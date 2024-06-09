20+ взрослых детей, которых передергивает от слов «это же твои родители»
Не всем из нас повезло родиться в любящей семье с теплыми и принимающими матерью и отцом. Конечно, у большинства из нас найдутся истории в стиле «как меня однажды обидели», но признания героев этой статьи действительно берут за живое. Кое-кого даже хочется крепко обнять и сказать: «Все самое плохое с тобой уже случилось, дальше жизнь заиграет яркими красками».
- Свекровь постоянно притворялась больной, так что на огород работать, как правило, ехали муж с его отцом. Они сажали, пололи, собирали урожай, строили дом, а свекровь приезжала посмотреть на их работу. Я была беременна, поэтому оставалась дома и видела, как преображается свекровь. Сначала она буквально падала от неизвестной болезни, лежала, хватаясь за сердце. Но когда муж с отцом уезжали на огород работать, у нее вдруг все волшебным образом проходило. Она тут же вставала, начинала напевать и почти приплясывать, радовалась, что сплавила своих работать, а сама включала сериалы и смотрела пока они не приедут. Как только они возвращались — полотенце на голову и снова больная на диван. И так было каждый раз. © Bebel 88 / ADME
- Родителей не выбирают. Многие ли подростками могут позволить себе уйти, хлопнув дверью, и зажить самостоятельной жизнью? Клиентка, уже очень взрослая и умудренная опытом, рассказывает такие вещи, что даже мне не по себе. Родители держали семейный ресторан, есть вне дома было не принято. За каждым куском, отправленным в рот, зорко следила мать. С выбором одежды примерно та же история: «Ты в этом собралась идти? Немедленно переоденься, юбка слишком короткая». Клиентке, на минутку, уже за 80, а обида и комплексы никуда не делись. Спасибо маме. А самое пронзительное — когда ее мама слегла с болезнью Альцгеймера и перестала узнавать дочь, знаете, как она ее называла? «Та красивая леди». © Ilona Staller / ADME
- Родила совсем юной — подвела защита. Родители сказали: «Спасибо за внуков, дальше сама». Выгнали из дома. Я взяла близнецов и пошла к нашей давней знакомой. Ей было 32 года. Она, узнав о моей беде, взяла нас к себе. Спустя 10 лет у меня есть муж, а у сыновей — лучшая бабушка. Как же я благодарна ей! Любим ее. © Подслушано / Ideer
- В 18 лет я работала в одной семье, присматривала летом за котом и лежачей бабушкой. Жила она с дочерью и зятем, забрали ее к себе, типа лежачая же. Так вот я должна была с ней сидеть круглые сутки. Месяц или полтора. А лето же. Я ночью выпрыгивала из окна первого этажа и шла гулять с друзьями.
Бабуля несколько задолбалась звать, плюнула на свои принципы лежания, взяла стул, оперлась на него и пошла ко мне в спальню. То ли на счастье, то ли на беду, но я как раз спала, уже вернулась. И тут такое в дверях, меня чуть кондратий не хватил. А когда пришла в себя, повела ее не переодевать, а в туалет. Ну и стала она со мной в туалет ходить, с поддержкой, но сама. И в ванную умываться ходила нормально. Даже к телеку в гостиную на диван сама выбралась как-то. Короче, со мной ей не так комфортно было, как с дочерью и зятем, пришлось приноровиться.
Приехала ее дочь, я рассказала о «чуде исцеления», она охала, что ничего подобного, мама ходить давно не может. Мама, ну-ка покажи. А маме это не надо. Уточняла я потом про них, маман опять «слегла». А зачем напрягаться? До меня все удобно и хорошо было, а что дочери и ее семье она жизнь портит, так кого это волнует, дочь же ей должна. Вот так. © Sarcasmiss / ADME
- Когда моему ребенку было около двух лет, я поняла, что моя мать не умеет строить нормальные семейные отношения. Поэтому я была тверда: либо она будет относиться ко мне с элементарной вежливостью, либо мы обрываем контакт. Оказалось, что мать не готова отказаться от возможности трепать мне нервы. Жаль, конечно, что другие члены семьи встали на ее сторону. Особенно сожалею о потере связи с любимой бабушкой. © Amanda Rene Fisher / Quora
- Все лето по выходным ездили с мужем делать ремонт на изрядно запущенной маминой даче. Денег с нее, конечно, не брали никаких, да она и не предлагала. Работали, можно сказать, за свою выгоду — килограмм малины с разросшихся кустов, яблочки с древней бессмертной яблони. Первым делом провели свет и водопровод, привезли мангал, поставили качели, надувной бассейн. Хорошо поработали днем — хорошо отдохнули вечером. До идеала, конечно, далеко, но уже к концу лета участок и домик преобразились.
