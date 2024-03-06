15+ актеров «Гарри Поттера», которые изменились так, что мы их еле узнали

Первый фильм о приключениях Гарри Поттера и его друзей вышел на экраны, когда многие из нас были еще школьниками или студентами. Время не стоит на месте, и актеры, которые сыграли в этой киносаге, уже давно выглядят не так, как раньше. Маги и преподаватели Хогвартса стали старше и солиднее, а бывшие юные волшебники ощутимо повзрослели. Да вы сами посмотрите.