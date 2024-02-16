17 бабуль, которые в свои годы вытворяют такое, что любой тиктокер будет в ауте

Народное творчество
3 часа назад

Есть стереотип о том, что все люди с возрастом превращаются в типичных стариков, ворчащих на окружающий мир с лавочек у подъезда. Но бабули, которых встретили наши герои, пришли доказать, что возраст ничуть не мешает им быть крутыми.

  • Как-то стояли с младшей дочкой в очереди на горки, довольно страшные. Она боялась и заглядывала в лица уже прокатившихся людей, надеясь увидеть в них, что же ее ждет. Тут приехала новая партия, и одна бабуля очень радостно что-то кричала на английском и поднимала руки вверх. Дочь успокоилась и решила, что бояться совсем нечего, даже стареньким вот весело. Я не стала ей говорить, что бабушка кричала: «Я выжила! Я жива! Юху!» © Yasminurlik / Pikabu
  • Рассказала коллега про свою бабушку, которая зашла в магазин купить себе платье. Платье понравилось, но размер маловат, а большего нет. Тогда бабушка, которой 82 года, подошла к продавцу и заявила: «Отложите это для меня. Когда похудею, я точно его куплю!» © PolAnd1234 / Pikabu
  • Сижу в автобусе. Спиной ко мне стоит женщина лет 60-65. Одета в яркую куртку и кроссовки. Я сначала подумал, что это девушка, и решил уступить место, сказал: «Девушка, присаживайтесь». И понял, что ошибся. А она обрадовалась, прям засияла... Всю дорогу с широкой улыбкой сидела. Когда выходила, то аж выпрыгнула, совсем как молоденькая. © ****ovshik01 / Pikabu
  • Я помню, как похвалил бабушку за ужин, который она приготовила: «Не знаю, как ты это делаешь, но твоя начинка для индейки лучшая из всех, что я пробовал». Бабушка: «Это потому, что я туда плюнула». © tilley77 / Reddit
  • Бабушка моей жены говорит много вещей, над которыми мы хохочем. Но одно ее высказывание — это просто топ.. Моя жена рассказывала ей, что шиншиллы не могут потеть, потому что у них нет потовых желез, а бабуля такая: «Ну так и что, они просто потеют внутрь?» © SnipeyMcSnipe / Reddit
  • Приехал с семьей в деревню. Естественно, помогаю бабушкам по хозяйству, в том числе извозом, так как я на машине. А наши бабушки те еще тролли, надо сказать. Подвез бабулю жены по делам, на рынок. Выгружая сумки, шучу:
    — Оцените поездку.
    Бабушка, не долго думая:
    — Да уж всяко лучше, чем на лошади! © shurskiy / Pikabu
  • Много лет назад, еще до женитьбы, приехал я погостить к бабушке. Утром она меня будит:
    — Просыпайся уже, скоро девочки придут!
    Какая понимающая у меня бабушка! Я мигом проснулся, умылся и жду с нетерпением.
    — Бабушка, а какие девочки-то придут?
    — Ну как? Тамара Степановна, Светлана Ильинична... © kka2012 / Pikabu
  • Подруга моей бабушки, слабослышащая, сказала бабуле: «Ты всегда такая собранная и так хорошо выглядишь». А бабушка ей в ответ: «Хотела бы я сказать то же самое». © ColdStainlessNail / Reddit
  • Раньше я часто лопал вареные яйца. И пока варил их, то стоял и нетерпеливо ждал. Я не знаю, действительно ли это была ее цитата, но всякий раз, когда я так делал, моя бабушка говорила: «Яйцо, на которое смотрят, никогда не сварится». Это очень простое высказывание, но оно научило меня терпению. © Unknown author / Reddit
  • Сейчас в сервисном центре забирал ноутбук. Передо мной бабуля. Разговаривает с работниками сервиса, объясняет проблему. Тоже с ноутбуком пришла. Бабуля разговорчивая, комментирует все. Дают ей квитанцию заполнить, говорят, мол, ознакомьтесь. Она в ответ: «Да не, я не знакомлюсь...» © ducdevolpe / Pikabu
  • Моей бабушке уже 91 год. В детстве она со мной часто гуляла. Когда ей поставили домофон, она учила меня пользоваться ключом от подъезда: «Видишь? Когда открывается, то написано: „Орел“». © massage.novosib / Pikabu
  • Приехала как-то моя жена к моей бабке двоюродной погостить. Бабушке 98, живет одна, готовит и стирает сама. Из ума не выжила, на 8-й этаж пешком ходит. И состоялся такой разговор:
    — Лера (дочка) что-то болеет в последнее время. Девка-то молодая, а давление у нее.
    — А сколько ей?
    — Так 76 всего. © Fvost / Pikabu
  • В магазине, когда доставал деньги из кармана, выронил две купюры. Не успел поднять их, как с конца очереди подбегает бабулька и с ехидной фразой: «Что упало, то пропало», — хватает деньги и бегом к дверям. Потом резко останавливается, возвращает мне деньги и говорит: «На, растяпа, я пошутила». Все ржут, а я забыл, что купить хотел. © Подслушано / Ideer
  • Еду как-то в автобусе. Справа от меня сидит бабушка и всю дорогу пялится, не отрывая глаз. А взгляд такой тяжелый. На нее уже даже люди поглядывать начали. Не выдержала, повернулась и спросила, все ли в порядке. А она выдает: «Девушка, вы такая красивая. А вы, наверное, актриса? Я сейчас сериал смотрю индийский, не вы там главную героиню играете?» © Подслушано / Ideer
  • Ночевала у бабушки. Дело к вечеру, лежу перед теликом, дремлю. И тут чувствую, как что-то касается моей стопы. Медленно, осторожно... Открываю глаза, а бабушка снимает мерки с моей ноги (как оказалось, для того, чтобы потом связать мне носки) и говорит: «Ты спи, спи». © Подслушано / Ideer
  • Послала меня мама отнести бабушке холодец вечером, а к ней сестра приехала. Картина маслом: сидят две принцессы в бигуди, красят ногти. Одной 88 лет, другой — 85. Я им: «Девочки, холодца не желаете?» А они выдают: «Ты что, мы после шести не едим!» И давай мне стихи собственного сочинения читать. © Подслушано / Ideer
  • Еду я как-то в автобусе. Напротив меня парень-неформал с длинной косой челкой. На остановке заходит бабуля, ну просто одуван: платьице, платочек. Садится рядом с этим парнем. Взглянула на него мимоходом, отвернулась, потом опять резко поворачивается и выдает: «Фигасе у тебя чуб!» Я ржала до слез. © Подслушано / Ideer

А если вам хочется получить еще порцию теплых ощущений, то держите подборку твитов о том, что любовь — это наше все.

Комментарии

Уведомления
Juniper
2 часа назад

А что это за новая идиотская система комментариев? Вы там с катушек съехали, что ли? Второй день тихо млею. Это же не фотосайт в конце концов. Хорошо, если картинки взяты из оригинальных постов. А если это левая иллюстрация стоковой картинкой, зачем ей комменты? Тогда, не знаю, под каждой "историей" поле для комментария влепите. Чтобы уж точно всех посетителей отвадить...

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Мюсли вслух
1 час назад

Заголовок для статьи, видимо, писали чуть менее современные бабули. Ну какой тикток, какой аут, зачем это всё?

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Хильдур
1 час назад

О, а вы видели это? Теперь информация об авторе статьи появилась

Комментарий с изображением на AdMe.Media
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