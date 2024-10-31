17 жизненных историй, приправленные горчицей и щепоткой иронии

Отношения с партнерами и родителями — это очень важная часть нашей жизни. К слову, сюда же мы включили бывших — парней, девушек, мужей и жен. Иногда мы долго не можем их забыть. В эту подборку мы постарались взять истории, в которых есть ценный опыт. Ведь, согласитесь, лучше учиться на чужих ошибках. Ну а щепотка юмора делает все только лучше.