20 хвостатых, которые точно знают, как поднять вам настроение на весь день

Порой наши пушистики так ярко выражают эмоции, что мы невольно расплываемся в улыбке. У многих найдется забавная фотография, а то и целый альбом, где пушистик корчит смешную рожицу, злится или замирает в нелепых позах. Мы собрали для вас именно такую подборку. Смотрите и улыбайтесь вместе с нами.

«В таком виде я застала свою кошку Маргариту. Даже не знаю, что сказать»

Я просто завыла от смеха, а когда увидела ее имя — все, меня снова накрыло! Она выглядит как настоящая маленькая обольстительница! © Shellrant42day / Reddit

«Нарисуй меня, как одну из своих француженок!» © Unknown author / Reddit

«Любимая котейка увидела меня в свадебном платье. Ее реакция неповторима!»

Она явно не в восторге, потому что ее не позвали на праздник! Где ее корона или тиара? Как она вообще должна выйти замуж без блесток?! © sfearing91 / Reddit

«Каждое утро я просыпаюсь от того, что этот пушистый комочек просит лакомства. Она заслуживает все лакомства»

© Steve2o / Reddit Поническая ататака 36 минут назад А меня будит котик Вальди, который истошно орёт, потому что хватит спать, кожаная, надо котика гулять выпускать! Ну и что, что его 15 минут назад впустили?! Он уже покушол, пока козловать! - - Ответить

Такое чувство, будто она не настоящая! Просто душечка. Я в полном восторге. © Littlecupoft / Reddit

Это, честно говоря, самая милая кошка, которую я когда-либо видела. Она словно персонаж из диснеевского мультфильма. Просто прелесть! © NotYourPersonalSlave / Reddit

«20 лет назад и сегодня. Какое удивительное время»

Какое счастье провести столько лет рядом с вашей кошечкой. Это так трогательно. © Soalai / Reddit

«Самый крутой кот на моем утреннем маршруте»

«Да, я подошел и погладил его по животу»

Какая очаровательная буханка хлеба. © 227743 / Reddit

«Эту кошку приютили всего два часа назад, а я уже второстепенный персонаж в собственном доме»

Это кошка, которая точно знает, кто тут главный. © Pinkheartfox / Reddit

«Зашел почистить зубы и увидел, как они тусуются в раковине»

«Купил этому пушистому шару два разных кошачьих домика и матрас. Но он все равно предпочитает спать в моем ящике»

«Поднимите лапки, если вы очаровательны»

«Он любит смотреть «Тома и Джерри»

Будто только что закончил полноценный рабочий день. © CartoonyLooney / Reddit

«Мне будет очень не хватать Мистера Фреда»

«Рокси впервые пробует зефир»

«Злой парнишка»

Это самый милый сердитый кот, которого я когда-либо видела. © Unknown author / Reddit

«Кто-то пытался ее погладить»

«Я перестала его гладить, чтобы сфотографировать. Теперь меня судят за мои поступки»

«Когда она хочет внимания»

«Моя кошка задумалась о жизни»

Когда впервые смотришь в зеркало после неудачной стрижки. © EdwardTwizzlerHand / Reddit

«Я осмелилась на нее взглянуть»