Ну и высказывала бы сыну, как ей за него стыдно, что здоровый лоб на машину не заработал.
16 человек, чья родня выкидывает такие коленца, что хочется воскликнуть: «Батюшки мои!»
Есть такая родня, которую можно один раз на Новый год поздравить и на этом общение свернуть. Да, иногда совесть мучает, мол, надо поддерживать контакты. Но, прочитав эту подборку, понимаешь: чем меньше общения, тем целее нервы.
- С мужем много лет мечтали о доме, долго искали место, сами сделали проект, предусмотрели гостевые — муж хотел, чтобы у нас собиралась большая семья. 5 лет копили деньги, 2 года строили. Позвали, наконец, родных. Его мама, папа и сестра выползли из машины с кислыми минами и первым делом сообщили, что дом им не нравится, фигня полная. Мол, вот у кого-то там в сто раз круче. Весь день искали недостатки и злобно обсуждали их. Как им трудно за нас порадоваться было! © Успех & Провал / VK
- Еще давно купила машину, но сейчас работаю удаленно и почти не езжу. Брат раньше брал покататься, но после того, как он однажды без спроса уехал в другой город, давать ему машину перестала. С тех пор машина покоя не дает ни брату, ни родителям, которых он иногда на ней катал. Уже пытались уговорить меня подарить ее, выкупить за те же деньги, за которые я ее покупала 5 лет назад. В последний раз мама попросила отвезти ее на дачу и в дороге разрыдалась, потому что ей стыдно (!), что у дочери есть машина, а у сына — нет. Сказала, что люди думают, что мне ее любовник купил, у нее на работе за спиной шепчутся. То ли мама такой дешевый манипулятор, то ли у нее реально крыша едет. © Подслушано / Ideer
- Мама уехала ненадолго, просила папу вскопать пол-огорода. Специально показала, где. Приехала, папа ей сообщает, мол, огород весь вскопал. А заодно и все ее грядки с цветами. Был огромный скандал.
- Есть дальняя родня — старенькая тетушка. Постоянно звонит маме и жалуется на жизнь. Разговор может идти час. Потом мама жалуется, что голова болит. Но из вежливости к старшим она не может закончить разговор. Ну я маму научила, мол, скажи, что от телефона облучение, больше 15 минут в день говорить нельзя. И ведь сработало! Тетя и сама дольше 15 минут ей не звонит.
- Очень люблю свою бабушку, но меня жутко бесит, что она считает моего мужа некрасивым. Он невысокий, рыжий и с веснушками. И я считаю его самым красивым, потому что для меня он самый любимый, заботливый, чудесный, ласковый и замечательный. А бабушка уверена, что наши дети будут некрасивыми, и их будут дразнить в школе. Самое обидное, что мой дед, высокий, широкоплечий брюнет с карими глазами, всю жизнь обижал бабушку и мою маму. Но бабушка очень гордится тем, что он красивый. Бесит. © Палата № 6 / VK
- Старшая сестра меня ненавидела по неясной мне причине. У меня всегда было впечатление, что ее любят больше: все косяки скидывались на меня, одежда ей покупалась регулярно, а старую донашивала я. Личный ноутбук для учебы был только у нее. Однажды сестра отобрала у меня любимую кофту, которая досталась от нее же, и отдала своей подруге. Родители оплатили ей учебу в другой стране, чтобы она там вышла замуж, а мне сказали разбираться самой. Теперь сестра считает меня никчемной, а я ее все равно люблю. Я глупая совсем, видимо. © Подслушано / Ideer
- Я виделась с бабушкой всего 3 раза. Живет она далеко, особого желания общаться со мной у нее никогда не было. На свадьбу родни бабушка пришла в свадебном платье. Я особого внимания на это не обратила. Может быть, денег не было на наряд, поэтому купила такое платье в комиссионке. Весь вечер она активно зазывала моего мужа танцевать. Поменялась местами и села за стол с ним рядом. Прошло три дня. Я поехала в гости к родителям. Мама вся растрепанная, красная. Говорить не может, только смеется. С трудом узнала, что же такое произошло.
