Разве сейчас при вручении паспорт смотрят? Все по смске или приложению, телефон на "китайских сайтах" при оформлении тоже всегда указывается. Или Почта России ещё не везде так сделала? 🤔
15+ человек, которые просто сделали заказ онлайн, а бонусом получили историю на миллион
На витринах онлайн-магазинов товары выглядят такими привлекательными, что у многих из нас рука сразу тянется закинуть их в корзину и оплатить. Вроде бы осталось дождаться доставки, а потом радоваться удачному приобретению. Но на деле все нередко оказывается не так уж и просто. То курьер привезет что-то непонятное, то заказ окажется с браком, то в пункте выдачи начнут косо смотреть и обсуждать чужие покупки.
- Я как-то заказала летние платья и футболки, оплатила экспресс-доставку и... прождала около полутора месяцев. А когда получила посылку, обнаружила, что там лежат плавки размера XXL и мужские пляжные шлепки. © EUPHORIA / ADME
- Попросила подругу заказать пару вещей на китайском сайте одежды, так как сама с этим делом не дружу. Оформляла она заказ на имя моей мамы. И все бы хорошо, но в графе «имя» она указала «тетя Галя». В итоге подружка истерично ржет, я на нее ору, а все мои деньги благополучно пропали, так как теперь оплаченную посылку на почте невозможно забрать. © Подслушано / Ideer
«Пришли заказанные шорты. И все — с магнитными бирками».
- Я очень непривередливый человек. На прошлый Новый год заказала себе платье в онлайн-магазине. Пришла забирать, а в пункте выдачи предпраздничная суета. Быстренько в примерочной надела, понравилось, забрала. А потом дома, когда я уже надела платье правильной стороной вперед, оно мне понравилось еще больше. © Подслушано / Ideer
- Я однажды присмотрела на сайте миленькую блузку с зауженным передом и пышными рукавами. Она мне так понравилась, что я даже не обратила внимание на отсутствие отзывов. В итоге мне пришла огромная мужская футболка, к которой были пришиты длинные рукава и добавлены манжеты. © JeIIokitty / Reddit
- Знакомая заказала комплект из учебника французского языка и рабочей тетради к нему. Получила цветную копию учебника без дисков и дополнительных материалов типа книжки с транскрипции и тестами. Стоило столько же, сколько и нормальное издание. © Алниола / ADME
- Заказала клетку для птички по акции, а она приехала некомплектной. Я ее вернула, но потребовала заменить на аналогичную уже в полной сборке. Возвращать пришлось ножками нести, а вот замену мне уже привезли домой. Тут тоже случился казус. Курьер мне сказал, что я должна оплатить доставку. Я сообщила, что это косяк магазина, и я не собираюсь ничего оплачивать. Пришлось позвонить на «горячую линию»: минут 10 разборок со мной, потом — трубка курьеру, и все решилось. © sparkle777bk.ru / Pikabu
- Заказала под Новый год одежды ребенку. Так как планировали уехать, указала, что доставка должна быть в самый последний день из предложенных. Мы как раз к 16 января должны были вернуться. Благополучно до 15 января забываю про приложение. Захожу накануне доставки, и что я вижу? Часть товара уже оформлена как возврат, потому что вещи не забрали. Кое-как дозвонилась до службы поддержки. Там мне заявили, что раз товар пришел раньше, надо было забирать. Обратно его не отправляют, так что вы сходите, поищите в магазине и купите уже по новой цене. Вот так. Больше в этом магазине ничего не заказываю. © user6487480 / Pikabu
- Заказал в онлайн-магазине наполнитель для кресла-мешка, оплатил. Прихожу на почту, оператор называет сумму втрое больше, чем обычно. Смотрю в чек, а там включена стоимость наполнителя, за который я уже заплатил. Думаю, ладно, не такие уж большие деньги, потом разберусь. Получаю посылку, прихожу домой, разворачиваю, а там еще одно кресло-мешок, стоимостью раз в пять больше наполнителя. © Подслушано / Ideer
- Месяц назад заказала онлайн свадебное платье. Мне не назвали мне дату доставки, поэтому я стала читать правила магазина. Оказалось, даже если платье придет поврежденным, возврат оформить не получится. Но у меня оставался шанс отменить заказ в течение 24 часов. Я немедленно сделала это. Мне не отвечали 4 дня, а потом сказали, что уже отправили платье и не могут сделать отмену. © princess-captain / Reddit
- Приятель недавно заказал себе новую подушку по весьма привлекательной акции, но не посмотрел, что отказ платный. Продавец у нас теперь, видите ли, решает сам. Естественно, подушка пришла сложенной вдвое да еще и в дырявом грязном целлофане. Вроде и небольшие деньги за возврат, а обидно. © Лживый Кусь / ADME
«Заказал жене пуфик. Эх, надо было сразу уточнить его размеры».
