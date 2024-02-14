19 твитов, которые наглядно показывают, что такое любовь
Любовь имеет множество проявлений: любовь к жене, к матери, к своим детям и питомцам. Любовь всеобъемлюща, и каждый проявляет ее по-разному. Кто-то просто делает комплименты, дарит цветы и готовит любимые блюда. А кто-то всегда готов поддержать морально и финансово. И наша подборка твитов как раз про такую разную, но все же любовь.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Любовь на всю жизнь найти сложно, но можно, даже если в процессе поисков ошибиться пару раз. И наша подборка историй — тому доказательство.
Комментарии
Блин, сегодня же Валентинов день.
Я как-то проморгала😁
Кто хотел историй о нормальных счастливых отношениях? Пожалуйста. Нет, опять они недовольны.
Я сейчас счастлива в любви, в семье. Но прочитав статью и вообще в этот день, хочу вспомнить о папе. Его не стало три месяца назад. А человеком он был ох каким непростым, высочайший интеллект, огромное эго и себялюбие, временами алькоголь побеждал. Мы с братом часто взрослые делились друг с другом, что испытываем к отцу такой широкий спектр эмоций, что не передать словами и перечислением. И вот его не стало, и мы вдовем и мама все не можем прийти в себя, и забыты обиды, и дикая жалость к нему, что все уже, ничего не вернуть, не прожить еще раз.
Я сейчас читала и думала о нем: когда я родила ребенка, долгожданного сына, мой муж только-только начал играть в да куда ты денешься, кому ты теперь нужна, все будет по моему. Но моя родительская семья окружила меня такой любовью, сына моего так ждали и радовались, что в палате в роддоме (обычная больница, 3 женщины в палате) и мед.сестры в отделении засекали время и спорили, через сколько минут мой отец привезет то, что я попросила. К примеру: надо молокоотсос - через час у меня, надо новую соску - полчаса и вот она; молока еще нет - вот чай от мамы с молоком, пошла аллергия у ребенка - вот овсяная каша и говядина для меня, чтоб не ходила в столовую. Там в отделении легенды ходили уже, причем не про мужа моего, а про отца.
Папа, я помню...
А для меня забота о семье самое лучшее проявление любви, со стороны мужа, 💖💖💖