Приехала мама, чтобы посмотреть, что да как. Она была в ярости. «Качели?! Бассейн?! Мангал?! Вы что, на моей даче отдыхали?!» Орала на весь поселок, что мы лодыри, да еще и до смерти обиделась, что мы не взяли ее в машину до города, а отправили ждать автобус. На дачу больше не ездили, с мамой не общались. Недавно звонит, говорит: «Я вас прощаю, но в этом году буду ездить с вами и все контролировать». А это уже история о том, как я впервые вслух сказала маме: «Нет!» © Подслушано / Ideer
- Маме сейчас 61. Она учитель, привыкла к тотальному подчинению, меня воспитывала удобной и молчащей. Живет мыслью «а что скажут люди», ей важнее, чем дышать, хвастаться тем, что у нее есть, и быть первой. Я обычная, муж у меня обычный, двое детей. Она не может мне простить, что я не директор, что муж у меня не сделал карьеру, что ее внуки — просто дети, без ярко выраженных талантов и способностей. Я не могу постоянно ей давать отпор, слушаю, терплю, слово боюсь сказать. Иногда не выдержу и рявкну, она притихнет ненадолго, а потом снова: кусь туда, кусь сюда, ищет слабое место, чтобы надавить. © Pusula / Pikabu
- В детстве завидовала друзьям, у которых родители были в разводе. У меня была отличная мама и суперский батя, но только по отдельности. Будучи вместе, они, кажется, соревновались в номинации «человек, из-за которого дети сбегут в детдом». И вот мне 30, я уже давно живу отдельно, а родители по-прежнему вместе. Мать ежедневно обзванивает всех и ноет о том, какая она несчастная. Предлагаешь ей найти работу или хотя бы сдать одну из своих квартир ради пассивного дохода, развестись и съехать — рыдает. Трясет уже, когда вижу на экране ее номер, не беру трубку. С отцом тоже почти не общаемся. Парадоксально, но разведись они хотя бы лет 20 назад, мы, наверное, смогли бы остаться семьей. © Подслушано / Ideer
- Звонит мне как-то мама.
Я: «Алло, привет мам, не могу говорить, по уши в мазуте стою, освобожусь и перезвоню».
Мама: «Ага, хорошо, поняла, слушай...»
Я: «Мам, я же сказал, что не могу говорить».
Мама: «Ну понятно, с матерью он поговорить не может. Не ори на меня». © Mr.Don / Pikabu
- Поехала я как-то отдыхать с мужиком на море. Сняли дом на 3 недели. Потом выяснилось, что к нам подъедут его родители: «Почему бы им недельку не пожить с нами? Дом-то пятиместный». А когда они уехали, мужик мне сказал: «Пожалуйста, если я еще когда то заикнусь о совместном отдыхе с родителями, сразу останови меня».
42 года человеку, мама целый день выносила мозг: «Идите завтракать. В смысле, не завтракаете? А кому я варила? Мы пойдем на море, идите с нами. Какой может быть рафтинг, потом на него поедете. Я буду варить суп. Пусть твоя подружка подойдет, посмотрит, как надо тебе еду готовить». © qugieboogie / Pikabu
- Моей матери 62 года. Я узнала, что она едет к нам издалека без предупреждения и планирует остаться здесь на неделю. Я часто разговариваю с ней по телефону, но она ни разу не сказала ни слова о предстоящей поездке. Выяснилось это окольными путями: сестра матери сказала другой моей тете, что скоро отвезет ее в аэропорт. Кажется, это не совсем нормально. Почему все в нашей семье потакают ее поведению? © twintaff / Reddit
- Мне 42 года, и я наконец-то смогла по-настоящему дистанцироваться от своей вечно критикующей и контролирующей мамы. В течение многих лет я подчинялась каждой ее прихоти. Она выбрала мне свадебное платье, букет и даже место проведения торжества. Это был кошмар, но я постоянно пыталась доказать, что я «хорошая» и «благодарная» дочь. Она раскритиковала имя, которое мы хотели дать нашему первенцу. В июне она решила «наказать» меня и перестала со мной разговаривать. Это было лучшее время в моей жизни. © Abby Johnson / Quora
- За последние несколько месяцев я несколько раз полагался на маму, и всегда зря. Недавно я попросил, чтобы она присмотрела за моими кошками, пока мы будем в Таиланде. Сначала все было нормально, но потом она написала мне, что отказывается это делать. В итоге животные остались без присмотра. Вот скажите, что заставляет человека так поступать? Это что-то вроде привлечения внимания? Она пытается преподать мне какой-то урок или отомстить за какой-то проступок, который, по ее мнению, я совершил? Я этого не понимаю. © jolhar / Reddit
