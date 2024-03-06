15+ актеров «Гарри Поттера», которые изменились так, что мы их еле узнали
Кино
1 час назад
Первый фильм о приключениях Гарри Поттера и его друзей вышел на экраны, когда многие из нас были еще школьниками или студентами. Время не стоит на месте, и актеры, которые сыграли в этой киносаге, уже давно выглядят не так, как раньше. Маги и преподаватели Хогвартса стали старше и солиднее, а бывшие юные волшебники ощутимо повзрослели. Да вы сами посмотрите.
Наталия Тена (Нимфадора Тонкс)
© Harry Potter and the Order of the Phoenix / Warner Bros. and co-producers, LISA O'CONNOR / AFP / East News
Крис Рэнкин (Перси Уизли)
Дэвид Тьюлис (профессор Люпин)
© Harry Potter and the Prisoner of Azkaban / Warner Bros. and co-producers, Album Online / East News
Эванна Линч (Полумна Лавгуд)
Уорик Дэвис (профессор Флитвик)
© Harry Potter and the Sorcerer's Stone / Warner Bros. and co-producers, Chris Pizzello / Invision / East News
Имельда Стонтон (Долорес Амбридж)
© Harry Potter and the Order of the Phoenix / Warner Bros. and co-producers, Scott Garfitt / Invision / East News
Джеймс Феллпс (Фред Уизли)
Гарри Меллинг (Дадли Дурсль)
© Harry Potter and the Sorcerer's Stone / Warner Bros. and co-producers, Fati Sadou / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News
Тимоти Сполл (Питер Петтигрю)
© Harry Potter and the Prisoner of Azkaban / Warner Bros. and co-producers, Scott A Garfitt / Invision / East News
Брендан Глисон (Грозный Глаз Грюм)
© Harry Potter and the Goblet of Fire / Warner Bros. and co-producers, VALERIE MACON / AFP / East News
Зои Уонамейкер (мадам Трюк)
© Harry Potter and the Sorcerer's Stone / Warner Bros. and co-producers, Everett Collection / East News
Джон Клиз (Почти Безголовый Ник)
© Harry Potter and the Sorcerer's Stone / Warner Bros. and co-producers, Netflix / Courtesy Everett Collection / East News
Иэн Харт (профессор Квиррелл)
© Harry Potter and the Sorcerer's Stone / Warner Bros. and co-producers, Scott Garfitt / Invision / East News
Бонни Райт (Джинни Уизли)
Дэвид Брэдли (Аргус Филч)
© Harry Potter and the Order of the Phoenix / Warner Bros. and co-producers, Vianney Le Caer / Invision / East News
Интересно! Когда улыбается лицо так вширь раздается. Из овала в круг
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Кэти Льюнг (Чжоу Чанг)
И это не единственная наша статья подобного рода. К примеру, как-то раз мы сравнили 10 сказочных персонажей в разных экранизациях. И до сих пор спорим, кто сыграл лучше.
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