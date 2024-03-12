14 примеров того, как умелый макияж превращает девчонку в леди
Культура
12 часов назад
Профессионально нанесенный макияж действительно способен творить чудеса. Только посмотрите, как преобразились актрисы, которые вышли на красную дорожку после работы
умелого визажиста. Они сбросили с себя образы, которые мы каждый день видим на улице, и превратились в настоящих светских львиц.
Лили Коллинз
Jordan Strauss / Invision / East News, Evan Agostini / Invision / East News
Дженнифер Лоуренс
Miguel Cordoba /SIPA / Sipa Press / East News, CJ Rivera / Invision / East News
Элизабет Олсен
Avalon / Photoshot / East News, Billy Bennight / AdMedia / SIPA / Sipa Press / East News
Зендея
Richard Shotwell / Invision / East News, Scott A Garfitt / Invision / East News
Эмма Уотсон
Piovanotto Marco / ABACA / Abaca / East News, Scott Garfitt / Invision / East News
Эмма Стоун
Jordan Strauss / Invision / East News, ABACA / Abaca / East News
Скарлетт Йоханссон
NDZ / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News, Evan Agostini / Invision / East News
Джессика Честейн
RW / Associated Press / East News, Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News
Миа Васиковска
Marechal Aurore / ABACA / EAST NEWS, AXELLE / BAUER-GRIFFIN / East News
Эмилия Кларк
Berzane Nasser / ABACA / Abaca / East News, HENRY NICHOLLS / AFP / East News
Аня Тейлор-Джой
Dylan Travis / ABACA / Abaca / East News, Invision / Invision / East News
Софи Тернер
Zabulon Laurent / ABACA / Abaca / East News, Invision / Invision / East News
Дакота Фаннинг
face to face / FaceToFace / REPORTER / East News, Invision / Invision / East News
Энн Хэтэуэй
Andy Kropa / Invision / East News, Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News
А вот яркий пример того, как наши лица изменяются с годами. Мы с трудом узнали многих актеров, которые снялись в киносаге о приключениях Гарри Поттера и его друзей.
Фото на превью Billy Bennight / AdMedia / SIPA / Sipa Press / East News, Avalon / Photoshot / East News, Andy Kropa / Invision / East News, Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News
Комментарии
Уведомления
в общем, красная помада превращает в леди. Если не получилось, сделай залиженные волосы и грацуй на красную дорожку
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Эмма Уотсон для меня всегда девченка, не вижу ну никак её взрослой женщиной🤷, наверное она плавно перейдёт в стадию бабушки, минуя этот этап😅
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