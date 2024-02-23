20+ человек, которые решили отдать вещи даром, но только лишились времени и своих нервных клеток
Народное творчество
33 минуты назад
Увы, но любители халявы были, есть и будут всегда. Чаще всего с ними сталкиваешься, когда отдаешь какие-то вещи даром или за смешные деньги. Одни требуют привезти им на другой конец города, другие — отдать в половину цены (и так уже низкой), а третьи и вовсе готовы забрать что угодно, даже не зная предназначения вещи, лишь бы бесплатно. Такие персонажи и попались героям нашей подборки.
- Я больше не продаю свою обувь через интернет, а просто выставляю у мусорки. Бездомные счастливы. Это после случая, когда неопрятная дама с грязными ногами стала неаккуратно мерить мои чистенькие красивые кроссовки и, чтобы сбавить и так скромную цену, стала их хаять. © Nelli Verkhovska
- Я однажды продавала старую кухню в хорошем состоянии за ₽ 20 тыс. Приехала ко мне пара в возрасте, из области 2 часа добирались. Кухня их устроила. Протягивают они мне ₽ 10 тыс. и такие: «А у нас больше нет, берем за 10!» И стоят, улыбаются. А я что? А я сказала: «Нет!» и выпроводила их. Два дня мне телефон с разных номеров обрывали, но продала я другим. © Людмила Маяковская-Брик / ADME
- Сделали ремонт, комод не вписался, решили отдать даром за самовывоз. Пишет мне девчуля: «Я на 8 месяце, очень нужен комод для детских вещей. Отдадите?» Да, конечно, не вопрос! И она такая: «Спасибо! Адрес такой-то, привозите, завтра я дома». Я так обалдела от ее наглости, что выпалила: «Я за вас очень рада, но комод пешком до вас вряд ли дойдет. Вызывайте грузчиков, увозите». И девчуля сразу сникла: «Так им платить надо, а вы пишете, что бесплатно отдаете. Везде обман!»
- Отдавала подгузники, несколько штук осталось в пачке, сын перерос размер, выбросить рука не поднималась. Пишет дама, что готова забрать. Пишу ей адрес, она мне: «Вы не поняли, привозите сами, у меня грудной ребенок, я не могу разъезжать». Я ей пишу, что вообще-то у меня тоже. На что дама мне ответила: «Деньги на дорогие памперсы есть, значит и на такси есть». И адрес свой присылает. Я даже не стала отвечать, так она потом заваливала меня звонками и сообщениями типа «Ну-у? Вы где? Сколько можно ждать?» © Ольга Янкова
- Я однажды решила отдать шкаф. Позвонила девушка, стала интересоваться какими-то деталями, а я не сильна в них. Сказала, что скину ее номер телефона своему сыну, он ей перезвонит и все объяснит. Сын номер набирал раз пять, не ответила эта девушка. Потом позвонил мужчина. Мы договорились, он приехал, шкаф разобрал и часть его увез (остальное просто не влезло — обещал приехать за остатками на следующее утро). А вечером звонит первая девица и на мои слова, что шкаф уже забрали, просто начинает орать: «Я же была первая! А на звонки с незнакомых номеров я принципиально не отвечаю. У меня вот двое детей сейчас придут из садика, а им спать негде, и все из-за вас!» На мой вопрос: «Они что, у вас в шкафу спят?» — она еще больше разоралась, что это не мое дело. Дальше больше. Она и ее сожитель начали мне названивать с требованием забрать у мужчины шкаф и отдать им. Я просто ошалела от степени их тупости! © Чипита Негодяева / Dzen
- Продавала новую фритюрницу. Ее подарили родственники, но она нам была не нужна. Не пользовались ей ни разу. Естественно, продаем дешевле в 2 раза, чем в магазине. Так один дядечка выносил мне по телефону мозг где-то неделю, требуя не только еще снизить цену, но и дать гарантию на год на обслуживание. Еле-еле от него отцепилась, продала нормальным людям через какое-то время. Так тот тип где-то через месяц звонил и возмущался, что продали кому-то другому. © Майя Алексеенко
- Отдавала б/у угловой диван знакомой, бесплатно, срочно. Фото, размеры — пожалуйста, только увезите, у меня ремонт, вот-вот новую мебель доставят. Я еще и вычистила его. Диван знакомой понравился. Уговаривала она меня подождать неделю, не продавать. Хорошо. Потом забрали, все довольны.
