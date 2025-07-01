15 историй о родительстве, где каждый день — новый курьез
Истории
1 час назад
Наблюдать за тем, как дети подрастают, набираются опыта и познают мир, наверное, самая приятная сторона родительства. Каждый день, проведенный с любимыми чадами, наполнен моментами, которые навсегда останутся в памяти у мам и пап. И согласитесь, что ярче всего запоминается то, как наши малыши отчебучивают что-то настолько уморительное, что эта выходка потом становится семейной байкой.
- Сижу с детьми в зале, залипаю в телефон, вдруг жена звонит. Удивился, ведь она была на кухне, чего это ей звонить мне, когда можно просто подойти. Беру трубку, а она мне тихонько говорит: «Тихо выйди и зайди в спальню, скажи, что быстро вернешься. Встречаемся ровно в 17:36». Все сделал, захожу в спальню, а там любимая стоит со сникерсом! Быстро открыла его, дала мне половинку, мы съели его. Затем спрашиваю: «А почему все совершенно секретно?» Она улыбнулась и ответила: «Ну мы же с тобой родители троих детей, а они уже свою порцию сладостей съели сегодня!» Чувствую себя секретным агентом, который запирается в комнате с женой и втихаря ест сникерс... Миссия выполнена! © Палата № 6 / VK
- Рассказывала мне мама такую историю. Идет 42 неделя беременности, никак не может разродиться. Уже даже перестановку в квартире сделала, а признаков родов никаких. Тогда она решила переставить небольшой комод из одной комнаты в другую. Начала передвигать, а он зацепился за линолеум и перекрыл выход из комнаты. Мама решила перелезть через него сверху. Залезла наверх, а слезть не может. Приходит домой папа и видит картину маслом: его жена сидит на комоде посреди дверного проема и читает газету. Единственная его фраза: «Я, конечно, знал, что вы при беременности странные, но не настолько же». © Мамдаринка / VK
- Когда мне было 5 лет, мама испекла вечером шоколадный кекс. Она дала мне небольшой кусочек и сказала, что остальное на завтра. Но кекс был вкусным, мне, естественно, захотелось еще. Ну и когда все заснули, я пробрался втихаря на кухню и здорово погрыз кекс. Утром мама, конечно, рассердилась и спросила, зачем я это сделал. Но я, знаете ли, не собирался просто так сдаваться и как на духу выдал, что это были настоящие кексовые грабители, которые ночью проникли в дом и съели кекс, мол, я их лично видел. Полчаса мама слушала этот бред про грабителей, а потом молча взяла фотоаппарат, сняла меня и показала снимок, на котором мое перемазанное шоколадом лицо выдало меня с головой. © dramboxf / Reddit
- Мы с мужем обожаем Гарри Поттера. Смотрели все фильмы, читали книги, а дома у нас есть отдельный уголок, где лежат разные интересные штуки: палочки, шарфы, мантии. И вот наш пятилетний сын тоже втянулся. Вот только вчера мы с мужем были в шоке, когда наш родной сынуля заявил нам, что он решил поступить на факультет Слизерин. Два «гриффиндорца», у которых родился маленький «слизеринец»! А мы-то думали, чего у него волосы блондинистые, мы же с любимым шатены... © Не все поймут / VK
- Старшей дочке 17 лет, недавно заявляет, что больше никогда не будет пить молоко и есть все продукты из него. Я подумала, что это обычные подростковые закидоны, но через неделю ничего не изменилось, она наотрез отказывалась пить молоко. Спрашиваю, мол, в чем дело то? А она выдала супер логичный ответ: «Мам, ну ведь мы же не пьем собачье молоко? Или кошачье? Потому что оно для собак и котиков соответственно! А коровье тогда почему пьем? Оно должно быть для коров! Я лучше буду миндальное пить или кокосовое!» Сначала немного возмутилась, но потом задумалась: а ведь в словах дочери есть частичка здравого смысла и правды. © Палата № 6 / VK
- Нужно было съездить в центр по делам, поэтому я оставила мужа наедине с детьми. Сказала, чтобы ничего не разбили и не сломали, пока меня не будет. Вернулась спустя три часа, а муж сидит и играет в приставку. Немного в шоке, спрашиваю, где дети, а он мне показывает пальцем, мол, тише будь, и ведет в комнату. Там укутаны и замотаны в одеяло дочь и сын, прямо как младенцы, лежат себе и дрыхнут. Муж все объяснил: «Они хотели играть в дочки-матери, вот я и сказал им, что я мама, а они младенцы. Пять минут так повалялись в „пеленках“ и уснули!» © Мамдаринка / VK
