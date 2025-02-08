15+ пушистых умников, у которых смекалка работает на твердую пятерку

Иногда кажется, что некоторые животные точно могли бы получить звание мохнатого профессора. Достаточно только посмотреть, какие фортели они выкидывают перед удивленными хозяевами - одни умеют грамотно отстаивать свои личные границы, другие работают вместо будильника и пожарной сигнализации. А уж как виртуозно они научились просить еду! Да вы сами посмотрите.

Муж очень любит поспать на выходных, если я хочу его чуть пораньше разбудить, то приношу ему завтрак в постель, тогда он нормально просыпается. Сегодня я встала рано, а муж спал. Кот у нас не любит, если в доме кто-то дрыхнет. Но в это утро он превзошел сам себя. После отсутствия реакции на сотое "мяу", кот решил вопрос конструктивно. Он стащил с кухни печеньку и положил мужу прямо на рот. Завтрак подан, хозяин, поднимайся! © Подслушано / Ideer

Поссорились с парнем, пока выгуливали собаку. В итоге он пошел на остановку, чтобы поехать к родителям, а мы с псом отправились домой. Тут собака начинает нервничать, снова на прогулку просится. Что делать, пошли. Он взял след и потащил меня к остановке. Там все еще сидел мой парень. В итоге мы помирились, а пес сидел у нас в ногах с довольной мордой. Вот же купидон мохнатый! © Подслушано / Ideer

Был у нас кот, необыкновенного ума животное. Котик утром выходил гулять на улицу, к вечеру возвращался, но летом случалось, что загуливал до утра. Мы живем на третьем этаже, дверь в подъезде тяжеленная, к тому же закрывается на кодовый замок, никакими лапами не откроешь. А голова на что? Наш Рыжик вычислил соседку, которая жила в соседнем подъезде на 1 этаже и всех животных нашего дома знала в лицо. Котик шел тихонько мяукать ей под окно, она выходила, нажимала кнопки на нашем домофоне и говорила: "Тут ваш котик пришел, дверь откройте, пожалуйста". И так неоднократно. © Светлана К / ADME

Нашу Марусю мы взяли взрослой из приюта. С характером кошка. Если кто-то открывал холодильник и ее не кормил, то она натурально падала в обморок. Вот прямо со стуком, на спину и лапки на груди скрещивала. И вот муж к идет холодильнику, кошка снова бряк на пол. И тут муж заявляет кошке, что толстые кошечки не особо убедительно играют голодный обморок. Нужно менять амплуа. Как отшептало. © Элина Линберг / Dzen

Когда Марта была поменьше, очень любила охотиться за моими ногами, когда я спала. Прошло время, сейчас котя уже большая, но пару дней назад решила вспомнить свои игрища и цапнуть меня за ноги, торчащие из-под одеяла. Я среагировала моментально, коготки-то острые. Завернулась в одеяло, лежу тихо. Марта несколько раз пыталась ногу мою достать - не вышло, одеяло толстое. Весьма недовольная, залезла на меня, укусила за руку и гордо ушла, мол, будем считать миссию выполненной. © Ку-ку / ADME

Жила у нас на передержке Багира - молоденькая черная кошечка, вечно голодная. Все время ей нужно было что-то грызть, хотя кормили до отвала вместе с Мусей, нашей кошкой. Вот мешок тряпичный с сухариками обнаружила на лоджии - так прогрызла его и жевала ржаные сухарики. Убрали в кладовку на кухне и в новый мешок вложили. И вот смотрим как-то - нигде ее нет. Мама говорит: ''Муся, где же эта Багира?'' Муся посмотрела на маму, подошла к двери кладовки и смотрит на ручку двери. Открыли кладовку, а там Багира с лицом: ''Невиноватая я, они - эти сухари - сами прогрызли мешок...'' Потом постоянно спрашивали ''Муся, да где Багира?'' И та всегда вела туда, где пряталось это недоразумение. © Светлана Гуськова / Dzen

У знакомого кот ходит только в унитаз. И вот как-то он сидел на горшке, а хозяйка в этот момент зашла в туалет. Ну кот от неожиданности в унитаз и бухнулся. Был выловлен и помыт с шампунем. С тех пор когда кот сидит на горшке, он истошно орет, типа "За-а-а-аня-я-я-то-о-о!" © Константин Пятков / Dzen

"Сколько было котов и собак, но этот кот меня удивил. Делает все дела в унитаз. Никто его не заставлял. Раньше просто оттуда пил".

