20 хвостатых, которые точно знают, как поднять вам настроение на весь день

Животные
4 часа назад

Порой наши пушистики так ярко выражают эмоции, что мы невольно расплываемся в улыбке. У многих найдется забавная фотография, а то и целый альбом, где пушистик корчит смешную рожицу, злится или замирает в нелепых позах. Мы собрали для вас именно такую подборку. Смотрите и улыбайтесь вместе с нами.

«В таком виде я застала свою кошку Маргариту. Даже не знаю, что сказать»

  • Я просто завыла от смеха, а когда увидела ее имя — все, меня снова накрыло! Она выглядит как настоящая маленькая обольстительница! © Shellrant42day / Reddit
  • «Нарисуй меня, как одну из своих француженок!» © Unknown author / Reddit

«Любимая котейка увидела меня в свадебном платье. Ее реакция неповторима!»

  • Она явно не в восторге, потому что ее не позвали на праздник! Где ее корона или тиара? Как она вообще должна выйти замуж без блесток?! © sfearing91 / Reddit

«Каждое утро я просыпаюсь от того, что этот пушистый комочек просит лакомства. Она заслуживает все лакомства»

Поническая ататака
36 минут назад

А меня будит котик Вальди, который истошно орёт, потому что хватит спать, кожаная, надо котика гулять выпускать! Ну и что, что его 15 минут назад впустили?! Он уже покушол, пока козловать!

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  • Такое чувство, будто она не настоящая! Просто душечка. Я в полном восторге. © Littlecupoft / Reddit
  • Это, честно говоря, самая милая кошка, которую я когда-либо видела. Она словно персонаж из диснеевского мультфильма. Просто прелесть! © NotYourPersonalSlave / Reddit

«20 лет назад и сегодня. Какое удивительное время»

  • Какое счастье провести столько лет рядом с вашей кошечкой. Это так трогательно. © Soalai / Reddit

«Самый крутой кот на моем утреннем маршруте»

«Да, я подошел и погладил его по животу»

«Эту кошку приютили всего два часа назад, а я уже второстепенный персонаж в собственном доме»

«Зашел почистить зубы и увидел, как они тусуются в раковине»

НибаньтиКрипто
17 часов назад

У меня так кот от жары спасался. Еще любил, чтобы я до этого ледяной водой охладила раковину. В мокрой балдел

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«Купил этому пушистому шару два разных кошачьих домика и матрас. Но он все равно предпочитает спать в моем ящике»

«Поднимите лапки, если вы очаровательны»

«Он любит смотреть «Тома и Джерри»

«Мне будет очень не хватать Мистера Фреда»

«Рокси впервые пробует зефир»

O_о
17 часов назад

Это маршмеллоу. Зефир такой формы не делают. И он на́ основе яблок, коту такое не интересно. А маршмелки - целиком белковые вкусняшки. Ну, за исключением сахара.

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«Злой парнишка»

«Кто-то пытался ее погладить»

«Я перестала его гладить, чтобы сфотографировать. Теперь меня судят за мои поступки»

«Когда она хочет внимания»

«Моя кошка задумалась о жизни»

«Я осмелилась на нее взглянуть»

«Моя жена согласилась взять кошку на „испытательный срок“. Вот как кошка отреагировала, когда узнала, что остается еще на неделю»

Svetlana
3 часа назад

В смысле, н.а испытательный срок? А потом отдадут назад? Животных либо берут насовсем, либо никак.

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Фото на превью Aggressive-Tap-7056 / Reddit

Комментарии

Уведомления
НибаньтиКрипто
17 часов назад

Я встретила кота буддиста. Он спал перед магазином, равнодушно поглядывая na проходящих людей, и даже не реагируя. Как мне рассказывали местный любимец и хулиган. Люди послушно обходили его величие

Комментарий с изображением на AdMe.Media
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