- В соседней квартире живет семья с двумя дочками-близняшками. Дети прикольные, но хулиганки еще те. Как-то в один день в их квартире было слишком шумно, а под вечер тишина. Следующие полдня тоже тихо, как никогда раньше, я уже было подумал, что они съехали, а потом вдруг услышал, как кто-то играет на пианино. Кажется, еще неделю я целыми днями слушал классическую музыку, даже наушниками перестал пользоваться. На лестничной площадке встретил соседку с той квартиры, разговорился и выяснилось, что у девочек забрали телефоны, потому что у них скоро экзамены в музыкальной школе, и теперь они целыми днями только и делают, что на пианино играют. Попросил как можно дольше телефоны им не отдавать, ибо под эти мелодии мне аж жить хочется. © Мамдаринка / VK
- Привезли мы как-то нашего четырехлетнего сына в парк развлечений. Мы встали в очередь на аттракцион, где были механические пони, на которых наш ребенок мог прокатиться самостоятельно. Перед аттракционом стоял сотрудник парка, который спрашивал у каждого ребенка его возраст, прежде чем посадить на пони. Мы как-то и не подумали заранее обговорить этот момент с ребенком. Когда до нас дошла очередь и сотрудник спросил у сына, сколько ему лет, то он заколебался и посмотрел на нас. Мы ему говорим, мол, не переживай, просто скажи, сколько тебе лет, и все. И тут наш малыш уверенно выдает: «Э-э... 18». Видимо, он начал переживать, что недостаточно взрослый, и решил накинуть себе годков на всякий случай. © random_char / Reddit
- Когда я был маленьким и накалякал что-то на стене, отец спросил меня: «Это ты сделал?» Ну я решил отмазаться и говорю: «Нет, это все Тодд». Только вот никакого Тодда не существовало. Ну папа это послушал, и такой: «О как!» Потом он вышел из комнаты на 5 минут, а когда вернулся, сказал: «Знаешь, я только что позвонил маме Тодда и Тодд говорит, что это ты нарисовал на стене». Шах и мат. © deadlychambers / Reddit
- Когда я была в детском саду, я всем рассказывала, что у меня есть домашние козы. На самом деле у нас не было домашних животных, даже золотой рыбки. Мы жили в сельской местности, где многие держали скот, и моя ложь не вызвала никаких вопросов. Врала я уверенно: если была какая-то ссадина или синяк, то говорила, что это козы сделали. Я им даже имена придумала. Моя ложь рухнула в тот день, когда учительница по природоведению спросила, можно ли моим одноклассникам взглянуть на наших коз. Я стала отпираться и говорить, что нельзя, но она прям настаивала и позвонила с этой просьбой моей маме. Выяснилось, что никаких коз у нас нет, и учительница сказала, что я очень странный ребенок. Но мою маму это так повеселило, что она до сих припоминает ту историю. © KikiSparklexx / Reddit
- Ребенок стянул вазу с конфетами. Когда я спросил, откуда у него конфета, то он и бровью не повел, заявив, что просто нашел ее у себя во рту. © sooperfizzy / Reddit
- Моя двухлетняя дочь спрашивает мою жену:
— Где папа?
— Он на работе.
— Нет, он со своей девушкой!
— А, да? А она красивее меня?
— Да.
Когда жена рассказала мне эту историю, я подумал о том, что если бы она не знала, что моя жизнь состоит из маршрута «дом-работа, работа-дом», то, скорее всего, у меня возникли бы проблемы. © Recabilly / Reddit
- Вчера мой четырехлетний сорванец игрался с собакой в саду и облил ее водой из шланга. Когда я спросил, кто намочил собаку, он заявил, что это она намокла под дождем (которого, естественно, не было). А когда я спросил, как же так получилось, что он намочил штаны, то ребенок не задумываясь ответил, что это случилось, пока он поливал собаку из шланга. © dbontheb / Reddit
- Когда мне было около 3 лет, я спустился вниз со второго этажа и с гордостью объявил маме и ее друзьям, что я НЕ раскрашивал стены. Она, конечно же, подумала, что я здорово там все раскрасил, и побежала наверх посмотреть, какой ущерб я нанес. На самом деле я не раскрашивал никакие стены, а просто решил так над ней подшутить. © sammehemtee / Reddit
- Муж впервые пошел с нашим сыном делать прививку. Ребенок у нас еще совсем маленький, поэтому истерик не устраивает, лишь плачет из-за самого укола, причем быстро успокаивается. Именно поэтому я не думала, что будут какие-то проблемы. Звонит из клиники муж и дрожащим голосом говорит, что мне надо срочно приехать и забрать их. Приезжаю, сын сладко спит, а у мужа глаза красные, носом шмыгает. Я немного успокоилась, затем услышала, что спрашивать ничего не надо, и мы втроем молча поехали домой. Дома муж тоже ничего не сказал, лишь сразу пошел спать, несмотря на то, что еще и 12 часов дня не было. Кажется, это было слишком тяжело и страшно для 35-летнего мужика. © Мамдаринка / VK
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