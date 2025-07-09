20 питомцев, которые скорчили такие мордашки, что мы не смогли сдержать эмоций

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15 минут назад

Наши хвостатые друзья ежедневно заряжают нас позитивом и отличным настроением. Они корчат такие моськи и выдают столько эмоций, что невозможно удержаться и не схватиться за камеру. Иногда и вовсе кажется, что животным даже делать ничего не надо, чтобы быть милашками. Мы подготовили фото питомцев, которые своими физиономиями вызывают столько эмоций, что любой актер театра и кино позавидует.

«Запретный сыр»

«Глаза настоящей диснеевской принцессы — как из волшебной сказки!»

«Реакция моего кота после того, как я переделала свою комнату»

  • Я не знаю, что вы там натворили, но это точно не входило в его планы!

«Она дуется, потому что я не разрешаю ей оставаться на улице»

«Без слов»

Елена
1 день назад

😀😀😀Хозяин, свет очей моих, доброе утро!Очень - очень уже доброе утро! Наидобрейшее! Пора бы и на улицу...А, хозяин?

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«Я думаю, моя кошка замышляет заговор против меня»

«Человек... ты еще вернешься?»

Елена
1 день назад

И губешечку свою так поднял..Страдает , бедняга, в одиночестве. Надо ему напарника - друга. О, боже, ну какой же взгляд, я не могу этого выносить!

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«Пытаюсь измотать ее, но она не может устоять перед лазером»

«Мой котик рассказывает нашей собаке Эрнесту, какой тот хороший мальчик»

«Не хочу драматизировать, но это самая важная фотография, которую я когда-либо делал»

«Моя собака боится подвала. Поэтому, когда я туда спускаюсь, она смотрит на меня так, будто прощается со мной навсегда»

«Он сделал такую мордашку, когда увидел, как я убираю птицу, которую он принес»

«Каждому хорошему мальчику нужна защита от солнца»

Елена
23 часа назад

На все готов парень, ради одобрения любимой хозяйки. Хоть чепец носить!

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«Мой парень и его новая возлюбленная»

Елена
23 часа назад

Да, опасная конкуренция! Но Вы держитесь! Она ему глазки строит, явно.

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«Оги и его первый портрет. Все прошло не совсем так, как планировалось»

«Морды моих котов после того, как я чихнул. Бесценно»

«Я высморкалась. Извините, сэр, больше не повторится»

«Девушка почистила уши нашему малышу, вот его реакция»

«Если вам будет угодно, добрый сэр, позвольте попросить еще одно угощение?»

  • Этот пушистый малыш — настоящий хранитель равновесия в мире. Дайте же ему его вкусняшку! © No1inOurHearts / Reddit

«Он увидел мотылька»

Фото на превью Didnotfindausername / Reddit

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