17 историй о доброте, которая вернулась бумерангом в самый неожиданный момент
Народное творчество
1 час назад
Каждый из нас иногда оказывается в сложной ситуации, но далеко не всегда рядом есть родственники или друзья, готовые прийти на помощь. К счастью, мир не без добрых людей — некоторые готовы выручить из беды даже незнакомца. И что самое приятное — порой судьба щедро награждает таких героев.
- Встретила в метро девчушку, которая собирала деньги на билет в родной город. У нее пропала сумка, а в ней — кошелек и телефон. Жалко стало ребенка, в итоге купила девушке билет. Осенью попала я в больницу. Лежу, и тут в палату заходит врач со студентами — на обход пришли. И среди них — эта девчонка. Я ее не узнала, она сама ко мне подошла. Говорит, что дома все очень расстроились, что она не взяла мой номер телефона. Деньги за билет мне вернули. Еще и большую банку вкусного меда подарили. А с девочкой мы подружились. © Вера-п8л7ф / YouTube
- Однажды ко мне в магазин пришла стайка девчонок за нижним бельем. Все что-то купили, кроме одной. Она стояла, грустно глядела на бюстгальтер, который ей очень понравился, но мама по телефону не разрешила его покупать. Я видела, как девочке обидно, так что просто взяла и подарила ей обновку. Она сначала брать не хотела — еле ее уломала. А через час девочки вернулись и притащили мне гору шоколадок в знак благодарности. Я аж разревелась. © Vivien.720 / YouTube
- Поступил в универ в другом городе — денег поначалу совсем не было, родители бедные. Подрабатывал то там, то тут, но ведь молодость — хочется и погулять. Пошел на свидание с девушкой, и на последние деньги прокатил ее на карусели, угостил мороженым. А она вдруг зовет в кафешку. У меня в кармане — только мелочь, а сказать об этом почему-то очень стыдно. И вот подходит наша очередь. Моя девушка делает заказ и отходит, а у меня аж пот выступил. За кассой — молодой парень, мой ровесник. Протянул ему свою жалкую мелочь, и он, похоже, все понял по моему виду — спокойно пробил заказ. С той девушкой я все равно расстался, зато приобрел лучшего друга — Леху. © Alsifer12 / YouTube
- Зашла в аптеку, у кассы стоит старичок и копошится в своей авоське, кошелек найти не может. У меня все сжалось внутри. Говорю: «Давайте я за вас заплачу». Он — ни в какую, но я настояла. На следующий день возвращаюсь в аптеку, а фармацевт и говорит: «Тот дедулечка вчера вернулся и передал вам», — и отдает коробочку конфет. А еще добавила, что он очень переживал — вернусь ли я или нет. Иногда нужно помогать людям безвозмездно — глядишь, может, и зачтется когда-нибудь. © Llav33 / YouTube
- Зимой катались с детьми на горке — и в сугробе нашли телефон. Он так интересно в снег воткнулся, что я сначала подумала, будто это мой выпал. Нашли в контактах номер брата владельца, позвонили. Приехал парень, привез коробку конфет, рассказал, что младший братишка потерял телефон и даже не заметил. © Svetlozara / Pikabu
- Стояла я в очереди на кассе в магазине, а передо мной — мальчик, чистенький и опрятный. Он пробивал газировку и мороженое, но на мороженое денег не хватило. Паренек расстроился и попросил сделать возврат. Ну я и оплатила это мороженое. Выдала мороженое мальчугану — и столько благодарности я еще в жизни не видела!
Он теперь со своей компанией постоянно со мной здоровается и помогает пакеты таскать. © r.r.nesquik1364 / YouTube
- Торопился на встречу, а на шоссе несколько машин резко затормозили, и мотоциклист, ехавший за ними, вильнул и упал. Остановился, помог парню вытащить мотоцикл на дорогу, дождался вместе с ним полицию. Хотел объяснить, что водитель ни в чем не виноват.
