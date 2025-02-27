Прочитала в "кроне дерева" и почему-то представила, что ревнивый муж сидел na дереве и упал бы na них в тот момент, когда жена шла бы домой с любовником. Эта история была бы эпичнее.
14 историй, доказывающих, что своего "внутреннего Отелло" надо держать в узде
Истории
3 часа назад
В молодости может показаться, что ревность - это так романтично. Но с возрастом понимаешь, что семья строится на уважении и доверии. Как сказал один из наших читателей: «Хоть какой ты там в душе Отелло, а держи своих тараканов в узде и не позволяй им разбегаться!»
- Возвращались из командировки. Коллега весь нервный, жене не доверяет, хочет ее поймать с любовником. Я двое суток все это слушал. За 2 часа до нашей станции звоню своей жене: «Выгоняй нафиг любовника, я скоро буду». Надо было видеть глаза коллеги. Тогда я ему и сказал, для меня важнее сохранить семью, чем из-за надуманных предположений ее разрушить и видеть детей только по выходным. Знаете, что он после этого сделал? Он так же позвонил домой и теми же словами потребовал выгнать любовника. Потом на работе он мне спасибо сказал, и рассказал, что первый раз домой из командировки без скандала вернулся.
- Как-то пришла с работы, взяла своего серого Пончика-Мурлончика и сижу, медитирую, почесывая пушистые бока. При этом приговариваю, какой у меня хороший, пушистый котик, мой любимый серый пузанчик. Проходящий мимо муж ревниво заметил, что его я так не называю. Теперь периодически называю и мужа любимым пузанчиком, чтобы не обижался и к коту не ревновал! © Бешеная Белка / Dzen
- Было время, когда мы с мужем жили раздельно. Он уходил к маме своей, чтобы насладиться холостяцкой жизнью, а я, соответственно, в слезах его ждала (глупость-то никто не отменял в молодости). Бывало, возвращалась с работы поздно, так мой милый сидел в кроне дерева у подъезда, чтобы проследить, одна ли я иду домой или хахаля веду с собой. И смех, и грех. © Скорпионистый скорпион / Dzen
- У коллеги очень ревнивая жена. Работаем в культуре. Часто случается, что ездим большой командой на мероприятия на своих машинах, а кто без авто – рассаживаются по коллегам. Женская половина иногда на ходу наводит красоту. И этот коллега после очередной такой поездки нашел у себя на заднем сиденье косметичку. Во избежание проблем с женой, выбросил эту косметичку где-то по дороге. Оказалось, жена за день до этого ее забыла в машине.
Так и надо было с хахалем идти. Муж резко передумал бы с мамой жить. Ну или не передумал - и туда ему и дорога, значит.
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- Познакомился с девушкой: красивая, умная. Поженились. Она оказалась той еще пилой и ревнивицей. Ревновала даже к родственникам, хотя я повода не давал, любил ее безумно. И вот объявляет мне она о беременности. Я, конечно, счастливив как слон. Идем на УЗИ, но там говорят, мол, срок начала беременности – август. Я в шоке, так как с 20 июля по 10 сентября находился в командировке за 1500 км.
Дома пытаюсь серьезно поговорить, но она мне утверждает, что ребенок мой! Я обалдел от такой наглости, говорю: «Садись в машину, едем в клинику - делаем ДНК тест». Она в отказ. В общем, через пару недель она созналась, что уже давно мутила с соседом. Спросил, почему от меня не ушла, раз разлюбила. Ответила, мол, у соседа квартира съемная, машины нет. Так фигово на душе у меня никогда не было. Обвиняла меня, а изменяла сама! Подал на развод. © PodvOX / Dzen
- У начальника жена до безумия ревнивая, Отелло против нее - слюнявый малец. В разгар рабочего дня эта дама ворвалась в кабинет к мужу. Все перевернула вверх дном, ища доказательства мифической измены. Но вишенкой на торте стало ее требование, чтобы я с ней сходила к гинекологу. Она просто решила, что я уже беременна от ее муженька.