- Отец бросил мою мать еще беременной. Я фантазировала, что однажды он одумается и приедет ко мне. А когда выросла, нашла отца через соцсети и написала ему. Он не отвечал. Потом удалось дозвониться. Первое, что он мне сказал с издевкой: «Ну что, соскучилась по папке?» Все рухнуло у меня внутри. Я поняла, что зря столько лет надеялась. © Подслушано / Ideer
- У меня друг в 30 лет смог мать на место поставить только когда она его достала по дороге с дачи. Она все твердила, что он не так едет, что поздно выехали, что машина у него не для людей, что ей жарко, что холодно, что дует. На подъезде к городу он притормозил на автобусной остановке, вышел сам, сел на скамейку, подождал, пока мать выйдет, встал, выгрузил ее сумки из машины поставил рядом, забрался в машину и уехал. Потом сделал круг, вернулся на остановку, загрузил все обратно, и жестом показал садиться сзади. По дороге не говорили. Потом он реально пару недель с ней не разговаривал. Сейчас общаются только по делу, с его стороны — полный холод. Приводит иногда продукты, но не остается. На дачу не возит, мама сама ездит на электричке. Дико горжусь другом, но жалко его, с тех пор как-то очерствел. © maxxp / Pikabu
- Моя мать изо всех сил старается помочь посторонним людям, но ничего не делает для меня. Считает, что ее собственная дочь всегда будет у нее на побегушках. При всем этом она постоянно подчеркивает, что я бесполезна, и говорит со мной свысока перед другими людьми. Мне пришлось поставить себе цель научиться уважать себя, и я наконец-то достигла ее в 55 лет. © Gina-Noel Conti / Quora
- У меня пожилая мама. Жила отдельно от нас в своей квартире. Она особо не выходила из дома, просто не хотела, по здоровью все нормально. 2 года назад упала дома, сломала ногу. Лежала в больнице месяц, потом мы ее взяли к себе, чтобы ухаживать, пока расходится. А она не хочет ходить. Просто лежит целыми днями, просит, чтобы ее перевернули. Уже и врачей, и психолога приводили к ней — все в один голос подытоживают, что она просто ленится и ничего не хочет делать. Даже в туалет не встает. Два года она лежит в памперсах, ее надо переворачивать, кормить, мыть, менять подгузники. Как же мы устали! Уже и говорили с ней, что так нельзя, она вполне может себя обслуживать. Но мама ничего слышать не хочет. Стыдно признаться, но я уже думаю сдать ее в спецучреждение, потому что я сама хочу пожить, а не быть сиделкой. © Подслушано / Ideer
- Утром в день моей свадьбы, когда я ехала к месту церемонии, моя мать позвонила и спросила, где туфли моего взрослого брата. А потом еще и разозлилась, когда я ответила «как-то не так». И конечно, во время свадебного вечера мама следила, чтобы мой братик веселился и чувствовал себя хорошо. Я же просто удобный старший ребенок, от которого ожидается, что он все бросит и будет прислуживать другим. © waveofdestruction / Reddit
- На это Рождество у меня выпала рабочая смена. Пришлось выходить, иначе меня бы уволили. Это означало, что моя мама будет отмечать праздник одна. Я вернулся с работы в 5 вечера, быстро поужинал и потом решил лечь спать. И тут мама начинает кричать, что я испортил ей Рождество. Я, правда, просто устал. Сегодня утром я сказал ей, что собираюсь сходить в магазин за продуктами, и спросил, хочет ли она чего-нибудь. А она снова орет, что я никогда не хочу проводить с ней время. Не слишком много драмы для простого похода в магазин? Сейчас она не разговаривает со мной, и я уже не знаю, что делать. © Extra_Street1324 / Reddit
- Я простой 38-летний мужик, поздний ребенок в семье. Папы уже давно нет. У меня у самого сын на воспитании, в разводе я. Есть девушка, встречаемся, но ее не гружу своими проблемами, да и мама есть чужую еду не будет. Итак, выходной день, я заранее говорю маме: «Буду после обеда, на завтрак поешь бутерброды с чаем. Мне нужен отдых». Звонит в 12, ругается, что голодная. Ну оставил свои планы, пришел, начал делать под причитания обычную тушеную картошку. И то все не так, как надо. Я всегда был для нее плохим сыном, уж несколько раз слетало у нее с языка: «Зачем я тебя рожала?» Хорошо, что много лет живу отдельно, иначе фляга у меня давно бы потекла. © Unknown author / Pikabu