В результате тот очень меня благодарил, но на встречу я все-таки опоздал. Зато товарища настолько потрясла причина моего опоздания, что наши переговоры прошли значительно лучше, чем я рассчитывал. © DeterministDiet / Reddit
- Нашли с подругой старенький кошелек в подъезде. Заглянули туда — а там только небольшая сумма денег и справка об инвалидности. Потратили больше часа, чтобы найти хозяйку: по всем квартирам звонили. Наконец нашли соседку, которая и отвела нас к бабушке. Столько радости, тепла и благодарности было в глазах старушки! Она любезно угостила нас чаем с блинчиками. Приятно было сделать доброе дело. © Мамдаринка / VK
- Решил заскочить в магазин за газировкой, а из него как раз выходила старушка с большими пакетами. Вижу — тяжело ей эти катули тащить, так что подхватил их и помог спокойно дойти до машины. А когда вернулся в магазин на кассу, продавец сказал, что я могу взять газировку бесплатно — он все видел и очень хотел меня поблагодарить. © Lugiaaa / Reddit
- Возвращалась домой с работы, уставшая, и зашла в магазин купить что-нибудь попить. В очереди передо мной стоял дедушка с пакетом кефира, хлебом и двумя яблочками. Но яблоки для него оказались слишком дорогими, и он попросил их убрать. Я предложила пробить эти яблоки вместе с моим напитком — все оплачу. Дедушка сначала отнекивался, но в итоге рассказал, что до пенсии денег не осталось. Так что смогла уговорить его купить еще небольшой пакет продуктов. Он благодарил меня очень долго. Потом мы вместе дошли до метро, где его жена продавала домашние цветочки. После рассказа дедушки она мне чуть ли не все цветы отдала просто так — мол, «поставишь — будет красиво, и маме подари, и родственникам подари, а родителям передай спасибо, что такого ребёнка воспитали». © АннаКалёнова-ц4д / Youtube
- Недавно притерла соседу бампер и оставила записку с номером. Он позвонил, встретились, и мужик попросил какую-то мелочь, хотя ущерб был приличный. Перевела я деньги, а потом оказалось что этот сосед держит мясной магазин недалеко от дома, и теперь у меня всегда скидка на хорошее мясо. © Nuclear.Cat / Pikabu
- Пошли на детскую площадку с сестрой и племяшкой. При входе увидела двух болтающих мамочек с малышами. Один ребятенок уронил игрушку, а его мама и не заметила. В общем подняла пропажу и отдала малышу. Устроились мы с сестрой на лавочке и вдруг ко мне подходит девчушка лет четырех. С серьезным видом вручает мне золотую звездочку и заявляет: «Это за то что вы пришли на помощь!» У меня аж челюсть отвисла. © FoxyB****d
/ Reddit
- Сто лет назад работал в гипермаркете. Как-то закатывал тележки с парковки в зал и обнаружил внутри одной из них сумочку. Отнес ее менеджеру — владелицу быстро нашли. Она очень хотела меня отблагодарить, но у нас в конторе это было запрещено.
Короче, потом мне надо было забрать кое-какое барахло из моего грузовичка, и, видно, женщина меня заметила на парковке. Потому что позже я нашел в кузове приличную купюру. © Due_Excitement_9258 / Reddit
- Рыбачил тут на озере, и рядом со мной расположились папа с сыном. У мальчишки ничего не клевало, и скоро он порядком скис. Я это заметил — и как только увидел поклевку на своей удочке, сразу передал ее пареньку. Тот вытянул небольшую рыбку и аж пищал от восторга. А когда они ушли, я умудрился выудить самого большого окуня в своей жизни. © DogsandDrones / Reddit
- Как-то столкнулась на улице с бездомным. Наличности с собой не было, зато в машине лежали пара батончиков, чипсы и крекеры. Предложила ему всю эту снедь — бедняга раз двадцать поблагодарил. А вечером я искала в интернете на барахолке гарнитур для спальни. Нашла один — совершенно потрясающий и за сущие копейки. Договорилась с хозяйкой, поехала забирать. Уже на месте узнала, что женщина, публикуя объявление, забыла добавить нолик в цену. Но, так как мы с ней уже обо всем договорились, она решила ничего не менять. © jerisun13 / Reddit
- У меня муж — настоящая каланча. Шли мы как-то с ним по супермаркету и заметили невысокую барышню, которая никак не могла дотянуться до верхней полки. Ну и супруг, конечно, помог. Она поблагодарила — и мы разошлись. Идем по другому ряду — и тут благоверный решил что-то взять с самой нижней полки. Нагибается — а колени аж скрипят. Не успела я прибежать на помощь, как тут же материализовалась та самая незнакомка. Молча взяла нужную штуку с полки и протянула мужу. Это было просто незабываемо. © Sunflower971 / Reddit
- Зашла в магазин. Стою с товарами в короткой, хмурой очереди. Пикает сканер, периодическое: «Пакет нужен?» Поздоровалась с кассиром, она все пробила. Поблагодарила ее, пожелала хорошего дня. Дама на кассе чуть оживилась и неожиданно спросила: «Девушка, можно вам цветы подарить?» Я аж опешила. Оказалось, у них списали тюльпаны, и продавщица предложила мне забрать несколько букетов. Отказываться я не стала — подкрепила благодарность шоколадкой. Вроде бы мелочь, а добра вокруг стало чуть больше. © Подслушано / VK
А у вас бывало так, что вселенная щедро награждала вас за доброе дело? Или наоборот, вы помогли кому-то, а потом горько об этом пожалели? Делитесь своими историями в комментариях. А вот еще несколько подборок историй, которые возвращают веру в человечество:
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