При этом шеф был нормальным мужиком и явно не бабником. Не выдержал мужик в конце концов, сейчас живет один, и думается мне, что уже ни за что не женится. © Татьяна Блохина / Dzen
- Моя семья была разрушена из-за ревности. Отец хотел постоянного контроля над мамой. Над всем, что она делает, вплоть до того, на что она потратила деньги. Поздно возвращается - значит, с кем-то встречается. Не хватает денег - значит, на кого-то тратит. Хотя на деле у мамы работа бухгалтером была такая, были проблемы с общественным транспортом. Деньги, свои собственно заработанные, тратила на меня, тогда еще маленького ребенка (одежда, пеленки и прочее). А когда помимо мужа еще давит свекровь. Тут любой не выдержит и уйдет. © Роман Яблонский / Dzen
- Захожу на кухню, жена сидит, даже голову не повернула. Чувствую, что-то случилось. И тут она закатила мне скандал. Что я, сидя на лавочке возле подъезда, разговаривал с любовницей по телефону, а она с балкона все слышала! Тут я реально остолбенел. А потом понял. На самом деле я болтал с товарищем. Но в это же время сосед, стоя у окна, тоже разговаривал по телефону (я его, кстати, слышал) со своей пассией. И, моя решила, что это я говорил с любовницей! На мою не действовали никакие доводы, хотя я ей показал историю разговоров на телефоне. Но нет. Хлопнул дверью и врубил рок. Ближе к ночи жена, осознав, что вот абсолютно была не права, пришла ко мне похвастаться новыми ногтями. В общем, проехали мы этот казус. Но каковы бывают совпадения, а! © Егор Апачи / Dzen
- Мужу 48, мне 41. Две взрослые умницы-дочки, свой бизнес. Но муж ужасно ревнует. Он бесится, даже если кто-то из мужчин ставит лайк мне в соцсетях. В итоге я удалила всех друзей-мужчин из соцсетей. Недавно я наняла в другом городе мужчину вести наш проект. Мне нужно туда ехать по работе. Муж уже злится, называя это свиданием. Люблю и уважаю мужа, это превращает мой брак в ад. Я даже задумываюсь о разводе. © maewitzman / Reddit
- Я 7 месяцев встречаюсь с женщиной. Ей 38, она разведена, трое подросших детей. Мне 33 года, я никогда не был женат. Она милая, женственная, любит меня до безумия. И я ее тоже. Но меня гложут сомнения и ревность. Она очень хорошо выглядит, но некоторые люди смотрят на нас косо, когда узнают о разнице в возрасте. Я ревную ее к бывшему мужу. Он забрал все ее прекрасные годы, а мне достались последние 5-10 лет максимум. Что, если я упущу свою молодость, продолжая эти отношения? Мне нужен совет. © Man From Another Timeline / Quora
- Маме надо было лечь в больницу, она купила себе туда новых вещей: красивую пижаму, нижнее белье. Батя увидел и заревновал, мол, по какому поводу?
Родители мои уже на пенсии.
- Бывшая жена постоянно лазила в мой телефон, когда была такая возможность. Заставал несколько раз за этим. Раз сказал - не делай так, мне не нравится. Два сказал - не поняла. Развелся. Теперь живет с другим и ему мозги выносит. © Лев Бонифаций / Dzen
- Вернулся пораньше из командировки. Утро. Звоню в дверь – жена не открывает (я был без ключей). Ухо к двери - музыка играет негромко. Есть запасные ключи у родителей, но к ним полчаса: все любовники преспокойно сбегут. Не дам им ни секунды! Вышибаю дверь и вижу, что дома никого. Жена на работу ушла, а играет будильник (радио на музцентре). Пришлось за день устанавливать новую дверь, зато запасных ключей аж 5 штук оставили.
Мне тогда 23 года было. Молод, горяч, глуп. © Андрэ Великолепный / Dzen
- Мой некогда любимый выбил дверь в турецком отеле. Думал, я там развлекаюсь. А я в это время сидела и ждала его на набережной: он в туалет пошел в ближайшее кафе. Два часа ждала, потом пошла в номер, а там... $ 150 за дверь пришлось заплатить. © lu72 / Dzen
Вот что у нас есть еще: «12 свиданий, которые закончились совсем не так, как ожидалось».
Комментарии
Уведомления
Лечиться некоторым надо от ревности, хотя лечение не во всех случаях может помочь.
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Обалдел от персонажей статьи – им комплексы и неуверенность в себе ходить не мешают?
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