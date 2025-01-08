13 историй о людях, которые получили вагон впечатлений от сервиса за границей

Тот, кто ни разу не был возмущен сервисом или работой обслуживающего персонала, вероятно, и из дома ни разу не выбирался. К счастью, бывают случаи, когда, наоборот, качество услуг на порядок выше ожидаемого. А о том, каким представилось обслуживание героям нашей статьи, побывавшем за границей или живущим за рубежом, вы можете прочитать прямо сейчас.

Сняла квартиру в Турции, а в комнате свет не работает: клавиши на выключателе нет. Вызвала электриков, пришли двое — дел на 5 минут. Задумчиво ходили с час. Разобрали выключатель. Охают, перешептываются по-турецки и на меня зыркают. Я уже бешусь и говорю: «Что не так?!» И тут один турок выдает: «Хозяйка, мастер сегодня устал, надо завтра снова прийти». Я их сразу же выпроводила. Видно, это они себе так цену набивали.

Были в ресторане в Чехии. Мы не очень хорошо говорили по-чешски, а персонал плохо знал английский. Поэтому они прибегли к имитации звуков животных, чтобы мы знали, какое мясо заказываем. К тому времени, как официант добрался до жареного ягненка, половина гостей ресторана в свою очередь помогала нам. © Unknown author / Reddit

Я австралиец, но живу в Гонконге. И здесь в некоторых ресторанах вам перед приемом пищи принесут миску и два чайника — один с чаем, а другой — водой. И хотя все столовые приборы и тарелки у нас, конечно, моют, вы все-таки можете на всякий случай еще раз окатить их водой из чайника, чтобы уже не сомневаться в их чистоте. © Unknown author / Quora

«Местный тайский ресторан подал мне рис в пакете, завернутом в алюминиевую фольгу»

© legzyx / Reddit Светлана БМВ 21 час назад Не знaю как в Турции снимают квартиры, но в цивилизованных странах, если есть неполадки в оборудовании квартиры, то это чинят хозяева за свой счёт, а не квартиранты. - - Ответить

Давным-давно была во Франции и перерыла там весь номер в хостеле в поисках розетки. Соседи помогали. Не нашли. В итоге позвали парня с ресепшен. Он с выражением лица «Вот уж дикари, всему вас учить надо» тыкает на розетку — одну-единственную, в ванной, на торце зеркала в верхнем правом углу. Думаю, это нарочно было сделано, чтобы мы поменьше электричества тратили. © shanghai48 / ADME

Тайцы — веселые ребята. Когда принимали номер, нам сказали, что не хватает одноразовых тапок и содрали с нас сумму в 10 раз больше стоимости тапок, наказав так за утерю. Я так и не поняла: получается, они собирались еще раз их в номер положить? © Вера Анненкова / ADME

Мы в Нидерландах заказали суп с креветками. Принесли по огромной тарелке, на дне ее лежат очищенные креветки. И все. Супа нет. Мы так с недоумением смотрим вслед удаляющемуся официанту. И тут к нам со всех ног мчится из кухни повариха с двумя ковшами. И наливают нам в тарелки по ковшу супа. Вкусный, кстати. Но подача прям феерическая. © SanSoda / Pikabu

«Болгары знают толк в том, как вкусно покушать. Это порция рыбы, заказанная мужем в Созополе. Больше мы ничего не брали, только кофе в конце»

© Татьяна Лобанова / ADME Светлана БМВ 21 час назад Про тапки, просто жесть! Во-первых, как эти гости умудрились тапки потерять? Забросали тапками чьи-то комментарии? А во-вторых, зачем они заплатили в 10 раз больше? Совсем тупые? Раз тапки одноразовые, значит можно было их выбросить. И доказать это "весёлым" ребятам тайцам. Они, конечно могли не отдавать паспорта, пока не оплатят, но если пойти нa принцип, то раз их об этом не предупредили, то это их проблемы. Блин, я бы ни за что не стала платить больше! - - Ответить

Отдыхали в Португалии, остров Мадейра. Через интернет нашел ресторан с классными фотками, который находился на второстепенной дороге, в лесу, в горах. Меню только на португальском, а цены как в других ресторанах. Пришли вдесятером, заказали супчик, шашлык и салатик, каждый себе взял по 3-4 порции. Как начали приносить блюда, мы обалдели: суп принесли в кастрюле, причем одна порция более литра, и все остальное в таких же объемах. В следующий раз мы заказывали одну порцию на двоих-троих. И обслуживание было супер, официант объяснялся с нами при помощи переводчика на планшете, так что мы потом ежедневно ходили в этот ресторан. © user6047324 / Pikabu

В Германии обслуживание неплохое, если вы никуда не торопитесь. Здесь строго соблюдается порядок, и жители к этому привыкли. Но если вам нужно получить что-то быстро, вы можете разочароваться. Так, когда я приехала сюда и подала заявку на проведение интернета, мне пришлось ждать 2 месяца, чтобы попасть на прием к человеку, который этим занимается. В целом люди здесь охотно помогут вам, если вы не будете слишком требовательны или грубы. А в магазинах консультанты не донимают вас вопросами «Чем я могу вам помочь?» © Geetika Sachdeva / Quora

