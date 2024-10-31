17 жизненных историй, приправленные горчицей и щепоткой иронии
Отношения с партнерами и родителями — это очень важная часть нашей жизни. К слову, сюда же мы включили бывших — парней, девушек, мужей и жен. Иногда мы долго не можем их забыть. В эту подборку мы постарались взять истории, в которых есть ценный опыт. Ведь, согласитесь, лучше учиться на чужих ошибках. Ну а щепотка юмора делает все только лучше.
- Был у меня однокурсник — Женёк. Жил у своей девушки. Ира мне нравилась, симпатичная, зеленоглазая, какая-то домашняя, но женщина друга — табу. Зашел я как-то к Женьку, дверь открыла Ира — бледная, растрепанная. «Привет, заходи. Женя за лекарствами пошел, температура у меня». Проходит полчаса, Женьки нет, Ире плохо. Я сгонял в аптеку. Вижу, Ира из моего пакета с продуктами лепешку грызет: «Извини, голодная — жуть, а Женя ни купить ничего не может, ни приготовить, у него лапки». В общем, я тут же супец куриный сварил и Иру накормил. А Женька, оказывается, у друга завис и про Иру забыл. Через неделю она его выгнала. Спросила меня, сколько должна за лекарства и суп. Естественно, мой ответ был, что это совершенно не имеет значения, могу еще раз прийти и суп сварить, а еще лучше, пошли в кафе. Так мы и начали встречаться. Я думал, Женька обидится, но он просто нашел себе новую девчулю. © user4757255 / Pikabu
- Когда мы только поженились с мужем, сразу договорились: раз мы оба работаем и хорошо зарабатываем, то можем себе позволить заказывать еду и клининг. Однако муж попросил, чтобы я при его маме об этом не говорила. Ведь свекровь считает, что женщина должна быть хозяйкой. Мы в браке уже четыре года и она до сих пор не знает о нашем секретике. А когда приходит к нам в гости, то я просто перекладываю заказанную еду в наши тарелки. Мне не нравится врать, но так всем спокойнее. © Мамдаринка / VK
- Когда я болела, бывший съезжал к своей маман, чтобы не заразиться. А в аптеку и за едой для меня ходила бабушка-соседка.
Сейчас замужем второй раз, муж моряк. Когда возвращается из рейса — берет на себя всю готовку, ребенка и уборку со словами: «Ты тут без меня столько времени справлялась, отдохни». И я отдыхаю, потому что на мои вопли: «Ты же работал, не на курорте тусил», он реагирует одинаково: сует мне в руки чашку с чаем и шоколадку. И только дня через три я отвоевываю кухню, чтобы кормить любимого мужа вкусненьким. Шесть лет вместе. Ни разу даже не ссорились. © SashaTiss / Pikabu
- Бывшая бросила с криками: «Да кому ты нафиг такой нужен!» И вот, иду по ТЦ с Леной — фотомоделью, она меня на полголовы выше. Вижу — бывшая. Я такой: «Блин, бывшая идет». А Лена обхватывает меня и целует в щеку. Глаза у бывшей по 5 копеек. Я ей небрежно кивнул и мы с Леной пошли дальше. Дойдя до кофейни, я уже не мог сдерживаться, и мы ржали как гиены.
Вы можете решить, что это выдумки. Но я пишу сценарии для короткометражек. К нам часто обращаются модели, ролики нужны им для портфолио. В тот день продюсер сказал мне сходить с Леной и помочь ей с одеждой. Так мы и оказались в том ТЦ. © trixerus / Pikabu
- Отношения начинались очень красиво. Познакомились с парнем, когда оба пытались арендовать самокаты, чтобы успеть на набережную смотреть салют. Самокаты в итоге оба сломанными оказались, мы бежали бегом, под дождем. Потом залезли в крапиву, искололись до волдырей, смотрели чудесный салют, болтали под козырьком, ожидая окончания дождя. В общем, я думала, это судьба моя! А потом он сломал ногу, идя открывать доставке. И я спросила, а умеет ли он в свои 34 готовить. На что получила ответ: «А на кой мне? Я ж мужчина. Жена будет готовить». Что-то резко разонравился он мне.
- Когда я познакомилась с родителями своего мужа, я была шокирована, насколько они спокойные и любящие. В моей семье совсем не так, родители все время ругаются из-за каких-то мелочей. Я спросила у родителей мужа, почему они не ссорятся. Их ответ был простым и понятным, свекр сказал: «А зачем? Все же хорошо». С тех пор я поняла, в кого мой муж такой уравновешенный и легкий. Мы в браке уже тринадцать лет, и как бы я не заводилась, он всегда найдет нужные слова, чтобы предотвратить ссору. © Мамдаринка / VK
- Мне тогда было 23, а брату 37. На каждом семейном застолье он поднимал тосты, мол, мать — самое главное в жизни. Маме сделали операцию на желчном. Тяжести поднимать нельзя. Я взяла отпуск, чтобы ухаживать за ней. Но подвернула ногу! В итоге, готовить-то могу, а ходить не очень. Прошу брата привезти диетической еды, перечисляю чего.
