15 историй о людях, которых застало врасплох одно заграничное приключение
Путешествия
2 часа назад
В путешествиях мы, как правило, больше общаемся и больше обращаем внимания на то, что происходит вокруг. Вот и замечаем и странных или милых попутчиков, поразительные культурные особенности, а то и сталкиваемся с почти невероятными совпадениями. О том, какие ситуации могут приключиться в поездке за границу, читайте в этой статье.
- Приехал я в Перу, и в первое же утро потопал в ресторан. Заказываю себе кофе и завтрак, и буквально несколько минут спустя официант притаскивает мне черный кофе, пакетики сахара и большую бутылку сгущенки. Ну я добавил себе этой сгущенки в чашку, начал размешивать. А она вместо того, чтобы смешаться с кофе, начала распадаться большими шариками по всей кружке. Оказалось, я в кофе добавил себе майонез: он во многих ресторанах Южной Америки является приправой по умолчанию, вроде как кетчуп в штатах. © bmadisonthrowaway / Reddit
- Было это еще до эпохи смартфонов. Я жил и работал в Барселоне и как-то отправился в командировку в Калифорнию. А авиакомпания умудрилась потерять мой багаж, но мне пообещали, что его доставят в отель, в котором я остановился. На следующий день мне в номер отеля позвонил мой брат. Мне показалось странным, что он знает, где я. А оказалось, он остановился в этом же отеле по делам, и авиакомпания опять что-то напутала и прислала сумки в его номер. Если бы не эта случайность, мы бы могли прожить 3 дня в одном отеле, даже не догадываясь о том, что находимся буквально друг у друга под боком. © Mike Fawkes / Quora
- Летел я международным рейсом. Сажусь на свое место у прохода, а моя соседка, женщина лет 30, так недовольно зыркнула и спрашивает, не поменяюсь ли я местом с другой девушкой. Ну, думаю, с подругой хочет сесть, ладно. Не был в восторге, но согласился. И тут эта хитровыделанная дамочка позвала ту девушку: «Извините! Вы можете поменяться с ним местами?» Вижу недоумение той девушки и понимаю, что они даже не знакомы. В шоке от ее наглости, спрашиваю эту цацу: «Почему вы хотите, чтобы я поменялся с ней местами?» А та в ответ: «Потому что я не хочу сидеть рядом с мужчиной». Я на несколько мгновений потерял дар речи. То есть, чтобы было удобно ей, она решила пожертвовать удобством двух других людей. В итоге пересаживаться я отказался, и после нескольких споров она встала и ушла сама. Вероятно, стюардесса нашла ей другое место. © hishaks / Reddit
"Прямо рядом с моей дочерью в самолете кто-то решил просунуть ногу"
- 4 года мы с женой прожили в Токио, там у нас родился ребенок. И каждый раз, когда мы гуляли по улице, мы проходили мимо дома по соседству с маленьким садом в европейском стиле. И каждый раз говорили с женой, как классно было бы познакомиться с этими людьми, но так и не решились зайти к ним. А когда нашему сынишке исполнилось 7 месяцев, мы поехали в Австрию. Пошли к новому педиатру с нашей японской карточкой. А тот взглянул на медицинскую карту сына и поразился: оказалось, к нему ходят на прием люди с такой же медицинской картой и из той же клиники. Более того: у тех людей есть маленькая дочь примерно того же возраста, что и наш сын. Мы позвонили им, поговорили, и это оказались наши соседи! Так мы встретились и подружились в 12 тысячах километров от наших домов по соседству в Токио. © Jean-Michel Becar / Quora
- В школе я была пухленькой девочкой, пока благодаря старшей сестре не влюбилась в спорт. И когда пришло время выбирать место учебы, я не знала, чем заняться, потому что мне, кроме фитнеса, ничего не нравилось. Поступила в Академию физической культуры, хоть родителям это казалось не очень престижным. Я хотела тренировать других людей и заражать их своей любовью к спорту. Удалось это не сразу. Я закончила обучение, долго не могла найти работу, которая меня бы устраивала. И тут подруга переехала на Бали, а меня пригласила к себе в гости. Я поехала и случайно нашла себе там место фитнес-инструктора. © Палата №6 / VK
- Мне было 27, и мои родные никак не могли принять тот факт, что я не замужем. И мама постоянно рассказывала мне о парне, что у бабушки квартиру снимает. Какой он красивый, спортивный, работает в турагенстве. В итоге навязали мне родные свиданку с бабулиным квартирантом. А тот мне неожиданно понравился. Забились вместе поехать за границу: у него билеты на примете были дешевые. Согласилась. Приезжаю на рейс — а его нет, заболел. И тут бы разозлиться, что вечно меня сводят с кем-то, да только в самолете я встретила своего будущего мужа — сидели рядом и познакомились. Мужа безумно люблю. Впервые не пожалела, что меня решили с кем-то посватать. © Не все поймут / VK
- В первый раз поехала в Австрию на поезде. В Польше надо было пересаживаться на другой поезд, но я об этом не знала. Все люди вышли, а я спокойно ела яблоко, когда вошел работник железнодорожного транспорта, что-то стал объяснять по-польски. Как-то догадалась, что надо с ним выйти. Поезд, на котором мне надо было ехать, уже удалялся, мужчина взял мою сумку, меня за руку, и мы помчались. С трудом, но догнали последний вагон, мужчина закинул мою сумку. Всю оставшуюся дорогу я внутренне благодарила своего спасителя. © Irina Michelitsch
- Учусь в Китае. Еду на велосипеде домой и наблюдаю такую картину: стоят на пешеходном переходе парень с девушкой, а между ними собака. Когда все машины проехали, они ей сказали: «Пойдем». И тут собака встала, дала по лапе парню и девушке и на задних лапах перешла с ними дорогу. © Подслушано / Ideer
В Бразилии видела сладкую парочку нa мотоцикле, мужик сзади, собакен за рулём 🙈 рассказала мужу, он такой: любовь моя, are you ok?
