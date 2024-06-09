20+ взрослых детей, которых передергивает от слов «это же твои родители»

Не всем из нас повезло родиться в любящей семье с теплыми и принимающими матерью и отцом. Конечно, у большинства из нас найдутся истории в стиле «как меня однажды обидели», но признания героев этой статьи действительно берут за живое. Кое-кого даже хочется крепко обнять и сказать: «Все самое плохое с тобой уже случилось, дальше жизнь заиграет яркими красками».