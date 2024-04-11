18 человек, которым вместо волшебной палочки попалась родня на миллион, и это в сто раз круче

хорошие истории! как же я люблю, когда люди просто рады своим близким, и вспоминают хорошие моменты из детства.

я тоже очень люблю своих родителей! они у меня совершенно не нежные, в детстве никогда не было всяких обнимашек и ласковых слов, но чувство, что меня любят и оберегают было всегда, они выражали это своими поступками.