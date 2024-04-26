15+ домочадцев, чья криворукость доводит до истерического смеха

Устроить свалку в холодильнике, угробить любимый цветок, нарезать продукты прямо на столешнице, оставить включенным свет на ночь — это еще не полный список того, что могут наши драгоценные близкие. И если с какими-то их привычками и причудами можно смириться, то от других уже буквально глаз дергается.

Звонит мне 12-летний сын на работу. Жалуется, что хотел приготовить ужин, а картошку никак размять не получается. Говорит: «Сколько же силы для этого надо!» Зависаю в ступоре на минутку, а потом до меня доходит, что надо уточнить, сварилась ли картошка до конца. Ребенок удивился: «Сварилась?!» © Anonymous/ Quora

Как-то утром психанула из-за того, что парень перерыл весь шкаф в поисках своей футболки. Взяла и вышвырнула все с полок. Сижу на учебе, а этот чудик присылает СМС: «Доброе утро. Олеся, что делать? Наш шкаф вырвало». Жить вместе сложно, но весело. © СИТУАЦИЯ/ VK

Когда только начали жить вместе, муж снимал после работы носки и прятал под мебель в разных местах. Помню, как в выходной начала убираться и долго потом удивлялась. © Елена Федорович / ADME

Мой парень не выбрасывает из холодильника банки и упаковки, в которых еда остается буквально на донышке. Йогурт, сливочный сыр, сок... Сколько раз я замечала в холодильнике упаковку с чем-то, что, по идее, годилось бы для бутерброда, доставала ее, а там практически ничего не было. Реально бесит. © kateaw1902 / Reddit

«Моя девушка считает, что не обязательно использовать масло для жарки»

Несколько лет назад я купил маме мопед. Она вкатилась в наш двор и по пути зацепила ворота. Я поймал ее, но не смог удержать и мы свалились вместе. Папа так и не простил мне этого. Он взвыл: «Ты же знал, что твоя мама неровно дышит к машинам! Она угробила авто твоего дедушки, потом — машину дяди». © HarkenDarkness / Reddit

У меня дома живет енот-полоскун. Это мой муж. Стирка — единственное, что он делает по хозяйству. Старается, чтобы я не видела, как он засовывает белье в машинку и стирает. Но самое интересное начинается потом. Он просто оставляет вещи в стиралке. Никогда не развешивает. Иногда я замечаю квашеные трусы и полотенца сразу, иногда — через неделю. Как сама соберусь стирать, так нахожу в машинке груду воняющего белья. В свое оправдание он молчит. И сновав ставит стирку. © Подслушано / Ideer

У знакомой муж не заправляет вовремя машину, пару раз глох, но это его ничему не научило. Так что некоторые привычки — это навечно. Тут либо найти вариант, чтобы они не бесили, либо развод и гордое одиночество. © горнячка / ADME

Мой парень «услужливо» выставил мои дорогие комнатные растения на улицу, чтобы они «подышали свежим воздухом», а те сгорели на солнце. А ведь они спокойно жили у меня несколько лет и, кстати, стоили недешево. Грустно терять то, во что вложил время и силы. © Failingunistudent_ / Reddit

«Бережно храню это фото десятилетней давности. Муж сказал, что виновата мышь. Видимо, эволюционировала и овладела искусством вырезания ножницами».

Мой муж постоянно оставляет свет включенным, когда ложится спать. Дети то же самое творят. У меня точно скоро крыша поедет. Если я не ложусь спать последней, мне приходится либо кричать, чтобы кто-нибудь выключил свет, либо вставать и проверять каждую комнату. Они все могут спать при освещении, а я нет. © eveban / Reddit

Когда я жила вместе с мамой, она приходила раньше всех с работы, ужинала, оставляла грязную посуду и шла смотреть сериал. На просьбы помыть только отмахивалась. Я раз помыла, два, а потом составила стопкой на раковине и оставила до утра. На ее вопрос, кто не убрал за собой посуду, ответила: «Ты». Мне прочитали длинную лекцию о том, что дочери ее подруг за мамами моют и чуть ли не воду эту пьют потом, но грязную посуду мама с тех пор больше не оставляла. © Ольга Иванова / ADME

Муж воспитан неряхой, его ботинки, рубашки, трусы, грязный унитаз, посуда с объедками, залитый стол с промокшей книгой, чашка с недопитым чаем в кровати — это классика. «Подумаешь, один раз забыл убрать» — тоже классика. Вчера заправляла кровать, встряхнула одеяло, а оттуда вылетел его ноутбук. Частично разбился. Он орет, что я виновата. Я ору, что надо убирать на место. © Подслушано / Ideer

У меня как-то дети наотрез отказывались мыть за собой посуду. Сначала рассказывала, что я устаю, что помыть одну тарелку куда легче, чем перемывать гору. Все без толку. В конце концов налила им борщ в грязные тарелки и сказала: «Кормить я вас обязана, а вот мыть за вами посуду нет». Подействовало. Но с подростками очень тяжело. © Олена / ADME

Svetlana Svetlana 1 час назад "налила им борщ в грязные тарелки"

У вас что - всего 3 тарелки? У нас такое не прокатит - тарелок много. - - Ответить

«Дорогая, зачем покупать полотенцесушитель?! Я сам его сделаю!⁠⁠» © Jonny99 / Pikabu

Младшему брату мужа 32 года. Живет отдельно, есть стиралка. Как-то он приехал к родителям в гости, привез с собой корзину грязного белья и высыпал его на пол. На мой вопрос: «А почему он притащил это сюда?» — свекровь со спокойным видом ответила: «Значит, не успел на неделе постирать». А потом удивляются, что он холостяк! Наверное, он ищет себе такую же безответную женщину, как своя мама, которая всю жизнь за него стирает и еще дает с собой продукты, хотя получает от силы треть от его зарплаты. © Подслушано / Ideer

С родственниками бывает бесполезно разговаривать. У меня мама столешницу из натурального дерева использовала будто разделочную доску. У меня такая буря эмоций поднималась, что просто сил не было что-то сказать. © Marletka / ADME

Встречаюсь сейчас с парнем и только недавно познакомила его со своей мамой. На днях мы были у нее в гостях. Готовили обед, любимый подарил ей цветы, а она пошла в магазин. Я на кухне, парень ищет, куда поставить букет, находит любимую вазу мамы и разбивает ее. Я не слышала, потому что у нас играла музыка. Захожу в гостиную, а он сидит и с помощью клея пытается соединить кусочки вазы. Потом смотрит на обалдевшую меня и отвечает: «А что, я видел, как в мультиках это работало». © Палата № 6 / VK

Мой бывший муж не мог сам даже еду подогреть в микроволновке, ждал меня, будто специально издевался. Хотя когда жил с родителями, был вполне дееспособный парень, даже готовил что-то. © MellowMur / Pikabu

Бонус: мы и сами порой умудряемся накосячить

— Сварила яичко, решила остудить. Эх, хорошая была кастрюлька. Если что, я хорошо готовлю, честно. © Vikoska / Pikabu

— Ха! Когда моя мама осваивала микроволновку, она вообще умудрилась запихнуть туда сардельку. Та рванула, уничтожила посудину с крышкой, а хлынувшая вода приговорила печку. © *** / Pikabu