Мама принесла ноутбук. Тут уже на полу валялась я, ведь бабушка выставила фотографии. Фотки были такие, словно у бабушки и моего мужа свадьба. Видео их танца, фотки с конкурсов. В статус она написала: «Обрела любовь всей жизни». Конечно, она не подписала, что на фото ее муж. Но выглядит все это странно. Тем более, ей скоро 60, а моему мужу 35. Муж ржал как конь, когда ему показали фотки. © Подслушано / Ideer
Молодец бабулька,умеет пустить пыль в глаза. Или песок .не важно,односкамеечникам на сто лет темы хватит
- Недавно сказала маме, что не стоит заводить детей, если у тебя нет денег, чтобы обеспечить своего ребенка всем, чем нужно, чтобы он не нуждался ни в чем, чтобы у него была отдельная комната, и он не экономил на обедах и не голодал. И на него не показывали пальцем, потому что он хуже всех одет. Я сама прошла через это и не пожелаю такой жизни своему ребенку. Итак, что же мне ответила мать? Она сказала, что я эгоистка и думаю только о себе. Не знаю, что и думать теперь. © Подслушано / Ideer
- Я устроилась работать в банк, и старшая сестра почему-то решила, что у меня много денег. Точнее, так думает ее муж, которому она смотрит в рот. У сестры есть сын, она родила второго недавно. Сидит дома. Муж ее уже полгода как не может найти работу. Так они тянут деньги на детей с меня. Я люблю племянников, мне сложно было сказать «нет» сестре. Даже к психологу пошла с этой проблемой. Потом набралась храбрости и сказала, мол, это последний раз, когда даю деньги. Попытку поскандалить прервала. Горжусь собой.
- От бабушки осталась дача. Живу там летом. У меня есть компания друзей еще со времен студенчества, которые тоже любят ко мне приезжать и отдыхать на природе. Я их всегда рада видеть, потому что они привозят кучу продуктов, помогут с уборкой, вывезут мусор. В общем, наши выходные проходят великолепно. Но недавно мне позвонила мама и начала выговаривать, что она, конечно, знает, что я человек безотказный, но нельзя позволять так в наглую собой пользоваться. Оказалось, мама решила, что мои друзья меня объедают, оставляют после себя горы мусора и не дают спокойно отдохнуть в выходные. Приперла маму к стенке и спросила, откуда у нее такие мысли. Она долго отпиралась, но в конце концов призналась, что это все ей рассказала соседка. Завистливая тетка, которую бесит чужая радость. И, блин, ей она верит, а мне, родной дочери, — нет. Пикники мы, конечно, не перестали устраивать, но жутко неприятно, что мама постоянно названивает и мне, и друзьям, грозится, что отберет у меня дачу. © Подслушано / Ideer
Надо было не деньги на племянников давать, а просто покупать им, что требуется. Хотя все равно не понятно, почему это должны делать родственники, а не родители, которые этих детей произвели на свет.
- Нас с сестрой сдали в детдом. Одна семья взяла нас обеих на воспитание и вырастила. И этих людей я считаю своими родителями. Сестра нашла наших биологических родителей и общается с ними, а я этого делать не хочу. Она пытается передать мне от них письма — я их выбрасываю. На носу моя свадьба, и сестра просто достала меня просьбами позвать биологических родителей. Я ее предупредила, что там будет охрана, и, если они появятся, их выкинут взашей.
- Мне было три года, когда отец бросил мою мать. В итоге по факту меня воспитывали бабушка с дедом, потому что для моей мамы это стало потрясением, она много болела. По завещанию дед передал все свое имущество мне. И тут нарисовался папаша и стал требовать, чтобы я отдала ему деньги. Но фиг ему.