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- Я отправился в Уганду в одиночку. Я впервые был за границей и чувствовал себя не в своей тарелке. Никто в аэропорту не встречал меня. Я стоял под палящим солнцем в нерешительности, думая, что мне делать, когда услышал тихий голос, и маленькая девочка с криком «Папа!» бросилась мне в объятия. Ребенок, который никогда в жизни меня не видел, просто решил, что я стану ее новым отцом. Теперь она взрослая женщина, у нее есть свои дети, и я по-прежнему сильно ее люблю. © Kevin Thorpe / Quora
- Братислава, мы с подругой стоим в очереди за мороженым и слышим, как ребенку предлагают бесплатный шарик, если он возьмет его без рожка. Очередь лопнула от смеха, когда увидела, как это озорное 10-летнее чадо с победным видом выбежало из магазина с пригоршней мороженого. © TheNahh / Reddit
- Пришла в турецкий хамам в «женский день» — в бане одни тетеньки. Бойкая банщица лет 60-ти меня сразу же уложила на горячую мраморную плиту, резким движением сдернула купальник и давай натирать специальной щеткой. Вдруг она неожиданно отвернулась к стене, а когда повернулась, я офигела. Турчанка показывала мне пачку сырных хлебцев. Протягивает, мол, похрустим вместе? Я лежу в пене с головы до ног — мне не до снеков! Отказалась. А она с удовольствием заточила парочку и продолжила мытье. © Maria Model
- В школьные годы жил во французской семье по программе обмена. Решил как-то помыться. Захожу в ванную, все классно, зеркала, плитка красивая. Вода в душе теплая. Моюсь, кайфую... Выхожу из ванной, а вся семья таращится на меня так, словно я лютую дичь сотворил. Спрашиваю, что не так, а они мне:
— Ты что там делал, мылся?
— Да, а что?
— В смысле, «А что?»? Горячей воды уже несколько дней нет!
— А, да? А я как-то и не заметил.
Водичка комнатной температуры была, у нас иногда и холоднее может горячая из крана идти. © gezawatt*** / Pikabu
- Забронировала я жилье в Монреале перед выходными, приехала, поздоровалась с хозяевами и решила переставить машину. И, видимо, где-то в этот момент мой паспорт выпал на заснеженную улицу. Я обнаружила это час спустя, когда была в ресторане. Обыскала всю сумку, машину, чемодан, смотрела на снегу — нигде его не было. Я нервничала, но решила ничего не предпринимать до понедельника, когда откроется посольство. А в воскресенье я вдруг решила проверить свои соцсети, хотя во время путешествий стараюсь дистанцироваться от них. И нашла там у себя в личке сообщение от местного жителя, который нашел мой паспорт. Он писал, что отнес его в отель напротив, откуда я в итоге паспорт и забрала. Я его хотела отблагодарить чем-нибудь, но он сказал, что с него достаточно того, что он скрасил мой день. В итоге я отлично провела выходные, хоть и понервничала изрядно. © cambrianw***e / Reddit
«Летом на перекрестках Сеула выставляют зонты, чтобы пешеходы могли ждать зеленый сигнал светофора в тени»
- Приехала я в Бангкок и как-то вечером пела в кафе. Там я познакомилась с парой британцев. Общение было приятным, и мы обменялись контактами в соцсетях с тем, чтобы встретиться снова. Публикую у себя на странице свою фотографию с ними, а мне вдруг пишет мой двоюродный брат. Оказывается, та пара была на его свадьбе месяц назад и, более того, мужчина и вовсе был дружком брата. В итоге мы стали друзьями. И не только в совпадении дело: у нас изначально было много общего. © Shamala / Quora
- Отправился я в путешествие, а мой чемодан потеряли. Я решил принципиально избегать трат на одежду. У меня была страховка, так что потерю мне должны были компенсировать. И вот, посещая с группой экскурсии, я подружился с одной канадкой и ее мужем. Женщина по доброте душевной пошла и купила мне пару рубашек и еще несколько вещей, чтобы я не так расстраивался из-за своей утраты. И вместо того, чтобы ее отблагодарить, я ей в итоге напакостил. Случилось это так. В последний вечер мы втроем пошли ужинать в какой-то индийский ресторан в Белфасте [город в Северной Ирландии — прим. ADME.]. А после еды эта женщина положила на стул свою куртку и пошла в туалет. Официант тем временем складывал тарелки и столовые приборы. Ну и я решил поумничать и ляпнул: «Ты же не собираешься нести все это сразу?» Официант принял вызов, сложил все стопкой... а затем тут же вывалил все это прямо на ее куртку. Никакой компенсации за это женщина так и не получила. © IowaContact2 / Reddit
Не только женщина из последней истории, но и эти люди испытали на себе все радости и горести заграничного сервиса.
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