Что делает брат? Привозит с утра двух своих детей от бывшей, 7 и 6 лет, и двухлетнего ребенка от второй жены. «Ну, вы же обе все равно дома сидите. Присмотрите». И принес пакет с сосисками, пирожками, булочками, соками — ничего из того, что можно матери. И ушел. В итоге продукты маме принесла соседка — но после работы.
Брат так и не понял, что не так. Удивлялся, чего это мать не хочет брать внуков. Ну а я с тех пор с ним и не общаюсь. © Unknown author / Pikabu
Как говорил дядя Миша, "Если вы понимаете тост, то должны сказать бокал"
- Мне 26. Мы с мужем ждем первенца, уже спланировали детскую. Свекрови я никогда не нравилась, она опускала мою внешность. Я же пыталась быть вежливой.
Сейчас я работаю из дома, она приходит, когда хочет (но когда нет мужа), заходит в детскую и начинает переставлять вещи. Спросила меня, куда делась ее гирлянда. Я объяснила, что это опасно для будущего ребенка, и я ее сняла. Свекровь заохала: «Нет, не выйдет из тебя хорошей матери». Я не знаю, были ли это гормоны, но я просто уставилась на нее и сказала: «Пошла вон из моего дома!» Пожаловалась мужу. Тут был зол и сказал матери: «Ты не уважаешь мою жену. Если ты продолжишь, даже не мечтай увидеть внука». Свекровь сразу стала шелковой, но замки в доме мы поменяли. © Aggravating_Scar7518 / Reddit
- Когда меня спрашивают, почему я вышла замуж за друга, который десятилетиями был во френдзоне, отвечаю: «По расчету». Когда удивляющиеся нетактичные люди продолжают допрос: «У тебя же первый муж лучше зарабатывал?» — отвечаю: «Просто с зарплатой в миллион можно себе позволить жену и двух любовниц, а с зарплатой в 400 тысяч — только жену». После этого все думают, что я зажравшаяся или шучу, но больше вопросов не задают. Ну, а что мне, вам, нетактичным, отвечать? Что муж-абьюзер мне изменял? Довел до депрессии, а друг поддержал, помог с разводом. А потом несколько лет любил меня, дарил тепло и заботу, когда я не могла отвечать тем же, потому что боялась отношений. В один день поняла, что депрессия ушла, а друг очень привлекательный мужчина. © Подслушано / Ideer
- На 9-й год семейной жизни наступило такое время, когда жена стала недовольна буквально всем — каждым моим движением. Я, само собой, был недоволен ее таким поведением. Могли поругаться на ровном месте. Даже обнимашки и поцелуи исчезли из нашей жизни. Я даже засматривался на других женщин. Но, к счастью, не дошло ни до развода, ни до измен. Просто вся наша хандра (или как это назвать?) и раздраженность друг другом постепенно ушли сами собой, у нас снова все хорошо. Я люблю ее и знаю, что она любит меня. И думаю, что многие разводящиеся пары имеют похожую проблему, которую просто не могут переждать. © Подслушано / Ideer
- В браке муж купил квартиру, две машины, и оформил все на свою мать. В ответ на мой вопрос спокойно сказал, что мне при разводе не должно достаться ничего из этого имущества. И это справедливо, потому что я ничего в эти покупки не вложила. Еще он сказал, что это способ удержать меня в браке. Пока я с ним, могу пользоваться всем, он меня никуда не гонит. Но если я сама захочу уйти, то уйду с тем, с чем пришла. Вроде он и прав, все справедливо, но как-то я не знаю, что и думать. © Подслушано / Ideer
- Замужем за богатым мужчиной. Внешне жизнь — мечта. Часто слышу от старых друзей: «От чего ты устала. Есть няня, домработницы, повар». Я, блин, ивент-менеджер и личный помощник. Слежу за персоналом, организовываю мероприятия, слежу за гардеробом, бюджетами и т. д. И дружить нужно с «правильными подругами», это не клуб по интересам, нет выбора. И зал, спа — это не отдых, а обязанность. Не жалуюсь, мужа люблю. Но такая вот «обратная сторона». © Подслушано / Ideer
"Но если я сама захочу уйти, то уйду с тем, с чем пришла. Вроде он и прав, все справедливо, но как-то я не знаю, что и думать."
