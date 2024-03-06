15+ актеров «Гарри Поттера», которые изменились так, что мы их еле узнали

Кино
1 час назад

Первый фильм о приключениях Гарри Поттера и его друзей вышел на экраны, когда многие из нас были еще школьниками или студентами. Время не стоит на месте, и актеры, которые сыграли в этой киносаге, уже давно выглядят не так, как раньше. Маги и преподаватели Хогвартса стали старше и солиднее, а бывшие юные волшебники ощутимо повзрослели. Да вы сами посмотрите.

Наталия Тена (Нимфадора Тонкс)

Крис Рэнкин (Перси Уизли)

Дэвид Тьюлис (профессор Люпин)

Эванна Линч (Полумна Лавгуд)

Уорик Дэвис (профессор Флитвик)

Имельда Стонтон (Долорес Амбридж)

Джеймс Феллпс (Фред Уизли)

Гарри Меллинг (Дадли Дурсль)

© Harry Potter and the Sorcerer's Stone / Warner Bros. and co-producers, Fati Sadou / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News
Огонек
28 минут назад

Великолепный актер! После ГП впервые увидела его в "Балладе Бастера Скраггса", причем узнала его только ближе к конце новеллы, до этого мучительно пыталась понять, кого же он мне напоминает

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Тимоти Сполл (Питер Петтигрю)

Брендан Глисон (Грозный Глаз Грюм)

Зои Уонамейкер (мадам Трюк)

Джон Клиз (Почти Безголовый Ник)

© Harry Potter and the Sorcerer's Stone / Warner Bros. and co-producers, Netflix / Courtesy Everett Collection / East News

Иэн Харт (профессор Квиррелл)

Бонни Райт (Джинни Уизли)

Дэвид Брэдли (Аргус Филч)

‎Кэти Льюнг (Чжоу Чанг)

И это не единственная наша статья подобного рода. К примеру, как-то раз мы сравнили 10 сказочных персонажей в разных экранизациях. И до сих пор спорим, кто сыграл лучше.

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