Меня в детстве кошка спасла. Бабушка рано закрыла заслонку в печке и ушла из дома. Я спала. А когда проснулась, почувствовала себя плохо. Голова очень кружилась. Но сама бы я из помещения с угарным газом выйти не догадалась. А моя любимая Мурка начала проситься во двор. Стояла на пороге и громко мяукала. А ведь она легко могла выйти через кошачью дырку в подполье. Но звала меня наружу. Я помню, еле дошла до порога, открыла дверь и решила выйти на улицу вместе с кошкой. Там отдышалась, дождалась бабушку. И уж она догадалась, в чем было дело. © Елена Ф. / Dzen

Я аллергик. Случился однажды сильнейший бронхоспазм. Лежу, ни вздохнуть, ни выдохнуть, ни повернуться. Пришла моя обожаемая кошка Сюзанна, легла на грудь - давай, покажу, как надо... Согрела, раздышала меня и вся такая довольная ушла на свое кресло. До сих пор вспоминаю любимую мою трехцветочку. Покинула нас, когда ей был уже 21 год. © Марина К. / Dzen

У меня была кошка Антонина, которая любила спать у меня на груди. Как-то я заболела: температура под 40, чувствую себя ужасно, сердце колотится так, что готово разорваться, левая рука аж отнимается. Лежу на кровати, не в силах пальцем шевельнуть. И тут прыгает на кровать ко мне Антонина. Ну, думаю, сейчас заберется на грудь ко мне и вообще задушит... Но нет, она, вытянувшись во весь рост, легла рядом со мной вдоль левого бока и замерла. И вот я чувствую, что боль моя как-то оттягивается, что ли. Я стала гладить кошку левой рукой, а боль уходила, и сердцебиение успокаивалось. Так мы и лежали с ней, пока я не уснула.

А еще она орала как ненормальная и бегала туда-сюда, когда у меня на кухне труба протекла. Звала меня. Кошки очень умные создания. © Ольга,- / Dzen

А еще она орала как ненормальная и бегала туда-сюда, когда у меня на кухне труба протекла. Звала меня. Кошки очень умные создания. © Ольга,- / Dzen Брат только недавно родился и спал в своей кроватке. А родители взяли в дом щенка, и он уже подрос до большого пса, но продолжал жить в доме. Но эта идиллия продолжалась до того момента пока они не заметили, что ночью он приходит к кроватке брата, стаскивает с него одеяльце, сам в него заворачивается и дрыхнет до утра. Так что всякие бывают животные! © volgdud / Dzen

Моя собака никогда не помешает спать. Он почти не дышит по утрам, чтобы не потревожить сон хозяев. Он сам так для себя решил и почему-то для него это ужас-ужас. Из недопустимого также толкнуть, оцарапать, задеть зубами, взять чужое (только свои игрушки), стырить еду - это вообще за гранью. А вот когда открываешь холодильник и берешь в руки сыр, то все... Твоя рука еще там, в холодильнике, ты только хочешь потянуться к куску сыра - а пес-то спит в дальней комнате, подрыгивая лапкой и храпя - поворачиваешь голову и видишь: сидит и жадно зырит. Когда? Как? Я сама еще не в курсе, хочу ли сыра. Зато в курсе моя собака. Ни с одним другим видом продуктов не работает. © Salivan / ADME

Мой кот - просто Лоуренс Оливье, когда дело доходит до паштета или вкусняшки из пакетика. Утром бежит к первому проснувшемуся и ведет к кладовке, где его еда хранится. А поскольку просыпаются все в разное время, выцыганить дополнительную порцию у него получается и два, и три раза. Незаурядный актерский талант. © Ilona Staller / ADME

У нас так кот поступал. Муж встает гораздо раньше меня, кормит кота, завтракает и уходит на работу. Потом встаю я, кот горланит, что его сутки не кормили, я всегда жалею и кормлю. С месяц котяра хорошо жил, пока я у мужа не спросила, почему он кота с утра не кормит. © Немудрая Сова / ADME

Кот моей тети каждый день будил ее в 5 утра. Когда он понял, что его крики не работают, он стал каждый раз подходить к ее любимым шторам и замахиваться на них. При этом он каждый раз давал понять, что сейчас начнет их драть. Ровно в этот момент тетя вставала и шла его кормить. © Борис Сенаторов / ADME

"Кот в такие морозы спит под обогревателем".