Пойти работать и начать вкладываться в семью не пробовала?
- Мы как-то с моим будущим мужем были в магазине в торговом центре. Я выбирала солнечные очки. Вдруг он подходит и внезапно начинает меня обнимать, целовать. Я в непонятках стою, к чему это, не понимаю. Когда мы уже домой возвращались, он мне сказал, что бывшая нас увидела. © iorTV / Pikabu
- У меня к вечеру сильно разболелась голова. Такое бывает, и приступ пройдет, если я выпью таблетку и полежу. Муж знает о моей особенности. И я решила оставить немытыми маленькую кастрюлю и три тарелки. Прилегла. Приходит муж, включил свет в спальне и говорит, чтобы я пошла мыть посуду. Два раза меня будил со словами: «Иди мой. Раз мне надо на работу, то и ты не будешь спать». На меня просто навалилось осознание, что он меня не любит. Я для него обслуга. Он, как с работы приходит, на вопрос: «Как дела?», всегда отвечал: «Нормально». И сидел в телефоне. В общем, ушла жить в свою добрачную квартиру, которую сдавала. Муж встрепенулся, зовет на свидания, говорит, что все осознал. Но чао-какао. © Подслушано / Ideer
Чисто по-человечески, мог бы и сам помыть кастрюлю и три тарелки, тут не надо особых умений. Определённо он тебя не любит.
- Мы с мужем вместе 6 лет, женаты 3 года. У нас годовалый ребенок, я жду второго. Мы любим друг друга, но что-то пошло не так. У мужа есть работа в офисе, а потом он занимается репетиторством. Иногда он приходит домой в 11 вечера. С доходом у нас все в порядке и ему не надо так много работать. Но тут он взял учеников даже на воскресенье! Я ему сказала, мол, похоже, ты делаешь все, чтобы не проводить время с семьей. Теперь ходит обиженным. © Virgo514 / Reddit
- Выхожу из ТЦ и нос к носу столкнулся с бывшей. Расставание было болезненным для меня. Оторопел, но поздоровался и тут звонит жена. А я: «Контракт подписан, вылетаю!» Жена в афиге перезванивает, я: «Ага, ужинаем у прокурора, отметим!» Поворачиваюсь к бывшей и говорю: «Ну, бывай, дела». Щелкаю сигнализацией, рядом пиликает огромная красивая машина (служебная, дали в кои-то веки в магаз сгонять). Видели бы вы ее взгляд, сколько горечи и сожаления в нем было. Сколько упущенных возможностей, надежд и фантазий. И пусть это был просто спектакль с моей стороны, чувствую будто закончилась какая-то долгая история из моей прошлой жизни. © po15 / Pikabu
- Заболела, взяла отгул. Сказала парню, что у меня температура — 38,5. Днем ползу до холодильника, открываю кастрюлю, а там лишь соус! А еще вечером было 4 котлеты и пюре, т.е. на 2 порции. Вот гад! Парень пришел с работы: «А что у нас на ужин?» Я из-под одеяла тихонько: «В холодильнике должны быть пюре с котлетами, разогревай и ешь». Я догадалась, что, скорее всего, одну порцию он смолотил на завтрак, а вторую — взял на работу как обед. Слышу недовольное бурчание, но не реагирую.
На самом деле у него была привычка ставить грязную посуду в холодильник (как он сделал с той кастрюлей), и я раз сто просила так не делать. Ведь я вижу кастрюлю и думаю, что еда еще есть.
Утром проснулась — бац, нет его зубной щетки. Вышла в прихожую — нет его запасных кроссовок и куртки. Пишу ему: «Что случилось?» После 2 часов молчания пишет: «Знаешь, я, наверное, не готов быть с девушкой в отношениях, которая весь день проводя дома, не приготовила ужин, пока я на работе». Я на это смотрела, ресницами хлопала. Постояла в афиге. Заказала пиццу. Умолола ее за сериалом. Поплакала и баиньки. Спустя неделю он спросил, сделала ли я какие-то выводы. Да! Мне не нужен 34-летний мужик, который в бытовом и психологическом плане ведет себя как 5-летний ребенок. Заблокировала его. © TikTok0show / Pikabu
Вот что у нас есть еще: 10 сильных духом героинь, глядя на которых зрители восклицают: «Вот так надо женщин в кино показывать!»
Комментарии
"Не умею готовить, пусть жена готовит ". Ок., тогда ты должен хорошо зарабатывать
Адме еще опустили, что обретался он преимущественно в будни нa ее удобной территории, которая близко к метро, а за продукты платили напополам. У меня нет слов. Точнее, есть, но непечатные. Терпеть не могу таких скoтов