- Я отправила родителям письмо, в котором рассказала, почему больше не буду с ними видеться и разговаривать. Я удалила их из своего телефона и электронной почты. Я уничтожила все их фотографии и все, что напоминало мне о них. Если они пытаются связаться со мной, я игнорирую это и живу своей жизнью. Теперь я абсолютно счастлива. Я перестала позволять манипулировать собой и не общаюсь с теми, кто вызывает у меня негативные эмоции. © Teresa Varn / Quora
- Меня в 18 лет выкинули из общей квартиры в одной футболке, трусах и носках. Следом вылетела моя сумка. Я в этом супермодном прикиде пошла к подруге. В сумке были ключи, так что на следующий день я забрала часть своей одежды. Спустя 20 лет моя мать вообще отрицала, что эти события имели место быть. © Olga.Sergeeva / Pikabu
- Съехал на съемное жилье, так мать аж взвыла: «Сыночка у чужих людей живет!» Стал встречаться девушкой, так мать начала мне названивать. И каждый раз: «А что такого?» Поведение маман дивным образом исправилось после полного игнора продолжительностью где-то в год. До этого было примерно так: не взять трубку и в десятый раз за день отчитаться «как дела» — это личное оскорбление и поток гневных СМС, как я ее не люблю и не уважаю. В какой-то момент меня это реально достало. © Dadar14 / Pikabu
- Попросила меня мама заказать ей кофту в маркетплейсе. Пишет: «Тебе когда артикул скинуть?» Отвечаю, что сейчас не дома и закажу вечером. Реакция: «Вот спасибо! Не могла матери помочь! Пришлось других просить». А потом она взяла и кинула меня в игнор — не писала мне 2 недели.
Через 2 месяца снова повторяется ситуация.
Мама: «Привет. Можешь мне пряжу заказать?»
Я: «Да, хорошо. Мне нужен артикул».
Через 10-15 минут я, не дождавшись артикула, выхожу из сети. Меня не было онлайн примерно час. Тирада о том, что я снова не заказала матери вещь и о том, что не помогла ей, снова не заставила себя долго ждать. На этот раз она не разговаривала со мной почти 3 недели. Причины данного поведения до сих пор остаются для меня загадкой. © Kitti.cat / Pikabu
- Помню, как мама берет мои любимые джинсы, ножницами отхватывает сантиметров 10 на одной штанине и только потом говорит. «Они длинноваты. Тебе подрезать?» А однажды она забрала все мои деньги с летней подработки, мол, это вклад будет с процентами. Я веду тетрадочку, наблюдаю, как мои заработки растут. И вот прошу часть вклада, чтобы приставку купить, но оказывается, что эти деньги уже вложены в нашу семью. Я же ведь ем, одевают меня... сами понимаете. Так что я могу испытать чувство глубокого морального удовлетворения от того, что я уже почти добытчик. © WolfgangXIII / Pikabu
- Я живу отдельно с 18 лет. Ни квартиры, ни машины, ни даже образования родители дать не удосужились. Снимал конуру в общаге, где полкомнаты занимал дешманский диван. Мать не только не помогала, но еще и требовала деньги за коммуналку, я ведь у нее был прописан. Сейчас ей 63, обижается, что я с ней не общаюсь. © Monk.ruof / Pikabu
А вот еще подборка статей о родственниках, с которыми не соскучишься.
Комментарии
Взбесил последний пост. Не удосужились, видите ли, родители обеспечить дитятко самым необходимым. А должны были? В течение восемнадцати лет бедняжка ходил в рванье и куски хлеба с голодухи по помойкам собирал? А потом оплачивал матери коммуналку по цене съемной квартиры? Хотел, болезный, чтобы мать его до пенсии содержала, да облом вышел.
Описывается в основном поведение нарциссов, и реакция жертвы одна - полное непонимание, "что я сделал(а) не так". А ничего, это у нарцисса с мозгами проблема, нужно просто забить и будет вам счастье. Методик 2: "ноль контактов", когда это возможно, и "серый камень", если есть совместные дети или нарцисс - не совсем дееспособный родитель