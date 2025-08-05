17 историй о доброте, которая вернулась бумерангом в самый неожиданный момент

Каждый из нас иногда оказывается в сложной ситуации, но далеко не всегда рядом есть родственники или друзья, готовые прийти на помощь. К счастью, мир не без добрых людей — некоторые готовы выручить из беды даже незнакомца. И что самое приятное — порой судьба щедро награждает таких героев.