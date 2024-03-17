17 женских твитов, под которыми хочется подписаться трижды

Народное творчество
1 час назад

Так иногда хочется спросить: «Девочки, а у вас такое было?» И получить в ответ не только лишь сухое «да», но и до боли знакомые зарисовки из жизни других. Услышав их, понимаешь: женщину может понять только другая женщина.

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Luckyfox
1 час назад

Я такая же, да. Недавно съела тарелку пасты, маффин и банан, потому что еда все таки полезной должна быть

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А вот вам еще несколько чисто женских наблюдений и маленьких историй из жизни.

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