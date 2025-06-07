15+ мохнатых проказников, которых застукали на месте преступления

Фотоподборки
2 часа назад

Любой, кто решится завести себе домашнего пушистика, должен быть готов к некоторым сюрпризам со стороны любимца. Степень тяжести их преступлений разнится — от сброшенного цветочного горшка до напрочь уничтоженной диванной подушки. Вот владельцы пушистых и решили на весь интернет сообщить о злодеяниях своих питомцев. Впрочем, переживать не нужно: на каждого преступника нашлось множество адвокатов в комментариях, так что ничью вину доказать не удалось. Ну а нам остается только смотреть и умиляться.

«Вот что меня сегодня ждало дома»

  • Выражение на мордочке так и говорит: «Клянусь, это была самооборона». © joshloveless1976 / Reddit

«Место преступления и преступник»

Преступник и преступление

«Я искала ключи 20 минут!»

«Она распушила хвост и носилась тут по стенам, изводя всех остальных котов»

«Он сожрал всю кошачью мяту из моих горшков и теперь разлегся на них прямо как желе»

«Декоративная подушка была жестоко растерзана. Виновник преступления задержан на месте»

«Прямо поверх недавно высаженной клубники...»

«Она была невероятно горда собой!»

«Этот маленький проказник все время пытался стащить мой круассан»

«Мой кот — негодяй! Он разодрал все пакеты с собачьей едой и вкусняшками. А ведь мы даже собаку еще не привезли»

«Он украл целую пачку сладостей. Поэтому и смотрит взглядом, полным стыда»

«Я сделал ванночку для птиц, а этот мохнатый проказник решил оставить свой след»

«Я просто пытался сфоткать радугу, образовавшуюся во время полива травы. Но мой пес решил, что тоже хочет быть в кадре»

Вот это поворот!

«Постельный воришка, который даже за аренду не платит!»

«Кот моей сестры. Он всегда забирается сюда, чтобы пялиться на тех, кто приходит или уходит»

Фотографий пушистых любимцев и историй об их выходках никогда не бывает слишком много. Так что предлагаем заглянуть и сюда, чтобы продолжить умиляться:

Фото на превью BottomPieceOfBread / Reddit

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