Ну да, удобненько, чтобы жена и на работе впахивала, и по дому - вторая смена, а мужык бы считал себя при этом добытчиком и главой семьи
18 ярких историй о том, что в каждой избушке свои погремушки
Многие люди после какой-либо сложной ситуации мучают себя вопросами: «А что, если бы я поступил иначе или ответил по-другому?» Кажется, что в этом случае все могло бы сложиться более благоприятным образом, и эти мысли не дают жить спокойно. Пользователи сети попытались взглянуть на свои проблемные ситуации со стороны и спросили мнение посторонних о том, правильно ли они поступили. И ответ очевиден далеко не всегда.
- У нас в семье заведено так: я готовлю завтрак, муж — ужин. Тут приехали в гости его родители, приверженцы традиционных ценностей, мол, мужик — добытчик, а место женщины у плиты. Я прихожу с работы — еды нет. И свекровь такая: «Да, мой сынок не готовил. Это твоя обязанность как женщины!» И муж стоит, поддакивает, глазками хлопает. Ну я и ляпнула: «Для человека, который зарабатывает столько, сколько ты, дорогой, иметь жену-домохозяйку — непозволительная роскошь, ведь твоих денег на содержание семьи из 5 человек не хватит!» Муж разобиделся, выскочил из-за стола. Мне жаль, что я сказала это в присутствии наших детей, но с другой стороны терпеть такое отношение, особенно, в присутствии свекрови, невыносимо. Я переборщила? © Ok_Schedule1138 / Reddit
- Я 2 года не была в отпуске. Мы с парнем подкопили, собрались на юга. Вечером звонит сестра: «Выручай! Няня слилась, детей девать некуда, а у меня аврал на работе!» Она мать-одиночка с двумя малышами, ей тяжело — это понятно. Я объясняю, что улетаю, все забронировано и оплачено. А она мне: «Ты даже не пытаешься мне помочь, эгоистка!» Но отпуск стоит дорого — отменять долгожданный отдых ради того, чтобы возиться с племянниками, тоже обидно. Я ей отказала, а теперь мучаюсь чувством вины и постоянно задаюсь вопросом: «Правильно ли я поступила?» © Future_Biscotti9 / Reddit
- Свекровь с мужем пришла в гости. Сидит, пьет кофе, ест торт. И вдруг сует ложку с тортом моей дочери. Малышке всего 7 месяцев! Я говорю: «Не надо!» Ноль эмоций — снова сует. Я ахнуть не успела, как дочка уже сидит, крем по лицу размазывает. Ну я взяла дочь и как выскочу на улицу — к мужу и свекру. Хотела супругу пожаловаться на его маменьку, он лицо скривил, мол, надоели ваши разборки. Мне все это осточертело, и мы с дочкой укатили к моей сестре — благо, та живет недалеко. Приехали, поели и легли вместе на дневной сон. Продрыхли часа три. Телефон был на беззвучном, муж звонил, но я не слышала. В итоге его родители ушли разочарованными, что не смогли пообщаться с внучкой, а свекровь и вовсе плакала. Муж в ярости от того, что я так поступила с его близкими. Но разве я виновата в случившемся? © Glittering_Way4037 / Reddit
- Я выиграл бесплатную поездку для 4 человек на отдых на 5 ночей. Когда я рассказал об этом жене, она разволновалась и сказала, что ее 11-летняя дочь от первого брака будет очень счастлива поехать. Мы также можем взять с собой тещу, чтобы она присматривала за дочкой, а у нас было немного времени для себя. Она была так поглощена планированием поездки, что даже не расслышала, чего хочу я. Когда я повторил, что хочу пригласить с собой парочку наших друзей и провести время во взрослой компании, ей это ни капельки не понравилось. Она настаивала на своем варианте, и мы так и не пришли к соглашению. На следующий день она рассказала об этом дочери, не спросив меня. Мы поссорились, и она сказала, что я веду себя эгоистично. Но ведь это я выиграл поездку! Я что, не прав? © freerideaita / Reddit
- Несколько дней назад мой бывший муж по ошибке перевел мне большую сумму денег. Это было рано утром, я спала, а когда проснулась, обнаружила сотню пропущенных звонков и сообщений с просьбой вернуть деньги. Но дело в том, что он давно должен мне крупную сумму (я дала ему в долг уже после развода, когда он был на мели и без работы), поэтому я вычла эти деньги и отправила ему остаток. Разразился скандал! Оказалось, что он накопил денег, чтобы купить своей новой девушке обручальное кольцо, а теперь помолвка сорвана. Теперь его девушка шлет мне гневные сообщения в соцсетях, да и родители бывшего, с которыми у меня были теплые отношения, на его стороне. У нас четверо общих детей, и я даже не вычла просрочку по алиментам. Я имела право так поступить? © rare-temp / Reddit
- Мой сын встречается с девушкой из очень богатой семьи. Она милая, мы сблизились. Мой сын переживает из-за того, что может показаться, будто он встречается с ней только из-за денег, поэтому он всегда оплачивает свою долю их совместных расходов и отказывается от ее подарков. Вчера был мой день рождения, и его девушка подарила мне очень дорогую дизайнерскую сумочку, которую я никогда бы не смогла себе позволить. Я была очень тронута, но сын сильно разозлился и потребовал, чтобы я вернула подарок, так как это может бросить тень и на него: ведь тогда его заподозрят в корыстных намерениях. Я сказала, что ничего возвращать не буду. Я неправильно поступила? ©Icy_Instruction2768 / Reddit