Трамваи в Голд-Косте, Австралия, оборудуют специальным местом, где можно поставить доску для серфинга

В 15 лет я поехал на экскурсию в Кельн вместе с другими учениками нашей школы. Я хотел заказать чай в кафе, а меня спросили: «Какой именно?» Я был озадачен, мои знания немецкого ограничивались только, собственно, словом «чай». Я долго думал и в конце концов придумал фразу «Чай на завтрак?» (frühstückstee), но благодаря моему плохому немецкому я в итоге получил фруктовый «Früchtestee», в который женщина любезно добавила молоко и сахар, как я и просил. © Unknown author / Reddit

Когда мне было 20, я поехал в Таиланд с другом. Мы не планировали надолго оставаться в Бангкоке, но из-за сильного шторма пришлось задержаться. И мы решили пойти в зоопарк, но нашли там только природоохранный объект. Я подал заявку на то, чтобы на следующий день за нами в отель приехал автобус, и в итоге мы получили... самую шикарную машину, в которой я когда-либо сидел. Ей управляли владелец этого природоохранного объекта и его жена. Они оказались просто замечательными людьми: по дороге завезли нас на обед, за который заплатили сами, побыли некоторое время с нами, а затем предоставили нас себе. В этом чудесном варианте «зоопарка» животные обитали на огромных площадях и могли приходить и уходить, когда им заблагорассудится. А в конце дня, когда мы закончили все осматривать, они отвезли нас обратно в город. © Jackatarian / Reddit

«Вот как наше местное тайское заведение объяснило, почему они закрыты по вторникам»

«Дорогие клиенты, по некоторым причинам мы решили закрываться каждый вторник».

Казахи не просто любят национальную кухню, но и неплохо готовят свои блюда на реализацию. Самые вкусные пельмени в жизни я ел, живя в глухой степи среди сопок, где местный магазинчик закупал их у какого-то индивидуального предпринимателя. Запакованные в зип-пакеты, с вложенной внутрь этикеткой, напечатанной на лазерном принтере. Я никогда ни до того, ни после не ел ничего подобного: баранина, конина, говядина, много лука, в меру специй. Очень много мяса и никакой растительной мешанины, вроде соевого белка. Этот продукт просто в щепки разносил по всем показателям абсолютно любые заводские продукты, которые я сейчас могу купить. © inflamers / Pikabu

Жил я какое-то время в американском городке, арендуя небольшую квартиру. Мне нужно было съезжать примерно в середине августа, а по договору аренды подразумевалось, что квартиру я сдам чистой, иначе — штраф. Ну, думаю, закажу профессиональную уборку, чтоб наверняка, а то фиг знает, что под «чистой» подразумевается. Нашел в интернете несколько контор и начал им звонить. Все диалоги выглядели примерно так:

— Добрый день. Квартира-студия, 40 метров, нужно пропылесосить, вытереть пыль, помыть окна и сантехнику, обычная бытовая уборка. Сколько стоить будет?

— Если просто уборка, то 40 долларов, если move-out уборка (то есть при выезде из арендованного жилья), то 150.

— Какая разница, съезжаю я или нет?

— При move-out уборке мы гарантируем чистоту и отсутствие претензий со стороны арендодателя.

— Тогда мне обычную.

— Вам нужно будет показать договор аренды, и если он скоро заканчивается, то это будет move-out уборка.

В итоге плюнул, убрался, как обычно, сам за час, окна мыть не стал, у арендодателя претензий не возникло. © tyrtyrmitya / Pikabu

В городе Бергене, Норвегия, вы можете переночевать в этом дупле, которое сдается в аренду

Я был в Варшаве в конце 90-х и остановился в 3-звездочном отеле. Я уже сносно объяснялся на польском и утром, спустившись в ресторан варшавского отеля, заказал себе омлет на завтрак. А принесли мне обычную яичницу с тостами. Я и говорю официантке, мол, я-то хотел омлет. А она зыркнула на меня, переспросила: «А, так вы омлет хотите?» И стоило мне сказать «да», как тут же схватила мою вилку и мелко искромсала ею яичницу, так что та превратилась в яичную кашу. После чего она бросила вилку на мою яичницу, словно шеф-повар, и громогласно воскликнула «А вот и омлет!» и удалилась. Я был в шоке, но просто посмеялся с этого и съел свою яичницу. Прошло 30 лет, и мне до сих пор любопытно: есть ли этому объяснение? © Geof Acton / Quora

Ответ.

Когда мы делаем омлет в Польше, мы не взбиваем яйца перед жаркой. А рубим застывающую смесь из белка и желтка прямо на сковороде, так что получается такой эффект комковатых яиц. Официантка сделала это на вашей тарелке, а не на сковороде. Думаю, она хотела помочь. © Lidia Orlińska / Quora