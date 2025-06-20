20 хвостатых, которые точно знают, как поднять вам настроение на весь день
Порой наши пушистики так ярко выражают эмоции, что мы невольно расплываемся в улыбке. У многих найдется забавная фотография, а то и целый альбом, где пушистик корчит смешную рожицу, злится или замирает в нелепых позах. Мы собрали для вас именно такую подборку. Смотрите и улыбайтесь вместе с нами.
«В таком виде я застала свою кошку Маргариту. Даже не знаю, что сказать»
- Я просто завыла от смеха, а когда увидела ее имя — все, меня снова накрыло! Она выглядит как настоящая маленькая обольстительница! © Shellrant42day / Reddit
- «Нарисуй меня, как одну из своих француженок!» © Unknown author / Reddit
«Любимая котейка увидела меня в свадебном платье. Ее реакция неповторима!»
- Она явно не в восторге, потому что ее не позвали на праздник! Где ее корона или тиара? Как она вообще должна выйти замуж без блесток?! © sfearing91 / Reddit
«Каждое утро я просыпаюсь от того, что этот пушистый комочек просит лакомства. Она заслуживает все лакомства»
А меня будит котик Вальди, который истошно орёт, потому что хватит спать, кожаная, надо котика гулять выпускать! Ну и что, что его 15 минут назад впустили?! Он уже покушол, пока козловать!
- Такое чувство, будто она не настоящая! Просто душечка. Я в полном восторге. © Littlecupoft / Reddit
- Это, честно говоря, самая милая кошка, которую я когда-либо видела. Она словно персонаж из диснеевского мультфильма. Просто прелесть! © NotYourPersonalSlave / Reddit
«20 лет назад и сегодня. Какое удивительное время»
- Какое счастье провести столько лет рядом с вашей кошечкой. Это так трогательно. © Soalai / Reddit
«Самый крутой кот на моем утреннем маршруте»
«Да, я подошел и погладил его по животу»
- Какая очаровательная буханка хлеба. © 227743 / Reddit
«Эту кошку приютили всего два часа назад, а я уже второстепенный персонаж в собственном доме»
- Это кошка, которая точно знает, кто тут главный. © Pinkheartfox / Reddit
«Зашел почистить зубы и увидел, как они тусуются в раковине»
У меня так кот от жары спасался. Еще любил, чтобы я до этого ледяной водой охладила раковину. В мокрой балдел
- Этот взгляд будто говорит: «Тебе что-то нужно?» © sadieblue111 / Reddit
- Похоже, они не поняли, что ты делаешь в их ванной комнате. © Covenantcurious / Reddit
«Купил этому пушистому шару два разных кошачьих домика и матрас. Но он все равно предпочитает спать в моем ящике»
«Поднимите лапки, если вы очаровательны»
Триллер Майкла Джексона готовится танцевать), или как Паночка летать
«Он любит смотреть «Тома и Джерри»
- Будто только что закончил полноценный рабочий день. © CartoonyLooney / Reddit
«Мне будет очень не хватать Мистера Фреда»
«Рокси впервые пробует зефир»
Это маршмеллоу. Зефир такой формы не делают. И он на́ основе яблок, коту такое не интересно. А маршмелки - целиком белковые вкусняшки. Ну, за исключением сахара.
«Злой парнишка»
- Это самый милый сердитый кот, которого я когда-либо видела. © Unknown author / Reddit
«Кто-то пытался ее погладить»
«Я перестала его гладить, чтобы сфотографировать. Теперь меня судят за мои поступки»
«Когда она хочет внимания»
«Моя кошка задумалась о жизни»
- Когда впервые смотришь в зеркало после неудачной стрижки. © EdwardTwizzlerHand / Reddit
«Я осмелилась на нее взглянуть»
«Моя жена согласилась взять кошку на „испытательный срок“. Вот как кошка отреагировала, когда узнала, что остается еще на неделю»
В смысле, н.а испытательный срок? А потом отдадут назад? Животных либо берут насовсем, либо никак.
А если вы хотите узнать еще больше про своих пушистых любимчиков и их шалости, то следующая подборка точно для вас:
- 17 пушистых исследователей, которым не сидится дома
- 15+ мохнатых проказников, которых застукали на месте преступления
- 18+ пушистых озорников, у которых всегда найдется время для очередной шалости
Комментарии
Я встретила кота буддиста. Он спал перед магазином, равнодушно поглядывая na проходящих людей, и даже не реагируя. Как мне рассказывали местный любимец и хулиган. Люди послушно обходили его величие