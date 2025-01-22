А он пошел к диспетчеру сообщить о пропаже или поехал до конечной в надежде, что дежурная нашла его вещи))
17 историй о людях, которые своими добрыми поступками могут отогреть даже замерзшее сердце
Даже если день кажется настоящей катастрофой и все валится из рук — один акт доброты к уставшему человеку может все изменить. И, как показывает практика, возможности для таких добрых дел подворачиваются постоянно. Можно оплатить обед случайному гостю в кафе, подать оброненные перчатки, отдать простую резинку для волос — все эти мелочи могут сделать мир чуточку светлее.
- Однажды потеряла студенческий и не сразу это заметила, а потом было уже поздно. Расстроилась, что теперь придется много морочиться, чтобы получить новый. Затем мне звонят из деканата и говорят, что его нашла женщина и попросила с ней связаться. Как оказалась, мой студенческий нашла ее собака в сугробе, поздно вечером, когда гуляли в парке! Еще один повод любить этих прекрасных созданий и верить в добрых людей. © Подслушано / Ideer
- Сижу в метро, жду, пока отправится поезд, рядом со мной сидит мужчина лет 70-80. И тут у него звонит телефон. Плохо ловит, и мужчина выходит из вагона, чтобы понять, что сказал собеседник. Вдруг двери закрываются, а у него в вагоне остались вещи! Как человек, я вышла на следующей остановке и села в вагон, который шел обратно на ту же станцию, и отдала ему его вещи. © Подслушано / Ideer
- На выходе из торгового комплекса сестра заметила крупную купюру, валяющуюся на полу. Долго не думая, я завопила: «Подними!» — и мы закинули деньги в рюкзак. На выходе нас стали мучить сомнения, поняли, что поступок совсем нехороший. И вот по дороге к остановке мы вдруг увидели бабулю с пионами в одной руке и протянутой второй. Я и предложила, чтобы не мучила совесть, отдать денежку ей. Глаза бабули засверкали, она заулыбалась, мы же получили массу теплых слов. Довольные пошли дальше, а там пожилой мужчина с той же протянутой рукой и волонтеры, собирающие деньги на лечение детей. Где-то внутри вновь заиграла совесть, говорящая, что можно было разменять денежку и помочь всем. © Подслушано / Ideer
- Вчера мы с мужем ужинали в пиццерии и за соседним столом увидели прекрасную семью. Они общались друг с другом, раскрашивали рисунки с двумя маленькими девочками, пока малыш играл со своим грузовиком. Мы подозвали официантку и попросили оплатить счет этой семьи тоже. И попросили не говорить, что это сделали мы. Вот уже несколько лет мы с мужем периодически оплачиваем счета в ресторанах случайных людей. © Pauline Milner / Quora
- Зашла я в автобус, а там, как всегда, переполнено: все-таки час пик. Среди прочих людей увидела я девочку лет 6-7. Маленькая, в розовом пальто с рюкзачком «Винкс», плачет. Я подхожу к ней, она смотрит на меня своими голубыми глазками. Я, конечно, спрашиваю, почему плачет. Так девочка в ответ говорит, что потерялась. Я спрашиваю, знает ли она свой адрес. Она отвечает, что знает. Повезла ее домой, но на работу все же опоздала. Зато ради доброго дела. © Подслушано / Ideer
- Дворником на нашей улице работает пожилая женщина. К ней прибилась большая дворняга с перебитой передней лапой. Когда женщина убирает улицу, собака всегда с ней. А после уборки женщина идет в магазин и на свою мизерную зарплату покупает угощение для собаки. Каждый день это наблюдаю. © Подслушано / Ideer
- Вчера мой день не задался с утра. Опаздывала на работу, подвернула ногу. На работе тоже аврал какой-то. Вышла с работы, выдохнула с облегчением и пошла домой. Но не тут то было. Ливанул дождь, я, прихрамывая, пытаюсь быстро идти и тут у меня ломается каблук. От бессилия уже попросту потекли слезы. Иду, реву как дура. Тормозит машина. В ней парень лет 25-ти предлагает подвезти. Я сначала задумалась, а потом так подумала: «Что еще может произойти такого плохого за этот день? Поеду!» Но тут мне явно повезло. Парень довез меня до дома, и даже помог пакеты донести до подъезда. Все-таки есть добро в этом мире. И именно этот мой случайный спаситель сделал мое настроение на вечер. © Рабочие истории / VK
Интересный наблюдатель из истории про дворника и собаку, нет чтобы помочь, купить песелю еды - он наблюдаааает.
