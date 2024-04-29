Это класс! Надо запомнить, но я женщина, надо просить, чтобы меня называли "моя госпожа", правда, это ассоциируется с чём-то эротическим, но ничего, я это переживу.
20 человек, у которых что ни день — то цирк с конями
56 минут назад
В социальных сетях многие показывают и рассказывают о своей жизни. И если одни любят блеснуть интеллектом или немного приукрасить действительность, то другие не тушуются и выкладывают все как есть и не пытаются показать свою жизнь только с лучшей стороны.
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Stanislav Byalskiy
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Это еще баба Яга знала-накорми,напои,в баньку своди,а потом все остальное 🤣
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Простите, а я подумала, что собака съела что-то из запрещённых веществ.
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Татьяна Кузнецова
Считайте меня эгоисткой, но я бы тоже ничего не говорила мужу, а на остальные деньги покупала бы себе дорогую косметику, парфюмерию и украшения.
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Ирина Крыгина
Вообще, пользователи соцсетей частенько пишут истории из своей жизни, делятся хитростями и наблюдениями, иногда так интересно бывает, что не замечаешь, как пару часов подряд листаешь ленту.
Внимание: в феврале 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
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