- Мой 20-летний сын уже 3 года встречается с девушкой. Я люблю его, и мне неприятно это говорить, но он не очень хороший человек. Не хочет ни учиться, ни работать и проводит время за компьютерными играми и на вечеринках. Его девушка — полная противоположность: прилежно учится, занимается плаванием и мечтает стать врачом. Она заслуживает лучшего человека, чем мой сын. Несколько дней назад она поделилась со мной своими сомнениями: она не понимает, почему у моего сына нет амбиций и почему он такой ленивый. Когда она спросила меня, что ей делать, я сказала, что ей нужно поставить себя на первое место и самой решить, что для нее лучше. Утром сын в ярости сообщил мне, что девушка его бросила, и это из-за меня и того, что я сказала! Но я ведь не советовала ей бросить его. Теперь сын со мной не разговаривает. Муж тоже злится. Я неправа? © Minute-Layer-4412 / Reddit
- Моя коллега хвастается тем, что знакомится с мужчинами в интернете, чтобы те водили ее по дорогим ресторанам и оплачивали ее ужин, а после этого она исчезает. Она считает это лайфхаком, а мне это кажется ужасным. И тут с ней познакомился мой друг! Он спросил, знаю ли я ее. Они встретились на сайте знакомств, разговорились о работе, и друг понял, что мы вместе работаем. Я честно рассказал ему про коллегу. Друг сказал, что все равно пойдет на свидание, но попросить раздельный счет. В выходные они встретились, а в понедельник коллега пришла на работу очень расстроенная. Она попросила моего друга отвезти ее в элитный стейк-хаус, и в итоге ей пришлось платить самой, что было ей не по карману. Теперь она злится на меня, и некоторые коллеги сказали, что я не должен был вмешиваться, ведь это не мое дело. Разве я поступил неправильно? © notyourcustodian / Reddit
- Я принимал душ, когда моя девушка начала долбиться в запертую дверь ванной. Из-за текущей воды было трудно услышать, что она говорит. И тогда она начал включать и выключать свет, чтобы привлечь мое внимание. Я закричал, что скоро закончу, но она продолжала, пока я не открыл. Оказалось, что она торопилась и ей нужна была ванная. Меня все это привело в раздражение, а она обижена, что я не открыл ей сразу. Кто из нас прав? © Einebeine1 / Reddit
- У нас с мужем есть традиция — дарить друг другу подарочные корзинки на Пасху. В этом году он тоже подарил мне такую. В ней были сладости, милые мелочи, а также 3 флакона духов из тех, что я очень хотела. Я была на седьмом небе от счастья и опубликовала фото подарка в соцсетях. На следующий день ко мне в гости пришла сестра и спросила, не хочет ли муж загладить вину за какой-то проступок таким шикарным подарком. Я была ошеломлена и спросила, в чем проблема. Сестра сказала, что многие женщины не могут заставить своих мужей подарить им что-нибудь хотя бы на Рождество, а ей самой еще повезет, если она получит от мужа хоть открытку на день рождения. Я ответила, что если она выбрала не за того человека, не нужно винить в этом меня и быть такой злой и завистливой. Она очень обиделась на мои слова и теперь не общается со мной. Я ответила ей слишком резко? © PerfumeInABottle / Reddit
- В прошлом сентябре у нас родился ребенок, и мы переехали к моей маме в надежде накопить на покупку своего дома. Мама с энтузиазмом согласилась на это, но теперь она постоянно вмешивается в заботу о ребенке, все делает по-своему, дает ему неправильную еду и игнорирует мои просьбы не делать этого. Я сказала, что она больше не будет присматривать за малышом одна, и сейчас она со мной не разговаривает. Она сказала, что мои слова заставили ее почувствовать себя плохой матерью и бабушкой. Я неправа? © SatisfactionOk7409 / Reddit
- Наша компания друзей собралась устроить вечеринку, и мы с мужем наняли няню для нашего 3-летнего ребенка, чтобы хорошенько развлечься. У одной из подруг тоже есть 5-летняя дочка, и она упомянула, что собирается взять ее с собой. Я сказала, что это неуместно, так как никто не сумеет по-настоящему расслабиться при ребенке, тем более дочка у них очень активная и родители многое ей позволяют. Я поделилась своими сомнениями с другим другом, который все организовывал, и он сказал этой подруге не приводить дочку. Она закатила истерику и сказала, что тогда и сама не придет. Я неправа? © This_Value_4194 / Reddit
