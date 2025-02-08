15+ пушистых умников, у которых смекалка работает на твердую пятерку

Животные
1 день назад

Иногда кажется, что некоторые животные точно могли бы получить звание мохнатого профессора. Достаточно только посмотреть, какие фортели они выкидывают перед удивленными хозяевами - одни умеют грамотно отстаивать свои личные границы, другие работают вместо будильника и пожарной сигнализации. А уж как виртуозно они научились просить еду! Да вы сами посмотрите.

  • Муж очень любит поспать на выходных, если я хочу его чуть пораньше разбудить, то приношу ему завтрак в постель, тогда он нормально просыпается. Сегодня я встала рано, а муж спал. Кот у нас не любит, если в доме кто-то дрыхнет. Но в это утро он превзошел сам себя. После отсутствия реакции на сотое "мяу", кот решил вопрос конструктивно. Он стащил с кухни печеньку и положил мужу прямо на рот. Завтрак подан, хозяин, поднимайся! © Подслушано / Ideer
  • Поссорились с парнем, пока выгуливали собаку. В итоге он пошел на остановку, чтобы поехать к родителям, а мы с псом отправились домой. Тут собака начинает нервничать, снова на прогулку просится. Что делать, пошли. Он взял след и потащил меня к остановке. Там все еще сидел мой парень. В итоге мы помирились, а пес сидел у нас в ногах с довольной мордой. Вот же купидон мохнатый! © Подслушано / Ideer
  • Был у нас кот, необыкновенного ума животное. Котик утром выходил гулять на улицу, к вечеру возвращался, но летом случалось, что загуливал до утра. Мы живем на третьем этаже, дверь в подъезде тяжеленная, к тому же закрывается на кодовый замок, никакими лапами не откроешь. А голова на что? Наш Рыжик вычислил соседку, которая жила в соседнем подъезде на 1 этаже и всех животных нашего дома знала в лицо. Котик шел тихонько мяукать ей под окно, она выходила, нажимала кнопки на нашем домофоне и говорила: "Тут ваш котик пришел, дверь откройте, пожалуйста". И так неоднократно. © Светлана К / ADME
  • Нашу Марусю мы взяли взрослой из приюта. С характером кошка. Если кто-то открывал холодильник и ее не кормил, то она натурально падала в обморок. Вот прямо со стуком, на спину и лапки на груди скрещивала. И вот муж к идет холодильнику, кошка снова бряк на пол. И тут муж заявляет кошке, что толстые кошечки не особо убедительно играют голодный обморок. Нужно менять амплуа. Как отшептало. © Элина Линберг / Dzen
  • Когда Марта была поменьше, очень любила охотиться за моими ногами, когда я спала. Прошло время, сейчас котя уже большая, но пару дней назад решила вспомнить свои игрища и цапнуть меня за ноги, торчащие из-под одеяла. Я среагировала моментально, коготки-то острые. Завернулась в одеяло, лежу тихо. Марта несколько раз пыталась ногу мою достать - не вышло, одеяло толстое. Весьма недовольная, залезла на меня, укусила за руку и гордо ушла, мол, будем считать миссию выполненной. © Ку-ку / ADME
  • Жила у нас на передержке Багира - молоденькая черная кошечка, вечно голодная. Все время ей нужно было что-то грызть, хотя кормили до отвала вместе с Мусей, нашей кошкой. Вот мешок тряпичный с сухариками обнаружила на лоджии - так прогрызла его и жевала ржаные сухарики. Убрали в кладовку на кухне и в новый мешок вложили. И вот смотрим как-то - нигде ее нет. Мама говорит: ''Муся, где же эта Багира?'' Муся посмотрела на маму, подошла к двери кладовки и смотрит на ручку двери. Открыли кладовку, а там Багира с лицом: ''Невиноватая я, они - эти сухари - сами прогрызли мешок...'' Потом постоянно спрашивали ''Муся, да где Багира?'' И та всегда вела туда, где пряталось это недоразумение. © Светлана Гуськова / Dzen
  • У знакомого кот ходит только в унитаз. И вот как-то он сидел на горшке, а хозяйка в этот момент зашла в туалет. Ну кот от неожиданности в унитаз и бухнулся. Был выловлен и помыт с шампунем. С тех пор когда кот сидит на горшке, он истошно орет, типа "За-а-а-аня-я-я-то-о-о!" © Константин Пятков / Dzen

"Сколько было котов и собак, но этот кот меня удивил. Делает все дела в унитаз. Никто его не заставлял. Раньше просто оттуда пил".

