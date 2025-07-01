15 историй о родительстве, где каждый день — новый курьез

Наблюдать за тем, как дети подрастают, набираются опыта и познают мир, наверное, самая приятная сторона родительства. Каждый день, проведенный с любимыми чадами, наполнен моментами, которые навсегда останутся в памяти у мам и пап. И согласитесь, что ярче всего запоминается то, как наши малыши отчебучивают что-то настолько уморительное, что эта выходка потом становится семейной байкой.