20 человек, у которых что ни день — то цирк с конями

56 минут назад

В социальных сетях многие показывают и рассказывают о своей жизни. И если одни любят блеснуть интеллектом или немного приукрасить действительность, то другие не тушуются и выкладывают все как есть и не пытаются показать свою жизнь только с лучшей стороны.

1.

Stanislav Byalskiy
Ольга Курпякова
1 час назад

Это класс! Надо запомнить, но я женщина, надо просить, чтобы меня называли "моя госпожа", правда, это ассоциируется с чём-то эротическим, но ничего, я это переживу.

-
-
Ответить

2.

Нина С
29 минут назад

Это еще баба Яга знала-накорми,напои,в баньку своди,а потом все остальное 🤣

-
-
Ответить

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Татьяна Кузнецова
Ольга Курпякова
1 час назад

Считайте меня эгоисткой, но я бы тоже ничего не говорила мужу, а на остальные деньги покупала бы себе дорогую косметику, парфюмерию и украшения.

-
-
Ответить

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Ирина Крыгина

Вообще, пользователи соцсетей частенько пишут истории из своей жизни, делятся хитростями и наблюдениями, иногда так интересно бывает, что не замечаешь, как пару часов подряд листаешь ленту.

Внимание: в феврале 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.

Комментарии

Уведомления

Похожее