- Ехала я в маршрутке по своим делам. Как вдруг сзади женщина начинает кричать: «Рукавички, рукавички!» Оказывается, девочка, которая только что вышла, выронила перчатки. Но девочка уже не слышала. Тогда водитель доехал до нее, остановил, и другой парень выбежал и отдал рукавички девочке. Вот так я стала свидетелем маленького добра. © Подслушано / Ideer
- Кто-то ждет 18, чтобы поскорее стать «взрослым» и свинтить от родителей. Я же ждала свое 18-тилетие, чтобы стать донором. Помогать другим очень люблю, это мне видимо от мамы передалось, но вот донорство для меня — это особая помощь. На следующий день после для рождения я побежала сдавать кровь. Переживала, чтобы не отказали, знаю, что бывают такие случаи. Но нет, я успешно сдала кровь, еще и всю семью на это подсадила. Теперь 2-3 раза в год всей семьей мы сдаем донорскую кровь. Это такой кайф знать, что ты делаешь добро, кому-то помогаешь. © Рабочие истории / VK
- Отцу подарили дом. Отличный коттедж за городом. Просто школьный друг, одноклассник, который стал объектом травли в школе. Отец отбивал его от шайки отморозков несколько лет. Судьба их развела, общение прекратилось на десятки лет. И вот так сейчас отблагодарил. Отец еще упирался, но в итоге благодарность принял. © Подслушано / Ideer
Непонятно с рукавичками, которые потеряла девушка. Т.е. маршрутка сошла со своего маршрута, чтобы догнать девушку? Ну и ну. Представляю как "счастливы" были другие пассажиры
- Пошла я на рынок за покупками, но выходила в спешке, забыла завязать волосы. Было невыносимо жарко, решила купить где-нибудь самую простую резинку. Почему-то их нигде не было, никто их не продавал. Мне уже почти плохо становилось от жары. Я увидела лоток с дешевыми украшениями, спросила про резинку продавца, но и тут был облом. Я уже уходила, когда продавец окликнул меня. Поворачиваюсь — а он протягивает мне резинку и говорит: «В продаже резинок нет, но есть эта, если вам нужно завязать волосы». Я была так тронута его готовностью помочь. Улыбалась весь день потом. © A B / Quora
- Мы с мужем просто пошли посидеть в кафе. Ужинаем, болтаем, как вдруг к нам подходит официантка и сообщила, что только что кто-то заплатил за наш ужин. Этот человек уже ушел и мы не представляем, кто бы это мог быть. Но это было так мило! Этот добрый поступок сделал мой день. © Lu*********Sin / Reddit
- Это случилось много лет назад. Моя сестра была одна, в чужой стране, преподавала английский. Как-то раз один ее студент протягивает ей сверток. Сестра открывает — там оказался хорошенько замотанный кусок сливочного масла и записка. В ней было написано, что оно очень хорошо намазывается на хлеб. © Annie Kelleher / Quora
Люди, передавшие сверток, видимо, думали: бедная и голодная преподавательница, никогда в жизни сливочного масла не видела и не знает, что с ним делать)
- Взяли с женой в ипотеку небольшой старенький дом. Молодые, двое детей на руках, денег не хватает. Работал в соседнем городе, а машина сломалась. Обеды брал с собой. От дома до остановки на маршрутку примерно 2 км. В один из дней иду и понимаю, что пакет с обедом дома забыл, немного даже расстроился. Обернулся — жена бежит с этим пакетом, а я уже почти до остановки дошел. Меня в школьные годы так мама догоняла, когда я сменку школьную забывал. До сих пор этот случай помню и уверен — в выборе второй половинки не ошибся. © Grustniy27 / Pikabu
- На территории моего колледжа есть кофейня. Я как-то зашел туда за кофе. Расплачиваюсь, а мои карты отклоняют. Сразу одну, потом другую. Думаю, все, не будет мне сегодня кофе. Сказал, что мне придется отказаться от заказа. А бариста мне отвечает, что я все равно могу взять свой стакан. Он оказался так добр, что вошел в мое положение. © *******bcisaidso / Reddit
Заминусуйте меня, но я поражаюсь от некоторых читателей-комментаторов. Мужчина никого ни о чем не просил, расстроился и пошел дальше, возможно, планируя купить себе какой-нибудь пирожок. Пробежать пару км с утра полностью инициатива его жены.
- Когда я учился в седьмом классе, почти каждый день во время обеда я видел, как сотрудница почты доставляла книги в школу. Я каждый раз вызывался помочь ей. Перенесемся в декабрь, это был последний день учебы перед каникулами, я только вернулся домой, как услышал стук в дверь. Открываю и вижу ту сотрудницу с рождественским подарочным пакетом. Она сказала, что это ее способ отблагодарить за помощь. Прежде чем я успел поблагодарить ее, она ушла. Я подождал до рождественского утра, чтобы открыть пакет, и внутри были книга «Голодные игры», шампунь, кондиционер, футболка и подарочная карта. Я больше никогда ее не видел. Сейчас мне двадцать семь, и я все еще думаю о ней. © Numerous_Fox_2909 / Reddit
- Вышли мы с мужем как-то вечером на прогулку. Идем мимо школы и видим, как два пацана пытаются выбраться. Рюкзаки под ворота протолкнули, а сами пролезть не могут, все заперто. Заигрались в футбол, а охранник не выпускает. Думаем, что же делать и тут как навалились вдвоем на створки. Через проем пацаны и вышли. Не знаю, сломали мы замки или нет, но детей освободили.
Мы всегда готовы помочь тем, кому не хватило этих добрых историй. Приглашаем в другие наши статьи:
Комментарии
Интересно, охранник не выпускает с территории школы? А вдруг это воришки были, и добрые люди сломали ворота, но помогли им выбраться)
Поняла бы, если охранник не пускал детей поздно вечером внутрь.
Но почему нельзя их выпустить?
Два звонка детей родителям и родителей в полицию - и вертухай там больше не работает 😎
Что-то какие-то неоднозначные истории - кто с чужими вещами в метро разъезжает, кто чужих детей по домам разводит, кто вообще ворота в школу ломает.
Очень странная подборка, в большинстве случаев проявления поступки не имеют никакого отношения к доброте и вызывают недоумение, часть кажутся надуманными.