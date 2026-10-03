22 рукодельника, чьи работы приносят радость и воспоминания на все времена
Вещи, созданные собственными руками, — всегда особенные. Портрет любимого питомца, сваленный из шерсти, костюм-двойка, покоривший одногруппниц, или журнальный столик с макетом города под стеклом — такие работы надолго остаются в памяти, да и на слуху. Их с удовольствием носят, ими с гордостью пользуются и бережно хранят. Ведь они ценны не только своей уникальностью, но и тем, что хранят тепло рук даже спустя годы.
- Помню, как в университете я связала себе красный костюм: ажурный топ и коротенькая юбка. Одногруппницы были в восторге! «Выгуляла» я этот костюм на экзамен. Отвечаю на вопрос, смотрю, а преподаватель будто и не слышит, что-то вырисовывает в блокноте. Пригляделась — а это она узор срисовывает. Я не выдержала и сказала, что могу нарисовать ей схему. Она так удивилась, когда узнала, что я сама связала костюм, а не купила, что тут же поставила мне «Отлично» и взяла слово принести ей схему поскорее. Предмет я знала на тройку, так что знатно обрадовалась такому исходу событий — на выходе с экзамена прыгала чуть не до потолка.
«Мое пушистое вдохновение и результат работы»
«На сумке был нарисован логотип службы доставки. Пару лет я ее носила, а потом решила, что больше не желаю быть ходячей рекламой и сделала вышивку прямо поверх слогана. Получилось, конечно, не идеально, но результатом я очень довольна».
«Я снимаю кольца, когда мою посуду. Дочка сделала мне специальную подставку для этого»
«Дочка сделала скульптуру нашей собаки. Она частенько на прогулках копается в грязи, поэтому она так ее и изобразила. Мы с дочей вместе ходим на занятия по керамике».
«Муж подарил мне букет на день рождения. Я засушила его, чтобы сделать подарок к нашей годовщине»
«Букет простоял недели две. Мне не хотелось его выбрасывать, поэтому я стала присматривать рамки-витрины. Обрезала те цветы, которые мне понравились больше всего, сбрызнула их клеем и оставила ненадолго сохнуть на улице».
- Я когда-то шила восьмилетней дочери платье на день рождения с прицелом использовать его как концертный наряд. Дочь училась тогда в музыкальной школе. Увлеклась деталями и поняла, что вшить длинные рукава уже не успеваю. Там тоже были придуманы какие-то навороты. Просто подогнула шов проймы и пришила его «козликом». Получилось неплохо. На дне рождения была учительница музыки с дочкой. А через две-три недели случился концерт в музыкальной школе. Наша Анна Семеновна недоумевала: зачем девочке два практически одинаковых платья?
«Вот такая красавица кошка. Я сделала ее портрет из шерстяного фетра»
«Занимаюсь рукоделием уже несколько лет. Делаю работы из волокна. В процессе каждой работы чувствую, что учусь чему то новому».
«Хочу немного похвастаться»
«Когда-то мы активно пользовались швейной машинкой — это очень спасало. А потом уже как-то и не нужно было. Спустя лет двадцать мамуля решила смахнуть с нее пыль и попробовать что-то новое — шитье игрушек. Сегодня у нее купили первую игрушку за 4 тысячи. На мой скромный взгляд, это очень немало. Вот, искренне рад за нее».
«Вот такой у нас декор на стене. Моя девушка вяжет салфетки крючком, потом натягивает их на пяльцы, а я развешиваю»
«Сама задача очень интересная, эту красоту же надо еще расположить. Да и стена пустовала, чем-то украсить ее. хотелось. Правда, девушка сейчас занята на учебе, так что вяжет реже, возможно, мы наш проект на этом и закончим».
- Давным-давно, когда я только начинала шить на заказ, запомнилась мне одна замечательная заказчица. Это была очень элегантная женщина, заказавшая юбку-полусолнце и блузку с рукавами-тюльпанами на свой 80-летний юбилей. Когда я сдавала ей костюм, она была очень довольна. Но потом сказала: «Все отлично, правда, правый рукав на 1,5 мм длиннее левого! Девочка, я хирург, всю жизнь оперировала, и от миллиметра тогда зависело очень много. Но вы не переживайте: кроме меня, этой оплошности никто не заметит».
«Носочки в виде суши»
«Я начала вязать в феврале 2025 года. Горжусь тем, чего уже успела достичь. Недавно ела суши, частенько это делаю, и вдруг мне в голову пришла идея: а не придумал ли кто-нибудь схему носков в виде суши? Стала искать, но ничего похожего на то, что мне хотелось, не нашла. Поэтому я создала свой собственный дизайн. Мне понравилось, возможно, и другим он может прийтись по душе».
«Вяжу уже больше 20 лет. Сделала себе татуировку-линейку, которой можно пользоваться при вязании!»
«Я давно планировала сделать татуировку, напоминающую измерительный инструмента, чтобы быстро сверяться во время вязания. Мне часто приходится так делать, потому что вяжу немало носков, шапок, снудов. Очень довольна тем, что получилось! Красные точки сверху вниз расположены на расстоянии 7 дюймов друг от друга, и каждая красная точка, а также центр большого цветка находятся на расстоянии 1 дюйма друг от друга по длине. Большой цветок — 2 дюйма, маленькие цветы — 1 дюйм, большие листья — 1,5 дюйма».
«Неожиданный свитер»
«Свитер оказался внезапным, потому что коллега принесла пряжу со словами: „Свяжи себе что-нибудь, у меня времени нет совсем, а добро пропадает“. Получился оверсайз свитер, муж увидел и спросил: „Это точно на тебя?“ Ответила, что как раз такой и хотела».
