18 ярких историй о том, что в каждой избушке свои погремушки

У меня свекровь очень хороший и светлый человек) Но её иногда переклинивает из-за еды.

1. Она даёт очень большие порции, сразу просто не реально съесть. А если попали к ней на обед, то можно лопнуть))

2 Сын не ест рыбу (в детстве кость в горле застряла). Сейчас немного ест морскую, но не всю. Так она постоянно ему пихает речную.

3. А я не люблю щи на квашеной капусте. Думаю вы догадались чем меня угощают, когда я приезжаю)))

Говорили с ней много раз. Но она искренне не понимает, как можно что-то не есть.