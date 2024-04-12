15+ человек, которые просто сделали заказ онлайн, а бонусом получили историю на миллион

Народное творчество
1 час назад

На витринах онлайн-магазинов товары выглядят такими привлекательными, что у многих из нас рука сразу тянется закинуть их в корзину и оплатить. Вроде бы осталось дождаться доставки, а потом радоваться удачному приобретению. Но на деле все нередко оказывается не так уж и просто. То курьер привезет что-то непонятное, то заказ окажется с браком, то в пункте выдачи начнут косо смотреть и обсуждать чужие покупки.

  • Я как-то заказала летние платья и футболки, оплатила экспресс-доставку и... прождала около полутора месяцев. А когда получила посылку, обнаружила, что там лежат плавки размера XXL и мужские пляжные шлепки. © EUPHORIA / ADME
  • Попросила подругу заказать пару вещей на китайском сайте одежды, так как сама с этим делом не дружу. Оформляла она заказ на имя моей мамы. И все бы хорошо, но в графе «имя» она указала «тетя Галя». В итоге подружка истерично ржет, я на нее ору, а все мои деньги благополучно пропали, так как теперь оплаченную посылку на почте невозможно забрать. © Подслушано / Ideer
Jiàngzāi
53 минуты назад

Разве сейчас при вручении паспорт смотрят? Все по смске или приложению, телефон на "китайских сайтах" при оформлении тоже всегда указывается. Или Почта России ещё не везде так сделала? 🤔

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«Пришли заказанные шорты. И все — с магнитными бирками».

  • Я очень непривередливый человек. На прошлый Новый год заказала себе платье в онлайн-магазине. Пришла забирать, а в пункте выдачи предпраздничная суета. Быстренько в примерочной надела, понравилось, забрала. А потом дома, когда я уже надела платье правильной стороной вперед, оно мне понравилось еще больше. © Подслушано / Ideer
  • Я однажды присмотрела на сайте миленькую блузку с зауженным передом и пышными рукавами. Она мне так понравилась, что я даже не обратила внимание на отсутствие отзывов. В итоге мне пришла огромная мужская футболка, к которой были пришиты длинные рукава и добавлены манжеты. © JeIIokitty / Reddit
  • Знакомая заказала комплект из учебника французского языка и рабочей тетради к нему. Получила цветную копию учебника без дисков и дополнительных материалов типа книжки с транскрипции и тестами. Стоило столько же, сколько и нормальное издание. © Алниола / ADME
  • Заказала клетку для птички по акции, а она приехала некомплектной. Я ее вернула, но потребовала заменить на аналогичную уже в полной сборке. Возвращать пришлось ножками нести, а вот замену мне уже привезли домой. Тут тоже случился казус. Курьер мне сказал, что я должна оплатить доставку. Я сообщила, что это косяк магазина, и я не собираюсь ничего оплачивать. Пришлось позвонить на «горячую линию»: минут 10 разборок со мной, потом — трубка курьеру, и все решилось. © sparkle777bk.ru / Pikabu
  • Заказала под Новый год одежды ребенку. Так как планировали уехать, указала, что доставка должна быть в самый последний день из предложенных. Мы как раз к 16 января должны были вернуться. Благополучно до 15 января забываю про приложение. Захожу накануне доставки, и что я вижу? Часть товара уже оформлена как возврат, потому что вещи не забрали. Кое-как дозвонилась до службы поддержки. Там мне заявили, что раз товар пришел раньше, надо было забирать. Обратно его не отправляют, так что вы сходите, поищите в магазине и купите уже по новой цене. Вот так. Больше в этом магазине ничего не заказываю. © user6487480 / Pikabu
  • Заказал в онлайн-магазине наполнитель для кресла-мешка, оплатил. Прихожу на почту, оператор называет сумму втрое больше, чем обычно. Смотрю в чек, а там включена стоимость наполнителя, за который я уже заплатил. Думаю, ладно, не такие уж большие деньги, потом разберусь. Получаю посылку, прихожу домой, разворачиваю, а там еще одно кресло-мешок, стоимостью раз в пять больше наполнителя. © Подслушано / Ideer
  • Месяц назад заказала онлайн свадебное платье. Мне не назвали мне дату доставки, поэтому я стала читать правила магазина. Оказалось, даже если платье придет поврежденным, возврат оформить не получится. Но у меня оставался шанс отменить заказ в течение 24 часов. Я немедленно сделала это. Мне не отвечали 4 дня, а потом сказали, что уже отправили платье и не могут сделать отмену. © princess-captain / Reddit
  • Приятель недавно заказал себе новую подушку по весьма привлекательной акции, но не посмотрел, что отказ платный. Продавец у нас теперь, видите ли, решает сам. Естественно, подушка пришла сложенной вдвое да еще и в дырявом грязном целлофане. Вроде и небольшие деньги за возврат, а обидно. © Лживый Кусь / ADME

