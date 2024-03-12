14 примеров того, как умелый макияж превращает девчонку в леди

Профессионально нанесенный макияж действительно способен творить чудеса. Только посмотрите, как преобразились актрисы, которые вышли на красную дорожку после работы

умелого визажиста. Они сбросили с себя образы, которые мы каждый день видим на улице, и превратились в настоящих светских львиц.