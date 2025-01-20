15+ новых слов, которые многие все еще не понимают

Пожалуй, каждое подрастающее поколение придумывает свои словечки, которые часто вгоняют в ступор тех, кто слегка постарше. Мы тоже не всегда можем понять современную молодежь, поэтому попробовали расшифровать, что же они имеют в виду, когда говорят про масиков, гостинг и отсутствие вайба.