16 историй о том, как люди добавили огонька в рабочие будни

На работе мы проводим столько времени, что возникает ощущение, будто уже срослись и с коллегами, и с фикусом Игорьком у кабинета директора. И, естественно, каких только курьезов на работе не приключается. Мы собрали подборку именно с такими историями, а вы пишите в комментариях, что такого эдакого случалось во время ваших трудовых будней.