- Когда была студенткой, 45 лет назад, на шитье времени не хватало, а похвастаться обновкой ну о-о-очень хотелось. И вот, помню, сшила блузку из ацетатного шелка, а манжеты пришить не успела. Так и пошла в институт, надев сверху шерстяную кофту с длинными рукавами. Зато всем новый воротник продемонстрировала.
«Гранатная красота»
«Гранат — самый сложный элемент в моих украшениях... Надо налепить 100500 зернышек на булавку, затем намешать смолу идеально, чтобы не было ни пузырька, ни крапинок от краски. А потом заливать смолой по одному зернышку. Ждать, а замет шлифовать, красить и так с каждым.... Но результат того стоит!»
- В годы повального дефицита элегантная клиентка принесла шикарный итальянский шелк в тонкую красно-черную полоску с «небольшим дефектом» — так она выразилась. Свернутый квадратной стопочкой отрез был съеден собакой с одного уголка. В итоге 6-метровый кусок ткани был перфорирован двумя рядами крупных и мелких дырок. После долгих размышлений сошлись на макси-юбке в складку: складки скрывали многочисленные швы. К ней была сшита легкая черная блузка. Костюм получился — просто отпад! Клиентка была очень довольна: «Именно в этом наряде я буду выгуливать эту собаку. И пусть завидует!»
«Была юристом, а стала художником декоративно-прикладного искусства»
«Как я докатилась до жизни такой? В 2015 году я закончила юрфак. Тогда все и началась. Беззаботное лето, отдых, подработки и поездки. В конце лета я вдруг поняла, что хочу научиться рисовать. Подала документы в местный колледж на ДПИ, там удивились, но все таки приняли. Утром я училась, днем работала, а вечером рисовала работы. Участвовала в конкурсах, местных и краевых ярмарках. Мне очень нравилось. Через пару лет я бросила работу юристом и полностью ушла в творчество».
«Мой способ отдохнуть от всего — вязать»
«Отдыхаю от работы, когда вяжу. Муж и дети знают, что маму лучше не беспокоить в тако время, только коты тихо покушаются на клубки. На прошлой работе, кстати, начальник даже поощрял, чтобы я сидела в углу, вязала и креативила. Связало куколку — „Жадная зая“. Это подарок подруге дочери. Глазки, ручки, ножки, голова двигаются. Девчуля подарком осталась довольна».
- Сшила прямую юбку, село все идеально. Любой мастер по своей работе знает, когда он делает хорошо, когда можно лучше, а когда все идеально. Так вот, клиентка примерила юбку, сняла, каждый шов рассмотрела и говорит: «Мне все нравится, только вот хочу пояс на 2 мм уже!» Он был шириной 3,5 см. «Но вы не переживайте, я вам оплачу переделку». Если бы вы знали, как я не хотела это переделывать, но, как говорится, клиент всегда прав. Сделала. Но больше у нее заказов не брала, а она еще удивлялась: почему это?
«У меня есть музей из камней»
«Живу в небольшом городке, собираю камни, расписываю их и прячу по всему городу среди каменных стен, превращая его в своеобразный художественный музей. Рисую знаменитые картины. Прекрасно понимаю, что это не идеальные копии, но мне очень нравится процесс, а детям в городе — искать их среди каменных стен».
«А 8 месяцев назад я даже пуговицу не могла пришить!»
«У моей подруги есть образование в сфере моды. Мы с ней решили сшить robe de cour для Fêtes Galantes в Версале. Очень амбициозно для первой работы. Мы несколько месяцев корпели, изучали моду XVIII века, осваивали новые техники, ошибались, экспериментировали, распарывали швы и пробовали снова. Но ради того, чтобы пройтись по Версалю в платье, которое мы сшили с нуля, стоило пережить все это. Однозначно».
- Шью на заказ. Муж попросил подшить ему брюки, а мне некогда, проектов куча, отправила его к швее под окном. Смотрю, вдруг он зачастил к ней, то джинсы ушить, то молнию поменять. Заглянула к ней как-то — что-то прошивает. Рядом мой муж сидит. Увидел меня и как вскочет: «Дорогая, ты чего тут?» И пытается мне загородить вид на швею. В итоге я углядела, что она шьет платье. Точно такое, как я хотела. Помню, что показывала мужу, но оно стоило баснословных денег. Раскрыла я их. Швея только посмеялась, мол, ваш просил помалкивать, чтобы сюрприз получился. На самом деле результат меня просто покорил! До сих пор его с удовольствием ношу.
«Решили сделать стол с макетом города под стеклом»
Авторы этого проекта думали, что это будет сложно и затратно. Им пришлось немало экспериментировать, но результат того стоил. За основу они взяли экструдированный пенополистирол. Когда все горы были вырезаны, озеро «выкопано», отмечено расположение дома и дороги, пришел черед грунтовать. Для покраски использовали акрил, смешанный с клеем ПВА. Самая интересная часть — оформление. Песок должен был быть кварцевым, но в итоге насыпали песок для шиншилл. Камни использовали натуральные, из ближайшего парка.
Деревья и дом делали сами. Озеро выполнено с помощью модельной воды и геля. Все это смотрится очень эффектно. Но есть небольшой сюрприз — «ночной режим».
Вот что произойдет, если нажать на кнопку
Авторы рассказывают, что больше всего заморочек было с домом. Стены они делали из прогрунтованного толстого картона, крышу, двери и окна — из пластика. При покраске попробовали воссоздать стиль фахверк.
Вот такая красота получилась! Чего только люди не мастерят своими руками. Варенье, маникюр или торт — все это результат труда и стараний. А в процессе нередко происходят забавные и милые ситуации. Посмотрите сами: