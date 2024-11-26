Не ясно кем эти гости приходятся вам с папой. Одно ясно - они никогда уже не будут вашими гостями.
15+ историй про уборку, которая порой те еще сюрпризы преподносит
Уборка — дело сугубо личное, и у каждого из нас есть свои взгляды на чистоту дома. Кто-то протирает пыль каждый день, словно это ритуал, другие считают, что достаточно навести порядок раз в неделю, а третьи и вовсе занимаются этим только по настроению. Но бывает так, что у домочадцев не совпадают взгляды на чистоту, и зачастую возникают казусные ситуации.
- Вызвали бригаду клининга для генеральной уборки перед продажей. Квартира в новостройке, не сильно грязная. Приехали 3 женщины. Убирали однушку часа 4. Болтали без умолку. Проверила я за ними чисто номинально, потому что была уверена, что уж три-то женщины с таким объемом работ легко справятся. А потом глянула: углы в ванной пыльные, налет вокруг стойки душа не отмыли (он ногтем снимается), в кухне рейлинги оставили жирными, пыль много где не вытерли — и это не полный список. Позвонила в компанию, там сказали, что приедет человек и переделает. Я составила исчерпывающий список косяков с фотографиями. Этот человек сделал ровно половину. Писала в компанию еще раз — деньги не вернули. Вот и выяснилось, что 4 человека за 15 тыс. не могут вымыть новую чистую однушку! © ScaryAkul / Pikabu
- У меня были гости с детьми в возрасте от 7 до 11 лет. Так вот, они громили комнату моей сестры, доводили ее до слез и даже не удосужились помочь с уборкой. Их родители ничего не сделали, а нам с папой теперь все это убирать. © Boss-Boy-21 / Reddit
- Пришла с работы. Дома бардак: игрушки и вещи раскиданы, посуда не убрана, муж на диване. Захотелось выть! Говорю: «Что за свинарник? Оторвись от дивана и начни уборку. Я в магазин», — и хлопнула дверью. Через пару часов остыла и вернулась. И тут слышу женский голос из комнаты: «А у нее в каком шкафу футболки лежат?» Тихонько захожу туда, а там какая-то девица убирается. Спрашиваю: «А вы вообще кто?» А она спокойно на меня посмотрела и говорит: «Убираюсь! Ваш супруг заказал быструю уборку». Оказывается, что этот лентяй после моего ухода сразу позвонил по объявлению «специалисту», чтобы не убираться. А сам сидел с дочкой в зале и мультики смотрел. Я поблагодарила девушку и деликатно намекнула, что пора на выход. С мужем был серьезный разговор.
- Ездили с мужем отдыхать. Свекровь живет рядом, поэтому оставили ключи ей, чтобы кошку кормила. Через 10 дней вернулись. Пошла в душ, хотела в ящике белье взять... а его нет! Начала искать, но быстро поняла, что ни трусов, ни лифчиков нет. Звоню свекрови, а мне в лоб: «Вика, а тебе не говорили, что такое деликатное белье нужно прятать? Я его переложила в спальню». Я обалдела. Говорю: «Так оно было спрятано в ящике шкафчика. Вы зачем туда полезли?» А она мне в ответ: «Могла бы и поблагодарить! Я же старалась. В следующий раз не приду». А в следующий раз и не позовем. Я точно не позову!
- У моей бабушки была привычка приходить к нам домой, пока нас нет, и все там вымыть-вычистить. Меня это очень бесило, потому что она будто отнимала у меня звание хозяйки дома. Тем более что я тоже люблю чистоту. Самое страшное случилось потом. Бабушка уже забросила свою идею фикс по уборке чужих домов. А вот я однажды приехала к подруге дня на 3. Она утром пошла на работу, а я осталась у нее дома и выдраила ей весь дом. © Палата № 6 / VK
- Мой парень — хрюнь. Как-то вернулись мы поздно домой, я в полусонном состоянии пошла умыться. Вернулась и не могу найти пакет с едой. Спрашиваю его, а он с гордым видом: «Я все убрал в холодильник». В небольшом шоке от того, что случилось с моим любимым, я открываю холодильник и вижу пакет с продуктами, который кое-как запихан на полку. Ну хоть старался. © Подслушано / Ideer
- Однажды сломалась у нас стиральная машинка. Думаю, ничего страшного, пока на новую накопим, постираем по очереди руками. Но муж психанул и как-то утащил все белье своей тетке, которая разрешила воспользоваться ее стиралкой. Приезжает от нее красный как рак и ругается. Оказалось, что тетушка стала вынимать каждую вещь из пакета по очереди, рассматривать ее и комментировать. Трусы все повытаскивала, двумя пальчиками ему протянула и сказала, что ими она свою машинку пачкать не будет. Бр-р, как представлю, что она в нашем белье копалась.
- Мне нравится глаженое постельное белье. От него какое-то особенное ощущение чистоты и свежести. Но гладить его самостоятельно — ну уж нет! Как только стал более-менее стабильно зарабатывать, начал сдавать белье в прачечную. И делаю так уже 16 лет. Помогает существенно сэкономить время и силы. В том числе, на то, чтобы вынимать мокрое и тяжелое белье из стиралки, развешивать на сушилке, лицезреть его еще потом пару дней, пока высохнет. Я живу в старом доме, где довольно прохладно и влажно, даже тонкие футболки сохнут сутки. © Raino / Pikabu
Моя мама тоже всегда сдавала постельное бельё в прачечную, сколько я себя помню, всегда она это делала. А потом я выросла, вышла замуж, съехала от родителей, стала зарабатывать и купила стиральную машину и себе, и родителям. Вот мама обрадовалась, что никуда ездить не надо и стала стирать всё в машинке.