Через пару дней претензия от нее: «Он у нас в комнату не вошел! Забирайте обратно!» Послала ее подальше. Свою комнату к дивану я не предлагала, а вашей не видала. Лучше бы продала. © Евгения Брычук
- Выставила на продажу детскую кроватку за ₽ 2 000. Звонит женщина и говорит, что они нуждаются в кроватке за ₽ 1 000, так как у них двойня и они не рассчитали бюджет. Я, наивная, говорю: «Ну ладно, забирайте за ₽ 1 000». Хотя кроватка практически новая, матрас белоснежный. Приехали эти люди на новеньком кроссовере. Видимо, бюджет весь в машину вложили. © Irinakan / Pikabu
- Знакомые продавали по символической цене комплект детской мебели (стол, тумба и стул) для младшего школьника — их сын уже из этого всего вырос. Примчалась очень быстро семейная пара, все осмотрели, купили, радовались, благодарили. Через полгода звонок от покупателя-мужа, тон довольно агрессивный: «Хотим вернуть мебель, верните деньги, а то в суд пойдем». Знакомый, конечно, сказал, что идти они могут куда хотят, их право, но спросил, что случилось. Ответ убил: «Мы специально покупали все для сына-первоклассника, а он вообще заниматься не хочет. Жена сказала, что это все из-за вашей мебели, у нее плохая энергетика». Знакомый посмеялся, говорит: «У нашего сына за этим самым столом все хорошо писалось и решалось, но сына мы вам, конечно, не продадим, он в комплект не входил». © Anastomus / ADME
- Отдавала даром новое платье, а потенциальная хозяйка платья попросила, чтобы я ей выслала его за свой счет. Аргумент — платье же бесплатное, а почему доставка должна быть платной. © Adelya Bikulova
- Разместила объявление в группе «Отдам даром». Отдавала я автоматический распылитель для освежителя воздуха, без баллона и батареек. Была фотография, а также описание. Пишет мне женщина с вопросами, где забрать, когда, не отдали ли еще. При встрече ее вопрос сразил наповал: «А что это и как им пользоваться?» До чего же некоторые люди жадные до халявы! Даже не знают, что берут и надо ли оно им, главное — забрать, ведь бесплатно! © Палата № 6 / VK
- Продавала детское кресло в автомобиль. Одна дама хотела купить для внука, я ждала 3 дня, она не вышла на связь. Другой человек купил кресло сразу в течение часа. А та женщина позвонила через неделю и заявила, что она «возможно, купит автокресло». Я сказала, что уже продала. Так она пришла в бешенство, ведь я ей обещала. Кто не успел, тот опоздал. И я не магазин. © Nina Kern
- Работаю в фирме по ремонту электроники. Решил отдать старый ноут бесплатно. Сразу же нашелся клиент — приехал, посмотрел, забрал. Говорит, мол, отдам детям на растерзание. Через месяц снова приходит и жалуется на штекер от зарядки — дескать, плохо держится, а еще тормозит комп при выходе в интернет. Объясняю, что с тормозами ничего не сделаю, а шнур к зарядке могу новый припаять, 300 рублей. Клиент: «Что?! Какие 300 рублей, он сам столько не стоит!» Я говорю: «Конечно, не стоит, я его потому и отдал бесплатно». Он мне: «А как же гарантия? Вы мне даже документов никаких не дали, мошенники!» © bznsk / Pikabu
- Тоже приключения были на торговой платформе. Выставила бесплатно полусапожки. Помыла, все дела. Один какой-то с поехавшей кукушкой пишет, мол, а можете пройтись на улице в них и сфоткать подошву?" Шта? © Ольга Колесникова
- Даром отдавали пианино с самовывозом. Живем на 5-м этаже. Звонит женщина и говорит, что согласна забрать инструмент с условием, что я ей привезу его сама, либо дам денег на грузчиков с машиной. Так как ее муж инвалид и у них сложное материальное положение. © Лариса Рудченко
