17 историй о людях, которые своими добрыми поступками могут отогреть даже замерзшее сердце

Даже если день кажется настоящей катастрофой и все валится из рук — один акт доброты к уставшему человеку может все изменить. И, как показывает практика, возможности для таких добрых дел подворачиваются постоянно. Можно оплатить обед случайному гостю в кафе, подать оброненные перчатки, отдать простую резинку для волос — все эти мелочи могут сделать мир чуточку светлее.