15+ пушистых умников, у которых смекалка работает на твердую пятерку

15+ родителей, которые по себе знают, что накормить ребенка порой непросто
Народное творчество
5 месяцев назад
Иногда кажется, что некоторые животные точно могли бы получить звание мохнатого профессора. Достаточно только посмотреть, какие фортели они выкидывают перед удивленными хозяевами - одни умеют грамотно отстаивать свои личные границы, другие работают вместо будильника и пожарной сигнализации. А уж как виртуозно они научились просить еду! Да вы сами посмотрите.
"Сколько было котов и собак, но этот кот меня удивил. Делает все дела в унитаз. Никто его не заставлял. Раньше просто оттуда пил".
"Кот в такие морозы спит под обогревателем".