15+ мохнатых проказников, которых застукали на месте преступления

Любой, кто решится завести себе домашнего пушистика, должен быть готов к некоторым сюрпризам со стороны любимца. Степень тяжести их преступлений разнится — от сброшенного цветочного горшка до напрочь уничтоженной диванной подушки. Вот владельцы пушистых и решили на весь интернет сообщить о злодеяниях своих питомцев. Впрочем, переживать не нужно: на каждого преступника нашлось множество адвокатов в комментариях, так что ничью вину доказать не удалось. Ну а нам остается только смотреть и умиляться.