улыбчивой. И он сам вас найдёт.

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Руконожка Ай-Ай
19 минут назад

Забавно, что когда на следующую ночь муж разбудит ее в 4 утра с просьбой пожарить картошечки - она страшно возмутится)

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У нас есть еще подборка твитов, которые поймут и оценят женщины.

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