«Заказал жене пуфик. Эх, надо было сразу уточнить его размеры».

  • Владельцам пункта выдачи заказов не понравилось что моя жена поставила «1» за хамство со стороны оператора. У меня даже был разговор с хозяйкой данного заведения, что с нами будет тесно общаться ее грозный муж. В итоге десяток заказов мелкой ерунды и постоянные «1» за обслуживание поставили хамов на место. А с мужем хозяйки я так и не встретился. © SGT11 / Pikabu
  • Однажды заказывала кофту, а привезли сковородку. Сковорода была, мягко говоря, недешевой, в 3 раза дороже купленной мною тряпочки. Пришлось вернуть, я же порядочный человек. © Просто комментатор / ADME
  • Заказал онлайн кроссовки, а мне отправили только один правый. Потом в магазине «исправили» проблему и прислали мне еще два «подходящих» кроссовка. Оба на правую ногу. © BerninatinTheCountry / Reddit
  • Я заказала еду на день рождения мужа для нашей семьи из четырех человек. Хорошо, что я отслеживала передвижения водителя на онлайн-карте, потому что вскоре заказ, который мы не получили, был помечен доставленным. Я была почти уверена, что мы обнаружим нашу коробку в соседнем коттеджном районе. Поэтому мы с мужем отправились на прогулку и нашли этот заказ возле чьей-то двери. Чуть не испортили нам праздник. © LICK-A-*** / Reddit
  • Сегодня впервые в жизни поставила единицу пункту выдачи заказов. Не за товар, не за очередь, не потому что найти не могут, куда положили. Взбесило, что сотрудница сунула нос в мой заказ, всплеснула руками и снисходительно сообщила: «Вам же можно было это купить в 2 раза дешевле. Я даже знаю, в каком магазине». А вот не надо было лезть ко мне в кошелек и на весь пункт орать, что я переплатила. До сих пор подгорает. © Lulincc83 / Pikabu

Бонус: в дверь звонят не только курьеры

  • Часто пользуюсь доставкой, всегда оплачиваю онлайн, чтобы сразу забрать заказ и распрощаться с курьером. И вот в очередной раз ждала посылку. Звонок в дверь, а я на телефоне по работе. Вижу в глазок мужика с пакетом, открываю дверь, беру пакет и запираюсь. Тот звонит опять, лицо недовольное. Говорю: «Все уже оплачено». А он как заорет на весь этаж: «Рыбу мою отдай, я ее продаю!» Рассказала коллеге, он долго ржал. © Подслушано / Ideer

У каждого свой способ исправить настроение, испорченное неудачной онлайн-покупкой. Можно прогуляться, сходить в кино или заглянуть в магазин косметики и попросить консультанта подобрать вам новый образ. Только посмотрите, как умелый макияж превращает девчонок в настоящих леди.

Комментарии

Уведомления
42 минуты назад

У меня уже года 4 один и тот же курьер для доставки собачачьего корма - Жерар.
И позвонит, и проСМСит, если не дома. Если оставляет пакет перед дверью, скинет фото и точное время.
Знает, где работаю, и если в город, где живу, не попадает, договариваемся о доставке на работу, "а то собаченька оголодает, доставка на дом предусмотрена только через 2 дня".
Не ленюсь ему ставить оценку 10/10 и хвалить за серьёзный подход.

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