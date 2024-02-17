20 человек, у которых с соседями особые отношения. И это трагикомедия какая-то

Отношения с соседями — это всегда немного лотерея. Никогда не знаешь, насколько адекватной окажется улыбающаяся в лифте домохозяйка и кто начнет истерично написывать в 2 часа ночи в общедомовой чат. Иногда, правда, неразговорчивая соседка украшает подъезд, а хмурый парень с 5 этажа помогает завести машину. И в этом элементе неожиданности есть некая магия.

«Рядом с моей бабушкой живет художница. И каждый раз, открывая двери кирпичной двухэтажки, я попадаю в сказку»

«Когда точно знаешь, что если пишут про орущих детей — это твои»

Не прокатило

Соседи любили подкидывать нам свои проблемы. Мол, дети мешают нам отдыхать, пусть у вас побудут. Нашему сыну тогда был год, а их чадам — 8 и 11 лет. Эти детишки крушили наши игрушки. Жена собрала поломанное в пакет и потребовала оплатить. А соседка начала орать на нее и обзываться! Мы пригрозили написать заявление в полицию, они испугались и денег отдали. В итоге жена пакет с поломанными игрушками повесила им на калитку — пусть играют. © GromovV / Pikabu

«Проснулся от шума. Кажется, мой сосед пытается проникнуть в мою квартиру через аптечку в ванной»

«Все ненужное скидывается около лифта и там разбирается. Вещей много оставляют, книг. Быстро все разлетается»

О тонких стенах в новостройках ходят легенды

«Мама, закончив воплощать свои идеи в квартире, начала творить на лестничной клетке. Соседи частенько приносили свои сувениры, затем появились цветы и картины»

«70-летний сосед чистит тротуар от снега для всей улицы»

Музыкальные инструменты — страшный сон любого соседа

«Соседи сменили дверь, а старая долго стояла между этажами. Недавно они съехали, и тут наконец все поняли, для чего в подъезде все это время стояла старая дверь»

Респект таким людям

Сосед с 10 этажа нашел на откосе окна с наружной стороны сюрприз

«Мой сосед сделал декоративную гусеницу из шаров для боулинга. Он заметил, что мой 2-летний сын любуется ей. Тогда он передвинул ее прямо под его окна»

Круг замкнулся

Гаражная дверь в доме напротив

«Пожалуйста, никогда, никогда, никогда, никогда не паркуйся здесь. Спасибо».

«Сосед украсил коридор между квартирами гипсовыми барельефами. Теперь к нам на этаж люди как на экскурсии приезжают. Желаю и вам таких соседей!»

Про внезапные приступы ревности

«Что делать, если очень хочется предбанник перед своей квартирой, но остальные против? Ответ на фото»

Номинация «Сосед года»

«Мы переехали в новый квартал, и, когда я пошел косить лужайку, сосед уже был там. Сказал, что он делает это для всех в качестве приветственного подарка»

Соседи с чудинкой встречаются довольно часто. А уж если застрять с ними в лифте или закуситься в домовом чате, то можно хлебнуть впечатлений полной ложкой.

Внимание: в январе 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.