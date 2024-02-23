20+ человек, которые решили отдать вещи даром, но только лишились времени и своих нервных клеток

Увы, но любители халявы были, есть и будут всегда. Чаще всего с ними сталкиваешься, когда отдаешь какие-то вещи даром или за смешные деньги. Одни требуют привезти им на другой конец города, другие — отдать в половину цены (и так уже низкой), а третьи и вовсе готовы забрать что угодно, даже не зная предназначения вещи, лишь бы бесплатно. Такие персонажи и попались героям нашей подборки.