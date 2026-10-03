22 рукодельника, чьи работы приносят радость и воспоминания на все времена

«Как я докатилась до жизни такой? В 2015 году я закончила юрфак. Тогда все и началась. Беззаботное лето, отдых, подработки и поездки. В конце лета я вдруг поняла, что хочу научиться рисовать. Подала документы в местный колледж на ДПИ, там удивились, но все таки приняли. Утром я училась, днем работала, а вечером рисовала работы. Участвовала в конкурсах, местных и краевых ярмарках. Мне очень нравилось. Через пару лет я бросила работу юристом и полностью ушла в творчество».