- У меня две дочери, у соседки — 2 сына, наши дети — ровесники. Муж соседки часто в командировках, а она работает из дома. Я — учитель, поэтому во время каникул соседка часто присылает своих детей, чтобы они поиграли с моими (дома они ее раздражают). Раньше дети хорошо ладили, но в последнее время дочки жалуются, что мальчики ссорятся и говорят, что у нас скучно. Недавно соседка спросила, могу ли я присмотреть за мальчиками два дня, так как она работает, а я «не на работе» (сейчас каникулы). Я сказала ей, что я не бесплатный присмотр за детьми, и она страшно возмутилась! По ее мнению, я должна ей помогать! А ее сын сказал моим детям, что я плохой человек. Я что, поступила неправильно? © Surfergirl7681 / Reddit
- Я уже 5 лет женат вторым браком. С нами живет моя 14-летняя дочь от первого брака. Ее мать не хочет ее знать, но вторая жена стала дочери хорошей мачехой, у них близкие отношения. Но тут дочка решила сменить длинные волосы на стрижку пикси. Но когда она пришла домой довольная, с новой стрижкой, моя жена выглядела так, как будто сейчас упадет в обморок. Она спросила, почему я позволил дочери постричься? Я ответил, что дочь этого хотела. Жена разозлилась и сказала, что я все испортил и девочка плохо выглядит. Я посоветовал жене не обращать на это внимания, но она не унималась. Теперь она обижена и на меня, и на дочь. Но я ведь просто хотел, чтобы дочка была счастлива. В чем я неправ? © Mysterious_Raise_156 / Reddit
- Я в разводе уже 5 лет, мы с бывшим мужем в хороших отношениях и воспитываем троих детей. Он уже 3 года встречается с девушкой, и я ей страшно не нравлюсь. Недавно бывший сделал ей предложение, и теперь она требует, чтобы я сменила фамилию на девичью: ей не нравится, что я ношу фамилию бывшего мужа. Бывший сказал, что у меня есть год, чтобы сделать это. Я ответила, что не хочу, чтобы у меня и детей были разные фамилии. А он настаивает и говорит, что я веду себя неразумно. Это так? © ThrowRAHappyLiving / Reddit
- 4 года назад мы с мужем поженились, никому ничего не сказав. До этого мы были вместе 5 лет, поэтому брак был скорее формальностью, чем праздником. Недавно в разговоре с подругой я случайно упомянула о том, что уже много лет замужем. Ее страшно оскорбило то, что я скрыла от нее это. Он почувствовала себя преданной и никакие мои объяснения не помогли. Теперь она ставит под сомнение нашу дружбу. Я поступила плохо? © player2-go / Reddit
- Мы с мужем поженились 2 недели назад. У моего отца есть женщина, а у нее — дочь, которая учится на дизайне одежды и хочет заняться пошивом свадебных платьев. Отец попросил меня позволить сводной сестре сшить для меня платье к свадьбе, бесплатно. Мы с ней обсудили то, что я хочу, но она сшила совсем другой наряд — не того цвета, не в том стиле и к тому же на 3 размера больше! Я позвонила ей и сказала, что я его не надену. Я предложила ей оплатить работу, но она бросила трубку. Я купила другое платье. На свадьбе она чуть не плакала, а ее мать недобро смотрела на меня. В результате они ушли через час после начала торжества, и отец с ними. Теперь они все говорят, что это оскорбление — ведь девушка старалась, шила, а я отказалась. Я чувствую себя виноватой. Может, стоило надеть то платье? © ThrwayStepSisDress / Reddit
Можно предложить поменять фамилию и детям тогда, можно и не на девичью вовсе.
- Мы с мужем год назад купили большой дом. Мы пригласили погостить родственников мужа, и это был кошмар. Они позволяли своим детям с воплями носиться по лестнице, трогать чужие вещи, наводить беспорядок и не убирать за собой. Они не принесли никаких игрушек для детей и разозлились на нас из-за того, что у нас их тоже не было. Они привели свою собаку и разрешили ей сидеть на мебели. Они ходили по дому в обуви, несмотря на то, что мы просили ее снять. Они оставляли везде мусор, открывали банки с напитками и бросали их, не допив, и т.д. Муж был шокирован поведением своей родни, а я тем более. Он пытался поговорить об этом с ними, но они лишь посмеялись в ответ. Теперь они хотят приехать еще раз, но мы отказали. Они обиделись. Нам стоит изменить свое мнение? Они все-таки семья. © Poplar_Flower_4409 / Reddit
Проблемные родственники встречаются не так уж и редко. Иногда их поведение настолько вопиюще, что сил нет общаться с такой родней. А вот тем, кому с близкими повезло, можно только искренне позавидовать.
Комментарии
У меня свекровь очень хороший и светлый человек) Но её иногда переклинивает из-за еды.
1. Она даёт очень большие порции, сразу просто не реально съесть. А если попали к ней на обед, то можно лопнуть))
2 Сын не ест рыбу (в детстве кость в горле застряла). Сейчас немного ест морскую, но не всю. Так она постоянно ему пихает речную.
3. А я не люблю щи на квашеной капусте. Думаю вы догадались чем меня угощают, когда я приезжаю)))
Говорили с ней много раз. Но она искренне не понимает, как можно что-то не есть.