- До сих пор вспоминаю подушечный ужас из детства. Заправив кровать и застелив покрывалом, непременно без складочек, надо было взять подушку, перевернуть ее, вбить внутрь нижние углы так, чтобы эта часть была квадратной. Потом перевернуть подушку, положить в изголовье и заправить внутрь подушки кончики верхних углов, чтобы не торчали. Потом преобразовать таким же способом вторую подушку и аккуратно водрузить поверх первой. И, наконец, прикрыть сверху подушки кружевной салфеточкой. В общем, когда я стала жить одна, то кровать вообще никогда не заправляла. Уже 20 лет. © Екатерина / ADME
- Говорят, что беспорядок возникает из-за лени. Я бы поспорила: просто у меня есть дела, которые важнее, чем уборка. Конечно, я соблюдаю элементарные правила — поверхности протираются, полы подметаются. Но дома все равно не особо чисто. Я хочу делать только то, что имеет смысл. Поэтому я стираю, ведь если у меня не будет чистой одежды, я не смогу выйти из дома. Если я не смогу выйти из дома, то запущу учебу. Но если я не наведу порядок в своей спальне, у меня просто будет... грязная комната. Для меня это не имеет большого значения. © Jordan Yates / Quora
- Мы перестали разбирать носки по парам. Скидываем их после стирки в коробку, и дети просто берут любые, ведь почти никто не замечает, что на вас два разных носка. Если кто-то и обращает внимание, мы рассказываем им про наш лайфхак. Большинство отвечает: «Это реально круто». А уж сколько времени мы сэкономили на поисках подходящего носка! © CK-Eire / Reddit
- Снял квартиру и решил почистить старую духовку. Вот фото до и после. Ощущение, что предыдущих арендаторов никогда не волновали вопросы уборки. © kinoko_noyama / Reddit
- Когда я была маленькой, мы играли в «волшебную игрушку». До начала уборки моя мама выбирала волшебную игрушку, но не говорила нам, какую именно. Главным условием было отыскать ее, почистить, и тогда уборка сразу же закончится. Но почему-то «волшебной» всегда оказывалась самая последняя игрушка, оставшаяся на полу. © b99__throwaway / Reddit
- Я одержима идеей жить в чистоте. Убираюсь в доме через день. Тем не менее, он по-прежнему редко бывает идеально чистым. Дело в том, что мой пушистый кот бегает и прыгает повсюду, иногда оставляя небольшие комочки шерсти. Мой пятилетний ребенок строит полосы препятствий из случайных предметов. Мой шестнадцатилетний ребенок любит оставлять повсюду полупустые кружки и бутылки с водой. Мой муж занимается спортом, и после тренировок ему нужно стирать полотенца и белье. А еще у нас дома всегда полно гостей. © Elena Ledoux / Quora
- Бабуля всегда жестко требовала мыть посуду руками без перчаток и без специального средства. Она регулярно выкидывала мои перчатки, и я стала приходить к ней каждый раз с новой парой резиновых изделий. © canepa/ Pikabu
- Я поняла, что неряха, когда вышла замуж. Раньше я просто бросала свою одежду в шкаф и наводила там порядок раз в месяц. Больше никаких домашних обязанностей у меня не было. После замужества я поняла, что организация пространства — это не мое. А поскольку мужа раздражали мои скомканные вещи на полках, то подарила ему отдельный шкаф. И дома сразу стало гораздо спокойнее. © Sangeeta / Quora
- Пришла к родственнице на праздник. Она собирает стол, ждет гостей. Я помогаю. Хозяйка дома бегает, суетится, вырывает все у меня из рук, пытается сделать сама. Я раскладываю и протираю большой стол. Хозяйка отнимает тряпку, лезет под стол, откручивает его ножки и начинает протирать и ножом выцарапывать грязь или, может, смазку из винтовых соединений ножек и столешницы. Говорю, что гости уже будут с минуты на минуту, а еще и еда не готова, и стол не собран. Родственница отвечает, что я ничего не понимаю — вдруг они увидят грязь и застыдят ее. Я и правда не поняла, кто будет отвинчивать ножки у старого полированного стола. © ibkmyf / Pikabu
- Я переехала к мужу со своим утюгом, пользовалась я им, наверное, всего пару раз. Помню, доставала его год назад, чтобы погладить новое платье, которое после стирки и сушилки выглядело довольно грустно. Кстати, это платье я надевала всего раз. Всю мою одежду не надо гладить после высыхания. Муж гладил раньше рубашки и брюки себе сам, потом смирился и обновил гардероб — купил вещи, не требующие глажки. © DreamRina / Pikabu
- У меня папа виртуоз «уборки». За 10 минут может пропылесосить трешку с кучей ковров. Мама потом ходит и показывает ему, где надо повторно пройтись пылесосом. Ванную же проще за ним перемыть, чем объяснять, что за 10 минут там ничего не отмоется. © Anila / ADME
Каждый сам выбирает, как часто наводить порядок, но главное — чтобы это было без нервотрепки. Ведь иногда во время обычной уборки дома может появиться целая история с неожиданным финалом.