17 бабуль, которые в свои годы вытворяют такое, что любой тиктокер будет в ауте
Есть стереотип о том, что все люди с возрастом превращаются в типичных стариков, ворчащих на окружающий мир с лавочек у подъезда. Но бабули, которых встретили наши герои, пришли доказать, что возраст ничуть не мешает им быть крутыми.
- Как-то стояли с младшей дочкой в очереди на горки, довольно страшные. Она боялась и заглядывала в лица уже прокатившихся людей, надеясь увидеть в них, что же ее ждет. Тут приехала новая партия, и одна бабуля очень радостно что-то кричала на английском и поднимала руки вверх. Дочь успокоилась и решила, что бояться совсем нечего, даже стареньким вот весело. Я не стала ей говорить, что бабушка кричала: «Я выжила! Я жива! Юху!» © Yasminurlik / Pikabu
- Рассказала коллега про свою бабушку, которая зашла в магазин купить себе платье. Платье понравилось, но размер маловат, а большего нет. Тогда бабушка, которой 82 года, подошла к продавцу и заявила: «Отложите это для меня. Когда похудею, я точно его куплю!» © PolAnd1234 / Pikabu
- Сижу в автобусе. Спиной ко мне стоит женщина лет 60-65. Одета в яркую куртку и кроссовки. Я сначала подумал, что это девушка, и решил уступить место, сказал: «Девушка, присаживайтесь». И понял, что ошибся. А она обрадовалась, прям засияла... Всю дорогу с широкой улыбкой сидела. Когда выходила, то аж выпрыгнула, совсем как молоденькая. © ****ovshik01 / Pikabu
- Я помню, как похвалил бабушку за ужин, который она приготовила: «Не знаю, как ты это делаешь, но твоя начинка для индейки лучшая из всех, что я пробовал». Бабушка: «Это потому, что я туда плюнула». © tilley77 / Reddit
- Бабушка моей жены говорит много вещей, над которыми мы хохочем. Но одно ее высказывание — это просто топ.. Моя жена рассказывала ей, что шиншиллы не могут потеть, потому что у них нет потовых желез, а бабуля такая: «Ну так и что, они просто потеют внутрь?» © SnipeyMcSnipe / Reddit
- Приехал с семьей в деревню. Естественно, помогаю бабушкам по хозяйству, в том числе извозом, так как я на машине. А наши бабушки те еще тролли, надо сказать. Подвез бабулю жены по делам, на рынок. Выгружая сумки, шучу:
— Оцените поездку.
Бабушка, не долго думая:
— Да уж всяко лучше, чем на лошади! © shurskiy / Pikabu
- Много лет назад, еще до женитьбы, приехал я погостить к бабушке. Утром она меня будит:
— Просыпайся уже, скоро девочки придут!
Какая понимающая у меня бабушка! Я мигом проснулся, умылся и жду с нетерпением.
— Бабушка, а какие девочки-то придут?
— Ну как? Тамара Степановна, Светлана Ильинична... © kka2012 / Pikabu
- Подруга моей бабушки, слабослышащая, сказала бабуле: «Ты всегда такая собранная и так хорошо выглядишь». А бабушка ей в ответ: «Хотела бы я сказать то же самое». © ColdStainlessNail / Reddit
- Раньше я часто лопал вареные яйца. И пока варил их, то стоял и нетерпеливо ждал. Я не знаю, действительно ли это была ее цитата, но всякий раз, когда я так делал, моя бабушка говорила: «Яйцо, на которое смотрят, никогда не сварится». Это очень простое высказывание, но оно научило меня терпению. © Unknown author / Reddit
- Сейчас в сервисном центре забирал ноутбук. Передо мной бабуля. Разговаривает с работниками сервиса, объясняет проблему. Тоже с ноутбуком пришла. Бабуля разговорчивая, комментирует все. Дают ей квитанцию заполнить, говорят, мол, ознакомьтесь. Она в ответ: «Да не, я не знакомлюсь...» © ducdevolpe / Pikabu
- Моей бабушке уже 91 год. В детстве она со мной часто гуляла. Когда ей поставили домофон, она учила меня пользоваться ключом от подъезда: «Видишь? Когда открывается, то написано: „Орел“». © massage.novosib / Pikabu
- Приехала как-то моя жена к моей бабке двоюродной погостить. Бабушке 98, живет одна, готовит и стирает сама. Из ума не выжила, на 8-й этаж пешком ходит. И состоялся такой разговор:
— Лера (дочка) что-то болеет в последнее время. Девка-то молодая, а давление у нее.
— А сколько ей?
— Так 76 всего. © Fvost / Pikabu
- В магазине, когда доставал деньги из кармана, выронил две купюры. Не успел поднять их, как с конца очереди подбегает бабулька и с ехидной фразой: «Что упало, то пропало», — хватает деньги и бегом к дверям. Потом резко останавливается, возвращает мне деньги и говорит: «На, растяпа, я пошутила». Все ржут, а я забыл, что купить хотел. © Подслушано / Ideer
- Еду как-то в автобусе. Справа от меня сидит бабушка и всю дорогу пялится, не отрывая глаз. А взгляд такой тяжелый. На нее уже даже люди поглядывать начали. Не выдержала, повернулась и спросила, все ли в порядке. А она выдает: «Девушка, вы такая красивая. А вы, наверное, актриса? Я сейчас сериал смотрю индийский, не вы там главную героиню играете?» © Подслушано / Ideer
- Ночевала у бабушки. Дело к вечеру, лежу перед теликом, дремлю. И тут чувствую, как что-то касается моей стопы. Медленно, осторожно... Открываю глаза, а бабушка снимает мерки с моей ноги (как оказалось, для того, чтобы потом связать мне носки) и говорит: «Ты спи, спи». © Подслушано / Ideer
- Послала меня мама отнести бабушке холодец вечером, а к ней сестра приехала. Картина маслом: сидят две принцессы в бигуди, красят ногти. Одной 88 лет, другой — 85. Я им: «Девочки, холодца не желаете?» А они выдают: «Ты что, мы после шести не едим!» И давай мне стихи собственного сочинения читать. © Подслушано / Ideer
- Еду я как-то в автобусе. Напротив меня парень-неформал с длинной косой челкой. На остановке заходит бабуля, ну просто одуван: платьице, платочек. Садится рядом с этим парнем. Взглянула на него мимоходом, отвернулась, потом опять резко поворачивается и выдает: «Фигасе у тебя чуб!» Я ржала до слез. © Подслушано / Ideer
А если вам хочется получить еще порцию теплых ощущений, то держите подборку твитов о том, что любовь — это наше все.
Комментарии
А что это за новая идиотская система комментариев? Вы там с катушек съехали, что ли? Второй день тихо млею. Это же не фотосайт в конце концов. Хорошо, если картинки взяты из оригинальных постов. А если это левая иллюстрация стоковой картинкой, зачем ей комменты? Тогда, не знаю, под каждой "историей" поле для комментария влепите. Чтобы уж точно всех посетителей отвадить...
Заголовок для статьи, видимо, писали чуть менее современные бабули. Ну какой тикток, какой аут, зачем это всё?
Читаю эти нелепо составленные заголовки и в голове одна картинка