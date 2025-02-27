14 историй, доказывающих, что своего "внутреннего Отелло" надо держать в узде

В молодости может показаться, что ревность - это так романтично. Но с возрастом понимаешь, что семья строится на уважении и доверии. Как сказал один из наших читателей: «Хоть какой ты там в душе Отелло, а держи своих тараканов в узде и не позволяй им разбегаться!»