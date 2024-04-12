15+ человек, которые просто сделали заказ онлайн, а бонусом получили историю на миллион

У меня уже года 4 один и тот же курьер для доставки собачачьего корма - Жерар.

И позвонит, и проСМСит, если не дома. Если оставляет пакет перед дверью, скинет фото и точное время.

Знает, где работаю, и если в город, где живу, не попадает, договариваемся о доставке на работу, "а то собаченька оголодает, доставка на дом предусмотрена только через 2 дня".

Не ленюсь ему ставить оценку 10/10 и хвалить за серьёзный подход.