20 питомцев, которые скорчили такие мордашки, что мы не смогли сдержать эмоций
Фотоподборки
15 минут назад
Наши хвостатые друзья ежедневно заряжают нас позитивом и отличным настроением. Они корчат такие моськи и выдают столько эмоций, что невозможно удержаться и не схватиться за камеру. Иногда и вовсе кажется, что животным даже делать ничего не надо, чтобы быть милашками. Мы подготовили фото питомцев, которые своими физиономиями вызывают столько эмоций, что любой актер театра и кино позавидует.
«Запретный сыр»
«Глаза настоящей диснеевской принцессы — как из волшебной сказки!»
«Реакция моего кота после того, как я переделала свою комнату»
- Я не знаю, что вы там натворили, но это точно не входило в его планы!
«Она дуется, потому что я не разрешаю ей оставаться на улице»
«Без слов»
😀😀😀Хозяин, свет очей моих, доброе утро!Очень - очень уже доброе утро! Наидобрейшее! Пора бы и на улицу...А, хозяин?
-
-
Ответить
«Я думаю, моя кошка замышляет заговор против меня»
«Человек... ты еще вернешься?»
И губешечку свою так поднял..Страдает , бедняга, в одиночестве. Надо ему напарника - друга. О, боже, ну какой же взгляд, я не могу этого выносить!
-
-
Ответить
«Пытаюсь измотать ее, но она не может устоять перед лазером»
«Мой котик рассказывает нашей собаке Эрнесту, какой тот хороший мальчик»
«Не хочу драматизировать, но это самая важная фотография, которую я когда-либо делал»
«Моя собака боится подвала. Поэтому, когда я туда спускаюсь, она смотрит на меня так, будто прощается со мной навсегда»
«Он сделал такую мордашку, когда увидел, как я убираю птицу, которую он принес»
«Каждому хорошему мальчику нужна защита от солнца»
«Мой парень и его новая возлюбленная»
«Оги и его первый портрет. Все прошло не совсем так, как планировалось»
«Морды моих котов после того, как я чихнул. Бесценно»
«Я высморкалась. Извините, сэр, больше не повторится»
«Девушка почистила уши нашему малышу, вот его реакция»
«Если вам будет угодно, добрый сэр, позвольте попросить еще одно угощение?»
- Этот пушистый малыш — настоящий хранитель равновесия в мире. Дайте же ему его вкусняшку! © No1inOurHearts / Reddit
«Он увидел мотылька»
А в следующих подборках вы найдете еще больше фото питомцев, которые скрасят ваш день:
Фото на превью Didnotfindausername / Reddit
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
15 человек, которым жизнь подкинула неожиданный поворот без предупреждения
Истории
5 дней назад
18 СМС-переписок от людей, которые с юмором подходят к разным ситуациям
Народное творчество
1 год назад
16 происшествий из магазинов, которые достойны экранизации
Народное творчество
8 месяцев назад
11 историй о том, что у каждого в жизни был день, который навсегда врезался в память
Истории
2 месяца назад
20+ доказательств того, что при общении со свекровью и тещей нужно запастись трехэтажным терпением
Народное творчество
2 года назад
18 незаурядных историй, которые случились в поездах
Истории
11 месяцев назад
19 доказательств того, что выбор имени для ребенка - еще та задача
Народное творчество
1 год назад
20+ историй о коллегах, которые бесят похлеще бумаги, вечно заедающей в принтере
Народное творчество
4 года назад
15+ обычных вещей, за которые нам давно пора перестать краснеть и оправдываться
Художники
1 год назад
17 историй о том, что люди скрывают от своих близких
Семья
1 год назад
20+ добрых историй, от которых на душе распускаются подснежники
Добро
5 месяцев назад
18 человек, которым изучение языков принесло не только знания, но и курьезную историю
Истории
8 месяцев назад