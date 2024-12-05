16 историй о том, как люди добавили огонька в рабочие будни
Истории
2 часа назад
На работе мы проводим столько времени, что возникает ощущение, будто уже срослись и с коллегами, и с фикусом Игорьком у кабинета директора. И, естественно, каких только курьезов на работе не приключается. Мы собрали подборку именно с такими историями, а вы пишите в комментариях, что такого эдакого случалось во время ваших трудовых будней.
- К нам устроилась просто идеальная девушка. На работу приезжала за полчаса. Всегда при параде, с макияжем. Задержаться, помочь — с удовольствием. В субботу выйти? Пожалуйста! В свободное время читала профессиональную литературу. Даже корочку с курсов получить успела. Начальник через месяц нам ее начал ставить в пример. Как только закончился испытательный срок, она на следующий же день пришла в свитере, без макияжа и сказала, что принимает поздравления в связи с внезапно обнаруженной беременностью. Мне казалось, что начальник чуть не заплакал в этот момент. © Подслушано / Ideer
- Когда устраивалась на работу, меня все предупреждали, что начальник совсем того и постоянно орет, из-за чего постоянная текучка кадров. Но у меня вариантов не было, так что смирилась. Терпела полгода. Потом нашелся вариант работы получше. И в последний день, когда он опять начал орать, я наорала на него в ответ и, отмщенная, ушла. Теперь начальник названивает, зовет назад, говорит, что ему комфортней работать с такими же «эмоциональными» людьми, как он. © Палата № 6 / VK
- Работала в холдинге, сокращенно «ИСХ». Конец квартала, напряженный рабочий день. Тут звонят, чтобы уточнить реквизиты. Коллега начинает диктовать: «ИСХ... Игорь, Сергей...» Гробовая тишина, все с нетерпением ждут следующую букву. Секунд 15 раздумий и тут коллега выдает: «Хомячок!» Смеялся даже контрагент на том конце провода. © Палата № 6 / VK
А можно мне адрес того места, где начальнику комфортнее работать с такими же людьми?)))
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- Наняла девушку к себе в отдел на удаленку. Работала хорошо, и тут однажды пишет: «Мне нужно на неделю взять отпуск за свой счет». Причину говорить отказалась. Я отпустила, и через неделю она пишет: «Привет!» — и присылает фотографию странной бумажки. А там информация. Ее ФИО, пол: мужской, вес: 3600, рост: 52 см, время 10:10. Я обалдеваю и спрашиваю: «Ты что там, родила что ли?» Она радостно подтверждает. Спрашиваю, мол, чего не рассказала? Говорит: «Везде к беременным относятся по-разному. Хотелось как-то проявить себя без привязки „она ж беременная“, так как это в целом никогда на меня и мою продуктивность не влияло».
К ее чести, на ее продуктивности не сказалась ни беременность, ни наличие грудного малыша. Да, она не ушла в декрет: сказала, что помогают родственники ее и мужа, что ей скучно будет сидеть в декрете, плюс не хочет терять навыки и расслаблять мозг. © COBECTb.ECTb / Pikabu
- На работе все считают меня забывчивой и невнимательной, при этом работу выполняю в срок и качественно. Я специально по мелочи что-то не допечатаю в документе, знак препинания не поставлю, письмо на почту секретарю не отнесу и так далее. Но на самом деле все помню, вижу и контролирую. Не хочу, чтобы на меня накладывали больших обязанностей и ответственности. Работы и так хватает, зарплата устраивает, пусть думают, что я такая. © Подслушано / Ideer
- Работал я как-то в Англии. Политика компании в то время была такова, что если вы работали допоздна в офисе, то могли взять такси домой и выставить счет компании. И вот как-то коллега так заработался в канун Рождества, ну и взял такси домой. Ага, домой, к семье. В Шотландию, в 560 километрах. Компания все оплатила, но вскоре после этого изменила политику. © Richard Cownie / Quora
- Сижу как-то на летней веранде огромного ресторана. Прошел дождь. Один из работников аккуратно пытается стряхнуть воду с тента. В это время подъезжает гелик, из него выходит хорошо одетый мужчина. Работник нечаянно опрокидывает воду с тента на мужчину, в результате чего костюм последнего становится совершенно мокрым. Мужчина багровеет и решительно идет ко входу в ресторан. И тут работник становится у него на пути и произносит: «Извините, в таком виде к нам нельзя. У нас строгий дресс-код!» © Schastje / Pikabu
- Однажды мне пришлось обучать новых девушек для работы в киоске с едой. Примерно за час они:
— потребовали изменить свою форму;
— спросили, могут ли они использовать наши кассовые аппараты для проверки сайтов социальных сетей;
— им сказали, что «клиенты заказывают еду, вы готовите этот заказ». Они решили, что это слишком много работы, мол, было бы проще сделать кучу случайных заказов и обслуживать людей, если они закажут приготовленное. «Но [новенькие], если приготовленное никто не закажет, эта еда пропадет». «Если это произойдет, мы можем забрать ее домой?» «Нет».