- Владельцам пункта выдачи заказов не понравилось что моя жена поставила «1» за хамство со стороны оператора. У меня даже был разговор с хозяйкой данного заведения, что с нами будет тесно общаться ее грозный муж. В итоге десяток заказов мелкой ерунды и постоянные «1» за обслуживание поставили хамов на место. А с мужем хозяйки я так и не встретился. © SGT11 / Pikabu
- Однажды заказывала кофту, а привезли сковородку. Сковорода была, мягко говоря, недешевой, в 3 раза дороже купленной мною тряпочки. Пришлось вернуть, я же порядочный человек. © Просто комментатор / ADME
- Заказал онлайн кроссовки, а мне отправили только один правый. Потом в магазине «исправили» проблему и прислали мне еще два «подходящих» кроссовка. Оба на правую ногу. © BerninatinTheCountry / Reddit
- Я заказала еду на день рождения мужа для нашей семьи из четырех человек. Хорошо, что я отслеживала передвижения водителя на онлайн-карте, потому что вскоре заказ, который мы не получили, был помечен доставленным. Я была почти уверена, что мы обнаружим нашу коробку в соседнем коттеджном районе. Поэтому мы с мужем отправились на прогулку и нашли этот заказ возле чьей-то двери. Чуть не испортили нам праздник. © LICK-A-*** / Reddit
- Сегодня впервые в жизни поставила единицу пункту выдачи заказов. Не за товар, не за очередь, не потому что найти не могут, куда положили. Взбесило, что сотрудница сунула нос в мой заказ, всплеснула руками и снисходительно сообщила: «Вам же можно было это купить в 2 раза дешевле. Я даже знаю, в каком магазине». А вот не надо было лезть ко мне в кошелек и на весь пункт орать, что я переплатила. До сих пор подгорает. © Lulincc83 / Pikabu
Бонус: в дверь звонят не только курьеры
- Часто пользуюсь доставкой, всегда оплачиваю онлайн, чтобы сразу забрать заказ и распрощаться с курьером. И вот в очередной раз ждала посылку. Звонок в дверь, а я на телефоне по работе. Вижу в глазок мужика с пакетом, открываю дверь, беру пакет и запираюсь. Тот звонит опять, лицо недовольное. Говорю: «Все уже оплачено». А он как заорет на весь этаж: «Рыбу мою отдай, я ее продаю!» Рассказала коллеге, он долго ржал. © Подслушано / Ideer
У каждого свой способ исправить настроение, испорченное неудачной онлайн-покупкой. Можно прогуляться, сходить в кино или заглянуть в магазин косметики и попросить консультанта подобрать вам новый образ. Только посмотрите, как умелый макияж превращает девчонок в настоящих леди.
Комментарии
У меня уже года 4 один и тот же курьер для доставки собачачьего корма - Жерар.
И позвонит, и проСМСит, если не дома. Если оставляет пакет перед дверью, скинет фото и точное время.
Знает, где работаю, и если в город, где живу, не попадает, договариваемся о доставке на работу, "а то собаченька оголодает, доставка на дом предусмотрена только через 2 дня".
Не ленюсь ему ставить оценку 10/10 и хвалить за серьёзный подход.