  • Меня в детстве кошка спасла. Бабушка рано закрыла заслонку в печке и ушла из дома. Я спала. А когда проснулась, почувствовала себя плохо. Голова очень кружилась. Но сама бы я из помещения с угарным газом выйти не догадалась. А моя любимая Мурка начала проситься во двор. Стояла на пороге и громко мяукала. А ведь она легко могла выйти через кошачью дырку в подполье. Но звала меня наружу. Я помню, еле дошла до порога, открыла дверь и решила выйти на улицу вместе с кошкой. Там отдышалась, дождалась бабушку. И уж она догадалась, в чем было дело. © Елена Ф. / Dzen
  • Я аллергик. Случился однажды сильнейший бронхоспазм. Лежу, ни вздохнуть, ни выдохнуть, ни повернуться. Пришла моя обожаемая кошка Сюзанна, легла на грудь - давай, покажу, как надо... Согрела, раздышала меня и вся такая довольная ушла на свое кресло. До сих пор вспоминаю любимую мою трехцветочку. Покинула нас, когда ей был уже 21 год. © Марина К. / Dzen
  • У меня была кошка Антонина, которая любила спать у меня на груди. Как-то я заболела: температура под 40, чувствую себя ужасно, сердце колотится так, что готово разорваться, левая рука аж отнимается. Лежу на кровати, не в силах пальцем шевельнуть. И тут прыгает на кровать ко мне Антонина. Ну, думаю, сейчас заберется на грудь ко мне и вообще задушит... Но нет, она, вытянувшись во весь рост, легла рядом со мной вдоль левого бока и замерла. И вот я чувствую, что боль моя как-то оттягивается, что ли. Я стала гладить кошку левой рукой, а боль уходила, и сердцебиение успокаивалось. Так мы и лежали с ней, пока я не уснула.
    А еще она орала как ненормальная и бегала туда-сюда, когда у меня на кухне труба протекла. Звала меня. Кошки очень умные создания. © Ольга,- / Dzen
  • Брат только недавно родился и спал в своей кроватке. А родители взяли в дом щенка, и он уже подрос до большого пса, но продолжал жить в доме. Но эта идиллия продолжалась до того момента пока они не заметили, что ночью он приходит к кроватке брата, стаскивает с него одеяльце, сам в него заворачивается и дрыхнет до утра. Так что всякие бывают животные! © volgdud / Dzen
  • Моя собака никогда не помешает спать. Он почти не дышит по утрам, чтобы не потревожить сон хозяев. Он сам так для себя решил и почему-то для него это ужас-ужас. Из недопустимого также толкнуть, оцарапать, задеть зубами, взять чужое (только свои игрушки), стырить еду - это вообще за гранью. А вот когда открываешь холодильник и берешь в руки сыр, то все... Твоя рука еще там, в холодильнике, ты только хочешь потянуться к куску сыра - а пес-то спит в дальней комнате, подрыгивая лапкой и храпя - поворачиваешь голову и видишь: сидит и жадно зырит. Когда? Как? Я сама еще не в курсе, хочу ли сыра. Зато в курсе моя собака. Ни с одним другим видом продуктов не работает. © Salivan / ADME
  • Мой кот - просто Лоуренс Оливье, когда дело доходит до паштета или вкусняшки из пакетика. Утром бежит к первому проснувшемуся и ведет к кладовке, где его еда хранится. А поскольку просыпаются все в разное время, выцыганить дополнительную порцию у него получается и два, и три раза. Незаурядный актерский талант. © Ilona Staller / ADME
  • У нас так кот поступал. Муж встает гораздо раньше меня, кормит кота, завтракает и уходит на работу. Потом встаю я, кот горланит, что его сутки не кормили, я всегда жалею и кормлю. С месяц котяра хорошо жил, пока я у мужа не спросила, почему он кота с утра не кормит. © Немудрая Сова / ADME
  • Кот моей тети каждый день будил ее в 5 утра. Когда он понял, что его крики не работают, он стал каждый раз подходить к ее любимым шторам и замахиваться на них. При этом он каждый раз давал понять, что сейчас начнет их драть. Ровно в этот момент тетя вставала и шла его кормить. © Борис Сенаторов / ADME

"Кот в такие морозы спит под обогревателем".

  • Сижу на кухне, уроки делаю. Заходит кот. Оглядывается. Открывает шкаф с "закромами" (у нас там кошачий корм лежит). Залезает туда. Думаю, не буду его пугать, посмотрю что дальше будет. Через 5 минут, шурша пакетами, мой кот вылезает из шкафа с маленьким мешочком корма. Тут он заметил, что я на кухне сижу. Смотрит на меня, напрягся. Потом понял, что ругать я его не собираюсь, и заковылял в сторону кошачьей миски. Кота я потом, конечно, покормила. © DanaDevis / Pikabu
  • Живет со мной маленький мохнатый друг тайской породы. Я каждый раз, когда меняю наполнитель, споласкиваю его лоток и ставлю его просохнуть на балкон. А это 5-6 метров до уборной, где он обычно стоит. И вот как-то с утра проделал все это и ушел на работу.
    Еду домой в метро и аж подпрыгиваю: "Бедный кот! Я же в лотке наполнитель не поменял". Открыл входную дверь и сразу стал принюхиваться, ведь терпеть весь день он бы не смог. И тут я понимаю, что мохнатый хулиган каким-то образом дотащил лоток с балкона до уборной и все-таки сделал в него свои дела. Желаю всем таких аккуратных питомцев. © DrYork / Pikabu
  • У моего друга есть сестра, девочка двенадцати лет. Стоило ребенку завидеть кота, как она его сгребала в охапку и начинала тискать. Хозяин кота любил и неоднократно делал замечания сестре, ненавязчиво предлагая той уважительнее относиться к животному.
    И вот как-то друг мой пришел домой и видит — его Васька трется о ковер. От кота натурально искры летят! А он упорно продолжает тереться. Хозяин подумал: "Все! Последние мозги растерял". Но хитрость раскрылась через полчаса, когда с улицы пришла сестренка и давай искать Ваську. А котяра, вместо того, чтобы спрятаться, лежит преспокойно на кресле и в ус не дует. Девочка по привычке хвать кота и тут же с визгом отскочила. Между ними проскочила натуральная голубая молния! После этого сестра весь день обходила опасного кота стороной.
    На следующий день Васька повторил свой маневр. Проделав такой фокус раз семь, котяра навеки обеспечил себе спокойнее существование в этой квартире. © xsandr777f / Pikabu

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