— затихарились в кладовке, чтобы проверить телефоны и посплетничать. К тому моменту они не были на смене и 20 минут;
— устроили попкорновую битву. Они просто начали вопить и бросать друг в друга попкорн, находясь за прилавком;
— были вызваны в кабинет менеджера и немедленно уволены. Его они тоже забросали попкорном. © shippai****a_ryouri / Reddit
"Однажды мне пришлось обучать новых девушек для работы в киоске с едой..."
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- Я работала в компании, где работали исключительно подтянутые, здоровые и этически мыслящие сотрудники. Однажды наш кадровик принесла кексы из местной пекарни. Так даже с учетом того, что их я ела по штуке в час, В КОНЦЕ ДНЯ ВСЕ ЕЩЕ ОСТАЛИСЬ КЕКСЫ! Такого я еще в жизни не видела, и не думаю, что когда-нибудь увижу снова. © minipiemix / Reddit
- Мама работала врачом и были у нее две ассистентки, вьетнамки. Одна из них была дочкой маминой подруги, работала отвратительно, но мама не хотела ругаться с подругой и все терпела. И вот однажды пришла пациентка. У нее в карте было написано, что она мать четверых детей, но не замужем. Та самая ассистентка-бездельница бросает на вьетнамском другой ассистентке: «Боже, ну и дамочка. Столько детей, без мужа, явно была куча мужиков». В этот момент пациентка ответила на идеальном вьетнамском: «Я в разводе. А еще мой жених из Вьетнама, поэтому я очень хорошо знаю этот язык. И я хочу поговорить с врачом СЕЙЧАС». Боже, что тут началось. Ассистентку уволили с диком скандалом. © Augustane / Reddit
- Сидел на видеоконференции. Большинство там сидели из дома. Обсуждали деловые моменты. И тут к тому, кто говорил, подошла жена и начала выговаривать ему, что тот сидит без дела. Он пытался объяснить, что у него совещание, но жена сказала, что совещания бывают в офисе, а не в компьютере, и кинула ему на стол пакет с мусором: «На, вынеси». Видимо, мужик не выдержал, началась ругань. Так как он не выключил микрофон, то все мы слышали это. © Подслушано / Ideer
- Работаю в одном из банков, экономический отдел. У нашего руководителя отдела есть привычка в разных ситуациях, будь то проблемы или плохие новости, в предложениях вставлять словосочетание: «Ек-макарек». Естественно, между собой в отделении мы так его и зовем. Сегодня, разговаривая с ним на утренней летучке, я забыл его имя-отчество, и все — как выбило! Смотрю на него, пауза затягивается. Пока он не сказал: «Ну что ты молчишь?» Тут я и выдал: «Ек-макарек!» © Подслушано / Ideer
- Работала я как-то официанткой. Перед открытием ресторана много всяких дел: и мебель протереть, и всяких трубочек-салфеток наготовить, и приборы на каждый стол красиво разложить. В общем, миллион дел, а времени всего час, открываются обычно двое. Однажды мой коллега заболел, а я проспала. До открытия 15 минут, бегу и думаю: как я все успею? Вбегаю и вижу картину маслом: наш здоровый, суровый дядечка охранник педантично выкладывает вилочки параллельно ножикам, а зал блестит. Взаимовыручка, так приятно. © Подслушано / Ideer
- Подруга работала в школе учителем. Пошла сразу после института. Дальше классическая история. Старшеклассник не дает прохода, всякие намеки, пакости. Каждая неудовлетворительная оценка рассматривалась как придирки училки в кабинете директора. И вот последний звонок. Выпускной. Волею судеб враждующие стороны столкнулись в ночном клубе. «Здравствуйте, Екатерина Николаевна, как ваши дела, как я рад вас видеть!» «Семенов? Иди ты лесом, Семенов!» © Подслушано / Ideer
- Работаю гидом. Моя коллега (работает с испанским языком) тогда была на 6 месяце, живот заметный уже. И когда ей надоело, что каждый турист из группы подходит и спрашивает, уж не беременна ли она, она решила при знакомстве с новой группой так и объявить в микрофон: «Здравствуйте, меня зовут Таня и да, я беременна». Все посмеялись, а одна бабушка-испанка подходит к ней потом и спрашивает, мол, сколько у вас в стране длится беременность? А Таня девушка с юмором, отвечает: «2 года. Срок беременности зависит от размера страны. А у вас в Испании, мне говорили, что-то около 9 месяцев?» Бабуся ахает: «А ведь и правда» — и, счастливая, удаляется. Я обожаю свою работу именно за такие истории. © Подслушано / Ideer
- Как только не просили меня разные организации сообщать им, когда будет готов документ. «Маякните», «просигнальте», «отстучите» и прочее. Но всех превзошла одна тетенька, которая написала нашему генеральному: «Ну когда проверите договорчик, мяукните мне». Босс: «Простите, что сделать?» Тетенька (невозмутимо): «Ну мяукните, что такого». Он поржал, рассказал нам. Теперь ходит по офису, мяукает, прикалывается. Сашенька, 37 годиков, генеральный директор. © Палата № 6 / VK
А вот еще истории о людях, с которыми на работе приключились те еще курьезы:
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