17 женских твитов, под которыми хочется подписаться трижды
Народное творчество
1 час назад
Так иногда хочется спросить: «Девочки, а у вас такое было?» И получить в ответ не только лишь сухое «да», но и до боли знакомые зарисовки из жизни других. Услышав их, понимаешь: женщину может понять только другая женщина.
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А можно не качать ничего, а просто упасть на диван с чем и куском пастилы)
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Голубушка, с этим не в интернет, а к психиатрррру! В крррратеррр Рррричи!
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А вот вам еще несколько чисто женских наблюдений и маленьких историй из жизни.
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