- Смотрю, как мои друзья дружат со своими братьями и сестрами, и завидую. Мой брат с детства соперничал со мной за внимание родителей. Помню, смотрела с друзьями аниме (а родители не одобряли), так брат узнал и «стучал» на меня. Самое смешное, что потом сам стал анимешником. Отношения до сих пор натянутые, видимся по праздникам у родителей. Обидно.
- Маме досталась квартира в наследство от бабушки: мама ее дохаживала. У мамы есть брат и сестра. Так они пытались отсудить квартиру, к счастью, с завещанием не поспоришь. Важный нюанс: у брата и сестры есть жилье, а в этой бабушкиной квартире со мной мелкой жила мама, и идти нам было некуда.
- Мой брат скоро женится, его невеста выбрала очень откровенное свадебное платье. У него низкий вырез, разрез до бедра и прозрачная спина. Я-то не против, но наша семья придерживается строгих взглядов. Это платье вызовет много пересудов, особенно среди наших бабушек и дедушек. Я отозвала невесту в сторону и деликатно объяснила ей ситуацию. Она очень расстроилась и сказала, что она наденет то, что захочет. И теперь брат злится на меня, мол, я пытаюсь их контролировать. © This-Rock-4028 / Reddit
- Недавно родила. Попросила свекровь приглядеть за малышом, а сама легла поспать. Проснувшись, я обнаружила, что все сцеженное мной грудное молоко лежит в холодильнике. Спросила свекровь, в чем дело, а она заявила, что мое грудное молоко вызывает бессонницу у ребенка. Вот она и решила вместо молоко дать молочную смесь. Я была в ярости. Я очень четко заявляла о своем желании кормить исключительно грудью, и она это знала. Я просто выгнала ее из дома, и муж меня поддержал. © Scared-Rush-4225 / Reddit
А вот что у нас есть еще: 11 типов манипуляторов, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни.
Комментарии
Такую сестру жениха, которая указывает невесте равняться на вкусы родни при выборе платья, нужно отправить выбирать платье себе и не лезть в чужие дела. Если аж даже на свадьбе человек должен угождать троюродной тетке по мужниной линии внучатой бабки, то когда останется жить для себя?
"И теперь брат злится на меня, мол, я пытаюсь их контролировать."
По факту, так и есть.
Тот случай, когда очень понравился заголовок). Прямо таки генетический код встрепенулся внутри😁
моя свекровь из многодетной семьи, в которой она младшая. со своей старшей сестрой она всю жизнь борется за внимание мамы. их маме уже за 90, им 70 и 60, а ссоры из-за того, кого мама больше любит, продолжаются до сих пор...
У мoего приятeля 4 стaрших брaтьев и млaдшая сeстра. Говoрит, всю жизнь от рoдителей слышaл, что он oшибка и его не хoтели. Всех, крoме него, oтдали в прeстижные чaстные шкoлы, и он помнит, как втихaря плaкал от oбиды, какая у них крaсивая шкoльная фoрма, а его oдевали в oбноски стaрших, за все детство не было ничего, куплeнного личнo для него (сeмья дoвольно обeспеченная при этом). В шкoле над ним издевaлись из-за плoхой oдежды и говорили, что он, наверное, приeмный, раз к нему так oтносятся. Учился хорошо, потом мaгистратура, потом дoкторат. Стал мeга-успeшным в прoфессии, очень крутo зарaбатывал, его для стaтей цитировaл The Financial Times. Рoдители сказали, что это все фигня и он как был бeсполезной oшибкой, так и oстался. Его сбил мотoцикл, была трaвма черепа и кoма нeсколько недель. Навеcтить прихoдила сестра и один брaт, рoдители ни разу не пришли, а потoм сказали "а, ну чтo, выжил?". Рeально слушаю его кoгда, не устaю удивляться, что он с такой cемьей не пoрвал еще в мoлодости.