15+ мохнатых проказников, которых застукали на месте преступления
Фотоподборки
2 часа назад
Любой, кто решится завести себе домашнего пушистика, должен быть готов к некоторым сюрпризам со стороны любимца. Степень тяжести их преступлений разнится — от сброшенного цветочного горшка до напрочь уничтоженной диванной подушки. Вот владельцы пушистых и решили на весь интернет сообщить о злодеяниях своих питомцев. Впрочем, переживать не нужно: на каждого преступника нашлось множество адвокатов в комментариях, так что ничью вину доказать не удалось. Ну а нам остается только смотреть и умиляться.
«Вот что меня сегодня ждало дома»
- Выражение на мордочке так и говорит: «Клянусь, это была самооборона». © joshloveless1976 / Reddit
«Место преступления и преступник»
- «И я сделаю это снова!» © TheLakeWitch / Reddit
Преступник и преступление
«Я искала ключи 20 минут!»
«Она распушила хвост и носилась тут по стенам, изводя всех остальных котов»
«Он сожрал всю кошачью мяту из моих горшков и теперь разлегся на них прямо как желе»
«Декоративная подушка была жестоко растерзана. Виновник преступления задержан на месте»
«Прямо поверх недавно высаженной клубники...»
«Она была невероятно горда собой!»
«Этот маленький проказник все время пытался стащить мой круассан»
«Мой кот — негодяй! Он разодрал все пакеты с собачьей едой и вкусняшками. А ведь мы даже собаку еще не привезли»
- Он просто заранее решил показать, кто тут главный. © EntertainmentLong495 / Reddit
«Он украл целую пачку сладостей. Поэтому и смотрит взглядом, полным стыда»
Нет, ему не стыдно, он манипулирует, вводит вас в заблуждение.
-
-
Ответить
«Я сделал ванночку для птиц, а этот мохнатый проказник решил оставить свой след»
«Я просто пытался сфоткать радугу, образовавшуюся во время полива травы. Но мой пес решил, что тоже хочет быть в кадре»
Вот это поворот!
«Постельный воришка, который даже за аренду не платит!»
«Кот моей сестры. Он всегда забирается сюда, чтобы пялиться на тех, кто приходит или уходит»
Фотографий пушистых любимцев и историй об их выходках никогда не бывает слишком много. Так что предлагаем заглянуть и сюда, чтобы продолжить умиляться:
Фото на превью BottomPieceOfBread / Reddit
Комментарии
Уведомления
Похожее
16 смелых девушек сделали себе макияж, а затем их накрасил визажист. И мы не можем решить, какой вариант круче
Авторские колонки
5 лет назад
20 мистических историй, объяснение которым найти сложнее, чем иголку в стоге сена
Народное творчество
3 года назад
16 курьезных историй из кафе, которые рассказали клиенты и официанты
14 удивительных встреч, после которых люди всерьез задумались о своих потерянных двойниках
20+ родителей, которые избаловали детей донельзя. И теперь пожинают плоды
Народное творчество
1 год назад
18 кулинаров, которым хочется положить руку на плечо и сказать: «Может, доставку?»
Народное творчество
2 года назад
14 комиксов о разнице в отношении к первому и второму ребенку
Художники
6 лет назад
15+ женщин, которым судьба подкинула натуральный сюрприз
Народное творчество
1 месяц назад
14 сотрудников, чьи рабочие будни точно не назовешь рутиной
16 пар, которые на первый взгляд не подходят друг другу, но им это не мешает
Истории
9 месяцев назад
17 женщин показали, как они наводят красоту с помощью косметики
Народное творчество
8 месяцев назад
13 женщин, у которых что ни день, то новое приключение
Народное творчество
4 дня назад