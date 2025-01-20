Масиками еще лет 30 назад некоторые девицы своих ухажеров называли
15+ новых слов, которые многие все еще не понимают
Пожалуй, каждое подрастающее поколение придумывает свои словечки, которые часто вгоняют в ступор тех, кто слегка постарше. Мы тоже не всегда можем понять современную молодежь, поэтому попробовали расшифровать, что же они имеют в виду, когда говорят про масиков, гостинг и отсутствие вайба.
1.
- Делулу. Это странное на первый взгляд слово происходит от delusional, что означает «застрявший в иллюзиях» или даже «бредовый». Именно так в корейской поп-культуре называли людей, которые состояли в воображаемых отношениях со знаменитостями или даже мечтали, что когда-нибудь по-настоящему свяжут судьбу со своим кумиром. В общем, это фантазеры и люди, не имеющие особой связи с реальностью.
- Соевый. Словом soyboy англичане нередко называли инфантильных парней. А еще считается, что подобные молодые люди, легко поддаются веяниям моды — например, любят напитки на популярном сейчас соевом молоке. Кстати, такую характеристику среди современной молодежи может получить и девушка — трепетная, ранимая и не особо адаптированная ко взрослой жизни.
- Вайб. Английское слово vibe переводится как «атмосфера». Его часто используют, чтобы передать свое настроение или отношение к какому-либо событию. Можно сказать, что гулять с лучшей подругой или тусить на концерте любимой группы — это особый вайб.
- Масик. Это, пожалуй, мечта любой девушки — заботливый парень, который не забывает о важных датах и не скупится на подарки.
- Чилить. Тут все просто — английское слово chill означает «отдыхать, расслабляться».
2.
По-моему сейчас каждая вторая - альтушка из описания. Поэтому скорее та, кто без пирсинга и тату - настоящая альтушка
- Альтушка. Так могут называть девушек, которые специально пытаются выделиться в обществе и подчеркивают, что они не такие, как все. Другие молодые люди нередко высмеивают подобное поведение и заодно внешний вид альтушек — темную или излишне пеструю одежду, ярко окрашенные волосы, пирсинг и нестандартный макияж.
- Гостинг. По-английски ghost — это «призрак». Вот и человек, который решил гостить кого-то, легко может исчезнуть из поля зрения. К примеру, перестанет звонить и прекратит отвечать на сообщения без объяснения причин.
- Войс. Voice переводится как «голос» и в современном сленге означает голосовое сообщение в мессенджере. Увы, подобный стиль переписки нравится не всем, поэтому в ответ на войс легко можно получить сообщение в стиле «У тебя буквы платные? Нормально напиши».
3.
- Паль. Это сокращение от слова «паленый». Иначе говоря — подделка, которая не имеет никакого отношения к оригинальному бренду. Так запросто можно сказать о кроссовках, джинсах, сапогах и сумочках.
- Треш. В английском языке слово trash означает «мусор», а современные молодые люди часто используют его в значении «отвратительный, ужасный, неприятный». Трешовыми (или трешевыми) вполне могут быть и неудачные отношения, и даже дешевые сапоги, которые натерли ноги.
- Токсик. Представьте, что рядом с вами колкий и неприятный в общении человек, который помимо всего прочего любит проехаться по самооценке окружающих. Вот это и будет токсик.
- Минус вайб. Эту фразу молодые люди могут использовать для описания плохого настроения. А вот если они захотят подчеркнуть, что все складывается просто замечательно, то, скорее всего, скажут «плюс вайб».
4.
- Тейк. Это слово произошло от английского take, одно из значений которого — «полагать». В современном сленге его используют, когда хотят выразить свое мнение о чем-либо. В переводе на литературный язык это будет означать что-то типа «вот моя точка зрения» или «я считаю так».
- ПП. Эта на первый взгляд загадочная аббревиатура означает всего лишь «правильное питание».
- Чиназес. Странное слово, правда? Оно даже не имеет перевода и не принадлежит ни к одному из известных языков. Это просто мем, который зародился в недрах интернета и выражает радость или одобрение по аналогии с восклицаниями «Супер!» или «Круто!».
5.
- Катка. Это слово из геймерского сленга, которое было образовано от глагола «катать». Так часто называют очередной раунд компьютерной игры либо отдельную игровую сессию.
- Изи. Английское слово easy переводится как «легко, элементарно». Современные подростки используют его в том же значении и запросто могут выдать что-то типа «Я это вообще на изи сделаю».
- Имба. В переводе с английского imbalance означает «несбалансированный», а молодежном сленге это слово используется в значении «мощно и классно». Получается, что имбовый — это крутой и нестандартный.
Бонус: как наши читатели относятся к модным словечкам
- В приложении со скороговорками попалось: мерчендайзеры соврали — сорван сэмплинг самоваров. Много думала... © Anna Bekish / ADME
- «Рофлить», «чилить», «скилы» — порой слышу от сына-подростка. Но в основном они используют их в переписке, как я поняла. А один раз слышала, как сын кому-то говорил по телефону: «Мама меня кекает». © Юлия / ADME
- Думаю, что на подобном сленге разговаривает довольно тонкая прослойка молодежи. Те, кто считает себя «в тренде». Да и общаются так на 99% только в сети. Это как в свое время «язык падонкафф». В живой речи очень редко можно было услышать «аффтар, ацкий сотона». © Солдатский Оловянчик / ADME
- «Изи» не так давно снова стало популярным. В известном рэп-батле один из участников часто его повторял, с тех пор постоянно вижу это слово в комментах в соцсетях. Еще из того же батла фраза «е-е-е, бой», тоже все подростки ее твердили. © Малышка Мю / ADME
- Пф! Помню, еще студентом (лет 40 назад) увидел в журнале «Крокодил» фельетон про подростка, который пришел к отцу просить денег, чтобы купить «шузы всего-то за фифти». Папаша сначала не мог сына понять, но потом, вспомнив институтские уроки по английскому, начал сыночка троллить, разговаривая с ним по тому же принципу, пока тот не взмолился: «Папа, ты можешь говорить по-человечески?!» Так что, ничто не ново под луной. © Ретроград / ADME
Подкинуть задачку на размышление могут не только загадочные молодые люди. Вот 15+ комичных историй об умной технике, которая однажды вышла из-под контроля.
Комментарии
Геймерский сленг сына-корзина от меня как раз подхватил)
Но вообще у любого поколения есть свой сленг, это нормально. Многие такие слова мне нравятся, потому что английский тем и хорош - одним словом можно описать довольно емкое явление.
Интересно, какие словечки будут использовать мои внуки...
Все проходит и это пройдет.
Я воспринимаю эти слова как шелуху от семечек - ни пользы, ни вкуса в них нет. Ветер подует и сдует всё.
У каждого поколения в юности тоже были в ходу сленговые, жаргонные и т. п. слова- и ничего, переросли. Во взрослой жизни мы их уже не употребляем (ну почти) 😁
шузы за фифти - это ерунда, вы "шнурки в стакане" расшифруйте )))