- Продавала брендовое платье, написала все размеры. Купила девушка с предоплатой, а после получения написала, что хочет это платье вернуть, так как оно ей не подошло. Я спрашиваю, что не так, если я все описала. А она сказала, что не смогла в него влезть. Оказывается, она просто рассчитывала похудеть к тому времени, как получит посылку от меня с платьем. А доставка, прошу заметить, заняла два дня. © Алена Гончарова
- Продаю детский велосипед с дополнительными колесами. Мужик звонит, просит привезти. Привожу. Он такой: «Хороший велосипед, только большой, моим детям не подойдет, я его заберу соседским ребятишкам кататься. Но деньги платить я за него не буду». Потом руки на руль велосипеда кладет и добавляет: «А хочешь, я тебе курами заплачу? Только их еще надо ощипать». Сказать, что я была в шоке, — ничего не сказать. © Людмила К. / Dzen
- Продавала детские сапоги. Образовалась очередь. Первой была тетя, которая хотела подумать с 9 утра до 9 вечера. Вечером она не объявилась, на звонки не отвечала. В 10 вечера мне другие люди внесли предоплату за сапоги. А тетя объявилась уже утром и устроила скандал. Помню до сих пор. © Olga Svetlova
- Продавала телефон. Один парень завалил меня сообщениями и звонками... Я должна была ему еще уступить в цене и срочно привезти телефон ему на адрес, где он проживает. До 17:00 я должна была успеть. © Виктория Степанова
- У меня одна дама шубу покупала. Пишет и спрашивает: «Брак какой-нибудь есть?» Отвечаю, что нет, описание в объявлении более чем полное. И началось: «Сфотографируй на себе», «Теперь на улице», «Теперь дома, но с задернутыми шторками», «Сними на видео». Потом такая: «А сколько раз карманами пользовались? А духами вашими не пахнет?» В итоге я не выдержала и заблокировала ее. © Алёна В. / Dzen
- За ненадобностью отдавала бесплатно гейзерную кофеварку в идеальном состоянии. Одна тетя сначала расспрашивала, какого она размера, из какого металла сделана, нет ли дефектов, и потом со словами «ладно, уговорили, беру» предложила привезти ей кофеварку через весь город. Я вежливо отказалась, так как дорога в другой конец города стоит времени и денег, а кофеварка — бесплатная. Она стала возмущаться. В итоге кофеварка отправилась на мусорку, это было проще. С тех пор я ничего не раздаю бесплатно. © Anna Afortunada
- Мы так колеса продавали. Мужику показалось странным, что так дешево. Назвали цену в полтора раза больше — тут же взял. Что-что, а торговаться мы любим! © Ксения Зе
- Продавала детскую кроватку. Обычную, деревянную, с матрасом и выдвижными ящиками. За ₽ 600 — вполне приличный вариант. Позвонила какая-то мамашка и началось: «Я куплю, но вы мне ее привезите, а то у меня же ребенок!» Я отказалась, а она так возмущенно мне написывала потом: «Почему кроватку не везете? Я же покупаю!», хотя я ясно ей дала понять, что это самовывоз. В итоге выложила объявление в «отдам даром» и через пару часов кроватку забрали за коробку печенья. © Надежда Ваксенбург / Dzen
- Живу в своем доме, возле забора растет огромная яблоня. Каждый год она дает богатый урожай, но больше половины приходится носить на помойку — не успеваем перерабатывать. Решил дать объявление в интернете, мол, есть бесплатные яблоки, приходите, собирайте сколько хотите и радуйтесь. Что тут началось! «А вы не могли бы нам собрать?», «А не могли бы привезти? Мы тут рядом, на рынке торгуем». Но больше всего отличилась одна мамзель. Пишет: «Я многодетная. Не соберете для нас?» Отвечаю, что мы тоже многодетные. А она такая: «Вот и прекрасно! Вас много, быстро соберете. И еще: у меня ведер нет. Вы в свои соберите, принесите, а потом, когда мы яблоки съедим, вы тару заберете!» Плюнул я на все и снял объявление, теперь каждый год ношу ведрами яблоки на мусорку! © Сергей Масленников / Dzen
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